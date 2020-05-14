Загальна потужність всіх працюючих блоків АЕС впала до історичного мінімуму - 49%, - "слуга народу" Герус
Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус оприлюднив інформацію, що загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, ніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій.
Як передає Цензор,НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Герус зазначив: "Сьогодні був зупинений ще один атомний блок - у аварійний ремонт о 17:51 був відключено третій блок Південно-української АЕС.
Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України.
Ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9 150 МВт, тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої. На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок - в останні дні ціна електроенергії виросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна.
У той же час бачимо додаткове навантаження на вугільних електростанціях (ТЕС), деякі із яких працюють на 3-5 блоках.
Невже це така реакція на звернення депутатів не зупиняти атомні блоки, які є у державній власності та продають електроенергію по найнижчих цінах?"
Будь ласка, зачекайте...
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Ради него, ради его обогащения, можно и атомные станции останавливать и вообще взорвать их... всё ради одного пид@.са - ненасытного ублюдка Ахметова
Следующей жертвой олигархам стане атомная энергетика уводимая в минус назначенными Зеленским и К представителями Ахметова. Генерация АЭС снижена до исторического минимума - 49% для поддержания схем Ахметова.
Передача эфективна на малых расстояния - до 500..1000 км, и чем дальше - тем выше потери.
https://www.popmech.ru/technologies/15237-na-kakie-rasstoyaniya-effektivno-peredavat-***************/
Разрывать отношения с вашей Ордой - не пилить сук, а уходить от зависимости. Слишком дорого обходится Украине и "дружба", и "сотрудничество" с путинским лепрозорием.
Андрій Герус своєю діяльністю діє проти енергетичної безпеки України, що створило кризу в галузі та підтверджує його співпрацю зі спецслужбами Росії. та білоруські спецслужби.
https://rubryka.com/2020/05/10/venediktovij-nadislaly-dokumenty-shhodo-spivpratsi-golovy-komitetu-tek-gerusa-zi-spetssluzhbamy-rf/
ясно и понятно, что крадут у всех нас.
ну спасибо, шо ли...
а почему у БуТЕС по колонкой #11 - 122 есть,
а у других аббревиатур нет?
и хорошо ето или плохо?