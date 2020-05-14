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Україні потрібно терміново подбати про річки, вимирає риба, водойми забруднені, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

Україні потрібно терміново подбати про річки, вимирає риба, водойми забруднені, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

Українська екологічна інспекція має займатися питаннями дотримання законодавства про водойми, яке має працювати за європейським зразком. Тільки в цьому випадку ситуація з водоймами в Україні може покращитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі керівника практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольги Денищик.

Так експерти зазначають, що в Україні через низку причин забруднені річки.

"Якщо говоримо про Закарпаття, наприклад, басейн Тиси, дуже красивої важливої річки, там проблемою є непрацюючі очисні споруди, зокрема ті, які були зруйновані під час повені 1998 року", - пише експерт.

Крім того, в українців не розвинена культура екологічної поведінки.

"Ще не закріпилося розуміння, що пластикові пляшки не можна кидати в воду. Угорці щороку ловлять у Тисі велику кількість пластикових пляшок, які припливли з України. За європейським законодавством вони не можуть їх пропустити далі в Дунай. За це щороку Україна отримує чек від Угорщини. Це ганьба", - говорить Денищик.

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Крім того, через слабку екологічну політику щодо водойм, в Україні порушується природний баланс проживання риб.

Важко досліджувати кількість риб у водоймах... коштів на державні дослідження практично немає. Товстолобик і білий амур, яких купують на ринках, не є українською рибою. Це риба, яку штучно запускають у річки, щоб вона росла, а потім - щоб її виловили, пишуть автори.

"Цю практику треба змінювати. Не можна в природні водойми запускати види, які не є природними для цієї території. Необхідна програма з відновлення місць, де риба може нереститися природно", - сказано в матеріалі.

Автор: 

екологія (1362) ріка (194) вода (1187)


