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Новини Коронавірус і карантин
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Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів

Українські інженери майстерні "Гараж хаб" розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тестову партію передали харківським лікарням: регіональному перинатальному центру (де потрібен високий ступінь захисту породіль), 8 дитячій та 22 дорослій інфекційним лікарням.

Тепер інженери шукають виробників для масового виробництва. В Україні повнолицеві маски з примусовою фільтрацією повітря (PARP), необхідні для роботи в інфекційних відділеннях, не виробляють. Вартість західних аналогів – від 1 тисячі доларів, собівартість розробки харківських інженерів відкритої майстерні "Гараж хаб" – близько 2000 гривень (вартість матеріалів становить 1298 гривень). Фільтр, яким обладнані шоломи, зупиняє не менше ніж 99% частинок розміром до 0,3 мкм.

Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів 01

Інженери відкритої майстерні "Гараж хаб"  створили ці маски на запит місцевих лікарів. Технічну документацію виклали на створену ними платформу для безкоштовного обміну інженерними рішеннями Yak.today. На відміну від попередніх інструкцій, які є в повністю відкритому доступі, техдокументацію до PARP безкоштовно передаватимуть на попередній запит – щоб мати змогу верифікувати виробників і убезпечити лікарів.

Докладну інформацію про те, як влаштована маска PARP, можна прочитати на сайті проєкту.

Маски PARP (powered air purifying respirator) харківської розробки працюють на автономному живленні і забезпечені не лише фільтром і витяжкою, але й датчиками стану фільтру та заряду батареї. Потужності маски вистачає на 8-12 годин безперервної роботи. Батарея заряджається від звичайної розетки.

Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів 02

Розробники пояснюють: конструкція маски-шолома, виготовленої з поліетиленової плівки та полікарбонату, повністю захищає вдягнутого в неї лікаря від контакту з фізіологічними рідинами пацієнтів, що вилітають при чханні та кашлі. А щоб одягнений у щільний пластик лікар не задихнувся, шолом має витяжку, обладнану фільтром. Згідно з даними виробника та різноманітними дослідженнями, фільтр НЕРА Н13 зупиняє не менше ніж 99% частинок розміром до 0,3 мкм. Постійну циркуляцію повітря забезпечує промисловий вентилятор. "Можна було б на цьому і зупинитися, але нам важливі всебічна безпека та комфорт лікарів, – говорить інженер Дмитро Мельников, один із розробників маски PARP. – Тому тут є два датчики: один повідомляє про те, що фільтр майже засмітився або заблокований і його треба змінити, другий – про те, що батарея скоро сяде. В обох випадках лікареві чи лікарці треба перейти в безпечне приміщення та поміняти шолом або змінити фільтр".

Перша, пілотна, партія – всього 5 штук. Вони виготовлені завдяки приватним внескам читачів сторінок "гараж хабу" у соцмережах. Роман Видро, один із засновників платформи Yak.Today пояснює, чому шоломів усього 5: "Yak.Today – це, фактично, відкрите конструкторське бюро. У нас немає ні можливостей, ані задачі стати виробничим цехом. Ми створюємо діючі прототипи, передаємо їх на тестування в реальних умовах лікарень та викладаємо всю технічну документацію в відкритий доступ. Тепер потрібно, щоб хтось узяв на себе масове виробництво. Ми ведемо перемовини з двома підприємствами і будемо раді долученню всіх, хто зможе взяти на себе фінансування, виготовлення й логістику. Наші консультації виробникам будуть безкоштовними – але ми наполягаємо, щоб виробник дотримувався рекомендованої нами ціни виробу".

Обладнання, потрібне для виготовлення маски, – декілька типів ЧПК-верстатів –лазер, фрезер, 3d-принтер, базове обладнання для роботи з електронікою. В виробничих умовах можна виготовляти сотні масок на добу; у майстрів "гараж хабу" в умовах майстерні на кожен шолом іде близько двох годин.

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Головна лікарка харківського перинатального центру, фахівчиня з реаніматології Ірина Кондратова, одна з консультанток проєкту Yak.Today, говорить: "Українські протоколи рекомендують використовувати респіратори N95, а якщо їх немає, то FFP3 і FFP2. PAPR в українських протоколах немає, тому що їх немає в Україні взагалі. У свою чергу CDC (Центр контролю захворювань, США) також рекомендує використовувати N95 і інші повнолицеві і напівлицеві респіратори, але при цьому зазначає, що за ефективністю PAPR перевершує їх усі і може бути використаний в будь-яких ситуаціях".

Окрім високого ступеню захисту, у масок-шоломів є ще одна важлива гуманістична складова: коли лікар у звичайній масці – пацієнт не бачить його/її обличчя і це травматично для пацієнтів в умовах повної ізоляції інфекційного відділення, де їх навіть не можуть навідати близькі. У шоломі цей важливий контакт з емоціями людського обличчя зберігається. Звісно, для реанімацій, де пацієнти знаходяться у стані медичної коми, це не суттєво, але суттєво для терапії.

Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів 03

Yak.today – це платформа інженерних рішень для протидії коронавірусу від українських майстрів та медиків. Тут медики можуть повідомити про потреби, а майстри й інженери викладають свої розробки: покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництв. На Yak.Today є як інструкції до речей, які будь-хто може зробити вдома, так і до тих, які потребують базового обладнання та фахових навичок.

Задача платформи – допомогти медичній системі України впоратись із навантаженням у розпал пандемії. Найпоширеніша потреба – засоби захисту (щитки, костюми та інше).

Автор: 

винахід (27) карантин (18172) медицина (2145) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Молодці, українцям якщо не заважати, то вони і друге Чорне море викопають
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14.05.2020 19:44 Відповісти
+5
Гы...Гы....так этож шош и откат степашки в 15 раз меньше будет....не непойдет
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14.05.2020 19:43 Відповісти
+5
Зедебил купит китайские в 100 раз дороже.
Хорошо, что хоть Пороху дешевле обойдется!
Не зря старались!!! Спасибо!!!
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14.05.2020 19:46 Відповісти
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Гы...Гы....так этож шош и откат степашки в 15 раз меньше будет....не непойдет
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14.05.2020 19:43 Відповісти
а Мрии ?

теперь что, Вова без Дримов останется ?
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14.05.2020 21:55 Відповісти
Молодці, українцям якщо не заважати, то вони і друге Чорне море викопають
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14.05.2020 19:44 Відповісти
Нам вже потрібно океан рити. Що б подалі від кацапів.
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14.05.2020 20:11 Відповісти
Зедебил купит китайские в 100 раз дороже.
Хорошо, что хоть Пороху дешевле обойдется!
Не зря старались!!! Спасибо!!!
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14.05.2020 19:46 Відповісти
Типо как Порох впихнул в нашу армию китайско-росийский металолом собраный на своем Богдане по цене самолетов?
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14.05.2020 19:51 Відповісти
Ну, как-то так...
Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов - Цензор.НЕТ 7915
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14.05.2020 20:10 Відповісти
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14.05.2020 21:08 Відповісти
Наивные выложили документации в открытый доступ щас китайцы сопрут запатентируют и через неделю будут по миру продавать. ОФОРМИТЕ ПАТЕНТ НА СЕБЯ СНАЧАЛА ЛЮДИ!
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14.05.2020 20:53 Відповісти
Вы не спешите с выводами. В конечной цене будут заложены все украинские составляющие и реалии в виде налогов и откатов и окажется что иностранные шлемы все же в 2 раза дешевле и качественнее.
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14.05.2020 19:50 Відповісти
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14.05.2020 19:50 Відповісти
В начале 2000-х не один раз участвовал в выставках, посвященных пожарной безопасности.

Мы представляли немецкий Дрэгер, вокруг была куча отечественных "умельцев". Ни один оттечественный защитный комплект пожарного даже в сравнение не шел с немецкими. Про дыхательные системы даже говорить нечего.

Если надо дешевле - не вопрос. Если надо выжить - то лучше не скупиться, одеваясь в кулечки и промокашку.
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14.05.2020 19:50 Відповісти
У нас же давят на патриотизьму. Как для армии и врачей так отечественное, как для мусоров, чиновников и нацгвардии так лучше импортное.
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14.05.2020 19:54 Відповісти
Ну... Чтобы уверенно говорить, стоило бы конечно сравнить эти самоделки с импортными аналогами и провести экстрим-тесты на разрыв, разгерметизацию, отказ дыхательной системы, время сохранения целостсности в агрессивной среде и пр.

А так хз шо оно такое... На фотографиях полиэтилен с каркасом и смотровым стеклом.
Как там сделаны швы и прочие тонкости - этого по фоткам не скажешь, а это какраз причины того, почему китайчатину сейчас Европа вовсю возвращает назад.
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14.05.2020 19:59 Відповісти
В любом случае лучше чем ничего. Сейчас максимум что используют это обычная маска,распиратор и поликарбонатовый щиток.
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14.05.2020 20:22 Відповісти
Это, как посмотреть.
Ложные надежды на то, что не спасет, часто делают хуже, чем если бы таких надежд не было вовсе.
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14.05.2020 20:47 Відповісти
Если промокашка фпп-15-1,5 это уже не промокашка...А вот на счет принудительной вентиляции то моторчик, блок питания, регулятор тяги то лучше доверить немцам...
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14.05.2020 19:57 Відповісти
У наших костюмов банально швы, сделанные обычными нитками, были открыты. Т.е. в агрессивной среде этот костюм довольно быстро распадется на лоскуты потому, что нитки растворятся или выгорят.

