Книжку творів Кобилянської видали з портретом Марка Вовчка на обкладинці. ФОТО
Збірник творів класика української літератури Ольги Кобилянської видали з портретом іншого класика української літератури Марка Вовчка на обкладинці.
На помилку звернула увагу письменниця Оксана Забужко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можу не поділитися присланою картинкою. І прошу помочі залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва - "Центр навчальної літератури", але, судячи з їхнього сайту, видають вони "підручники і посібники" на замовлення Української Держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо", — написала Забужко.
Характерно, що на сайті "Центру навчальної та практичної літератури" представлено 6 видань творів Кобилянської, і тільки на обкладинці одного з них замість автора зображена Марко Вовчок.
Судячи з інформації на сайті, книга була видана ще в 2019 році.
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Российские оккупанты в Крыму полностью изменили систему образования и уничтожили украинские школы. Усиливается также влияние парамилитарных организаций, которые прославляют российское оружие и готовят детей к службе в армии страны-агрессора. К реализации программы т.н. "патриотического и духовно-нравственного воспитания" привлечены почти все оккупационные министерства. Не только образование, но и сфера спорта и культуры направлены на воспитание идейно "правильного российского гражданина". Больше всех, конечно, обрабатывают детей и молодежь. Именно из молодежи россия пытается сформировать новое поколение, которое уже не будет иметь связи с Украиной как страной своего гражданства и идентичности. "Что касается школ, то эта система не просто там прижилась, она туда интегрирована, - отмечает председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. - Это началось, когда в 2014 году заставляли детей выходить утром петь гимн россии. Кстати, важно знать, что были ученики, которые отказывались. Был очень резонансный случай в моей родной Ялте. Там выпускники отказались петь гимн россии. Они исполняли гимн Украины. Я сама - бывшая учительница. Являлась старшим преподавателем кафедры истории права в Крымском гуманитарном университете. Это была кафедра, которая преподавала историю Украины, где очень часто можно было услышать украинский язык. И в течение первого года оккупации почти половина нашей кафедры покинула Крым и большей частью переехала в Киев. То же самое случилось с кафедрой украинской филологии. Большинство из них покинули Крым, хотя жили там постоянно. Немало учителей, которые не восприняли оккупацию и имели возможность хоть куда-то переехать и найти работу - они также пытались выехать". По ссылке прочтите подробней о том, что происходит с милитаризацией в Крыму и вовлечением во все эти шабаши детей https://crimeahrg.org/ru/totalnaya-militarizacziya-kak-v-krymu-propagandiruetsya-rossijskaya-armiya-i-unichtozhaetsya-ukrainskaya-identichnost/ (фото).
Часто можна почути, як люди сміються з москалів, що ті не можуть вивчити яку-небудь іншу мову. Як на мене, найсмішніше те, що москалі не здатні вивчити і своєї...
По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС https://lenta.ru/tags/persons/gimmler-genrih/ Генриха Гиммлера . При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» вывесили анкету с фотографией фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера, подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
Следствие считает, что это было сделано с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. СКР возбудил уголовные дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Следствие ведет розыск причастных к совершенному правонарушению лиц.
Тепер щодо ляпи з портретом. Ось воно - дурість, безграмотність і некомпетентність в чистому вигляді "в одному стакані". Дійшли вже до мишей. Таргани на черзі?
А що робити громадянам (до яких і я належу), котрих Ви втиснули в 1%?
Добра порада: не дивіться до люстра і лицеміра не побачите. А ще не побачите бидла і невігласа.
Тоді напишуть інакше: "Маємо право зловживати дурістю! Ідіть у сраку!"
Обложка красивей, купят больше.