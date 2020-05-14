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Загальна потужність всіх працюючих блоків АЕС впала до історичного мінімуму - 49%, - "слуга народу" Герус

Загальна потужність всіх працюючих блоків АЕС впала до історичного мінімуму - 49%, -

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус оприлюднив інформацію, що загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, ніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій.

Як передає Цензор,НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Герус зазначив: "Сьогодні був зупинений ще один атомний блок - у аварійний ремонт о 17:51 був відключено третій блок Південно-української АЕС.

Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України.

Ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9 150 МВт, тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої. На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок - в останні дні ціна електроенергії виросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна.

У той же час бачимо додаткове навантаження на вугільних електростанціях (ТЕС), деякі із яких працюють на 3-5 блоках.

Невже це така реакція на звернення депутатів не зупиняти атомні блоки, які є у державній власності та продають електроенергію по найнижчих цінах?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блоки АЕС зупиняються через падіння споживання, - Герус

Загальна потужність всіх працюючих блоків АЕС впала до історичного мінімуму - 49%, - слуга народу Герус 01

Автор: 

АЕС (1163) Південноукраїнська АЕС (147) Герус Андрій (447) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+29
другими словами, Украина страна Ахметова...
Ради него, ради его обогащения, можно и атомные станции останавливать и вообще взорвать их... всё ради одного пид@.са - ненасытного ублюдка Ахметова
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14.05.2020 23:43 Відповісти
+18
герус хвалится каждый день - как уничтожает украинские АЭС.. попутно закупая э/э в рашке.
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14.05.2020 23:47 Відповісти
+11
Це те мурло шо у кацапів електрику купував?
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14.05.2020 23:57 Відповісти
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другими словами, Украина страна Ахметова...
Ради него, ради его обогащения, можно и атомные станции останавливать и вообще взорвать их... всё ради одного пид@.са - ненасытного ублюдка Ахметова
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14.05.2020 23:43 Відповісти
https://censor.net/user/211975 Валерійович не кращий.
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14.05.2020 23:52 Відповісти
Рыжий старается как может чтобы ободрать украинцев.Хоть на чем-нибуть.Хоть на зеленых тарифах.
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14.05.2020 23:58 Відповісти
как хорошо, что ты "зробив це разом"!
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15.05.2020 01:59 Відповісти
И игорьвалерьича
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15.05.2020 07:31 Відповісти
герус хвалится каждый день - как уничтожает украинские АЭС.. попутно закупая э/э в рашке.
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14.05.2020 23:47 Відповісти
За период с середины 2019 года с приходом Зеленского к власти, государственное предприятие "Центрэнерго" , один из основных генераторов электрической и тепловой энергии государственной собственности, с доходного и работающего предприятия, усилиями назначенных властью управленцев, превратилось в убыточное с огромными много миллиардными долгами. Долг предприятия сейчас составляет 3.01 млрд. гривен. (см. так же сообщение от 31.10.2019 г. Хроники).
Следующей жертвой олигархам стане атомная энергетика уводимая в минус назначенными Зеленским и К представителями Ахметова. Генерация АЭС снижена до исторического минимума - 49% для поддержания схем Ахметова.
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15.05.2020 11:04 Відповісти
Вывод - надо срочно покупать эл.энергию у кацапни?
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14.05.2020 23:43 Відповісти