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Топ коментарі
+9
Занедбали все. Показували як в нашій річечці окрім сатканів, пакетів, іншого бруду навіть колеса валяються. І одна небайдужа людина щороку прибирає.
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14.05.2020 20:40 Відповісти
+9
зеленскому реально похер на ваши реки и рыбу. у него недвига в лондонах и италиях, а бабло в омане. в этой стране он жить не собирается.
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14.05.2020 20:41 Відповісти
+7
еще и зима бесснежная...и дождей местами с гулькин нос...
плюс долбодятлы сливающие в реки... все что угодно...
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14.05.2020 20:42 Відповісти
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к сожалению , это правда .
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14.05.2020 20:39 Відповісти
Це вже який по рахунку раз ви про одно і те ж за сьогодні пишете?
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14.05.2020 20:39 Відповісти
поки не дійде.
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14.05.2020 20:40 Відповісти
Що дійде? до наших 73% дійде тільки якщо по мордяці надавати чи штрафувати нещадно, що не можна мусор кидати. А про білих амурів то взагалі маячня, при чому повна.
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14.05.2020 20:50 Відповісти
Ксения! А может все проще? Нам рассказывают правду, но вот вывод из этой правды какой будет? Например Герой Украины Вадатурский угробил Днепро-Бугский лиман фарватером для своих барж. Ему ничего. А нас скорее всего ждет подача воды по графику и новые тарифы. Тем более что Коломойский монополист по очистке питьевой воды
Україні потрібно терміново подбати про річки, вимирає риба, водойми забруднені, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF) - Цензор.НЕТ 507
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14.05.2020 21:32 Відповісти
Да тут все просто нужно повысить цену на воду иначе кредита от МВФ не будет (ну это в будущем)
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14.05.2020 20:54 Відповісти
Ковидная тема на излете, будете помирать без фанфар и финансирования, теперь на продаже воды зарабатывать будут.
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14.05.2020 21:29 Відповісти
Занедбали все. Показували як в нашій річечці окрім сатканів, пакетів, іншого бруду навіть колеса валяються. І одна небайдужа людина щороку прибирає.
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14.05.2020 20:40 Відповісти
Какая рыба? Наши соглашатели думают, как бы в Крым воду подать...
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14.05.2020 20:41 Відповісти
Х...р им на блюде, а не воду
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14.05.2020 20:55 Відповісти
Согласен.
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14.05.2020 20:59 Відповісти
Переживают что после геноцида ничего не достанется!?
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14.05.2020 20:41 Відповісти
зеленскому реально похер на ваши реки и рыбу. у него недвига в лондонах и италиях, а бабло в омане. в этой стране он жить не собирается.
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14.05.2020 20:41 Відповісти
Да, да, а вот при Пете все реки были чистыми и полноводными, и в них плескался лосось
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15.05.2020 07:55 Відповісти
еще и зима бесснежная...и дождей местами с гулькин нос...
плюс долбодятлы сливающие в реки... все что угодно...
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14.05.2020 20:42 Відповісти
Украина вообще очень грязная страна. В лесах кучи мусора. Когда едешь, на обочины смотреть страшно. Неужели так трудно убирать за собой?
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14.05.2020 20:43 Відповісти
Это правда
Я когда, после венгерского автобана , въезжаю в Украину , попадаю в шок - видеть этот мрак на дорогах просто неприятно
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14.05.2020 20:46 Відповісти
Через Чоп чи Берегово?
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14.05.2020 20:47 Відповісти
И там и там мрак
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14.05.2020 20:48 Відповісти
А через Вилок вообще жуть
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14.05.2020 20:49 Відповісти
Очень хорошо Вас понимаю.
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14.05.2020 21:01 Відповісти
Через берегове особливо мрак, там мадярота сміття з мадярщини тігає в Україну, я теж після мадярського автобана це бачу...
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15.05.2020 00:10 Відповісти
Зачем? Продали землю - продадим и реки!
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14.05.2020 20:44 Відповісти
А я тільки сьогодні купив вудочки, снасті...🧐
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14.05.2020 20:44 Відповісти
На лес пох...свой не режут наш выкупают.видать глаз кто то и на реки положил скоро воду продавать будут
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14.05.2020 20:44 Відповісти
Шо-то мне вспомнилась шутка из начала 90-х годов:
Уссурийские тигры, их осталось всего 30! Пожалуйста, перечислите деньги в Фонд защиты дикой природы.
Уссурийские тигры их осталось уже 29! Мы будем убивать по одному тигру каждый день, пока вы не начнете перечислять деньги в Фонд защиты дикой природы!
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14.05.2020 20:45 Відповісти
Мне было лет 10,ходил на озеро на рыбалку.вода более менее чистая была.Сегодня на том озере,камыш и вода что каналзация,А пршло всего 40 лет...
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14.05.2020 20:45 Відповісти
Тогда это при ССР который ты поносишь?
Теперь вода как канализация, ну зато не СССР наслаждайся.
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14.05.2020 21:02 Відповісти
55 років тому проходила практику в Києві.Пішли на Дніпро на пляж.Дуже ******** плавати.Відплила далеченько від берега.І раптом відчула,що поряд зі мною хтось пливе.Повертаю голову---а там величезний пацюк.
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14.05.2020 21:38 Відповісти
Я теж пам'ятаю того пацюка, він постійно там плавав..
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14.05.2020 21:58 Відповісти
Значить так іксперди. Карась, плотва, чихоня, підлящики зараз якраз клюють в Дніпрі. Йдіть в нах з своїми прогнозами.
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14.05.2020 20:45 Відповісти
а как насчёт судака, жереха. голавля, язя? нетути? одна сорная чехонь осталась?
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14.05.2020 21:45 Відповісти
Толстолоба і білого амура запускають, щоб вони чистили ріки і стави від рослинності. Ця тьотка навіть не розуміє, про що пише. Промислова цінність цієї риби невелика, там, де можливо любий господарник краще коропів буде розводити ніж товстолобів. Але проблема із заростанням ставів у нас постійна і досить важко і затратно вирішується.
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14.05.2020 20:45 Відповісти
Никому гибнущие реки не нужны,все бабло считают только.Если власть хочет спасти реки,то пусть под угрозой сумашедших штрафов остановят распашку береговых лугов.Уничтожают все что можно распахать..
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14.05.2020 20:46 Відповісти
Рыба не вымираеи!ее вылавливают любыми способами.даже в чернобыле
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14.05.2020 20:52 Відповісти
Мутная тема, проблема с реками другая, от повышения температуры вода зацветает и эта рыба дохнет, в малых реках уже давно практически нет рыбы, ну а мусор это другое, но пластик не разлагается и несет сугубо декоративный дискомфорт.
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14.05.2020 20:53 Відповісти
Как рыбак вам скажу - рыбы в разы стало больше чем это было 10 лет назад..
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14.05.2020 20:54 Відповісти
не трынди!
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14.05.2020 21:46 Відповісти
- За навколишнє середовище можна.
- Шановні народні депутати, що ж це у нас на Вкраїні робиться! Ріки всі повисихали, ліса усі повирубували... немає де жида втопити чи москаля повісити!
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14.05.2020 20:54 Відповісти
Нічого страшного, ще можна закопувати.
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15.05.2020 08:19 Відповісти
фосфатні пральні порошки потрібно заборонити
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14.05.2020 20:58 Відповісти
100% , это требование ЕС , в Германии эти порошки запрещены .
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14.05.2020 21:13 Відповісти
Какая экология? Какие реки? Народ в большинстве своем дремучий, невежественный, прямо скажем тупой. Чего только стоят 73% поклонников ваЗЕлина. За много лет в Украине большинство народа окончательно и бесповоротно деградировало. Вопросами экологии здесь не будет пахнуть в лучшем случае еще лет 100, 200. И то не факт.
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14.05.2020 20:58 Відповісти
Бот, ти навіть сюди Зелєнского приплів)))
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14.05.2020 21:21 Відповісти
работа у него такая, вот он и старается
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14.05.2020 21:47 Відповісти
что насчет украинцев?кто побеспокоится о них ведь ситуация с выживанием народа куда хуже
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14.05.2020 21:02 Відповісти
козаченьки сами и засрали, че скулить теперь
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14.05.2020 21:06 Відповісти
""Если говорим о Закарпатье, например, бассейн Тисы, очень красивой важной реки, там проблемой является неработающие очистные сооружения, в частности те, которые были разрушены во время наводнения 1998 года", пишет эксперт. Источник: https://censor.net/n3195665" - Я вот не знаю как у неё (руководителя практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольги Денищик. Источник: https://censor.net/n3195665) с "крышей" но в Закарпатье как и Львовской области Франковской, как таковых очистных нет!! И все сёла которые вдоль рек тупо гадят в реки!! А у всех есть все атрибуты городской жизни!! Слишком много крутится умников вокруг темы экологии!
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14.05.2020 21:08 Відповісти
Реки убиваются самими людьми. В частности, наша река, Орель, древняя скифская река, на которой я вырос и которую было не просто переплыть, теперь можно переходить вброд, во многих места. А причина - уничтожение рыбы, сетями и электроудочками, создание прудов, для разведения рыбы, когда притоки рек и малые реки, перекрываются дамбами и сначала умирают малые реки, а потом и большие. Другие пруды просто выкачивают воду из рек, с помощью насосов.
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14.05.2020 21:08 Відповісти
"Украине нужно срочно позаботиться о реках, вымирает рыба, водоемы загрязнены,"
Есть такая речушка КАМЯНЫХА(из-за каменистого дна). Это в с.Корсунка Херсонской обл. Лет 40 назад местные жители, живущие вдоль речки, начали сбрасывать ботву,пленку с теплиц. Чего там только нет .Короче- застали речку. Так что государство не справится с этим,если сами же жители гадят у себя под носом....
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14.05.2020 21:09 Відповісти
Как зебобики борются за экологию ? Всеми силами ! Поэтому объединили в одно министерство главного загрязнителя министерство энергетики с министерством экологии . Угадайте с трёх раз , кто возглавляет это министерство - энергетик или эколог ?
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14.05.2020 21:11 Відповісти
Тролль, не пались))) Тоньше надо, тоньше.
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14.05.2020 21:23 Відповісти
криза моральна призводить до всебічної деградації
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14.05.2020 21:36 Відповісти
ніде повісити або втопити москаля
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14.05.2020 21:42 Відповісти
и ни одна тварь в мире не говорит,что пора позаботится о нищем народе Украины
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14.05.2020 22:07 Відповісти
Не знал,что Зимбабвэ жирует.Украина о них уже позаботилась
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14.05.2020 22:50 Відповісти
У нас о рыбе заботятся браконьеры под прикрытием рыбинспекции и ментов добивают остальную электроудочками ну чтобы не мучилась.
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14.05.2020 22:35 Відповісти
Украинская экологическая инспекция должна заниматься вопросами соблюдения законодательства о водоемах, которое должно работать по европейскому образцу. Только в этом случае ситуация с водоемами в Украине может улучшиться. Источник: https://censor.net/n3195665

