Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации, - Офис Президента

Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой - Украина, Россия и ОБСЕ, - это важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований к безопасности, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины.

В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых", - говорится в сообщении.

В рамках работы безопасности группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настаивала на беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

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"В гуманитарной группе ТКГ продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настаивала на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех". Кроме того, Украина настаивала на обеспечении доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемых лиц на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в ОП.

Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии, КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защита прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей. Украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

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Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.