Реформа децентралізації йде до завершення, конфлікту навколо перспективних планів ОТГ немає, - уповноважений президента із земельних питань Лещенко
Уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко зазначає, що реформа децентралізації в Україні йде до логічного завершення, і впевнений, що її вдасться завершити найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Немає ніякого конфлікту у питанні перспективних планів об'єднаних територіальних громад. Звичайно, є окремі точкові питання, де треба знайти взаєморозуміння", - сказав він.
Лещенко впевнений, що Офіс президента, Міністерство розвитку громад і територій і комітет Верховної Ради з місцевого самоврядування разом із громадами знайдуть спільну мову, врахують позицію й очікування громад, і вироблять спільні позитивні рішення, щоб завершити потрібну саме людям на місцях реформу децентралізації.
"Перспективні плани будуть затверджені Кабінетом міністрів вчасно і на всій території України", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/AlexRomanchykov
https://twitter.com/AlexRomanchykov Alex Romanchykov
Вообще опросник чёткий; все 73% сказали что не оправдал; 27% сказали что оправдал, потому что мы же вас предупреждали!
Наш Рейган, наш Черчилль .....
Тьфу...
Именно просеров в экономике и реванша рыгов в политике мы от ЗЕ и ожидали.
Ба навіть більше - експертний відділ ВР перед другим читанням зробив висновок, що закон про добровільне об єднання суперечить і Конституції і Цивільному кодексу, і навіть закону про місцеве самоврядування.
Та насправді маразм лише кріпшає - нещодавно ВР прийняла доповнення до закону про добровільне об єднання, в якому пропонується ввести термін "адміністративний центр терріторіальної громади" що є нонсенсом. Щодо цього законопроєкту той самий експертний відділ зауважив що Законопроєкт суперечить Закону про добровільне об єднання - ШАХ і МАТ.
Когда ЗЕбанарии обчистили местные бюджеты, реформа децентрализации пошла к завершению.