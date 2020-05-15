Трамп подав у Сенат кандидатуру Дейтона на пост посла США в Україні
Білий дім направив на розгляд Сенату США номінацію Кіта Дейтона на пост посла США в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Раніше президент Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Дейтона на пост посла США в Україні.
Дейтон добре обізнаний із ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.
Колишній посол в Україні Вільям Тейлор висловив думку, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко - вже за кілька тижнів: "Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної належності".
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Other key assignments include deputy director for Politico-Military Affairs, Joint Staff; United States Defense Attaché, Moscow, Russia; senior Army fellow on the https://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations Council on Foreign Relations , New York; commander, https://en.wikipedia.org/wiki/Division_Artillery Division Artillery , https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_Infantry_Division_(United_States) 3rd Infantry Division (Mechanized), Germany; and commander, 4th Battalion, 29th Field Artillery; https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Infantry_Division_(United_States) 8th Infantry Division (Mechanized), Germany.
He has written many technical articles over the course of his career, as well as was one of the co-authors of The Future of NATO: Facing an Unreliable Enemy in an Uncertain Environment, a study on the future of NATO published in 1991.
Lt. Gen. Dayton served five years as the https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Security_Assistance_to_the_Palestinian_Authority United States Security Coordinator (USSC) for Israel and the Palestinian Authority. His leadership of the USSC team included overseeing the training of Palestinian Authority forces. Lt. General Dayton was widely lauded for his "rebuilding" of the Palestinian National Security Service, with thousands of members training in neighboring https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan Jordan . He left Israel in October 2010 and retired from the military in December 2010.https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-2 [2] In 2018, Defense Secretary https://en.wikipedia.org/wiki/James_Mattis James Mattis appointed Dayton to serve as the senior U.S. defense advisor to Ukraine.https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-George_C._Marshall_European_Center_For_Security_Studies-3 [3]
In December 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Politico Politico reported that the administration of U.S. President https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump Donald Trump was considering Dayton to be the nominee for https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ambassadors_of_the_United_States_to_Ukraine U.S. Ambassador to Ukraine .https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-4 [4] On May 1, 2020, President Trump announced his intent to nominate Dayton to the position.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton
та я и не против, де хоть малейшие гарантии,
маски-гавняски санитайзеры - де ето все? - нема ничего,
а значит рыжий предвыборный блеф....
да будет смешно, но суть бы ты понял,
зеленый....
лишь бы чем отписятся...
и повторная просьба из уважения к троим подписщикам.....
держи дистанцию в 6 фит...
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После окончания колледжа Уильяма и Мэри в 1970 году, Дейтон был немедленно назначен офицером артиллерии через Корпус подготовки офицеров запаса. Он прошел курс обучения русскому языку в Институте оборонного языка и прошел обучение в качестве офицера иностранного языка (ФАО) с акцентом на бывший Советский Союз. До своего нынешнего назначения он провел 37 лет на различных командных и кадровых должностях, последний раз занимал должность директора Группы по обследованию Ирака во время операции «Свобода Ираку» и директора по стратегии, планам и политике, канцелярия заместителя начальника Штаб, G-3, Армия Соединенных Штатов, до его назначения в качестве Координатора США по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской автономии.
Другие ключевые назначения включают заместителя директора по военно-политическим вопросам, Объединенного штаба; Атташе по обороне США, Москва, Россия; старший сотрудник армии в Совете по международным отношениям, Нью-Йорк; командир дивизии артиллерии 3-й пехотной дивизии (механизированная), Германия; и командир 4-го батальона 29-й полевой артиллерии; 8-я пехотная дивизия (механизированная), Германия.
В течение своей карьеры он написал много технических статей, а также был одним из соавторов книги «Будущее НАТО: лицом к лицу с ненадежным врагом в условиях неопределенности», исследования о будущем НАТО, опубликованного в 1991 году.
Генерал-лейтенант Дейтон пять лет служил в качестве координатора безопасности США (USSC) в Израиле и Палестинской автономии. Его руководство командой USSC включало наблюдение за обучением сил Палестинской администрации. Генерал-лейтенанта Дейтона широко хвалили за его «перестройку» Палестинской службы национальной безопасности, когда тысячи сотрудников проходили подготовку в соседней Иордании. Он покинул Израиль в октябре 2010 года и уволился из армии в декабре 2010 года. [1] [2] В 2018 году министр обороны Джеймс Мэттис назначил Дейтона старшим советником США по обороне в Украине. [3]
В декабре 2019 года Политико сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Дейтона как кандидата на пост посла США в Украине. [4] 1 мая 2020 года президент Трамп объявил о своем намерении назначить Дейтона на эту должность.
а уже моя внуча за ними - так никак нельзя?
Ну шо это ещё такое . ? Мало ли что тебе не нравится ! Ты спросил - я ответил , всего лишь ,, и разбежались . Фули ты начинаешь мне тут читать морали..? Я в шоке .
По большому счёту, говорить сейчас о перевесе сторон, это всё равно, что определять лидера в марафоне на середине пути. Рано, очень рано этим заниматься.