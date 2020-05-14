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Новини Силовики
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Немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію, - Артем Крищенко про скандальне відео, опубліковане в соцмережах

Немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію, - Артем Крищенко про скандальне відео, опубліковане в соцмережах

Національна поліція здійснює перевірку за заявою Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, яка повідомила, що Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства і попросила перевірити інформацію про немовлят, які перебувають в одному з київських готелів.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив начальник департаменту Нацполіції у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Артем Крищенко.

"Відомості внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, на місце виїжджала слідчо-оперативна група разом із представником омбудсмена, - пояснив він. - Немовлята перебувають у готелі при медклініці. Лікарі надали всі документи на них. Із 51 дитини, 43 дітей вже зареєстровані на території України. Є підтверджуючі документи. Ще 8 дітей очікують реєстрації. Їхні батьки - іноземці не можуть зараз потрапити в країну через пандемію. З іноземними громадянами, які звернулися в клініку, було підписано договори на використання репродуктивних технологій".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості".

Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

Читайте також: В Україні є близько 100 дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину, - Денісова

Автор: 

діти (5189) Нацполіція (15329) Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) сурогатне материнство (27) Крищенко Артем (5)


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Топ коментарі
+11
Ну надо впустить родителей в Украину- Это же их яйцеклетка оплодотворённая была введена в суррогатную мать
Они имеют договора на руках и могут обратиться в международный суд
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ТАК ЗАБОТИТЕСЬ ОБ ЭТИХ КРОХАХ , ТАК ВПУСТИТЕ К НИМ ИХ МАМАШ, шоб дети не плакали
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14.05.2020 20:34 Відповісти
+8
Этой рыговской твари денисовой что, нечем заняться? Уже давно понятно всем, что у нее кремлевская задача дискредитировать Украину.Чтобы она так зад свой рвала за наших детей в детдомах или в малоимущих семьях. Вы слышали от нее такое? Никогда. Или за наших ребят, которые у рахи по тюрьмам сидят. Ей ***** не велит бороться за них. А тут подняла истерику. Дети не брошены, ухожены, под присмотром. Родители за ними приехать не могут- самолеты не летают! Заботилась бы эта скотина о наших детках больных и инвалидах, которые живут в кошмарных условиях в детдомах, и о детях, о которых родители алкаши не заботяться.
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14.05.2020 20:34 Відповісти
+7
кому вони тут потрібні ? в дитбудинок їх здати ? на усиновлення ?
на них чекають справжні батьки.
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14.05.2020 20:43 Відповісти
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Це справа повій.
А ти, я бачу, тупий невігласе, який ******** встромляти довгого носа в чужі справи, що тебе не стосуються, і рушити сім'ї і майбутнє дітей.
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15.05.2020 18:49 Відповісти
кацап
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15.05.2020 22:00 Відповісти
Дайте ему веревку уже намыленную. Бо воно таке упороте, що може не себе, а ще когось застрелити.
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14.05.2020 22:22 Відповісти
Тебе дебіл?
Нащо на таку собаку як ти патрони переводити, вона і так здохне від сказу
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14.05.2020 22:32 Відповісти
Це називається - дурь у вашій голові, бо лізете із тупими висновками туди, де нічого не розумієте.
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15.05.2020 01:39 Відповісти
Шановний ви дурь і несете, а я за свої слова відповідаю, а те що людина вважається такою навіть коли є ще у зародку це факт, але не так для сатанистів і еволюціоністів.
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15.05.2020 12:43 Відповісти
Як ти відповідаєш за свої слова, невігласе? Ти ж геть нічого не розумієш у цьому, нешановний.

" а те що людина вважається такою навіть коли є ще у зародку"
Отож, що ЗАРОДКИ цих дітей були вирощені у пробірці з яйцеклітин і сперматозоїдів ІНОЗЕМЦІВ, які і є біологічними і законними батьками цих дітей.
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15.05.2020 12:58 Відповісти
ДЕБІЛЕ ТИ ХТО АДВОКАТ ІНОЗЕМЦІВ?
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15.05.2020 15:06 Відповісти
Дебіле, можеш вважати мене адвокатом дітей, яких ти, мерзотнику, намагаєшся ВКРАСТИ у законних батьків.
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15.05.2020 18:51 Відповісти
Кацап
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15.05.2020 22:00 Відповісти
для сатанистів і еволюціоністів

