ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року
За даними ВООЗ, станом на 2016 рік середня очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Згідно зі звітом ВООЗ, тривалість життя українських жінок становить 77,1 року, чоловіків - 67,6 року, а середній показник для обох статей - 72,5 року.
При цьому середня тривалість здорового життя в Україні оцінена на рівні 64 років, зокрема 60,3 року для чоловіків і 67,6 року для жінок.
Топ коментарі
+8 Ali Hasan
показати весь коментар14.05.2020 20:08 Відповісти Посилання
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.05.2020 19:55 Відповісти Посилання
+5 Vivo UA
показати весь коментар14.05.2020 20:08 Відповісти Посилання
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особенно порадовало - продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года. )))
это шо прикол?
?
Отже чоловіки повинні виходити на пенсію на десять років раніше, ніж жінки?
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