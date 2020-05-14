УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8856 відвідувачів онлайн
Новини
2 556 10

Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации, - Офис Президента

Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации, - Офис Президента

Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой - Украина, Россия и ОБСЕ, - это важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований к безопасности, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины.

В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых", - говорится в сообщении.

В рамках работы безопасности группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настаивала на беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата прекращение огня на Донбассе

"В гуманитарной группе ТКГ продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настаивала на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".  Кроме того, Украина настаивала на обеспечении доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемых лиц на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в ОП.

Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии, КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защита прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей. Украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Читайте также: Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ: "Мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция"

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Автор: 

Донбасс (22355) Трехсторонняя контактная группа (827) Офис Президента (2021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
де список осіб ТКГ з касапського боку?
Чи впалили туди ордловців?
показати весь коментар
15.05.2020 00:20
+2
Мета створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі у Мінську є впровадженням московського сценарію, щоб штовхати Київ до прямих перемовин з окупованим Донецьком і Луганськом, і впроваджувати у всьому світі тему, що в Україні громадянська війна.
Про це сказала в ефірі "Прямого" співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Сьогодні відбулися в розширеному складі начебто переговори в Мінську у форматі відеоконференції. Де підсумки, де інформація? Ми знову все дізнаємося з російського ИТАР-ТАСС і "РИА Новости", як це було і в березні про консультативну раду? Більше того, я переконана, що це розширення груп - це є так само впровадження консультативної ради. Тому що мета мінських груп - це дорадчий орган. Він не має повноважень приймати рішення. І навіщо тоді ще створювати якийсь консультативний орган? Тільки для однієї мети - впровадження московського сценарію, штовхати Київ до прямих перемовин з окупованим Донецьком і Луганськом, і впроваджувати тему у всьому світі, що в Україні громадянська війна, для врегулювання якої потрібен діалог Києва, Донецька і Луганська, а не з Москвою, яка цю війну розв'язала", - сказала Геращенко.
https://prm.ua/metoyu-konsultativnoyi-radi-u-tkg-ye-zaprovadzhennya-moskovskogo-stsenariyu-shhodo-********-gerashhenko/
показати весь коментар
15.05.2020 01:34
+1
"Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, - это важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже.

КТО их нам огласил? Что это за договоренности, кроме известных уже формулы штангенциркуля, бесконечных односторонних отходов с позиций и участия лугандонцев в контактной группе? Это вода в Крым? Орки в Раде?
показати весь коментар
15.05.2020 00:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
де список осіб ТКГ з касапського боку?
Чи впалили туди ордловців?
показати весь коментар
15.05.2020 00:20 Відповісти
"Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, - это важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже.

КТО их нам огласил? Что это за договоренности, кроме известных уже формулы штангенциркуля, бесконечных односторонних отходов с позиций и участия лугандонцев в контактной группе? Это вода в Крым? Орки в Раде?
показати весь коментар
15.05.2020 00:23 Відповісти
«Видеоконференция Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе оказалась на грани срыва из-за позиции Киева, заявил журналистам полпред РФ на переговорах Борис Грызлов по итогам заседания. ... "В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для Минского процесса. акими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер", - сказал он» - https://www.interfax.ru/world/708722

короче: - "пытались"?? і не відмовились? Що там було насправді?
показати весь коментар
15.05.2020 00:28 Відповісти
З різних джерел у СМІ можна зрозуміти , що на цей раз під дудку рашки наша сторона НЕ танцювала, навіть по обміну.Може порозумнішали , адже українське суспільство дуже голосно і зрозуміло висловило і своє розуміння маневрів "єрмаків"з Банкової , і своє бачення проблеми повернення лугандону у Україну.
показати весь коментар
15.05.2020 00:42 Відповісти
Для начала подонкам вроде грызлова надо научиться говорить "украинская власть",а не "киевская". Качество теперешней власти-дело другое и балалайню не должно волновать.
показати весь коментар
15.05.2020 04:36 Відповісти
О чём годами базарят??
показати весь коментар
15.05.2020 00:35 Відповісти
Кацапам видеоконференция не понравилась, очень - Грызлов уже завизжал..
показати весь коментар
15.05.2020 01:15 Відповісти
Мета створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі у Мінську є впровадженням московського сценарію, щоб штовхати Київ до прямих перемовин з окупованим Донецьком і Луганськом, і впроваджувати у всьому світі тему, що в Україні громадянська війна.
Про це сказала в ефірі "Прямого" співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Сьогодні відбулися в розширеному складі начебто переговори в Мінську у форматі відеоконференції. Де підсумки, де інформація? Ми знову все дізнаємося з російського ИТАР-ТАСС і "РИА Новости", як це було і в березні про консультативну раду? Більше того, я переконана, що це розширення груп - це є так само впровадження консультативної ради. Тому що мета мінських груп - це дорадчий орган. Він не має повноважень приймати рішення. І навіщо тоді ще створювати якийсь консультативний орган? Тільки для однієї мети - впровадження московського сценарію, штовхати Київ до прямих перемовин з окупованим Донецьком і Луганськом, і впроваджувати тему у всьому світі, що в Україні громадянська війна, для врегулювання якої потрібен діалог Києва, Донецька і Луганська, а не з Москвою, яка цю війну розв'язала", - сказала Геращенко.
https://prm.ua/metoyu-konsultativnoyi-radi-u-tkg-ye-zaprovadzhennya-moskovskogo-stsenariyu-shhodo-********-gerashhenko/
показати весь коментар
15.05.2020 01:34 Відповісти
"https://www.segodnya.ua/politics/pod-predlogom-epidemii-dobetsya-li-rossiya-snyatiya-sankciy-1425026.html Россия пытается снять санкции под предлогом пандемии , но Украина в этом месяце заблокировала две резолюции россиян, которые предполагали механизмы снятия или послабления международных санкций. В Постоянном представительстве РФ при ООН цинично выразили недовольство действиями Украины.
"З "перемогою", панове! Хотелось бы поздравить наших украинских коллег с очередной "победой". Под таковыми в Киеве, как известно, воспринимают любую возможность вставить "палки в колеса" какой-либо российской инициативе на международной арене. Как уже давно очевидно, это стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии. Другие приоритеты нам неведомы. В последнее время особенно активизировалось украинское Постпредство при ООН. Оно регулярно злорадно информирует украинскую и мировую общественность о своей очередной "славной" победе в борьбе с Россией", - говорится в заявлении Представительства РФ". ("Русский еврей", электронная газета, СПБ)А як же "Санкции "напользу"?... Оказывается, "палки в колёса вставлять" и другие пакости совершать имеют право только "рассеяне"... А другим - "НИЗЗЯ-а-а!!!"
показати весь коментар
15.05.2020 08:09 Відповісти
мы лаем , а караван предателей идёт
показати весь коментар
15.05.2020 08:47 Відповісти
 
 