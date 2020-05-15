Законопроєкт про оборонні закупівлі відклали через технічну проблему, а не через правки, - Разумков

Законопроеєт про реформу оборонних закупівель (2398-д), який не набрав достатньої кількості голосів 13 травня, буде ухвалено під час повторного другого читання.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він пояснив його відтермінування технічними проблемами, а не відсутністю політичної волі або іншими перешкодами.

"Об’єктивно це була технічна проблема. Тому що, коли оголошувалася перерва у засіданні на півтори години (зазвичай вона триває дві години), то після неї не вистачило буквально п’яти-шести голосів. Я думаю, що найближчим часом цей законопроєкт буде доопрацьований, там є деякі речі, які треба врегулювати", – зазначив Разумков.

Спікер парламенту уточнив, що основна причина повторного другого читання – саме технічні проблеми, а не ці правки. Водночас він не заперечив того факту, що в цього документа є низка противників у парламенті.

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"Завжди є ті, хто будуть підтримувати певний законопроєкт, і ті, хто виступатимуть проти. І я не бачу в цьому жодної проблеми. Це нормально, і це завжди було в українському парламенті. Тут є й політична складова, є й принципова складова. Бувало таке, що це було пов’язано з приватними інтересами деяких особистостей, але це треба викорінювати з української політики, і особливо з українського парламенту", – заявив Разумков.

Нагадаємо, під час голосування 13 травня законопроєкт про реформу оборонних закупівель підтримали 220 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів. 236 голосами документ направили на повторне друге читання.

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