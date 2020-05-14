3,1 тис. громадян задекларували доходи понад 1 млн грн за підсумками 2019 року, - ДПС
За підсумками 2019 року доходи в сумі понад 1 млн грн вже задекларували 3150 громадян України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.
"Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 3150 громадян, якими визначено до сплати 393 млн грн податку і понад 47 млн грн військового збору.
Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень і вже подали декларації, нараховується традиційно в м.Києві - майже 1,2 тис. осіб. Харківська та Дніпропетровська області мають 278 і 270 мільйонерів відповідно", - сказано в повідомленні.
У ДПС підкреслили, що кампанію декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжено до 1 липня 2020 року.
Топ коментарі
+5 юрий иванов #418646
показати весь коментар14.05.2020 21:51 Відповісти Посилання
+1 Герхард
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+1 Dima30
показати весь коментар14.05.2020 21:55 Відповісти Посилання
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Это аж по 33,5 тысячи баксов в месяц. И таких людей в Украине набралось всего 3 тысячи человек.
Тогда вообще получается эпично. Миллионеры, получающие в месяц 3,5 тысячи дохода.
В Зимбабве тогда все миллионеры!!! Богатейшая страна.
Скорее всего статистика не учитывает айтишников-ФОПовцев.
Те, про кого ты говоришь, доходы не декларируют.
Что-то новенькое. Интересно, а вот как раз позавчера истекал срок отчета по "Єдиному податку на доход за 1-й квартал 2020"
Чьи ж это машины тогда забили все дороги, если только 3 тысячи человек может позволить себе машину стоимостью хотя бы в половину годичного дохода?