Загальна потужність всіх працюючих блоків АЕС впала до історичного мінімуму - 49%, - "слуга народу" Герус

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус оприлюднив інформацію, що загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, ніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій.

Як передає Цензор,НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Герус зазначив: "Сьогодні був зупинений ще один атомний блок - у аварійний ремонт о 17:51 був відключено третій блок Південно-української АЕС.

Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України.

Ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9 150 МВт, тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої. На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок - в останні дні ціна електроенергії виросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна.

У той же час бачимо додаткове навантаження на вугільних електростанціях (ТЕС), деякі із яких працюють на 3-5 блоках.

Невже це така реакція на звернення депутатів не зупиняти атомні блоки, які є у державній власності та продають електроенергію по найнижчих цінах?"

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