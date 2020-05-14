УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5998 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 472 4

14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки COVID-19, одужали 48 осіб, - ОДА

14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки COVID-19, одужали 48 осіб, - ОДА

14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки зараження коронавірусною хворобою.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"48 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Також на Буковині сьогодні, 14 травня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 491 новий зразок", - написав чиновник.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 600 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області померло 5-місячне немовля з підозрою на СOVID-19, - ОДА

14 травня в Чернівецькій області виявлено 84 нові випадки COVID-19, одужали 48 осіб, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черновицкой обьастью уже всех запугали,как раньше Дракулой.
показати весь коментар
14.05.2020 22:47 Відповісти
показательная область в накрутке статистики)
показати весь коментар
14.05.2020 22:53 Відповісти
Согласен на 100%.
Ну может быть . один ньюанс-вирус контробандный.
показати весь коментар
14.05.2020 23:00 Відповісти
це епідемія тестів! в жертви корони йдуть люди, які мають купу болячок! то ще питання від чого вони в реальності померли! забрали б тести і істерію в ЗМІ, - ніхто й не помітив би цю ніби пандемію!
показати весь коментар
15.05.2020 00:08 Відповісти
 
 