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"Партія Шарія" намагається через суд отримати з бюджету України понад 3,2 млн гривень

"Партія Шарія" подала до Окружного адмінсуду Києва позов до НАЗК. Партія вважає, що Агентство порушило закон, не виділивши їй гроші на фінансування статутної діяльності. Згідно із законом, державне фінансування отримують тільки партії, які набрали на виборах понад 5% голосів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов політичної партії Шарія до Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Позивач просить суд стягнути з Державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія в розмірі понад 3,2 млн грн", - сказано в повідомленні.

Також "Партія Шарія" хоче, щоб суд визнав протиправною діяльність НАЗК, яке не розподілило кошти бюджету на користь політсили.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", — повідомили в пресслужбі.

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Нагадаємо, раніше законодавство передбачало державне фінансування партій, які набрали на виборах більше 2% голосів. "Партія Шарія" на виборах до парламенту в 2019 році набрала 2,3%.

Після виборів новий склад Ради змінив це правило. Тепер фінансування отримують тільки партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.

Крім "Парті Шарія", без державного фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Свобода" і "Українська стратегія Гройсмана".

Автор: 

суд (11765) фінансування (3170) НАЗК (1699) Шарій Анатолій (228)


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Топ коментарі
+41
петуШарий избрал символом своей партии надувное изделие 😂
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14.05.2020 21:52 Відповісти
+25
есть такая партия..!!!

"Партия Шария" пытается через суд получить из бюджета Украины более 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 2919
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14.05.2020 22:03 Відповісти
+20
Партия Шария - партия лохов, которыми легко манипулировать. Уж что что, а разводить и мошенничать - это талант Шарий-кова.
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14.05.2020 22:06 Відповісти
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Ваша "правда" вся на срувесне. Но почему-то ее знают только донбаситские впопучленцы типа тебя.
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14.05.2020 22:33 Відповісти
Петушок ничего не умеет, кроме 3,14здеть и подавать в суд.
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14.05.2020 22:31 Відповісти
Вот у кого из адептом петушария не спрошу, никто ответить не может:
почему петушарий живет в гейропе? Он гей? 😷
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14.05.2020 22:31 Відповісти
А должен - в *********, бо педофил.
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14.05.2020 22:36 Відповісти
Вот і до пуйла нехай звертаєтся по гроші.
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15.05.2020 07:27 Відповісти
тут надо или сносить бошки прокремлевским клоунам , причем реально, или ну его на хер
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14.05.2020 22:33 Відповісти
Маргіналу треба грошей? В чому ж проблема: хай позивається в суд до ведмедчука за невиплату зарплати.
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14.05.2020 22:34 Відповісти
Чем больше партий, тем хуже будем жить, нормальные богатые страны имеют две, от силы три партии, одна при власти, а вторая в оппозиции ее контролирует.
В Украине не проходные партии следует просто отменить регистрацию. Кому нужны те партии у которых менее процента избирателей, да и меньше 5% тоже не нужны.
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14.05.2020 22:34 Відповісти
кількість партій це показник того, що люди орієнтуються не на ідеї, принципи, цілі та методи їх досягнення, що викладені у партійних программах, а на особистостей, які створюють навколо себе партії і політичні тусовки. тобто люди очікують, що з'явиться гарний дядько/тітка, що просто зробить їм добре.
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15.05.2020 11:07 Відповісти
Эту мразь уже давно пора закопать живьём,а он еще деньги требует. Осмелел? Чувствует рюсский мир? Скоро голову опять отобьют.
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14.05.2020 22:36 Відповісти
кто как может доит народ а грохнули бы в свое время этого ватного пропагандона. не доил бы ))
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14.05.2020 22:38 Відповісти
Если б тогда грохали таких, как Шарий и Дубинский, ЗЕ сейчас не был бы президентом.
А может уже и вообще не был бы...
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15.05.2020 01:56 Відповісти
Мы что теперь и пид...расам платить должны?
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14.05.2020 22:43 Відповісти
Ви зробили це разом!
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15.05.2020 07:59 Відповісти
Ага турборежим."Клоунада продовжується. " ******** офісом в центрі Києва і можливістю швидкого професійного зростання". Коли це бл....во закінчиться. "Саакашвілі набирає команду реформаторів за оголошенням у Facebook"
Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі набирає собі «команду реформаторів» через оголошення у соцмережі.

Відповідна анкета з'явилася на його сторінці в Facebook.

«Вас вітає команда Національної Ради Реформ України! Якщо Ви хочете приєднатися до нашої дружної, активної і сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму», - написав Саакашвілі.

Заповнити анкету можна до 23:00 18 травня, оскільки вже з 19 травня розпочнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.

Обов'язковими вимогами до кандидатів зазначені:

знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;

досвід роботи за фахом від 5-ти років;

наявність рекомендації з попереднього місця роботи;

запис короткого відео в цій формі.

В анкеті сказано, що пропонується цікава робота з ринковим рівнем заробітної плати, ******** офісом в центрі Києва і можливістю швидкого професійного зростання.
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14.05.2020 22:45 Відповісти
А чому не відразу всього лише ДВА питання:
- Чий Крим?
- скільки буде 7×8=?
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15.05.2020 00:29 Відповісти
😀Андрій,ти?
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15.05.2020 06:09 Відповісти
и денюжка из нашего всех кармана из бюджета на ******** офис. очередная контора: ГБР, НАБУ, НАЗК и т.д. плодятся аки криси.
а как будут проверять "знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння" ?; по бумажке или Саакя лично проверит? Увы, Ляшко, Соболев, Шабунин не знают англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;
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15.05.2020 19:03 Відповісти
Какой кайф был не видеть и не слышать 5 порошенковских лет эту мерзкую гниду шАРИЯ! Теперь же, как из засорившейся канализации, поперло все изгнанное ранее дерьмо.
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14.05.2020 22:59 Відповісти
Шарий, есть ситуации, когда легче убить, чем выплатить !
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14.05.2020 23:00 Відповісти
"Партия Шария" подала в Окружной админсуд Киева иск к НАПК. Партия считает, что Агентство Источник: https://censor.net/n3195676

