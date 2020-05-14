Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации, - Офис Президента
Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Президента Владимира Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой - Украина, Россия и ОБСЕ, - это важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований к безопасности, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины.
В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых", - говорится в сообщении.
В рамках работы безопасности группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настаивала на беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.
"В гуманитарной группе ТКГ продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настаивала на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех". Кроме того, Украина настаивала на обеспечении доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемых лиц на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в ОП.
Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии, КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.
Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защита прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей. Украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.
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Чи впалили туди ордловців?
КТО их нам огласил? Что это за договоренности, кроме известных уже формулы штангенциркуля, бесконечных односторонних отходов с позиций и участия лугандонцев в контактной группе? Это вода в Крым? Орки в Раде?
короче: - "пытались"?? і не відмовились? Що там було насправді?
Про це сказала в ефірі "Прямого" співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Сьогодні відбулися в розширеному складі начебто переговори в Мінську у форматі відеоконференції. Де підсумки, де інформація? Ми знову все дізнаємося з російського ИТАР-ТАСС і "РИА Новости", як це було і в березні про консультативну раду? Більше того, я переконана, що це розширення груп - це є так само впровадження консультативної ради. Тому що мета мінських груп - це дорадчий орган. Він не має повноважень приймати рішення. І навіщо тоді ще створювати якийсь консультативний орган? Тільки для однієї мети - впровадження московського сценарію, штовхати Київ до прямих перемовин з окупованим Донецьком і Луганськом, і впроваджувати тему у всьому світі, що в Україні громадянська війна, для врегулювання якої потрібен діалог Києва, Донецька і Луганська, а не з Москвою, яка цю війну розв'язала", - сказала Геращенко.
https://prm.ua/metoyu-konsultativnoyi-radi-u-tkg-ye-zaprovadzhennya-moskovskogo-stsenariyu-shhodo-********-gerashhenko/
"З "перемогою", панове! Хотелось бы поздравить наших украинских коллег с очередной "победой". Под таковыми в Киеве, как известно, воспринимают любую возможность вставить "палки в колеса" какой-либо российской инициативе на международной арене. Как уже давно очевидно, это стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии. Другие приоритеты нам неведомы. В последнее время особенно активизировалось украинское Постпредство при ООН. Оно регулярно злорадно информирует украинскую и мировую общественность о своей очередной "славной" победе в борьбе с Россией", - говорится в заявлении Представительства РФ". ("Русский еврей", электронная газета, СПБ)А як же "Санкции "напользу"?... Оказывается, "палки в колёса вставлять" и другие пакости совершать имеют право только "рассеяне"... А другим - "НИЗЗЯ-а-а!!!"