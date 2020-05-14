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Реформа децентралізації йде до завершення, конфлікту навколо перспективних планів ОТГ немає, - уповноважений президента із земельних питань Лещенко

Реформа децентралізації йде до завершення, конфлікту навколо перспективних планів ОТГ немає, - уповноважений президента із земельних питань Лещенко

Уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко зазначає, що реформа децентралізації в Україні йде до логічного завершення, і впевнений, що її вдасться завершити найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Немає ніякого конфлікту у питанні перспективних планів об'єднаних територіальних громад. Звичайно, є окремі точкові питання, де треба знайти взаєморозуміння", - сказав він.

Лещенко впевнений, що Офіс президента, Міністерство розвитку громад і територій і комітет Верховної Ради з місцевого самоврядування разом із громадами знайдуть спільну мову, врахують позицію й очікування громад, і вироблять спільні позитивні рішення, щоб завершити потрібну саме людям на місцях реформу децентралізації.

"Перспективні плани будуть затверджені Кабінетом міністрів вчасно і на всій території України", - сказав він.

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Автор: 

децентралізація (454) ОТГ (144) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+10
Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко - Цензор.НЕТ 4150
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14.05.2020 22:06 Відповісти
+8
Особенно учитывая, что вы отобрали обратно на Киев финансы, положенные местным советам по закону о децентрализации. Только сегодня ассоциация мэров делала предупреждение.
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14.05.2020 22:03 Відповісти
+7
Зелебобы стали что то подозревать...
Наш Рейган, наш Черчилль .....
Тьфу...

Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко - Цензор.НЕТ 4985
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14.05.2020 22:25 Відповісти
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Особенно учитывая, что вы отобрали обратно на Киев финансы, положенные местным советам по закону о децентрализации. Только сегодня ассоциация мэров делала предупреждение.
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14.05.2020 22:03 Відповісти
Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко - Цензор.НЕТ 4150
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14.05.2020 22:06 Відповісти
Это и есть непонятное безумие, при децентрализации, местным властям отдали часть доходов от налогов, и просто, налоги, при этом, отдали местным властям и здравоохранение и образование и ряд обязательств. В декабре 2019 решили забрать у местных советов доход в пользу госбюджета, децентрализация закончилась в апреле 2019, удачи, дамы и господа.
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14.05.2020 22:31 Відповісти
звичайно що забрала, бо виділяли ці гроші постановою кабміну але не законом. Це були манівці, якими хтивих місцевих керманичив заманювали у пастку так званої децентралізації.
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15.05.2020 06:09 Відповісти
Децентрализация??? Это пламенные приветы от Вовы???
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14.05.2020 22:03 Відповісти
звучит угрожающе...
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14.05.2020 22:06 Відповісти
Он хотел сказать, что уничтожение реформы идет к завершению.
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14.05.2020 22:06 Відповісти
ирония фортуны

https://twitter.com/AlexRomanchykov

https://twitter.com/AlexRomanchykov Alex Romanchykov

Вообще опросник чёткий; все 73% сказали что не оправдал; 27% сказали что оправдал, потому что мы же вас предупреждали!

Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко - Цензор.НЕТ 1504
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14.05.2020 22:11 Відповісти
Зелебобы стали что то подозревать...
Наш Рейган, наш Черчилль .....
Тьфу...

Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко - Цензор.НЕТ 4985
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14.05.2020 22:25 Відповісти
Ну в целом да.
Именно просеров в экономике и реванша рыгов в политике мы от ЗЕ и ожидали.
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15.05.2020 01:35 Відповісти
"Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад, мне интересно как представители советского народа Украины представляют слово Громада и с каких составляющих по их понятиям оно состоит, я уверен что для представителей советского народа Украины громада в их понятии ,это собрание рабочих и крестьян ,которым безразличны заводы и колхозная земля,а ещё и коммерческое полусовдеповское духовенство ,у которых нет своего государства и они своей советскою громадою хоть куда ,даже на поклон Мацкве ,но чтобы в Украине и чтобы общем колхозе где можно .... Источник: https://censor.net/n3195677
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14.05.2020 22:16 Відповісти
Уполномоченному Зели по земле пора подыскивать своему патрону небольшой участок в престижном и тихом месте площадью 2 м2.
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14.05.2020 22:17 Відповісти
Так звана децентралізація є нічим іншим, як очищенням України від українського народу. Основний її момент - це створення так званих об'єднаних територіальних громад. Десятки, а іноді й сотні сіл об'єднують в одну громаду. Це не децентралізація, а централізація. Знищені вже тисячі сільських рад. Про яке місцеве самоврядування може йти мова, коли щоб отримати довідку з сільради доводиться їхати 50, а то й більше кілометрів? Ніякої участі в місцевому самоврядуванні, зборах, прийнятті рішень місцеве населення брати не може. Купка шахраїв виступає від їх імені. Ті села, які не стали центрами ОТГ будуть занепадати та невдовзі зникнуть. В таких селах закриваються школи, лікувальні заклади, занепадає інфраструктура. Кошти в ОТГ перерозподіляються на користь центру ОТГ. Фактично держава перекладає непопулярні заходи по скороченню соціальних витрат на плечі місцевої влади. Так, центри ОТГ отримали збільшення фінансування за рахунок скорочення фінансування сіл, які не стали центрами ОТГ та підлягають ліквідації. Але це явище тимчасове. Через декілька років вони теж зіштовхнуться з фінансовими проблемами. Оскільки, джерел власного фінансування вони не мають. Ніякого виробництва в них не створюється. Поки, що держава їх фінансує. Але згодом, при продовженні нинішньої політики, обсяги фінансування будуть скорочуватися.
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15.05.2020 01:31 Відповісти
Так, окремі спеціалісти у питанні децентралізації, зокрема Ігор Гурняк зауважували що це ніяка не децентралізація ще під час її обговорення.
Ба навіть більше - експертний відділ ВР перед другим читанням зробив висновок, що закон про добровільне об єднання суперечить і Конституції і Цивільному кодексу, і навіть закону про місцеве самоврядування.
Та насправді маразм лише кріпшає - нещодавно ВР прийняла доповнення до закону про добровільне об єднання, в якому пропонується ввести термін "адміністративний центр терріторіальної громади" що є нонсенсом. Щодо цього законопроєкту той самий експертний відділ зауважив що Законопроєкт суперечить Закону про добровільне об єднання - ШАХ і МАТ.
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15.05.2020 06:22 Відповісти
Ну да.
Когда ЗЕбанарии обчистили местные бюджеты, реформа децентрализации пошла к завершению.
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15.05.2020 01:31 Відповісти
Реформа по децентрализации по которой сокращают районы нужна власти для того, что бы раздеребанить землю.
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16.07.2020 23:27 Відповісти
 
 