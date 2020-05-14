Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів

Українські інженери майстерні "Гараж хаб" розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тестову партію передали харківським лікарням: регіональному перинатальному центру (де потрібен високий ступінь захисту породіль), 8 дитячій та 22 дорослій інфекційним лікарням.

Тепер інженери шукають виробників для масового виробництва. В Україні повнолицеві маски з примусовою фільтрацією повітря (PARP), необхідні для роботи в інфекційних відділеннях, не виробляють. Вартість західних аналогів – від 1 тисячі доларів, собівартість розробки харківських інженерів відкритої майстерні "Гараж хаб" – близько 2000 гривень (вартість матеріалів становить 1298 гривень). Фільтр, яким обладнані шоломи, зупиняє не менше ніж 99% частинок розміром до 0,3 мкм.

Інженери відкритої майстерні "Гараж хаб" створили ці маски на запит місцевих лікарів. Технічну документацію виклали на створену ними платформу для безкоштовного обміну інженерними рішеннями Yak.today. На відміну від попередніх інструкцій, які є в повністю відкритому доступі, техдокументацію до PARP безкоштовно передаватимуть на попередній запит – щоб мати змогу верифікувати виробників і убезпечити лікарів.

Докладну інформацію про те, як влаштована маска PARP, можна прочитати на сайті проєкту.

Маски PARP (powered air purifying respirator) харківської розробки працюють на автономному живленні і забезпечені не лише фільтром і витяжкою, але й датчиками стану фільтру та заряду батареї. Потужності маски вистачає на 8-12 годин безперервної роботи. Батарея заряджається від звичайної розетки.

Розробники пояснюють: конструкція маски-шолома, виготовленої з поліетиленової плівки та полікарбонату, повністю захищає вдягнутого в неї лікаря від контакту з фізіологічними рідинами пацієнтів, що вилітають при чханні та кашлі. А щоб одягнений у щільний пластик лікар не задихнувся, шолом має витяжку, обладнану фільтром. Згідно з даними виробника та різноманітними дослідженнями, фільтр НЕРА Н13 зупиняє не менше ніж 99% частинок розміром до 0,3 мкм. Постійну циркуляцію повітря забезпечує промисловий вентилятор. "Можна було б на цьому і зупинитися, але нам важливі всебічна безпека та комфорт лікарів, – говорить інженер Дмитро Мельников, один із розробників маски PARP. – Тому тут є два датчики: один повідомляє про те, що фільтр майже засмітився або заблокований і його треба змінити, другий – про те, що батарея скоро сяде. В обох випадках лікареві чи лікарці треба перейти в безпечне приміщення та поміняти шолом або змінити фільтр".

Перша, пілотна, партія – всього 5 штук. Вони виготовлені завдяки приватним внескам читачів сторінок "гараж хабу" у соцмережах. Роман Видро, один із засновників платформи Yak.Today пояснює, чому шоломів усього 5: "Yak.Today – це, фактично, відкрите конструкторське бюро. У нас немає ні можливостей, ані задачі стати виробничим цехом. Ми створюємо діючі прототипи, передаємо їх на тестування в реальних умовах лікарень та викладаємо всю технічну документацію в відкритий доступ. Тепер потрібно, щоб хтось узяв на себе масове виробництво. Ми ведемо перемовини з двома підприємствами і будемо раді долученню всіх, хто зможе взяти на себе фінансування, виготовлення й логістику. Наші консультації виробникам будуть безкоштовними – але ми наполягаємо, щоб виробник дотримувався рекомендованої нами ціни виробу".

Обладнання, потрібне для виготовлення маски, – декілька типів ЧПК-верстатів –лазер, фрезер, 3d-принтер, базове обладнання для роботи з електронікою. В виробничих умовах можна виготовляти сотні масок на добу; у майстрів "гараж хабу" в умовах майстерні на кожен шолом іде близько двох годин.

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Головна лікарка харківського перинатального центру, фахівчиня з реаніматології Ірина Кондратова, одна з консультанток проєкту Yak.Today, говорить: "Українські протоколи рекомендують використовувати респіратори N95, а якщо їх немає, то FFP3 і FFP2. PAPR в українських протоколах немає, тому що їх немає в Україні взагалі. У свою чергу CDC (Центр контролю захворювань, США) також рекомендує використовувати N95 і інші повнолицеві і напівлицеві респіратори, але при цьому зазначає, що за ефективністю PAPR перевершує їх усі і може бути використаний в будь-яких ситуаціях".

Окрім високого ступеню захисту, у масок-шоломів є ще одна важлива гуманістична складова: коли лікар у звичайній масці – пацієнт не бачить його/її обличчя і це травматично для пацієнтів в умовах повної ізоляції інфекційного відділення, де їх навіть не можуть навідати близькі. У шоломі цей важливий контакт з емоціями людського обличчя зберігається. Звісно, для реанімацій, де пацієнти знаходяться у стані медичної коми, це не суттєво, але суттєво для терапії.

Yak.today – це платформа інженерних рішень для протидії коронавірусу від українських майстрів та медиків. Тут медики можуть повідомити про потреби, а майстри й інженери викладають свої розробки: покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництв. На Yak.Today є як інструкції до речей, які будь-хто може зробити вдома, так і до тих, які потребують базового обладнання та фахових навичок.

Задача платформи – допомогти медичній системі України впоратись із навантаженням у розпал пандемії. Найпоширеніша потреба – засоби захисту (щитки, костюми та інше).