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Законопроєкт про оборонні закупівлі відклали через технічну проблему, а не через правки, - Разумков

Законопроєкт про оборонні закупівлі відклали через технічну проблему, а не через правки, - Разумков

Законопроеєт про реформу оборонних закупівель (2398-д), який не набрав достатньої кількості голосів 13 травня, буде ухвалено під час повторного другого читання.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він пояснив його відтермінування технічними проблемами, а не відсутністю політичної волі або іншими перешкодами.

"Об’єктивно це була технічна проблема. Тому що, коли оголошувалася перерва у засіданні на півтори години (зазвичай вона триває дві години), то після неї не вистачило буквально п’яти-шести голосів. Я думаю, що найближчим часом цей законопроєкт буде доопрацьований, там є деякі речі, які треба врегулювати", – зазначив Разумков.

Спікер парламенту уточнив, що основна причина повторного другого читання – саме технічні проблеми, а не ці правки. Водночас він не заперечив того факту, що в цього документа є низка противників у парламенті.

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"Завжди є ті, хто будуть підтримувати певний законопроєкт, і ті, хто виступатимуть проти. І я не бачу в цьому жодної проблеми. Це нормально, і це завжди було в українському парламенті. Тут є й політична складова, є й принципова складова. Бувало таке, що це було пов’язано з приватними інтересами деяких особистостей, але це треба викорінювати з української політики, і особливо з українського парламенту", – заявив Разумков.

Нагадаємо, під час голосування 13 травня законопроєкт про реформу оборонних закупівель підтримали 220 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів. 236 голосами документ направили на повторне друге читання.

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Автор: 

законопроєкт (3638) оборона (4858) закупівлі (3472) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+9
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.05.2020 02:08 Відповісти
+3
Технические проблемы - это когда в зале ВР задымилась зеленая мартышка из СН?
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15.05.2020 01:38 Відповісти
+2
технические проблемы?
в Раде?
и какие конкретно?
вы там, роботы, не подзарядились чи шо?
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15.05.2020 02:20 Відповісти
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Останнє, 545 кітайське попередження !!)))
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15.05.2020 01:27 Відповісти
Технические проблемы - это когда в зале ВР задымилась зеленая мартышка из СН?
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15.05.2020 01:38 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.05.2020 02:08 Відповісти
Це ди до чого?
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15.05.2020 09:52 Відповісти
В качестве демонстрации идиотизма населения, променявшего волкодава на клоуна.
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15.05.2020 10:05 Відповісти
технические проблемы?
в Раде?
и какие конкретно?
вы там, роботы, не подзарядились чи шо?
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15.05.2020 02:20 Відповісти
Мабуть Ахметов електрику відключив.
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15.05.2020 08:06 Відповісти
та там всего то под каждый закон провода под кнопками перепаивать нада.
не про ету ли техническую проблему разумковичь варнякал? )))
но есть и положительный момент - разумкевичь в наморнике не оставляет никаких сомнений в том, шо он барбос и рожи опять же не видно
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15.05.2020 08:17 Відповісти
принтер поламався, не витримав турборежим
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15.05.2020 10:11 Відповісти
5-6 олосов не хватает - ето технические проблемы?
никогда не сомневался, шо разумков умеет отличать техническую проблему от недостачи голосов..
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15.05.2020 02:23 Відповісти
ща подкрутят кнопочки и все сплетется....
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15.05.2020 02:24 Відповісти
Они защитные костюмы медикам купить не могут.. а на танках - их мозг взорвётся..
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15.05.2020 02:41 Відповісти
А вы думаете, так просто поделить откаты...
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15.05.2020 05:55 Відповісти
Украине нужно создать войска из двух тысяч хакеров, которые смогут взломать все в России и уничтожить ее полностью и она и не поймет, как это произошло! можно взломать энергосистему любой страны, распределить электричество так, чтобы все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать, все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Это вооружение сравнимо с тысячами ядерных бомб!!!
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15.05.2020 06:44 Відповісти
 
 