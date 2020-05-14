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Суд избрал меру пресечения полицейским, которые подозреваются в "крышевании" незаконной вырубки леса на Харьковщине, - ГБР

Суд избрал меру пресечения полицейским, которые подозреваются в

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения начальнику одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и его заместителю, подозреваемым в организации незаконных вырубок на землях запаса и территории государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР) в четверг.

"По решению суда подозреваемых будут содержать под стражей с возможностью внесения залога. Для начальника отдела полиции залог составляет 630 тыс грн, а его заместителя - 420 тыс грн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, правоохранителей подозревают в создании группы численностью более 30 человек, которая без разрешительных документов осуществляла незаконную вырубку древесины ценных пород на территории Октябрьского лесхоза и на территориях земель запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства. По предварительным оценкам, в результате государству был нанесен ущерб на сумму более 850 тыс.грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "черных лесорубов" на Харьковщине: 4 полицейских получили подозрения в "крышевании" вырубки и получении взяток. ФОТО

Кроме этого, правоохранители договаривались с местными полицейскими о непрепятствовании свободному передвижению транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за ее пределами.

Также следователи ГБР задокументировали факт вымогательства правоохранителями 100 тыс.грн. неправомерной выгоды от лесоруба-нелегала за непривлечение к уголовной ответственности.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Также читайте: Еще около 10 подозреваемых, в том числе 5 полицейских, добавится в деле о незаконной вырубке лесов на Харьковщине, - прокурор области Фильчаков

Автор: 

вырубка (168) лес (766) Нацполиция (15163) Харьковщина (6054) ГБР (3488)


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Топ коментарі
+5
Шо, расстрел??? А, не, линейкой по жопе....
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14.05.2020 20:02
+3
Зеленые рептилии - нелюди все никак не могут справиться с вырубкой лесов? С карантином и масками быстро справились, когда свыше приказали, а тут прямо никак. А какое наказание за срубленное незаконно дерево? За маску 17 тыс, а за дерево сколько? Сколько будет оплачено с этого срубленного леса и сколько лет отсидят те, кто превращает Украину в дикое поле? Кто будет высаживать новые деревья и ухаживать за ними? Что зеленым рептилиям лес не нужен? Мусороперерабатывающие заводы не нужны? Ни одного завода не построили. Конечно, это же олигархам не нужно, зачем тратиться на переработку, если можно просто все загаживать безнаказанно. В Чернобыльской зоне будете ядерные отходы хранить из паРаши, которая убивает и грабит Украину? Скоты мерзкие.
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14.05.2020 20:17
+1
Питевая вода,лес и земля без удобрений- будут главной ценностью в 21 в.А Кремль пришлый ворует ледники у соседей.Так огромная гора Шахдаг(4400м) покрытая снегом была внутри ИндоПэриджана((ОдЭр(АзАта)БэйДжана)) , а сейчас на границе.Также после 30летних каждодневных совещаний коммисий по деморкации границ святые гора и озеро Мурано оказались в России.Старое назв.Дагестана-Одэрбэйджан со ст БабаУлу-Дербенд1(есть еще 2 Дрбенда в др.странах),откуда были вывезены алмазный трон шах Аббаса Великого и его библиотека,сожженная в Москве в библ.РАН.ВСЕ ВЕРНЕТСЯ НА СВОИ МЕСТА.
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14.05.2020 20:15
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Шо, расстрел??? А, не, линейкой по жопе....
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14.05.2020 20:02 Відповісти
Зеленые рептилии - нелюди все никак не могут справиться с вырубкой лесов? С карантином и масками быстро справились, когда свыше приказали, а тут прямо никак. А какое наказание за срубленное незаконно дерево? За маску 17 тыс, а за дерево сколько? Сколько будет оплачено с этого срубленного леса и сколько лет отсидят те, кто превращает Украину в дикое поле? Кто будет высаживать новые деревья и ухаживать за ними? Что зеленым рептилиям лес не нужен? Мусороперерабатывающие заводы не нужны? Ни одного завода не построили. Конечно, это же олигархам не нужно, зачем тратиться на переработку, если можно просто все загаживать безнаказанно. В Чернобыльской зоне будете ядерные отходы хранить из паРаши, которая убивает и грабит Украину? Скоты мерзкие.
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14.05.2020 20:17 Відповісти
Саме так,7 лет расстрела !!)))
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14.05.2020 20:26 Відповісти
тільки протягом одного дня ТРИ гучні справи, пов'язані з мєнтами... це п3дць!
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14.05.2020 20:04 Відповісти
Питевая вода,лес и земля без удобрений- будут главной ценностью в 21 в.А Кремль пришлый ворует ледники у соседей.Так огромная гора Шахдаг(4400м) покрытая снегом была внутри ИндоПэриджана((ОдЭр(АзАта)БэйДжана)) , а сейчас на границе.Также после 30летних каждодневных совещаний коммисий по деморкации границ святые гора и озеро Мурано оказались в России.Старое назв.Дагестана-Одэрбэйджан со ст БабаУлу-Дербенд1(есть еще 2 Дрбенда в др.странах),откуда были вывезены алмазный трон шах Аббаса Великого и его библиотека,сожженная в Москве в библ.РАН.ВСЕ ВЕРНЕТСЯ НА СВОИ МЕСТА.
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14.05.2020 20:15 Відповісти
Пфффф... не смешите... сначала возили дуб на дрова из лесов между Сороковкой и дачной Лагуной... возили крупномерами всю осень напролет... сейчас же все остатки дороги снесли нахер кразы и камазы с песком по тому же направлению... мусора аваковские, вы что, в очи долбитесь, мрази? Очевидного не видете? Даю направление: съезд с окружней в направлении Ольховки (Элитное/Зерновое - Ольховка - Сороковка) и дальше - направо подъем и спуск к хищнечески разрытому карьеру...
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14.05.2020 20:21 Відповісти
Бл..!! я коли-небудь доживу, щоб уряд в цій країні почав реально захищати ліси-воду-землю-повітря, а не тільки коррупціонерів! Наша природа в катастрофічному становищі і ці поодинокі кримінальні справи- це просто смішно. Крапля в морі.
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14.05.2020 20:28 Відповісти
Треба самим щось робити а не дивитися як активістів тупо ув'язнюють.Жесть на Львівщині. Мешканці повстали проти олігарха Козловського, який забудовує озеро і ліс
https://youtu.be/QMmP1H3iaJs
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14.05.2020 20:43 Відповісти
Активісти - це все прекрасно. Але одними активістами ситуацію не врятуєш. Наївно на це сподіватись. Потрібні жорсткі закони і воля держави карати винних.
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14.05.2020 21:05 Відповісти
Вы хотели сказать избрали меру пресечения МУСОРАМ? ОТБРОСАМ ОБЩЕСТВА? ГЕНЕТИЧЕСКОМУ МУСОРУ? Называйте вещи своими именами.
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14.05.2020 20:36 Відповісти
из-за "слепоты! ментов в Херсонской обл тоже леса скоро не останется. ....
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14.05.2020 21:15 Відповісти
 
 