Жінці відірвало стопу російською міною під час нелегального переходу лінії розмежування на Донбасі. ФОТО 18+

14 травня під час спроби пройти з окупованих територій через лінію розмежування на міні російського виробництва підірвалася громадянка України. Увага! Фото для перегляду особам старше 18 років.

Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов.

Він зазначив: "НП на фронті ООС. Сьогодні на позиції українських військ у районі Новотроїцького вибралася поранена жінка, громадянка України. Вона хотіла пройти стежкою повз сусідній пункт пропуску, але переходячи лінію фронту підірвалася на міні - судячи з відірваної стопи, це знову російська міна ПМН-2, яку РФ у порушення конвенції про заборону протипіхотних мін масово встановлює на Донбасі. Українські війська міни ПМН-2 не ставлять. Особу жінки та обставини її появи на наших позиціях встановлено, фото зроблено відразу після того, як її витягли, було незрозуміло, навіщо вона там з'явилася, тому зав'язали очі. Українські воїни надали допомогу, її не затримали, доставили ​​в лікарню. Буде жити. На жаль, російська міна назавжди позбавила її стопи".

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