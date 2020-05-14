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В Хмельницком на взятке 31 тыс. грн за сертификацию антисептика попался чиновник Центра стандартизации, - Нацполиция. ФОТО

В четверг, 14 мая, в Хмельницкой области правоохранители задержали на взятке одного из руководителей научно-производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Хмельницком на взятке 31 тыс. грн за сертификацию антисептика попался чиновник Центра стандартизации, - Нацполиция 01

Во время следствия правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения чиновником 31 тыс. гривен. Эту сумму предприниматель должен был уплатить, чтобы беспрепятственно получить сертификат соответствия антисептической продукции установленным требованиям.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении второй части взятки - 16 тыс. гривен. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В Хмельницком на взятке 31 тыс. грн за сертификацию антисептика попался чиновник Центра стандартизации, - Нацполиция 02

Смотрите: Депутат Полтавского райсовета задержан при получении $160 тыс. взятки, - офис ГПУ. ФОТО

В Хмельницком на взятке 31 тыс. грн за сертификацию антисептика попался чиновник Центра стандартизации, - Нацполиция 03

В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства должностного лица.

Также смотрите: Чиновник Ривненского горсовета попался на взятке 2,5 тыс. долл. за согласование строительной документации, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взятка (4702) Нацполиция (15163) Хмельницький (407) чиновник (802)


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Топ коментарі
+2
Отмените то , что можно Купить.Что это за стандарты такие которые покупаются как в супермаркете Булочки.
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14.05.2020 20:08
+1
Якось в Метро купив "антисептік". Так про всяк випадок. Простояв днів 10. То ж дай думаю заміряю відсоток спирту ( але ж таки повинно бути під 70). Занурюю спиртомерт, а він як поплавок на покльовці; плава поверх рідини. Чек вже згинув і я почуваю себе як нєлохсорокдва...
СУКИ. По висновку, там звичайна вода. Але пів літри за 155 грн.
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14.05.2020 20:33
+1
ну, тепер гарантовано переведуть до Києва у якесь міністерство
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14.05.2020 21:29
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Отмените то , что можно Купить.Что это за стандарты такие которые покупаются как в супермаркете Булочки.
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14.05.2020 20:08 Відповісти
Таким как ты баранам ,антисептик надо принимать исключительно внутрь ,мордовецвася...
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14.05.2020 20:15 Відповісти
Муха-бляха, ты врач ? Приезжай ко мне в реанимацию ,я тебя повентилирую новым аппаратом ИВЛ литровыми обьемами ,охренеешь от уовольствия и про кожу,и про вирус поговорим ,но недолго....
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14.05.2020 20:24 Відповісти
Ну поцоны...ну молодчаги...
Такую "крупную рыбу" поймали.Жесть.
Та и сумма "впечатлила"
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14.05.2020 20:25 Відповісти
Якось в Метро купив "антисептік". Так про всяк випадок. Простояв днів 10. То ж дай думаю заміряю відсоток спирту ( але ж таки повинно бути під 70). Занурюю спиртомерт, а він як поплавок на покльовці; плава поверх рідини. Чек вже згинув і я почуваю себе як нєлохсорокдва...
СУКИ. По висновку, там звичайна вода. Але пів літри за 155 грн.
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14.05.2020 20:33 Відповісти
сдесь гуляет три статьи УК. 1 взятка 2 если химия правильная, то препятствия в борьбе с вирусом . 3 если левандос, то умышленное распространение вируса, так как этот септик не поможет. так что его дом, тюрьма должен быть
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14.05.2020 20:36 Відповісти
ну, тепер гарантовано переведуть до Києва у якесь міністерство
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14.05.2020 21:29 Відповісти
 
 