Бажаю цій фсб ешній повії шарію згинути і більше ніколи не з являтись в Україні
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14.05.2020 23:19 Відповісти
Законодательство предусматривало государственное финансирование партий, набравших на выборах больше 2% голосов. "Партия Шария" на выборах в парламент в 2019 году набрала 2,3%. После выборов новый состав Рады изменил это правило. Теперь финансирование рбполучают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер. Кажется он выиграет. Закон обратной силы не имеет, его нельзя менять задним числом.
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14.05.2020 23:37 Відповісти
Хай приедет на заседание суда в Украину.
Может тогда и платить уже некому будет...
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15.05.2020 01:54 Відповісти
У нас можно. Пенсионерам, не всем, почему- то,а тем, кто вышел на пенсию в 17 году, после принятия очередной "пенсионной реформы" осенью 2017 года, пересчитали пенсии, уменьшив коэффициент с 1,3 до 1,0, тем самым уменьшив её. Моя мама вышла на пенсию в мае 2017 года, до реформы, так осенью её пенсия номинально уменьшилась на тридцать процентов. Вот уже три года ей не проводят индексацию и повышения, три года ни копейки! Говорят что она ещё должна и ей доплачивают до прежней пенсии т к не имеют права платить меньше, но и не повышают, заморозили, сволочи!!!! Теперь её пенсия за 38 лет стажа, с хорошей зарплатой, из которой платились налоги, обесценилась и практически почти сравнялась с минимальной, с теми кто не имеет стажа, кто работал и платил налоги с минимальной зарплаты, получая основную сумму в конвертах ...Сволочи!
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15.05.2020 08:42 Відповісти
Это явно правовой без предел. Так может партия Шария не такая уж и вредная для Украины? Его стиль и методы направлены на публичную демонстрацию всяких пороков. Помню как безобидный мультик Масяня вызывал более широкий резонанс чем заявления властей. Дедушка Крылов, тоже формировал мировозрение масс. Я уж не говорю про некоторых бардов и их роли на ход истории.
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15.05.2020 10:24 Відповісти
мрази шарийские!всех их отлавливать и п@здить нужно!
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14.05.2020 23:45 Відповісти
Тебе лохіндяя вже мабуть підіздили,а може і щє щось з тобою зробили
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15.05.2020 11:59 Відповісти
БОЛТ ШАРОМУ, а не деньги из бюджета Украины!
Говнюк он и паскуда!!!
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14.05.2020 23:57 Відповісти
но его очень любит экс-министр 7-месячный Лукаш, всё время его цитирует и ссылается на него, на его "расследования", а также Портянкин.
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15.05.2020 18:57 Відповісти
Самое бредовое, что ещё и выиграет. Если на момент выборов был закон,что в случае прохождения двух процентного барьера, все парии преодолевшие этот барьер, получают финансирование от государства. То при принятии решения об отмене гос.поддержки, эти новые условия могут быть применимы только на выборах для следующего периода т.к. текущий закон обратной силы не имеет.
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15.05.2020 00:03 Відповісти
Може виграти. На портнова покладається. А взагалі-то основною метою скасування держфінансування було позбавити бюджетних коштів "Свободу".
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15.05.2020 20:34 Відповісти
Дайте "париии чмиря" яду бесплатно.
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15.05.2020 00:14 Відповісти
Шо толик,кремлевские кураторы урезали пайку?
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15.05.2020 02:28 Відповісти
Возьмите пример с США времён Маккарти... Признайте "партию Шария" иностранным агентом", как американцы - коммунистов... И всё будет в порядке...
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15.05.2020 06:55 Відповісти
Для этого нужно, чтоб стадо созрело до голосования за националистов. Ну или ждать когда прийдёт реальная хунта.
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15.05.2020 07:57 Відповісти
Не буде. Маккарті зачепив комуняк, які сиділи в Держдепі і не лише. І поплатився життям. Ліваки (і не тільки) і досі використовують його як пугало. До речі, саме впливом радянських агентів у Держдепі пояснюється те, що гамериканці припинили підтримку китайських націоналістів Чан Кайші, бо вони агенти переконали Трумена, що мао - класний чуваг. Саме тому націоналісти й потерпіли поразку в громадянській війні і змушенні були тікати на Тайвань.
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15.05.2020 20:39 Відповісти
На оплату праці лікарям грошей не вистачає, а воно на "шару" збирається Бюджет "доїти".
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15.05.2020 07:30 Відповісти
Очень хорошо. А полный список этой "партии" 3,14дарасов можно получить и где?
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15.05.2020 07:47 Відповісти
Ви зробили це разом !
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15.05.2020 07:54 Відповісти
Они думают, что отстегнут Венедиктовой или Ермаку и все будет чики-пуки!
Пусть только наше гнилье попробует провернуть этот финт!
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15.05.2020 08:05 Відповісти
А говна на лопате он не хочет?
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15.05.2020 08:27 Відповісти
В рот им потные ноги!
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15.05.2020 11:09 Відповісти
партія любителів стріляти у спину за хеппі-міл?
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15.05.2020 11:36 Відповісти
С какого народ Украины должен оплачивать кремлевский понос этого шарика?
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15.05.2020 12:19 Відповісти
ДА УБЕЙТЕ ЕГО !)
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15.05.2020 14:10 Відповісти
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