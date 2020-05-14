ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року

За даними ВООЗ, станом на 2016 рік середня очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно зі звітом ВООЗ, тривалість життя українських жінок становить 77,1 року, чоловіків - 67,6 року, а середній показник для обох статей - 72,5 року.

При цьому середня тривалість здорового життя в Україні оцінена на рівні 64 років, зокрема 60,3 року для чоловіків і 67,6 року для жінок.

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