Екологічні партії України це в масі своїй повії на зарплатні у олігархії, до кого там звертатись
Ото двояка Європа - каже щоб екологію в Україні тримали на рівні, а від лісу кругляку не відмовляюється ніколи, навіть погрожували затримкою фінансової допомоги у випадку заборони вивозу крягляка з України
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14.05.2020 22:44 Відповісти
Кто их засрал пусть и заботится,звать Ахметов
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14.05.2020 22:48 Відповісти
Воды мало стало, втикла, проклятая сепаратистка.
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14.05.2020 22:54 Відповісти
кто ж будет заботится если всем все пох ..
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14.05.2020 23:04 Відповісти
Дайте більше кредитів агрохолдингам, вони розорють і поллють пестицидами всі заплавні території, що ще залишились. Буде і вода і риба...
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14.05.2020 23:20 Відповісти
всё вырубить, выловить, отстрелять, загадить, выкопать, добыть, вывезти, продать за бугор, бабло в офшор и слинять.
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15.05.2020 03:10 Відповісти
У школі потрібно частіше нагадувати дітям про шкоду забруднення природи.

Можна крутити агітаційні ролики на телеканалах зі сценами де дикі тварини і риби потерпають від сміття.

Міські голови, після зняття карантину, можуть організовувати групи волонтерів для прибирання від сміття берегів річок, парків, та приміських лісів, ці ж люди можуть садити дерева.

Дуже б допоміг особистий приклад депутатів і зірок шоу бізнесу в боротьбі за чистоту природи.

У Дубаї наприклад, дрон-поліцейський вистежуе тих хто викидає сміття повз урн.
Кому цікаво, можна прочитати тут: http://abc.in.ua/dron-policeyskiy-sledit-za-musorom/
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15.05.2020 03:20 Відповісти
 
 