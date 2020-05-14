"Партія Шарія" намагається через суд отримати з бюджету України понад 3,2 млн гривень

"Партія Шарія" подала до Окружного адмінсуду Києва позов до НАЗК. Партія вважає, що Агентство порушило закон, не виділивши їй гроші на фінансування статутної діяльності. Згідно із законом, державне фінансування отримують тільки партії, які набрали на виборах понад 5% голосів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов політичної партії Шарія до Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Позивач просить суд стягнути з Державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія в розмірі понад 3,2 млн грн", - сказано в повідомленні.

Також "Партія Шарія" хоче, щоб суд визнав протиправною діяльність НАЗК, яке не розподілило кошти бюджету на користь політсили.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", — повідомили в пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну "камікадзе" Труханову

Нагадаємо, раніше законодавство передбачало державне фінансування партій, які набрали на виборах більше 2% голосів. "Партія Шарія" на виборах до парламенту в 2019 році набрала 2,3%.

Після виборів новий склад Ради змінив це правило. Тепер фінансування отримують тільки партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.

Крім "Парті Шарія", без державного фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Свобода" і "Українська стратегія Гройсмана".