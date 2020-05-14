Ми плануємо винести СІЗО за межі міст, а ділянки здавати приватним інвесторам, - Малюська
Міністерство юстиції планує вивести за межі міст слідчі ізолятори, а земельні ділянки під ними здавати в оренду приватним інвесторам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю hromadske розповів міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, у такий спосіб держава заощадить кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.
"СІЗО сконцентровані у центрі міст. Відповідно, вартість оренди земельних ділянок велика. Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам", — сказав Малюська.
Також міністр додав, що раніше презентовані платні камери в найближчі місяці мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах, що також принесе додаткові кошти.
"Зараз в Києві відкрито чотири камери — двомісні, тримісні і чотиримісні. У планах — ми будемо їх збільшувати, дивитися за ціною. І знову ж таки, якщо порівняти СІЗО і установи, куди люди прибувають після вироків — ситуація зовсім різна. В слідчих ізоляторах все набагато гірше. Хоча, насправді, в слідчих ізоляторах — невинуваті, а в тюрмах сидять ті, хто отримали вироки. Ми це будемо змінювати", — наголосив він.
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Зараз навколо міст ..одні громади
..Спочатку продаж (своїм відомо ) а далі ?
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Што? Снова про Васюки?
надо просто раздать по загородным хатынкам и увиллам - там охрана классная, люди не злые, лишний сырнык завсегда найдется...опять же свежий воздух и голубой бассейн - как беспроигрышный вариант на исправления и желания жить.. как все...без куража ))))))
це тюрми краще виносити на периферію..
зы, коммерсам нужна не аренда екатерининских тюрем, а земля под застройку....
Люди Бога не бояться
Мама добралась из села до ЖД, села в поезд, приехала в Киев, получила у следака, к примеру в дарницком, разрешение и поехала на Лукьяновку, передачу передала, а потом по телефону через стекло поговорила.
Или же она из дарницы поехала в Макаровский район?
"Какая разница"(с)
Буде СІЗО десь за.... Родичі будуть мати можливість приносити передачі у РВ і за плату їм ці
передачі будуть відвозити... поліція з народом.
Там же у поліції можна буде оговорити по скайпу, теж за певну плату......... Усі при справі.
Ось де глибина мислення.............