...
З цього і треба було починати Немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію, - Артем Крищенко про скандальне відео, опубліковане в соцмережах - Цензор.НЕТ 2309
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15.05.2020 13:37 Відповісти
Дійшли мабуть згоди, бо і для перших і других людина це просто м ясо
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15.05.2020 15:07 Відповісти
Дебил- это твоя фамилия, если тымыслишь и действуешь точно так же, как ***** несколько лет назад.
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14.05.2020 22:35 Відповісти
Це проста капець. Всі ці діти по факту народження отримали українське громадянство. Тобто, Україна торгує власними громадянами. Ганьба жінкам, які народжують за гроші. Повії в 100 разів порядніші за вас.
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14.05.2020 23:11 Відповісти
Що значить по факту народження? Значить, якщо іноземці проїжджаючи Україною транзитом народили немовля в Украіні , то воно вже може бути відібране в них, і залишене в Украіні як український громадянин? Що ви вернете тут? В цих дітей нічого українського немає. І тато, і мати- громадяни інших краін, вони вказані в документах цих немовлят, ти вже їх ніяк в батьків не відбереш, мало того, ще й нарватися можна на великі неприємності в світі, і багатомільонні позови в суди. Того й омбудсменша сіла на сраку й вже запрошує батьків звертатися до неї і вона буде допомагати забрати дітей. Що там не зрозумілого, нащо це дебільне троля е скавчання, хочете не попадати в таку ситуацію- забороніть сурогатне материнство, докі воно є легальне в Украіні- нічого ви тим дітям і батькам не зробите, вони нічого не порушили
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15.05.2020 00:01 Відповісти
Повторюю: дитина не має генетичного відношення до сурогатної матері. Вона розвивається із яйцеклітини біологічної матері та шперми біологічного батька (замовників). Сурогатна мати - "інкубатор", у якому дитина розвивається і харчується. Генетичний код від сурогатної матері не отримується, лише потрібні для розвитку речовини.
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15.05.2020 00:29 Відповісти
Новина для вас друже - дитина є частиною матері навіть з чужої яйцеклітини
Не морозьте про генетичний код, це смішно.
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15.05.2020 12:46 Відповісти
50 штук за одного...
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14.05.2020 23:34 Відповісти
Я в растерянности. Как такое может быть на самотеке и в таком потоке? Кто за это ответит? Это жизни. Если семья достойная и контроль со стороны Украины до совершеннолетия проводится, то счастья детям. Но самотек... За такое под суд всех причастных.
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15.05.2020 06:22 Відповісти
"и контроль со стороны Украины до совершеннолетия проводится"

Зачем проводить контроль над детьми иностранцев, которые из генетического материала иностранцев были рождены в Украине и отданы их биологическим законным родителям?
И какое право у Украины контролировать детей в других странах?

"Кто за это ответит? "
Ответит за что? Сурогатное материнство - абсолютно законно - кто и за что должен отвечать?

"Это жизни."
Совершенно верно - это новые жизни. Дети, рожденные для родителей, которые по медицинским показаниям сами не могут их выносить.
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15.05.2020 13:03 Відповісти
Может быть, вы и правы, а, может быть, и нет. Это и должно стать предметом обсуждения законодательного органа Украины.

Я имею свою точку зрения, базируя ее на моральности и гуманности в моем мировозрении. С моей точки зрения никакой экспорт сурогатного материнства недопустим. Это преступление. В пределах Украины - другой вопрос. Подконтрольность со стороны Украины до совершеннолетия должна быть необходимым условием выдачи сертификата на рождения ребенка. Причем повторюсь, разрешения для украинских родителей, а не на экспорт.

Как отступление могу считать допустимым и не преследуемым по закону Украины сурогатное материнство гражданки Украины в другой цивилизованной стране (список определить законом) в течение всего периода беременности и под сертификатом той страны. Причем такие допустимые варианты должны быть обговорены в двухстороннем международном договоре.
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15.05.2020 19:40 Відповісти
"сурогатное материнство гражданки Украины в другой цивилизованной стране (список определить законом) в течение всего периода беременности и под сертификатом той страны"

Зачем вы так хотите усложнить жизнь другим людям?

В этом не будет ровно никакого смысла, ибо в таком случае стоимость услуг сурогатной матери-украинки возрастет на столько, что будет дешевле найти местную сурогатную мать.
Ведь в Украину за сим обращаются именно потому, что у нас - дешевле - и только.
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15.05.2020 19:55 Відповісти
Умничка Tierre, cлово "дешевле" ключевое. Я вам говорю: «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет» (запрет на экспорт сурогатного материнства). А вы мне: "Так кроме них других нет" (так у нас дешевле). Я вам: «Вот никаких и не читайте.» (запрет на экспорт исключает смысл дешевле или дороже для Украины. Недопустимая в моральном плане категория. Ведь известно: "Что не надо, то дешево, а что нужно, дорого.").

