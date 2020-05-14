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Новини Коронавірус і карантин
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У Великій Британії за добу від COVID-19 померли 428 осіб, загальна кількість смертей перевищила 33,6 тис.

У Великій Британії за добу від COVID-19 померли 428 осіб, загальна кількість смертей перевищила 33,6 тис.

У Великій Британії за останню добу зафіксували 3 446 нових випадків зараження коронавірусом, померло впродовж доби 428 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Загальна кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу станом на ранок 14 травня зросла до 33 614.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Великій Британії від початку епідемії становить 233 151.

Всього в Британії провели тестування на COVID-19 1 593 902 осіб.

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Автор: 

Велика Британія (5689) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
В черном, черном лесу стоит черный дом.....
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14.05.2020 22:28 Відповісти
+2
а была одна девочка, так она ...
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14.05.2020 22:37 Відповісти
+2
Огласите 2 цифры пожалуйста. Общее количество умерших в UK c 1-го января по 13 мая за этот год и за прошлый.
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14.05.2020 22:38 Відповісти
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Ну зато выработали общий иммунитет, как тут некоторые говорят.
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14.05.2020 22:24 Відповісти
В черном, черном лесу стоит черный дом.....
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14.05.2020 22:28 Відповісти
а была одна девочка, так она ...
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14.05.2020 22:37 Відповісти
Почти 1млн.600тыс. протестированных, очень впечатляет. Цивилизация одним словом и не воруют из бюджета.
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14.05.2020 22:27 Відповісти
Как там Боря Джонсон?
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14.05.2020 22:29 Відповісти
Вы цензор не читаете ? Недели 2 как уже гуляет по Пикадили
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14.05.2020 22:31 Відповісти
А маску хоть одевает?
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14.05.2020 22:43 Відповісти
Ху его знает.спросите у него в фейсбуке
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14.05.2020 22:47 Відповісти
Я мистеру Бину больше верю.
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14.05.2020 22:55 Відповісти
Наш Борька бабник
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14.05.2020 22:37 Відповісти
Он любит Меркель.
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14.05.2020 23:23 Відповісти
В Украине за сутки умирает 1500 человек, правда не от ковида, а значит это не страшно.
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14.05.2020 22:38 Відповісти
От после этого и думаю стоит отчислять пенсионные отчисления или послать кх#ям нашу госудаственную систему приоритет для которой собственное благополучие
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14.05.2020 22:45 Відповісти
Огласите 2 цифры пожалуйста. Общее количество умерших в UK c 1-го января по 13 мая за этот год и за прошлый.
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14.05.2020 22:38 Відповісти
Как вырабатывается устойчивость к страхам?
Правильно-страшилками, следующее подросшие поколение не будет бояться ничего.
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14.05.2020 22:40 Відповісти
Мичиган, четверг

У Великій Британії за добу від COVID-19 померли 428 осіб, загальна кількість смертей перевищила 33,6 тис. - Цензор.НЕТ 6110
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14.05.2020 23:52 Відповісти
 
 