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Ми плануємо винести СІЗО за межі міст, а ділянки здавати приватним інвесторам, - Малюська

Ми плануємо винести СІЗО за межі міст, а ділянки здавати приватним інвесторам, - Малюська

Міністерство юстиції планує вивести за межі міст слідчі ізолятори, а земельні ділянки під ними здавати в оренду приватним інвесторам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю hromadske розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, у такий спосіб держава заощадить кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.

"СІЗО сконцентровані у центрі міст. Відповідно, вартість оренди земельних ділянок велика. Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам", — сказав Малюська.

Також міністр додав, що раніше презентовані платні камери в найближчі місяці мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах, що також принесе додаткові кошти.

"Зараз в Києві відкрито чотири камери — двомісні, тримісні і чотиримісні. У планах — ми будемо їх збільшувати, дивитися за ціною. І знову ж таки, якщо порівняти СІЗО і установи, куди люди прибувають після вироків — ситуація зовсім різна. В слідчих ізоляторах все набагато гірше. Хоча, насправді, в слідчих ізоляторах — невинуваті, а в тюрмах сидять ті, хто отримали вироки. Ми це будемо змінювати", — наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін'юст підготував законопроєкти про амністію й точкове звільнення ув'язнених під час пандемії, - Малюська

Автор: 

СІЗО (732) пенітенціарна служба (121) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+8
а потім будете бюджетним коштом автозаки ганяти по 50 км. в одну сторону на суд..
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14.05.2020 21:38 Відповісти
+7
Ни хрена себе минюст у нас будет - землевладелец,арендодатель,застройщик,***** повесится от зависти вместе со своей мамой.
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14.05.2020 21:33 Відповісти
+5
В Конче Заспе 😀
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14.05.2020 21:44 Відповісти
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где-то я уже это слышал. лет пять назад... Был такой министр Петренко... А воз и ныне там
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14.05.2020 21:31 Відповісти
Так-так. Мені здається ще при Янику чи Ющенко яхтось такі ідеї висловлював. Настопні нові реформи будуть часів Кучми чи Кравчука. А ну і не можу не сказати: Rhodesians never die
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14.05.2020 22:09 Відповісти
Не торопитесь, они вашим очень скоро очень понадобятся.
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14.05.2020 21:32 Відповісти
.Хм ...А земельку під забудову де візьмете ? .
Зараз навколо міст ..одні громади
..Спочатку продаж (своїм відомо ) а далі ?
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14.05.2020 21:33 Відповісти
Ни хрена себе минюст у нас будет - землевладелец,арендодатель,застройщик,***** повесится от зависти вместе со своей мамой.
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14.05.2020 21:33 Відповісти
Мы планируем вынести СИЗО за пределы городов

