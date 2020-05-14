Україні потрібно терміново подбати про річки, вимирає риба, водойми забруднені, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

Українська екологічна інспекція має займатися питаннями дотримання законодавства про водойми, яке має працювати за європейським зразком. Тільки в цьому випадку ситуація з водоймами в Україні може покращитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі керівника практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольги Денищик.

Так експерти зазначають, що в Україні через низку причин забруднені річки.

"Якщо говоримо про Закарпаття, наприклад, басейн Тиси, дуже красивої важливої річки, там проблемою є непрацюючі очисні споруди, зокрема ті, які були зруйновані під час повені 1998 року", - пише експерт.

Крім того, в українців не розвинена культура екологічної поведінки.

"Ще не закріпилося розуміння, що пластикові пляшки не можна кидати в воду. Угорці щороку ловлять у Тисі велику кількість пластикових пляшок, які припливли з України. За європейським законодавством вони не можуть їх пропустити далі в Дунай. За це щороку Україна отримує чек від Угорщини. Це ганьба", - говорить Денищик.

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Крім того, через слабку екологічну політику щодо водойм, в Україні порушується природний баланс проживання риб.

Важко досліджувати кількість риб у водоймах... коштів на державні дослідження практично немає. Товстолобик і білий амур, яких купують на ринках, не є українською рибою. Це риба, яку штучно запускають у річки, щоб вона росла, а потім - щоб її виловили, пишуть автори.

"Цю практику треба змінювати. Не можна в природні водойми запускати види, які не є природними для цієї території. Необхідна програма з відновлення місць, де риба може нереститися природно", - сказано в матеріалі.