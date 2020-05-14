"Партія Шарія" намагається через суд отримати з бюджету України понад 3,2 млн гривень
"Партія Шарія" подала до Окружного адмінсуду Києва позов до НАЗК. Партія вважає, що Агентство порушило закон, не виділивши їй гроші на фінансування статутної діяльності. Згідно із законом, державне фінансування отримують тільки партії, які набрали на виборах понад 5% голосів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов політичної партії Шарія до Національного агентства з питань запобігання корупції.
"Позивач просить суд стягнути з Державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія в розмірі понад 3,2 млн грн", - сказано в повідомленні.
Також "Партія Шарія" хоче, щоб суд визнав протиправною діяльність НАЗК, яке не розподілило кошти бюджету на користь політсили.
"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше законодавство передбачало державне фінансування партій, які набрали на виборах більше 2% голосів. "Партія Шарія" на виборах до парламенту в 2019 році набрала 2,3%.
Після виборів новий склад Ради змінив це правило. Тепер фінансування отримують тільки партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.
Крім "Парті Шарія", без державного фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Свобода" і "Українська стратегія Гройсмана".
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почему петушарий живет в гейропе? Он гей? 😷
В Украине не проходные партии следует просто отменить регистрацию. Кому нужны те партии у которых менее процента избирателей, да и меньше 5% тоже не нужны.
А может уже и вообще не был бы...
Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі набирає собі «команду реформаторів» через оголошення у соцмережі.
Відповідна анкета з'явилася на його сторінці в Facebook.
«Вас вітає команда Національної Ради Реформ України! Якщо Ви хочете приєднатися до нашої дружної, активної і сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму», - написав Саакашвілі.
Заповнити анкету можна до 23:00 18 травня, оскільки вже з 19 травня розпочнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.
Обов'язковими вимогами до кандидатів зазначені:
знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;
досвід роботи за фахом від 5-ти років;
наявність рекомендації з попереднього місця роботи;
запис короткого відео в цій формі.
В анкеті сказано, що пропонується цікава робота з ринковим рівнем заробітної плати, ******** офісом в центрі Києва і можливістю швидкого професійного зростання.
- Чий Крим?
- скільки буде 7×8=?
а как будут проверять "знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння" ?; по бумажке или Саакя лично проверит? Увы, Ляшко, Соболев, Шабунин не знают англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;
Бажаю цій фсб ешній повії шарію згинути і більше ніколи не з являтись в Україні
Может тогда и платить уже некому будет...
Говнюк он и паскуда!!!
Пусть только наше гнилье попробует провернуть этот финт!