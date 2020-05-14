Ми плануємо винести СІЗО за межі міст, а ділянки здавати приватним інвесторам, - Малюська

Міністерство юстиції планує вивести за межі міст слідчі ізолятори, а земельні ділянки під ними здавати в оренду приватним інвесторам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю hromadske розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, у такий спосіб держава заощадить кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.

"СІЗО сконцентровані у центрі міст. Відповідно, вартість оренди земельних ділянок велика. Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам", — сказав Малюська.

Також міністр додав, що раніше презентовані платні камери в найближчі місяці мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах, що також принесе додаткові кошти.

"Зараз в Києві відкрито чотири камери — двомісні, тримісні і чотиримісні. У планах — ми будемо їх збільшувати, дивитися за ціною. І знову ж таки, якщо порівняти СІЗО і установи, куди люди прибувають після вироків — ситуація зовсім різна. В слідчих ізоляторах все набагато гірше. Хоча, насправді, в слідчих ізоляторах — невинуваті, а в тюрмах сидять ті, хто отримали вироки. Ми це будемо змінювати", — наголосив він.

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