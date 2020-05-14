В Хмельницком на взятке 31 тыс. грн за сертификацию антисептика попался чиновник Центра стандартизации, - Нацполиция. ФОТО

В четверг, 14 мая, в Хмельницкой области правоохранители задержали на взятке одного из руководителей научно-производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время следствия правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения чиновником 31 тыс. гривен. Эту сумму предприниматель должен был уплатить, чтобы беспрепятственно получить сертификат соответствия антисептической продукции установленным требованиям.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении второй части взятки - 16 тыс. гривен. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства должностного лица.

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