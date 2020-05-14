Книжку творів Кобилянської видали з портретом Марка Вовчка на обкладинці. ФОТО

Збірник творів класика української літератури Ольги Кобилянської видали з портретом іншого класика української літератури Марка Вовчка на обкладинці.

На помилку звернула увагу письменниця Оксана Забужко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можу не поділитися присланою картинкою. І прошу помочі залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва - "Центр навчальної літератури", але, судячи з їхнього сайту, видають вони "підручники і посібники" на замовлення Української Держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо", — написала Забужко.

Характерно, що на сайті "Центру навчальної та практичної літератури" представлено 6 видань творів Кобилянської, і тільки на обкладинці одного з них замість автора зображена Марко Вовчок.

Судячи з інформації на сайті, книга була видана ще в 2019 році.

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