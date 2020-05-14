14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки COVID-19, одужали 48 осіб, - ОДА

14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки зараження коронавірусною хворобою.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"48 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Також на Буковині сьогодні, 14 травня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 491 новий зразок", - написав чиновник.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 600 осіб.

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