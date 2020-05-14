3,1 тис. громадян задекларували доходи понад 1 млн грн за підсумками 2019 року, - ДПС

За підсумками 2019 року доходи в сумі понад 1 млн грн вже задекларували 3150 громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

"Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 3150 громадян, якими визначено до сплати 393 млн грн податку і понад 47 млн ​​грн військового збору.

Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень і вже подали декларації, нараховується традиційно в м.Києві - майже 1,2 тис. осіб. Харківська та Дніпропетровська області мають 278 і 270 мільйонерів відповідно", - сказано в повідомленні.

У ДПС підкреслили, що кампанію декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжено до 1 липня 2020 року.

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