УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5969 відвідувачів онлайн
Новини
1 800 23

3,1 тис. громадян задекларували доходи понад 1 млн грн за підсумками 2019 року, - ДПС

3,1 тис. громадян задекларували доходи понад 1 млн грн за підсумками 2019 року, - ДПС

За підсумками 2019 року доходи в сумі понад 1 млн грн вже задекларували 3150 громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

"Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 3150 громадян, якими визначено до сплати 393 млн грн податку і понад 47 млн ​​грн військового збору.

Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень і вже подали декларації, нараховується традиційно в м.Києві - майже 1,2 тис. осіб. Харківська та Дніпропетровська області мають 278 і 270 мільйонерів відповідно", - сказано в повідомленні.

У ДПС підкреслили, що кампанію декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжено до 1 липня 2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість мільйонерів в Україні перевищила 5 тисяч, - ДФС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) податки (3919) мільйонери (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
1 лям это даже не 40!!! тыс.баксов
показати весь коментар
14.05.2020 21:51 Відповісти
+1
Сори. Нолик лишний. Соответственно и помесячно посчитал не верно.

Тогда вообще получается эпично. Миллионеры, получающие в месяц 3,5 тысячи дохода. 3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 9138

В Зимбабве тогда все миллионеры!!! Богатейшая страна.
показати весь коментар
14.05.2020 21:55 Відповісти
+1
https://ua.news/ua/rukovodstvo-tsyk-oboshlo-zapret-y-poluchylo-gygantskye-zarplaty/ Керівництво ЦВК обійшло заборону для чиновників на період карантину та отримало гігантські зарплати
3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 312
показати весь коментар
14.05.2020 21:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
400 тысяч баксов за год - это конечно огромные деньги.
Это аж по 33,5 тысячи баксов в месяц. И таких людей в Украине набралось всего 3 тысячи человек.
показати весь коментар
14.05.2020 21:47 Відповісти
1 лям это даже не 40!!! тыс.баксов
показати весь коментар
14.05.2020 21:51 Відповісти
бывает))
показати весь коментар
14.05.2020 21:54 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2020 21:55 Відповісти
Сори. Нолик лишний. Соответственно и помесячно посчитал не верно.

Тогда вообще получается эпично. Миллионеры, получающие в месяц 3,5 тысячи дохода. 3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 9138

В Зимбабве тогда все миллионеры!!! Богатейшая страна.
показати весь коментар
14.05.2020 21:55 Відповісти
Непонятно кого они учитывали в этой статистике. Любой айтишник повыше мидла получает больше ляма гривен в год. А таких явно больше 3 тыс по Украине.

Скорее всего статистика не учитывает айтишников-ФОПовцев.
показати весь коментар
14.05.2020 21:54 Відповісти
задекларировали доходы

Те, про кого ты говоришь, доходы не декларируют.
показати весь коментар
14.05.2020 21:58 Відповісти
ФОПы не декларируют доходы?

Что-то новенькое. Интересно, а вот как раз позавчера истекал срок отчета по "Єдиному податку на доход за 1-й квартал 2020"
показати весь коментар
14.05.2020 22:48 Відповісти
а сколько авто ценой в 35-40 тыс.уе?
показати весь коментар
14.05.2020 21:52 Відповісти
Кстати да.

Чьи ж это машины тогда забили все дороги, если только 3 тысячи человек может позволить себе машину стоимостью хотя бы в половину годичного дохода?
показати весь коментар
14.05.2020 21:57 Відповісти
https://ua.news/ua/rukovodstvo-tsyk-oboshlo-zapret-y-poluchylo-gygantskye-zarplaty/ Керівництво ЦВК обійшло заборону для чиновників на період карантину та отримало гігантські зарплати
3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 312
показати весь коментар
14.05.2020 21:55 Відповісти
Ниче так,накарантинили.
показати весь коментар
14.05.2020 21:57 Відповісти
за власний рахунок ніхто несидів
показати весь коментар
14.05.2020 22:00 Відповісти
Это за год?
показати весь коментар
14.05.2020 22:58 Відповісти
за квітень місяць.
показати весь коментар
14.05.2020 23:09 Відповісти
Фамилия 13 фрицкий, а говорят мы победили
показати весь коментар
14.05.2020 23:17 Відповісти
Теоретически пытаюсь понять, а за что. 130 тысяч баксов, это 13 тысяч костюмов для врачей. За год, 156 тысяч костюмов или зарплата не понятно кому и за что. Нет будущего у воров
показати весь коментар
14.05.2020 23:23 Відповісти
Когда в стране будет 500 миллиардеров как в США,а не жалкая кучка Зелемойских,то и жизнь наладится,а так маемо то шо маемо...
показати весь коментар
14.05.2020 22:18 Відповісти
нищета и голота ))
показати весь коментар
14.05.2020 23:01 Відповісти
Умножаете на 1000. Это миллиардеры задекларировали.
показати весь коментар
15.05.2020 00:19 Відповісти
Таких граждан в Украине должно быть не менее 400 тыс( как в "банановой" республике). Так и будет после"карантина" . Сейчас таких персонажей около двух миллионов( все госчиновники,с редкими исключениями,бывшие и настоящие) ,бывшие цеховики,деляги,бандиты,воры,убийцы,большинство из которых составляют власть и ее обслугу. ИМЕННО поэтому и не декларируют. Платят им ,а не они!
показати весь коментар
15.05.2020 05:43 Відповісти
 
 