=================
Што? Снова про Васюки?
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14.05.2020 21:35 Відповісти
еще один больной клоун
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14.05.2020 21:36 Відповісти
А откель мил человек ты на это деньги возьмешь? У медиков заберешь, которым на выплаты ничего насобирать не можете?
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14.05.2020 21:36 Відповісти
Ми плануємо винести СІЗО за межі міст, а ділянки здавати приватним інвесторам, - малюська - Цензор.НЕТ 2733
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14.05.2020 21:40 Відповісти
Кошерно ,еще всю ментовку ,суды ,морги за город ,а земельку под ними продать
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14.05.2020 21:37 Відповісти
И города перенести за город)
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14.05.2020 22:02 Відповісти
не...только пенсов ы бідоту которая не обслуживает буратин.
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14.05.2020 22:08 Відповісти
а потім будете бюджетним коштом автозаки ганяти по 50 км. в одну сторону на суд..
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14.05.2020 21:38 Відповісти
Звичайно! Бабло від здачі в оренду будуть деребанити, а автозаки та службові авто для слідчих будуть за державний кошт експлуатувати...
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14.05.2020 22:27 Відповісти
а они глаз на здания и земельку ложат, а что такое автозак и куда он ездит, они не ведают и им все равно
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14.05.2020 22:27 Відповісти
А у нас диджитализация Никого возить не будут
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15.05.2020 01:26 Відповісти
на труднодоступнийє острова
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14.05.2020 21:39 Відповісти
зачем?
надо просто раздать по загородным хатынкам и увиллам - там охрана классная, люди не злые, лишний сырнык завсегда найдется...опять же свежий воздух и голубой бассейн - как беспроигрышный вариант на исправления и желания жить.. как все...без куража ))))))
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14.05.2020 21:39 Відповісти
Можна і по готелям розмістити - по двохмістних, трьохмістних і чотирьохмістних номерах і дівчат з окружної запросити для обслуговування.
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15.05.2020 08:12 Відповісти
так... Ваш варіант кращий ))))
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15.05.2020 08:31 Відповісти
Новость из разряда гиперлуповых
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14.05.2020 21:39 Відповісти
актуалькненкнынтый отмыв...
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14.05.2020 21:40 Відповісти
Неужели коррупционеров в Броварах будут обслуживать прямо на дому?
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14.05.2020 21:42 Відповісти
В Конче Заспе 😀
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14.05.2020 21:44 Відповісти
И тамошних тэж.
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14.05.2020 21:59 Відповісти
Лукьяноская почти в центре города - Это застроенный участок . Какая аренда? Шо за лапша?
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14.05.2020 21:43 Відповісти
Ты, вообще, в Киеве бывала?
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14.05.2020 22:08 Відповісти
Как это старо- в очередной раз чиновники собрались зарабатывать на собственности народа
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14.05.2020 21:45 Відповісти
рассуждает как барига
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14.05.2020 21:47 Відповісти
Так и есть. Видно, как мелкий подбарыжник, посеянный при Порошенко, теперь прорастает вокруг Зеленского.
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14.05.2020 21:51 Відповісти
участки сдавать частным инвесторам/ Быть Малюське первым честным миллионером в кодлане Коломойский.Пашет трактором : Мы хотим сделать частные СИЗО/ У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу /Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными./ точечное (!) освобождение заключенных во время пандемии.
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14.05.2020 21:49 Відповісти
Придется теперь Порошенке скупать пригороды Киева, чтобы некуда его было сажать.
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14.05.2020 21:53 Відповісти
нераціонально.
це тюрми краще виносити на периферію..
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14.05.2020 21:53 Відповісти
А тюрьмы будут платные
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15.05.2020 01:27 Відповісти
это же так удобно - ездить проведывать и передачи возит хер знает куда, к черту на рога
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14.05.2020 21:57 Відповісти
платные вроде еще при Кучме делали?
зы, коммерсам нужна не аренда екатерининских тюрем, а земля под застройку....
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14.05.2020 22:01 Відповісти
Сізо, дитячі будинки, будинки для інвалідів і людей похилого віку мають бути в межах міст. Чому так? А тому, що контингент цих закладів є повністю залежний від держфінансування. Забери їх далі від людських очей - щонайменьше постояльці вимруть з голоду. І все це тому, що комусь хочеться на цих теріторіях збудувати комерційне житло? І потім подорожче його продати?
Люди Бога не бояться
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14.05.2020 22:13 Відповісти
Вот и вся суть наших реформ!!! Сводится к тому, как урвать бабло!
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14.05.2020 22:20 Відповісти
Значит будет так... тюрьмы построят засчет налогоплательщиков, а потом своим раздадут участки!
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14.05.2020 22:26 Відповісти
Все правильно. Треба , щоб барига з своєю шайкою сиділи десь в районі Боярки, а краще біля Морхалівки. Там дурка колись була, пам'ятаю по службі. Якраз для югіка з кумом піде.
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14.05.2020 22:38 Відповісти
Я только за, а еще лучше концалагеря создавать, и позвать Усика с Ломаченко и весь ОПЗЖ блок на открытие!
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14.05.2020 23:03 Відповісти
Моделируем: ублюдок из центральной Украины, закрыт у деда Лукьяна.
Мама добралась из села до ЖД, села в поезд, приехала в Киев, получила у следака, к примеру в дарницком, разрешение и поехала на Лукьяновку, передачу передала, а потом по телефону через стекло поговорила.
Или же она из дарницы поехала в Макаровский район?
"Какая разница"(с)
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15.05.2020 00:15 Відповісти
А шо ви хтіли ...... який реве такий і прихід.
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15.05.2020 00:23 Відповісти
А шо ви хтіли ...... який реве такий і прихід.
Буде СІЗО десь за.... Родичі будуть мати можливість приносити передачі у РВ і за плату їм ці
передачі будуть відвозити... поліція з народом.
Там же у поліції можна буде оговорити по скайпу, теж за певну плату......... Усі при справі.
Ось де глибина мислення.............
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15.05.2020 00:33 Відповісти
Правильно.
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15.05.2020 03:15 Відповісти
Малюська, ти - ІДІОТ!!! Ти подумав про слідчих, які змушені будуть їздить "за місто", з кримінальними справами в руках, для проведення слідчих дій? Ти подумав про організацію доставки в органи слідства і до суду арештованих? Ти ж полегшуєш організацію втеч та відбиття арештованих по дорозі, за межами міст!!!
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15.05.2020 07:55 Відповісти
Думає мабуть тим, на чому сидить.
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15.05.2020 08:14 Відповісти
 
 