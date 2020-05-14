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Новини Допомога Україні
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Литва направила захисні засоби для боротьби з COVID-19 як гуманітарну допомогу Україні

Литва направила захисні засоби для боротьби з COVID-19 як гуманітарну допомогу Україні

Уряд Литви направив Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

"14 травня з Литви до Вірменії, Молдови та Сакартвело (Грузії) відбувають виготовлені в Литві захисні засоби, необхідні для боротьби з COVID-19. 13 травня гуманітарний вантаж було також відправлено в Україну", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що ця гуманітарна допомога призначена для країн Східного партнерства як реакція на прохання цих держав про допомогу в боротьбі з COVID-19. Рішення про це було прийнято Урядом Литви 22 квітня.

Для цієї акції в Литві в ЗАТ "Baltic digital printing" і ЗАТ "Medienos era" було придбано 52,6 тисячі щитків для обличчя на суму понад 100 тис. євро.

Гуманітарний вантаж до Вірменії, Молдови та Грузії доставлять військово-повітряні сили Литви. В Україну захисні засоби доставляються наземним транспортом.

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Автор: 

Литва (2470) гуманітарна допомога (1008) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Литва всегда была лучшим другом для Украины. Уважение госпоже Дале Грибаускайте и продолжателям ее политики.
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14.05.2020 21:03 Відповісти
+8
СПАСИБО! ДЯКУЄМО, СЕСТРО!!!!
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14.05.2020 21:27 Відповісти
+5
И к нам сегодня прибыла помощь из Литвы. Спасибо Литва!
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14.05.2020 21:22 Відповісти
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Литва помогает Украине... Нда...
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14.05.2020 21:01 Відповісти
Довыбирались!!!!!
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14.05.2020 21:18 Відповісти
Литва всегда была лучшим другом для Украины. Уважение госпоже Дале Грибаускайте и продолжателям ее политики.
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14.05.2020 21:03 Відповісти
бубочка будет встречать?
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14.05.2020 21:07 Відповісти
навряд ли... это ж не тот гешефт... и личный пиар слабенький...
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14.05.2020 21:28 Відповісти
Нет,там очевидно,груз уйдет транзитом,туда где его купят.З.******** перетерпят.
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14.05.2020 22:02 Відповісти
зеленский вместе со своими подельниками обокрали не только страну на 300 млрд, так они еще и разворовали пожертвания украинцев из фонда борьбы с короновирусом. теперь Украине даже маленькая Литва помогает, поскольку плохи дела нашей страны.
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14.05.2020 21:09 Відповісти
Купуйте в ;Епіцентрі;.
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14.05.2020 21:09 Відповісти
Только маски,перчатки и антисептик и боряться с Вирусом+разьяснение тупому населению опасность вируса.Весь мир так борется.
Лекарства от вируса пока нет.
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14.05.2020 21:24 Відповісти
Есть одно лекарство, -и после посещения этого лекарства с КОСОЙ,абсолютно все вирусы погибают,потому что в мертвом теле они не выживают.
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14.05.2020 21:29 Відповісти
Надо срочно выслать кацам как гуманитарку и побольше,с братской любовью.
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14.05.2020 21:32 Відповісти
А ты сможешь зайти ,например,в красную зону больницы,где лечатся больные с коронавирусом,абсолютно без защитных средств,а потом вернуться домой,в семью,где твои дети и родители? Слабо?
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14.05.2020 21:26 Відповісти
И к нам сегодня прибыла помощь из Литвы. Спасибо Литва!
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14.05.2020 21:22 Відповісти
СПАСИБО! ДЯКУЄМО, СЕСТРО!!!!
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14.05.2020 21:27 Відповісти
А когда Украина хоть кому нибудь,когда небудь безвозмездно помогала?
Они и санкции кацапам все время продлевают.
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14.05.2020 21:30 Відповісти
Ну,так это и есть помощь,-потому,что им это на пользу!
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14.05.2020 21:38 Відповісти
Все потоки беженцев,желтые жилеты(Франция) и другие гадости организованы кацами.Закрыть хлебало и наблюдать куда полезней.А лизнуть им жопу, как Беларусь,еще и деньги приносит.
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14.05.2020 21:45 Відповісти
И эта вся помощь окажется на полках аптек и супермаркетов.
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15.05.2020 08:25 Відповісти
 
 