А в Хабаровске уже утро. Если бы энергосистемы Украины и России были закольцованы как при СССРе, то ночью АЭС Украины крутили бы токарные станки на дальнем востоке и суточных перепадов, которые так не любят АЭС не было бы. А утром ток потёк бы в обратном направлении.
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14.05.2020 23:47 Відповісти
что за бред)) ты про ПОТЕРИ при передаче э\э - слыхал? и цену строительства и обслуживания сверхдальних линий передачи...
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14.05.2020 23:49 Відповісти
кацапы для того и строили всякие саяно-шушенские грэс и т.д. - чтобы НЕ поставлять э/э из европейских регионов..
Передача эфективна на малых расстояния - до 500..1000 км, и чем дальше - тем выше потери.
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14.05.2020 23:50 Відповісти
Что, уже начинать целовать кацапов? Таки полезные , хоть на стол подавай.
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14.05.2020 23:52 Відповісти
лахта, читай внимательно:
https://www.popmech.ru/technologies/15237-na-kakie-rasstoyaniya-effektivno-peredavat-***************/
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14.05.2020 23:52 Відповісти
Як би кацапія не воювала з Україною, то може так і було б.
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14.05.2020 23:58 Відповісти
Нах-нах вашу Московскую федерацию. На станках, про которые вы пишете, точат запрещенные противопехотные мины, одной из которых сегодня женщина на Донбассе подорвалась.
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15.05.2020 00:06 Відповісти
Кот Матроскин был умнее. Он говорил, что бы что то купить, надо, что то продать. Электроэнергия это товар. В Европе и так перепроизводство всего. Они даже Игналинскую АЭС приказали закрыть. Если разница между импортом и экспортом не сокращается, то наступает долговое удушение державы, оно опаснее чем вред токарному станку в далёком Хабаровске. Это касается и других потерянных источников доходов. Например Богом данный, бесплатный, возобновляемый, экологически чистый источник доходов, Днепровская вода, бездарно сливается в море. Так, чего же Вы капризничаете, что пенсионный фонд не пополняется, что население сокращается и поштучно и целыми регионами. Дырявый мешок не наполнить. Пилить сук на котором сидишь, это тоже, что и разрывать экономические отношения с Россией.
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15.05.2020 06:44 Відповісти
Днепровская вода идет на орошение полей херсонской области, где стало возможным заливное земледелие.
Разрывать отношения с вашей Ордой - не пилить сук, а уходить от зависимости. Слишком дорого обходится Украине и "дружба", и "сотрудничество" с путинским лепрозорием.
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15.05.2020 08:18 Відповісти
Уже ушли от путинского лепрозория. Полегчало? В чём? На сколько?
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15.05.2020 10:36 Відповісти
На хлеб не намажешь.
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15.05.2020 10:43 Відповісти
Молодцы. Несомненно, путинскому лепрозорию тоже вред нанесли, а не только себе.
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15.05.2020 10:56 Відповісти
Вред - это оккупация территории Украины и убийство 14.000 ее граждан, русский.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
Фантазёр!
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15.05.2020 11:07 Відповісти
Ихтамнет, пшелнах.
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15.05.2020 11:08 Відповісти
А чего же те 14000 не отстреливались?
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15.05.2020 11:09 Відповісти
Так бы может и было ,если бы в Украину не вторглась после разрешения думы татаро- монгольское иго в 2014г.
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15.05.2020 07:33 Відповісти
эконом подрыв государства.раньше к стенке прислоняли....
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14.05.2020 23:49 Відповісти
держава в смартфоні)
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14.05.2020 23:54 Відповісти
Це те мурло шо у кацапів електрику купував?
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14.05.2020 23:57 Відповісти
Ген.прокурору надіслали документи щодо співпраці голови комітету ТЕК Геруса зі спецслужбами РФ

