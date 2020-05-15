Відразу після відновлення засідань Рада схвалить план законопроєктних робіт на рік, - Стефанчук
Відразу після відновлення роботи в звичайному режимі Верховна Рада має намір схвалити план законопроєктних робіт на 2020 рік.
Про це заявив перший заступник голови ВР, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відразу, як відкриється Верховна Рада, ми виносимо вперше за історію незалежної України план законопроєктних робіт, котрий ми проголосували у вересні як обов’язкову складову діяльності. Верховна Рада має припинити працювати спонтанно, істерично чи якось асиметрично – має бути план. До його розробки були залучені всі суб’єкти законодавчої ініціативи: він формувався народними депутатами, Офісом Президента, Кабінетом міністрів. І сьогодні ми вже маємо приблизний план на рік. Я сподіваюся, він буде проголосований, і ми будемо йти крок за кроком", – зазначив перший віцеспікер.
За його словами, планом законопроєктних робіт ВР "запланована ціла низка інституційних законів - не просто точкових змін, а нам дуже важливо сформувати системне бачення розвитку країни".
Нагадаємо, 10 жовтня ВР ухвалила закон №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України".
Він доповнює Регламент статтею 19-1, яка передбачає, що парламент щорічно за поданням Голови ВР затверджуватиме план законопроєктних робіт з урахуванням узагальнених Апаратом Ради пропозицій парламентських комітетів.
План законопроєктних робіт Верховної Ради міститиме перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроєкту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроєктів. Він має враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії ВР. Планується, що комітети не рідше, ніж раз на рік, мають подавати письмовий звіт про виконання плану законопроєктних робіт.
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Мама дорогая, кто-нибудь заблокируйте им кнопки ... или с шаловливые ручки им (хм) перевяжите что ли(((
Страшно представить - что останется от страны, если они ещё немного проторчат в своих креслах.
сделать хорошее для Украины - все в себе переваривает.
Что в стране получшало после того как вместо волкодава вы поставили паяца ?
Перечислите ваши достижения за год, турборежимки.
а как бы на своем рабочем месте, - всегда мали право на ашибку - не придирайтесь...
- а если не выявится и не начнут, тогда всё ок?
https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html Від фото до відбитків пальців: хто "злив" персональні дані українців у мережу - подробиці скандалу (Відео)
Сьогодні о 02:25•https://kriminal.tv/ Криминал.TV
СБУ затримала шахраїв, які продавали медустановам неіснуючі засоби захистуБули ваші, стали їхні. Паспорти українців разом з відбитками пальців злили в мережу. В інтернет потрапили дані, якими володіли лише демографічні реєстри та ДП "Документ".Дані з біометричного паспорта, водійського посвідчення, інформація, що була лише в банку - все це Володимиру Фльонцу видав у соцмережі анонімний бот."Перевірив максимально далеко від себе інформацію, номер телефону не контрактний, не прив'язаний до мого прізвища, база чудово змогла зв'язати його зі мною, знайти не тільки всі мої паспортні дані. Бот показав мої фотографії з паспорта, які були, очевидно, тільки в державному демографічному реєстрі. Причому, як ви знаєте, у вас на паспорті буде чорно-біле фото, а бот зміг показати це ж фото в кольорі", - каже голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц.Володимир каже: таке фото надавав лише міграційній службі, коли зо три роки тому робив новий паспорт. Тому впевнений - інформація з шахрайської бази - достовірна. Скандал із витоком даних вибухнув у вівторок. Автори цього телеграм-каналу заявили, що об'єднали дані українців з різних баз. За номером телефону можна дізнатися максимум інформації про його власника. За гроші. Ціна стартує від 50 доларів. Деякі водії пов'язали такий "злив" з додатком "Дія". У ньому з лютого можна тримати в електронному вигляді водійське посвідчення, а віднедавна - ще й внутрішній паспорт. У Мінцифри такий зв'язок назвали фейком. Експерти з кібербезпеки погоджуються: мобільний застосунок "Дія" не збирає дані про українців. А лише бере їх із держреєстрів. Тож оновлену базу біометричних паспортів, відбитки пальців, фото та водійські посвідчення - злили ті, хто мав доступ до цих реєстрів. Такий доступ має, зокрема, і ДП "Документ", яке за законом лише надає послуги. Але не має права зберігати дані. Хто злив дані - заходилася розслідувати кіберполіція. Згодом з'ясувалося: до витоку даних можуть бути причетні посадовці МВС та міграційної служби. Тож справу скерували до ДБР. Як правоохоронці не вберегли персональні дані, з власного досвіду знає журналістка-фрілансерка Марина Ступак. Днями з її квартири вкрали ноутбук. Поліція склала протокол. В ньому зазначила модель техніки. Наступного дня про це вже знали шахраї. Держава не змогла зберегти дані, які їй довірили громадяни - такий висновок роблять кіберексперти. Кажуть - майже рік влада намагається зібрати всі дані в єдиний держреєстр. Але шахраї змогли зробити це швидше. Доки триває розслідування скандалу довкола витоку, персональної інформації, фахівці наполегливо закликають не тестувати телеграм-бот, вводячи свої дані - так лише поповните базу хакерів. 5.ua
https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html
Як це мінус 22 захворіли? Це від минулого дня? Чи померло більше ніж захворіло?
Чи що це?
Не в тему, але там нема коментарів. Може цензор побачить і пояснить.
И вообще ТА НЕОПРЯТНОСТЬ , с которой слуги народа ходят, говорит о том, шо они просто считают граждан Украины быдлом и не уважают их