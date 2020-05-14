Суд избрал меру пресечения полицейским, которые подозреваются в "крышевании" незаконной вырубки леса на Харьковщине, - ГБР

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения начальнику одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и его заместителю, подозреваемым в организации незаконных вырубок на землях запаса и территории государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР) в четверг.

"По решению суда подозреваемых будут содержать под стражей с возможностью внесения залога. Для начальника отдела полиции залог составляет 630 тыс грн, а его заместителя - 420 тыс грн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, правоохранителей подозревают в создании группы численностью более 30 человек, которая без разрешительных документов осуществляла незаконную вырубку древесины ценных пород на территории Октябрьского лесхоза и на территориях земель запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства. По предварительным оценкам, в результате государству был нанесен ущерб на сумму более 850 тыс.грн.

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Кроме этого, правоохранители договаривались с местными полицейскими о непрепятствовании свободному передвижению транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за ее пределами.

Также следователи ГБР задокументировали факт вымогательства правоохранителями 100 тыс.грн. неправомерной выгоды от лесоруба-нелегала за непривлечение к уголовной ответственности.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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