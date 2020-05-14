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ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року

ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року

За даними ВООЗ, станом на 2016 рік середня очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно зі звітом ВООЗ, тривалість життя українських жінок становить 77,1 року, чоловіків - 67,6 року, а середній показник для обох статей - 72,5 року.

При цьому середня тривалість здорового життя в Україні оцінена на рівні 64 років, зокрема 60,3 року для чоловіків і 67,6 року для жінок.

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Автор: 

ВООЗ (773) здоров’я (446) життя (18) рівень життя (24)


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Топ коментарі
+8
Всесвітня організована злочинність🧐
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14.05.2020 20:08 Відповісти
+5
средняя температура по больничке...
особенно порадовало - продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года. )))
это шо прикол?
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14.05.2020 19:55 Відповісти
+5
Класс! Средняя продолжительность жизни в Украине растет не по дням, а по часам. Год назад у мужчин была средняя продолжительность 62 года, потом 64 года, теперь 67,6. Кому вы все это чешете, на любое кладбище зайдите и посмотрите, если больше неоткуда взять правдивую информацию.
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14.05.2020 20:08 Відповісти
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средняя температура по больничке...
особенно порадовало - продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года. )))
это шо прикол?
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14.05.2020 19:55 Відповісти
ВОЗ вирахувало скільки живе примат, який є одночасно жінкою і чоловіком. Тобто мова йде про гермофродитів!
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14.05.2020 20:00 Відповісти
а шо такое? Может и прикол... Зато поржем!
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14.05.2020 20:01 Відповісти
Средняя продолжительность очень средней жизни...
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14.05.2020 19:55 Відповісти
Тоесть 5 лет посидел на пенсии и в деревянный макинтош?
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14.05.2020 19:55 Відповісти
Чому 5?
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14.05.2020 19:58 Відповісти
Пенсии платить нечем!
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14.05.2020 21:05 Відповісти
ЗЕвлада внесе свої корективи.
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14.05.2020 19:56 Відповісти
Ненависть до Порошенка значно скорочує життя!🤪😜
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14.05.2020 20:27 Відповісти
А какова была реальная продолжительность жизни, т.к. ожидаемая - это всего лишь предмет для спекуляций.
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14.05.2020 19:58 Відповісти
Я заплакал и сказал - "я сколько не проживу!" (с)
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14.05.2020 20:01 Відповісти
ВОЗ - (всемирно организованная зараза)
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14.05.2020 20:05 Відповісти
Всесвітня організована злочинність🧐
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14.05.2020 20:08 Відповісти
А чому жінки довше живуть? Це дискримінація і сексизм.
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14.05.2020 20:05 Відповісти
Менше п'ють, краще харчуються, мають коханого...🤫
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14.05.2020 20:07 Відповісти
Щиро не заздрю тим коханим.
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14.05.2020 21:37 Відповісти
https://censor.net/user/133794 Так той коханий швидше дохне.Молоді жінки не менше бухають.Так що напевне статистика зміниться.
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14.05.2020 21:42 Відповісти
До климакса, которій у большинства в 48-52, а есть и в 60, єстрогені защищают сосуді и органі от атеросклероза. Т.е. оно жрет все подряд сладенькое и пофиг. А мужик с рисками атеросклеротическими как бі с молодости по-нарастающей. У женщин риски после климакса только начинаются. И жить они - при правильном питании и жизни - могли бі до 90, 100 и более. Но, получается, не больше 77. Это тяга к сладенькому (источник "гормона счастья"), к спанью и лежанию. Пьянство, кстаи, тоже тормозит атеросклероз.
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14.05.2020 20:21 Відповісти
https://censor.net/ua/user/183787 Та хто з наших пенсіонерів їсть то солодке? За ті копійочки хіба щось купиш?
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14.05.2020 21:39 Відповісти
Вопрос не понял. Что уточнить?
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15.05.2020 10:35 Відповісти
это без учета детской смертности!
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14.05.2020 20:06 Відповісти
Та ладно. У багатьох українців є мотивація. Тільки спочатку *****. А там і правнуки підуть...Ніколи.
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14.05.2020 20:07 Відповісти
Класс! Средняя продолжительность жизни в Украине растет не по дням, а по часам. Год назад у мужчин была средняя продолжительность 62 года, потом 64 года, теперь 67,6. Кому вы все это чешете, на любое кладбище зайдите и посмотрите, если больше неоткуда взять правдивую информацию.
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14.05.2020 20:08 Відповісти
Это типа на РАБссии Володин говорил,есть Путлер есть РАБссия,нет Зеленского, нет Украины....
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14.05.2020 20:10 Відповісти
В СССР при Джугшвили средня продолжительнось была 47,6 вам не туда не?
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14.05.2020 20:11 Відповісти
Зато в Украине в 1931 в 1,6 раза больше.
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15.05.2020 11:03 Відповісти
страшновато становится... стукнет человеку 72,5 годика (если повезет,конечно, дожить) и что? Ждать, что прийдут из ВОЗ и убьют? Типа, ты чего это, а? Статистику нам решил испортить? Тебе сказали, 72,5 и ни днём больше!