Андрій Герус своєю діяльністю діє проти енергетичної безпеки України, що створило кризу в галузі та підтверджує його співпрацю зі спецслужбами Росії. та білоруські спецслужби.



https://rubryka.com/2020/05/10/venediktovij-nadislaly-dokumenty-shhodo-spivpratsi-golovy-komitetu-tek-gerusa-zi-spetssluzhbamy-rf/
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15.05.2020 02:00 Відповісти
интересно, кто больше крадет у государства, ахмет или беня?
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15.05.2020 00:03 Відповісти
Не у государства крадут и обдирают, а у народа Украины.
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15.05.2020 08:36 Відповісти
государство и есть народ. государственный бюджет это и есть деньги налогоплательщиков.
ясно и понятно, что крадут у всех нас.
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15.05.2020 15:12 Відповісти
Видишь, гад, твоих рук это дело!
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15.05.2020 00:03 Відповісти
ну дик влада ж в країні зелена, то і енергетика має бути зелена! ЛОГІЧНО Ж! ДАЙОШЬ 0% АЕС ДО КІНЦЯ ТЕРМІНУ ЗЕЛЕН-ОГО!!!!
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15.05.2020 00:05 Відповісти
мощность в Украине не упала- ее кинули рашисты со своими "слугами герусо-гудковыми"
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15.05.2020 00:28 Відповісти
Променяли Пороха на хep знает что.
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15.05.2020 00:36 Відповісти
Да, да, знаем. Если никто не хочет покупать електроенергию нужно еще поднять на нее цены. Логика полных идиотов.
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15.05.2020 00:48 Відповісти
Калічать Україну і нічого. Тиша або компліменти.
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15.05.2020 00:59 Відповісти
Ой, Герус, а шо ж случилось? Кто ж это довел до такого то? Какой-то враг прокрался в ваши стройные ряды?
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15.05.2020 01:02 Відповісти
"Порошенко, что же ты делаешь ?" (С)
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15.05.2020 01:58 Відповісти
Вода, энергия, газ, бензин, закрутили гайки по самые вот вот. Откровенный говнизм кругом и всюду. Сидя в кресле разбазаривать чужое куда проще, чем напрячь голову и придумать способ как выбраться из задницы. Но с их уровнем образования, всех этих герусов лошков и прочей нечисти, в стране уже фундамент начал трещать. Сейчас еще и коломой заграбастает себе водичку и начнет в херсоне дела делать, нам уже сообщили, что уровень воды в украине упал, сказали экономить надо.
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15.05.2020 01:16 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.05.2020 01:57 Відповісти
дякуем рыжему, клюеву и т.д.
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15.05.2020 03:23 Відповісти
Всё довольно просто. Ситуация с АЭС Украины аналогичная с ГТС Украину: СИСТЕМУ создавали под определенный тип экономики - промышленный, опред численность населения - 50+ млн чел, с заделом на рост, она имеет пределы гибкости. Сегодня Украине не нужна ГТС, рассчитанная на передачу 180 млд куб газа, не нужна существующая система АЭС - они слишком велики для аграрной страны, гибкости сущ систем уже не хватает. Заканчивается время использования сов наследства и наступает время создания нового, под новые реалии страны. На что нужно много денег.
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15.05.2020 03:54 Відповісти
и ето не предел - надо будет? - еще упадем!
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15.05.2020 04:30 Відповісти
график замечательный - глянеш? - сразу же все ясно...

ну спасибо, шо ли...
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15.05.2020 04:36 Відповісти
немой вопрос накопился,
а почему у БуТЕС по колонкой #11 - 122 есть,
а у других аббревиатур нет?
и хорошо ето или плохо?
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15.05.2020 04:41 Відповісти
вы таки умеете удивить....
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15.05.2020 04:58 Відповісти
Хорошая таблица.Только читать еще надо уметь.Тепловая генерация при всем желании не сможет заместить атомную.Установленные мощности блоков не позволяют.Кроме того, из приведенных в таблице блоков ТЭС меньше половины в в рабочем состоянии,остальные давно разобраны на металлолом и запчасти.Атомные - все рабочие. Так как потеря 6-7 миллионов квт.ч генерации создает избыток мощности? Герус откровенно тролит Украину,зеленые жрут и не давятся.
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15.05.2020 05:30 Відповісти
ЗеДятлы, я вам расскажу, что происходит. Просто Зеленский выполняет задачу олигархов, Ахметова и Ко, по банкротству Центроэнерго и атомной энергетике. Для чего? А доя того, что бы скупить их за копейки. Иначе каким образом ПРИБЫЛЬНЫЕ предприятия Центроэнерго и АЭС ВСЕГО ЗА ПОЛ ГОДА стали УБЫТОЧНЫМИ?
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15.05.2020 05:59 Відповісти
вотэта достижение! есть чем гордиться зелёным придуркам.
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15.05.2020 07:50 Відповісти
Так, "зелені" - це при вас все валиться. Ви і до атомної енергетики вже добралися. Покінчили із вітровою, сонячною, ГРЕС, ТЕС, позакривали шахти. Залишили дорослі дітям все чим користувалися, а діти лізуть до кожного агрегату, "цяцьки", їм інтересно, що ж воно таке. Ви хоть АЕС не зірвіть.Делітанти чортові!
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15.05.2020 10:47 Відповісти
 
 