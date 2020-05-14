Немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію, - Артем Крищенко про скандальне відео, опубліковане в соцмережах
Національна поліція здійснює перевірку за заявою Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, яка повідомила, що Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства і попросила перевірити інформацію про немовлят, які перебувають в одному з київських готелів.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив начальник департаменту Нацполіції у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Артем Крищенко.
"Відомості внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, на місце виїжджала слідчо-оперативна група разом із представником омбудсмена, - пояснив він. - Немовлята перебувають у готелі при медклініці. Лікарі надали всі документи на них. Із 51 дитини, 43 дітей вже зареєстровані на території України. Є підтверджуючі документи. Ще 8 дітей очікують реєстрації. Їхні батьки - іноземці не можуть зараз потрапити в країну через пандемію. З іноземними громадянами, які звернулися в клініку, було підписано договори на використання репродуктивних технологій".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості".
Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ти, я бачу, тупий невігласе, який ******** встромляти довгого носа в чужі справи, що тебе не стосуються, і рушити сім'ї і майбутнє дітей.
Нащо на таку собаку як ти патрони переводити, вона і так здохне від сказу
" а те що людина вважається такою навіть коли є ще у зародку"
Отож, що ЗАРОДКИ цих дітей були вирощені у пробірці з яйцеклітин і сперматозоїдів ІНОЗЕМЦІВ, які і є біологічними і законними батьками цих дітей.
...
З цього і треба було починати
Не морозьте про генетичний код, це смішно.
Зачем проводить контроль над детьми иностранцев, которые из генетического материала иностранцев были рождены в Украине и отданы их биологическим законным родителям?
И какое право у Украины контролировать детей в других странах?
"Кто за это ответит? "
Ответит за что? Сурогатное материнство - абсолютно законно - кто и за что должен отвечать?
"Это жизни."
Совершенно верно - это новые жизни. Дети, рожденные для родителей, которые по медицинским показаниям сами не могут их выносить.
Я имею свою точку зрения, базируя ее на моральности и гуманности в моем мировозрении. С моей точки зрения никакой экспорт сурогатного материнства недопустим. Это преступление. В пределах Украины - другой вопрос. Подконтрольность со стороны Украины до совершеннолетия должна быть необходимым условием выдачи сертификата на рождения ребенка. Причем повторюсь, разрешения для украинских родителей, а не на экспорт.
Как отступление могу считать допустимым и не преследуемым по закону Украины сурогатное материнство гражданки Украины в другой цивилизованной стране (список определить законом) в течение всего периода беременности и под сертификатом той страны. Причем такие допустимые варианты должны быть обговорены в двухстороннем международном договоре.
Зачем вы так хотите усложнить жизнь другим людям?
В этом не будет ровно никакого смысла, ибо в таком случае стоимость услуг сурогатной матери-украинки возрастет на столько, что будет дешевле найти местную сурогатную мать.
Ведь в Украину за сим обращаются именно потому, что у нас - дешевле - и только.
Теперь ответ на ваш вопрос: "Зачем?" Только по одной причине, а именно: по защите прав ребенка. Обращаю внимание на неблагопучность многих зарубежных семей даже в цивилизованных странах, несмотря на их самодостаточное материальное положение. Не может Украина осознавать психологическое здоровье родителей и нести за свою некомпетентность ответственность перед ребенком. Дети будут страдать.
" по защите прав ребенка."
Никоим образом отправка украинской сурогатной матери в другую страну не защищает права ребенка.
" неблагопучность многих зарубежных семей"
Неблагополучных семей там гораздо меньше, чем у нас - а тем более - среди тех, кто так жаждет детей, что готов идти даже на сурогатное материнство.
По 1-му: в этом случае моральный и юридический контроли за правами ребенка лежат на стране, выдавшей сентификат. Никак не на Украине.
По 2-му: да, в Украине больше неблагополучных семей, но экспорт сурогатных деток из Украины аморален, преступен и недопустим. Потому что неблагополучных семей на западе достаточно, а Украина неспособна гарантировать права детей у неадекватных родителей за пределами своей территории.
P.S. Сложилось впечатление, что вы сидите на этом не просто аморальном, а по очевидности преступном бизнесе. Это и заставило вас бросить оскорбления: "шариков", "недоразвитый" . Ваши оскорбления неубедительны, как и ваши аргументы. Печалька, Tierre.
Рождение детей для семей, которые жаждут их иметь, но не могут по медицинским показателям вы называете аморальным??? У вас какая-то искореженная мораль, ибо это благое дело, а не аморальное.
По поводу же "преступного" - это не запрещено ни законами Украины, ни законами других государств, а потому преступным не является однозначно. Вы не имеете никакого права определять, что преступно, а что нет.
" Украина неспособна гарантировать права детей у неадекватных родителей за пределами своей территории."
В странах ЕС местные власти способны это гарантировать гораздо лучше, чем Украина у себя.
"P.S. Сложилось впечатление, что вы сидите на этом не просто аморальном, а по очевидности преступном бизнесе."
1. Мы уже определили, но ничего преступного в этом 100% нет, ибо по ЗАКОНУ это не преступления, а у вас нет права подменять собой закон.
2. Ваши искореженные нормы морали никому не интересны. С моей точки зрения - помощь бездетным парам обрести свое счастье не просто моральна, а очень высокоморальна.
3. Я программист - это мой бизнес. Однако я в свое время столнулся с проблемой невозможности естественного зачатия у моей жены и знаю, скольких мытарств для таких как мы стоят эти желанные детки. Сурогатная мать, нам к счастью, не понадобилась, но все равно я гораздо больше в теме, чем вы.
"Это и заставило вас бросить оскорбления: "шариков", "недоразвитый""
Меня заставил так вас охарактеризовать ваш непробиваемо глупый пост, в котором вы меня попытались оскорбить, используя цитату из того же самого Собачьего сердца.
Якби не карантин то і не дізнались би про таке
Та ні, на потік це поставлено не рік тому, не два, і не п'ять, а набагато раніше.
І так, дізналися через карантин - і що? Нічого незаконного у цьому немає.
Ці жінки, що погоджуються виносити та народити чужу дитину, роблять дуже добру справу і при цьому отримують за це гарні гроші. Немає у цьому геть нічого поганого.