Теперь ответ на ваш вопрос: "Зачем?" Только по одной причине, а именно: по защите прав ребенка. Обращаю внимание на неблагопучность многих зарубежных семей даже в цивилизованных странах, несмотря на их самодостаточное материальное положение. Не может Украина осознавать психологическое здоровье родителей и нести за свою некомпетентность ответственность перед ребенком. Дети будут страдать.
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15.05.2020 20:38 Відповісти
То есть из всего написанного, вы, шариков, узнали только одно знакомое слово "дешевле" и даже не поняли, к чему оно тут? Печаль...я понимал, конечно по вашему первому посту, что интеллектуально вы недоразвиты, но чтобы на столько...

" по защите прав ребенка."
Никоим образом отправка украинской сурогатной матери в другую страну не защищает права ребенка.

" неблагопучность многих зарубежных семей"
Неблагополучных семей там гораздо меньше, чем у нас - а тем более - среди тех, кто так жаждет детей, что готов идти даже на сурогатное материнство.
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16.05.2020 00:05 Відповісти
Tierre -у.
По 1-му: в этом случае моральный и юридический контроли за правами ребенка лежат на стране, выдавшей сентификат. Никак не на Украине.
По 2-му: да, в Украине больше неблагополучных семей, но экспорт сурогатных деток из Украины аморален, преступен и недопустим. Потому что неблагополучных семей на западе достаточно, а Украина неспособна гарантировать права детей у неадекватных родителей за пределами своей территории.
P.S. Сложилось впечатление, что вы сидите на этом не просто аморальном, а по очевидности преступном бизнесе. Это и заставило вас бросить оскорбления: "шариков", "недоразвитый" . Ваши оскорбления неубедительны, как и ваши аргументы. Печалька, Tierre.
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16.05.2020 01:49 Відповісти
"но экспорт сурогатных деток из Украины аморален, преступен и недопустим. "

Рождение детей для семей, которые жаждут их иметь, но не могут по медицинским показателям вы называете аморальным??? У вас какая-то искореженная мораль, ибо это благое дело, а не аморальное.
По поводу же "преступного" - это не запрещено ни законами Украины, ни законами других государств, а потому преступным не является однозначно. Вы не имеете никакого права определять, что преступно, а что нет.

" Украина неспособна гарантировать права детей у неадекватных родителей за пределами своей территории."
В странах ЕС местные власти способны это гарантировать гораздо лучше, чем Украина у себя.

"P.S. Сложилось впечатление, что вы сидите на этом не просто аморальном, а по очевидности преступном бизнесе."

1. Мы уже определили, но ничего преступного в этом 100% нет, ибо по ЗАКОНУ это не преступления, а у вас нет права подменять собой закон.
2. Ваши искореженные нормы морали никому не интересны. С моей точки зрения - помощь бездетным парам обрести свое счастье не просто моральна, а очень высокоморальна.
3. Я программист - это мой бизнес. Однако я в свое время столнулся с проблемой невозможности естественного зачатия у моей жены и знаю, скольких мытарств для таких как мы стоят эти желанные детки. Сурогатная мать, нам к счастью, не понадобилась, но все равно я гораздо больше в теме, чем вы.

"Это и заставило вас бросить оскорбления: "шариков", "недоразвитый""

Меня заставил так вас охарактеризовать ваш непробиваемо глупый пост, в котором вы меня попытались оскорбить, используя цитату из того же самого Собачьего сердца.
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16.05.2020 10:32 Відповісти
Клоуни барижать жіночими матками - це нова глибина їхнього дна!
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15.05.2020 13:06 Відповісти
Барижать самі жінкі - їх ніхто не заставляє. І при Порошенку так само барижили, це не рік тому почалося.
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15.05.2020 13:11 Відповісти
почалося може і тоді але на потік поставлено вже зараз.
Якби не карантин то і не дізнались би про таке
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15.05.2020 14:50 Відповісти
"але на потік поставлено вже зараз"
Та ні, на потік це поставлено не рік тому, не два, і не п'ять, а набагато раніше.

І так, дізналися через карантин - і що? Нічого незаконного у цьому немає.
Ці жінки, що погоджуються виносити та народити чужу дитину, роблять дуже добру справу і при цьому отримують за це гарні гроші. Немає у цьому геть нічого поганого.
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15.05.2020 18:53 Відповісти
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