?
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14.05.2020 20:19 Відповісти
А якщо вам майже 90 років?
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14.05.2020 20:21 Відповісти
Так помри негайно, щоб не псувати статистику
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14.05.2020 20:32 Відповісти
Я не про себе. Он я сьогодні пройшов пішки не менше 10 км. Нехай пенсійний фонд плаче.
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14.05.2020 20:36 Відповісти
ВОЗ певно вважає, шо це забагато. Тому спочатку прищеплять нас від грипу, а як не допоможе, то вигадають ще шось.
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14.05.2020 20:32 Відповісти
Згідно зі звітом ВООЗ, тривалість життя українських жінок становить 77,1 року, чоловіків - 67,6 року...

Отже чоловіки повинні виходити на пенсію на десять років раніше, ніж жінки?
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14.05.2020 20:35 Відповісти
Чоловіки повинні виходити на пенсію на 9,5 років раніше🤗
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14.05.2020 20:38 Відповісти
Зіп'ються від безділля.
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14.05.2020 20:43 Відповісти
Щоб спиватись треба трохи здоров'я мати.
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14.05.2020 21:33 Відповісти
ваще не понятно...ну почему женщины живут дольше... )))))
ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 5189 ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 8222ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 255ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 2015

..
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14.05.2020 20:39 Відповісти
останнє фото - страховка ?
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14.05.2020 20:44 Відповісти
щоб без варіантів ...
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14.05.2020 21:12 Відповісти
так! майже професійна))))
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14.05.2020 21:24 Відповісти
...стимуляция
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15.05.2020 05:47 Відповісти
Нифига себе! Срочно бесплатную вакцинацию от фонда Билла Гейтса!
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14.05.2020 20:48 Відповісти
Украина оценила ожидаемую продолжительность жизни в ВОЗ в 20 лет строго режима за нецелевое расходование средств на наркотики и проституток.
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14.05.2020 20:50 Відповісти
При всьому своєму бажанні людина померти не може. І як ви це собі уявляєте власне усвідомлення власної смерті?...це що, одного разу буде таке - ага, значить таки я помер...неможливо таке...а що там інші будуть говорити з цього приводу, то вже не має значення...нікому не можна довіряти...як казав Лєв Нікалаєвічь Талстой - вєрьтє сєбє.
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14.05.2020 20:57 Відповісти
доки ви будете очікувати , всі повиздихають не доживши й до 55
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14.05.2020 21:30 Відповісти
Средняя ОЖИДАЕМАЯ продолжительность жизни польских евреев в начале 1939 составляла столько же.
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14.05.2020 21:32 Відповісти
Как утверждают наши геронтологи, если человек хочет жить, то медицина - безсильна.
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15.05.2020 05:52 Відповісти
 
 