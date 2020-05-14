Жінці відірвало стопу російською міною під час нелегального переходу лінії розмежування на Донбасі. ФОТО 18+
14 травня під час спроби пройти з окупованих територій через лінію розмежування на міні російського виробництва підірвалася громадянка України. Увага! Фото для перегляду особам старше 18 років.
Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов.
Він зазначив: "НП на фронті ООС. Сьогодні на позиції українських військ у районі Новотроїцького вибралася поранена жінка, громадянка України. Вона хотіла пройти стежкою повз сусідній пункт пропуску, але переходячи лінію фронту підірвалася на міні - судячи з відірваної стопи, це знову російська міна ПМН-2, яку РФ у порушення конвенції про заборону протипіхотних мін масово встановлює на Донбасі. Українські війська міни ПМН-2 не ставлять. Особу жінки та обставини її появи на наших позиціях встановлено, фото зроблено відразу після того, як її витягли, було незрозуміло, навіщо вона там з'явилася, тому зав'язали очі. Українські воїни надали допомогу, її не затримали, доставили в лікарню. Буде жити. На жаль, російська міна назавжди позбавила її стопи".
Будь ласка, зачекайте...
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Мова про те, що українка підірвалась на встановленій русській міні ПМН-2.
Тебе никакая операция не поможет... У меня, когда-то, случай был - поехали на рыбалку, под Днепровское, к "памятнику" (знающие поймут). Там промоина зимой постоянная. Порыбачили целый день. Пошли по тропинке, в обход промоины. А одно "чудо" нажралось" за день, и попёрло напрямую. Провалился... С трудом вытащили... Так ему "мало было" - полез шапку из воды доставать... Второй раз не успели перехватить - "пошёл мерить глубину"... Там около 18 метров... Ты хочешь, чтобы я его пожалел? Так и эту дуру мы жалеть не будем... Хотела "на задницу приключений"? Получила... "По самые ноздри...".
потом выяснится
важно другое
почему не наложили жгут, останавливающий кровь?
Кстати, раны с сильно размочаленными мышцами, наподобие железноджорожных и обожженные, зачастую текут меньше резанных.
Але підори пігідії вже встигли і висратись і посцяти на скалічену. Як вони срали і серуть на тих, хто зумів виїхати з лнрдинири. Ця жінка не змогла, бо не мала до кого їхати. Або не було грошей. Або мала паралізовану матір. Варіантів багато. Спробуй в таких умовах кудись переселитись... Проте у підорів підігіліїв і тих, хто їм лайкає - варіант один: зрадоганьба, дайош 73% чоколяди. Бо одна звивина в націонал-шоколадних паскуд...
Те й маєте.
Так що, колего, НЕ БУДУТЬ. Навіть лікарняного.
Сподіваюсь, що дівчині нададуть достатню меддопомогу і вона зможе рухатись на протезі.
Надеюсь ее хотя бы по парашенковской базе паспортов пробили? Я бы и сам, но ФИО не знаю.
Дякуємо братушкі за війну, за протипіхотні міни по всьому Донбасу на яких підриваються діти, за практику обстрілів ЗСУ з жилих кварталів і прикриття мирними жителями сепарських військ і кацапів, за закриття шахт, підприємств, кримінал у геометричній прогресії і комендантський час.
Тепер мабуть буде пісні співати про прокляту хунту, шкода, дуже шкода.
Оторвало ватке лапу.
Всё равно виновен рОшен,
Ну а русскемир - хороший