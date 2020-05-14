Україні потрібно терміново подбати про річки, вимирає риба, водойми забруднені, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)
Українська екологічна інспекція має займатися питаннями дотримання законодавства про водойми, яке має працювати за європейським зразком. Тільки в цьому випадку ситуація з водоймами в Україні може покращитися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі керівника практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольги Денищик.
Так експерти зазначають, що в Україні через низку причин забруднені річки.
"Якщо говоримо про Закарпаття, наприклад, басейн Тиси, дуже красивої важливої річки, там проблемою є непрацюючі очисні споруди, зокрема ті, які були зруйновані під час повені 1998 року", - пише експерт.
Крім того, в українців не розвинена культура екологічної поведінки.
"Ще не закріпилося розуміння, що пластикові пляшки не можна кидати в воду. Угорці щороку ловлять у Тисі велику кількість пластикових пляшок, які припливли з України. За європейським законодавством вони не можуть їх пропустити далі в Дунай. За це щороку Україна отримує чек від Угорщини. Це ганьба", - говорить Денищик.
Крім того, через слабку екологічну політику щодо водойм, в Україні порушується природний баланс проживання риб.
Важко досліджувати кількість риб у водоймах... коштів на державні дослідження практично немає. Товстолобик і білий амур, яких купують на ринках, не є українською рибою. Це риба, яку штучно запускають у річки, щоб вона росла, а потім - щоб її виловили, пишуть автори.
"Цю практику треба змінювати. Не можна в природні водойми запускати види, які не є природними для цієї території. Необхідна програма з відновлення місць, де риба може нереститися природно", - сказано в матеріалі.
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плюс долбодятлы сливающие в реки... все что угодно...
Я когда, после венгерского автобана , въезжаю в Украину , попадаю в шок - видеть этот мрак на дорогах просто неприятно
Уссурийские тигры, их осталось всего 30! Пожалуйста, перечислите деньги в Фонд защиты дикой природы.
Уссурийские тигры их осталось уже 29! Мы будем убивать по одному тигру каждый день, пока вы не начнете перечислять деньги в Фонд защиты дикой природы!
Теперь вода как канализация, ну зато не СССР наслаждайся.
- Шановні народні депутати, що ж це у нас на Вкраїні робиться! Ріки всі повисихали, ліса усі повирубували... немає де жида втопити чи москаля повісити!
Есть такая речушка КАМЯНЫХА(из-за каменистого дна). Это в с.Корсунка Херсонской обл. Лет 40 назад местные жители, живущие вдоль речки, начали сбрасывать ботву,пленку с теплиц. Чего там только нет .Короче- застали речку. Так что государство не справится с этим,если сами же жители гадят у себя под носом....
Екологічні партії України це в масі своїй повії на зарплатні у олігархії, до кого там звертатись
Ото двояка Європа - каже щоб екологію в Україні тримали на рівні, а від лісу кругляку не відмовляюється ніколи, навіть погрожували затримкою фінансової допомоги у випадку заборони вивозу крягляка з України
Можна крутити агітаційні ролики на телеканалах зі сценами де дикі тварини і риби потерпають від сміття.
Міські голови, після зняття карантину, можуть організовувати групи волонтерів для прибирання від сміття берегів річок, парків, та приміських лісів, ці ж люди можуть садити дерева.
Дуже б допоміг особистий приклад депутатів і зірок шоу бізнесу в боротьбі за чистоту природи.
У Дубаї наприклад, дрон-поліцейський вистежуе тих хто викидає сміття повз урн.
Кому цікаво, можна прочитати тут: http://abc.in.ua/dron-policeyskiy-sledit-za-musorom/