Реформа децентралізації йде до завершення, конфлікту навколо перспективних планів ОТГ немає, - уповноважений президента із земельних питань Лещенко

Уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко зазначає, що реформа децентралізації в Україні йде до логічного завершення, і впевнений, що її вдасться завершити найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Немає ніякого конфлікту у питанні перспективних планів об'єднаних територіальних громад. Звичайно, є окремі точкові питання, де треба знайти взаєморозуміння", - сказав він.

Лещенко впевнений, що Офіс президента, Міністерство розвитку громад і територій і комітет Верховної Ради з місцевого самоврядування разом із громадами знайдуть спільну мову, врахують позицію й очікування громад, і вироблять спільні позитивні рішення, щоб завершити потрібну саме людям на місцях реформу децентралізації.

"Перспективні плани будуть затверджені Кабінетом міністрів вчасно і на всій території України", - сказав він.

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