Немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію, - Артем Крищенко про скандальне відео, опубліковане в соцмережах

Національна поліція здійснює перевірку за заявою Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, яка повідомила, що Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства і попросила перевірити інформацію про немовлят, які перебувають в одному з київських готелів.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив начальник департаменту Нацполіції у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Артем Крищенко.

"Відомості внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, на місце виїжджала слідчо-оперативна група разом із представником омбудсмена, - пояснив він. - Немовлята перебувають у готелі при медклініці. Лікарі надали всі документи на них. Із 51 дитини, 43 дітей вже зареєстровані на території України. Є підтверджуючі документи. Ще 8 дітей очікують реєстрації. Їхні батьки - іноземці не можуть зараз потрапити в країну через пандемію. З іноземними громадянами, які звернулися в клініку, було підписано договори на використання репродуктивних технологій".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості".

Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

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