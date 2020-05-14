1 472 4
14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки COVID-19, одужали 48 осіб, - ОДА
14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки зараження коронавірусною хворобою.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"48 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Також на Буковині сьогодні, 14 травня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 491 новий зразок", - написав чиновник.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 600 осіб.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну может быть . один ньюанс-вирус контробандный.