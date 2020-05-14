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Розмінуванням постраждалих від вибухів армійських арсеналів займається 180 саперів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Тривають роботи з пошуку, розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів на армійських арсеналах і базах, які постраждали від пожеж і вибухів боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Розмінуванням постраждалих від вибухів армійських арсеналів займається 180 саперів, - Міноборони 01

До виконання завдань залучено майже 30 груп, що спеціалізуються на розмінуванні території і знищенні вибухонебезпечних предметів. Це понад 180 військовослужбовців частин безпосереднього підпорядкування Командування Сил підтримки ЗС України.

Розмінуванням постраждалих від вибухів армійських арсеналів займається 180 саперів, - Міноборони 02
Розмінуванням постраждалих від вибухів армійських арсеналів займається 180 саперів, - Міноборони 03

Зокрема, поблизу міст Калинівка (Вінницька область), Балаклея (Харківська область) й Ічня (Чернігівська область), на технічній території працюють спеціальні групи фахівців-саперів, які здійснюють перевірку якості розмінування. Фахівці по квадратах перевіряють місцевість і дають висновки про якість проведеного розмінування.

Розмінуванням постраждалих від вибухів армійських арсеналів займається 180 саперів, - Міноборони 04

Розмінуванням постраждалих від вибухів армійських арсеналів займається 180 саперів, - Міноборони 05

"Впродовж тижня проведено перевірку 1,4 га технічної території місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, знайдено і транспортовано до місць тимчасового зберігання близько 2 400 різних небезпечних предметів, знищено шляхом підриву близько 16 тис., проведено контроль якості робіт з очищення на 10 га території", - сказано в повідомленні.

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Міноборони (7527) оборона (4858) розмінування (1011) Балаклія (281) Калинівка (186) Ічня (111)


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Спасибо за работу по утилизации, ВОПов разлетелось много, это наша земля.
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15.05.2020 01:10 Відповісти
 
 