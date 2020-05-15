Трамп подав у Сенат кандидатуру Дейтона на пост посла США в Україні

Білий дім направив на розгляд Сенату США номінацію Кіта Дейтона на пост посла США в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Раніше президент Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Дейтона на пост посла США в Україні.

Дейтон добре обізнаний із ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.

Колишній посол в Україні Вільям Тейлор висловив думку, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко - вже за кілька тижнів: "Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної належності".

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