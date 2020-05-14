У Великій Британії за добу від COVID-19 померли 428 осіб, загальна кількість смертей перевищила 33,6 тис.

У Великій Британії за останню добу зафіксували 3 446 нових випадків зараження коронавірусом, померло впродовж доби 428 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Загальна кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу станом на ранок 14 травня зросла до 33 614.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Великій Британії від початку епідемії становить 233 151.

Всього в Британії провели тестування на COVID-19 1 593 902 осіб.

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