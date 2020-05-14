Литва направила захисні засоби для боротьби з COVID-19 як гуманітарну допомогу Україні

Уряд Литви направив Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

"14 травня з Литви до Вірменії, Молдови та Сакартвело (Грузії) відбувають виготовлені в Литві захисні засоби, необхідні для боротьби з COVID-19. 13 травня гуманітарний вантаж було також відправлено в Україну", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що ця гуманітарна допомога призначена для країн Східного партнерства як реакція на прохання цих держав про допомогу в боротьбі з COVID-19. Рішення про це було прийнято Урядом Литви 22 квітня.

Для цієї акції в Литві в ЗАТ "Baltic digital printing" і ЗАТ "Medienos era" було придбано 52,6 тисячі щитків для обличчя на суму понад 100 тис. євро.

Гуманітарний вантаж до Вірменії, Молдови та Грузії доставлять військово-повітряні сили Литви. В Україну захисні засоби доставляються наземним транспортом.

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