Немцы такие проверки проводили со своей продукцией (если не лень, то в нете можно найти жестяк, как немецких пожарных в аммуниции прожаривают в "духовке"), а наши просто шили, чтобы было похоже, и пытались продать.
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14.05.2020 20:04 Відповісти
Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 9291
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14.05.2020 21:01 Відповісти
Ага. Как и 100 лет назад. Зато не дорого.

А вот дорого:
Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 4867
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14.05.2020 21:11 Відповісти
Та шо там балакать.
Ось цю хрінь дозволив виробляти (а можливо й збирається закуповувати) Стєпанов,видаючи це за апарат ШВЛ:
Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 7751

А ось думка про цю хрінотінь міністра МОЗ здорової людини:https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2650355125249038?__tn__=K-R
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14.05.2020 21:44 Відповісти
Бльо... Такое раньше пионеры собирали в кружках "умелые руки".Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 2922
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14.05.2020 21:50 Відповісти
С какой целью и зачем эти маски-шлемы? От вируса передающегося воздушно-капельным путем спасет исключительно изолирующий противогаз.
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14.05.2020 19:53 Відповісти
В США в разгаре предвыборная компания.Переизбираются все.От мелких мэров до президента.И там тоже любят преукрашать статистику,чтобы переизбраться.Как утверждают эксперты 85000 -сильно приукрашенная цифра ,а что говорить про Мацкву?.Там три тыщи трупов..В 8 раз меньше ,чем в лучших странах.Однако Мацква выдала в апреле на треть больше свидетельств о смерти ,чем месяцем ранее,когда короновирус там бушевал во всю.И эта треть абсолютно не совпадает с со смертями от короновируса.И слава Богу,что у нас не началась предвыборная компания..
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14.05.2020 22:52 Відповісти
100500 сертификатов от наших чинушей и будут стоять в 15 раз дороже)
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14.05.2020 19:54 Відповісти
сертификация давно отменена.
есть декларация соответствия. иногда нужно заключение соответствующей лаборатории.
все.
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14.05.2020 20:04 Відповісти
Странно. А вот на защиту, которую купил Эпицентр и победно встретил ЗЕ, есть сертификаты. Правда они поддельные, как оказалось.

Европа сейчас очень придирчиво относится к сертификации всего, что связано с безопасностью. Поймают в дешевом китайском шлеме на мотоцикле - заплатишь штраф, как если бы ехал без шлема.
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14.05.2020 20:10 Відповісти
я работаю на производстве и знаю о чем говорю. заключение лаборатории по госту и декларация соответствия. все.
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14.05.2020 20:16 Відповісти
Тем хуже для нас.
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14.05.2020 20:17 Відповісти
здесь есть плюс.
раньше сертификацию тупо покупали. и отвечало государство.
теперь отвечает собственник производства.
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14.05.2020 20:20 Відповісти
Минус в том, что за пределами Украины этому грош-цена.
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14.05.2020 20:48 Відповісти
Зато результат стопроцентный, не смотря на качество.
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14.05.2020 20:07 Відповісти
Нам и гробы не нужны , мусорный мешок дешевле.
Мораль сие такова , мы и этого не увидим уже продано.
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14.05.2020 20:11 Відповісти
Правительство неповоротливое , вот если бы при личной заинтересованности был какой то Зыск , то пожалуйста.
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14.05.2020 20:11 Відповісти
В 15 раз меньше прокладок просто)?
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14.05.2020 21:23 Відповісти
Желтый мешок для мусора + немного акрила + HEPA фильтр от пылесоса = инновационная разработка харьковских инженеров.
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14.05.2020 21:36 Відповісти
Во время вспышки коронавируса в 2002-2004 гг. размер частиц SARS-CoV оценивался в диапазоне 0,08 до 0,14 мкм. Предполагается, что частицы SARS-CoV-2 имеют аналогичный размер. При этом "фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм."
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15.05.2020 08:29 Відповісти
Так и Запорожец дешевле Мерседеса и что?
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14.05.2020 21:36 Відповісти
Сегодня вышел в город скупиться.1% носит нормально маски.У продавцов маски на причинном месте.Некоторые уроды норовят в магазин зайти без масок.Была бы оспа -люди шарахались бы ,как чёрт от ладана.А ковид не виден.Харьковская областная инфекционка главная по приёму заразных.В Палаты добавили коек.Персонала не хватает( работают за двоих) средств защиты персонала не хватает.Запаса мест уже нет.Лекарств не хватает,часть закупают родаки.Кучер блаженствует.Неудивительно ,медики составляют до трети заражённых.Об умерших не любят говоритьА надо!Скорые по городу мотаются как в 2014,когда кругом в Харькове были стрельба и теракты во время Ордынской весны.Берегите себя и близких.Ни один доктор Вам не поможет!
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14.05.2020 23:09 Відповісти
Спасибо. Это крайне важно для стоматологов!
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15.05.2020 08:04 Відповісти
 
 