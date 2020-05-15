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Відразу після відновлення засідань Рада схвалить план законопроєктних робіт на рік, - Стефанчук

Відразу після відновлення засідань Рада схвалить план законопроєктних робіт на рік, - Стефанчук

Відразу після відновлення роботи в звичайному режимі Верховна Рада має намір схвалити план законопроєктних робіт на 2020 рік.

Про це заявив перший заступник голови ВР, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відразу, як відкриється Верховна Рада, ми виносимо вперше за історію незалежної України план законопроєктних робіт, котрий ми проголосували у вересні як обов’язкову складову діяльності. Верховна Рада має припинити працювати спонтанно, істерично чи якось асиметрично – має бути план. До його розробки були залучені всі суб’єкти законодавчої ініціативи: він формувався народними депутатами, Офісом Президента, Кабінетом міністрів. І сьогодні ми вже маємо приблизний план на рік. Я сподіваюся, він буде проголосований, і ми будемо йти крок за кроком", – зазначив перший віцеспікер.

За його словами, планом законопроєктних робіт ВР "запланована ціла низка інституційних законів - не просто точкових змін, а нам дуже важливо сформувати системне бачення розвитку країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робоча група завершила підготовку законопроєкту про Всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Нагадаємо, 10 жовтня ВР ухвалила закон №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України".

Він доповнює Регламент статтею 19-1, яка передбачає, що парламент щорічно за поданням Голови ВР затверджуватиме план законопроєктних робіт з урахуванням узагальнених Апаратом Ради пропозицій парламентських комітетів.

План законопроєктних робіт Верховної Ради міститиме перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроєкту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроєктів. Він має враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії ВР. Планується, що комітети не рідше, ніж раз на рік, мають подавати письмовий звіт про виконання плану законопроєктних робіт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15077) Стефанчук Руслан (765)


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Топ коментарі
+9
Це який ширококутний об*єктив треба мати , щоб ця пика в формат влізла !!))
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15.05.2020 03:15 Відповісти
+7
Смотрю я на "личико" Стефанчука и вспоминаю слова Пушкина: "Кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они...".
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15.05.2020 07:07 Відповісти
+7
Українською мовою це можна перекласти колоритніше: такою пикою хоч пацюків бий🐸
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15.05.2020 07:12 Відповісти
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Опять "турборежим"?
Мама дорогая, кто-нибудь заблокируйте им кнопки ... или с шаловливые ручки им (хм) перевяжите что ли(((
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15.05.2020 02:17 Відповісти
Швидше турбонаддув, бач його як ту жабу рознесло !!))
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15.05.2020 03:25 Відповісти
Турборежим и план - разные вещи.
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15.05.2020 08:47 Відповісти
Они что, еще год планируют испражнять зеленые сопли ?
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15.05.2020 02:21 Відповісти
Нет, они нацелились ещё на четыре года, а потом ещё на пять.

Страшно представить - что останется от страны, если они ещё немного проторчат в своих креслах.
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15.05.2020 02:57 Відповісти
уберите его из Президиума немедленно - лопнет же от же желания
сделать хорошее для Украины - все в себе переваривает.
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15.05.2020 02:31 Відповісти
Смешно...хотя больше страшно чем смешно..
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15.05.2020 02:39 Відповісти
Ну а какие успехи-то за год ?
Что в стране получшало после того как вместо волкодава вы поставили паяца ?

Перечислите ваши достижения за год, турборежимки.
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15.05.2020 02:56 Відповісти
бровистки с клованами и фотографами, даже не будучи депутантами,
а как бы на своем рабочем месте, - всегда мали право на ашибку - не придирайтесь...
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15.05.2020 03:07 Відповісти
Це який ширококутний об*єктив треба мати , щоб ця пика в формат влізла !!))
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15.05.2020 03:15 Відповісти
хлопець голоднював аж хвилин 5, а ви так...)))
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15.05.2020 03:24 Відповісти
Це його що з голодухи поперло в усі боки ??))
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15.05.2020 03:26 Відповісти
хвороба роту - ні за столом він не закриваеться, ні в Ради....
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15.05.2020 03:30 Відповісти
Є такий об'єктив! Він називається риб'яче око, але він не застосовується для портретів тому, що створює викривлення.🤫
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15.05.2020 05:54 Відповісти
"запланирован целый ряд институциональных законов - не просто точечных изменений, а нам очень важно сформировать системное видение развития страны".Источник: https://censor.net/n3195701 Не понял. Ведь если уже на год расписаны нужные для развития страны законы, то нахера тогда нужен великий реформатор Саакашвили, не говоря уже о президенте Зе?
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15.05.2020 03:27 Відповісти
Вы путаете законодательную и исполнительную власти.
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15.05.2020 08:52 Відповісти
Какой год? Вам максимум до осени сидеть.
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15.05.2020 04:26 Відповісти
Вам так хочется, но вряд ли получится.
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15.05.2020 08:53 Відповісти
Технічний працівник напише ці плани, які Стефанчук вже видає за великі досягнення🤗 Потім виявиться, що у ці плани не все включили і їх почнуть корегувати. Для чого нам їхня технічна робота?
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15.05.2020 05:57 Відповісти
- Потім виявиться, що у ці плани не все включили і їх почнуть корегувати.
- а если не выявится и не начнут, тогда всё ок?
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15.05.2020 08:55 Відповісти
короче хрень зеленая не похудеет - следиите за щеками и задницами - то они все так за Украину переживають, шо жруть нон-стоп....
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15.05.2020 06:05 Відповісти
А поки Стефанчук морочить голови українцям,то серед державних посадовців відбуваються крадіжки персональних даних користувачів "Дії" та з інших державних установ.
https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html Від фото до відбитків пальців: хто "злив" персональні дані українців у мережу - подробиці скандалу (Відео)
Сьогодні о 02:25•https://kriminal.tv/ Криминал.TV
СБУ затримала шахраїв, які продавали медустановам неіснуючі засоби захистуБули ваші, стали їхні. Паспорти українців разом з відбитками пальців злили в мережу. В інтернет потрапили дані, якими володіли лише демографічні реєстри та ДП "Документ".Дані з біометричного паспорта, водійського посвідчення, інформація, що була лише в банку - все це Володимиру Фльонцу видав у соцмережі анонімний бот."Перевірив максимально далеко від себе інформацію, номер телефону не контрактний, не прив'язаний до мого прізвища, база чудово змогла зв'язати його зі мною, знайти не тільки всі мої паспортні дані. Бот показав мої фотографії з паспорта, які були, очевидно, тільки в державному демографічному реєстрі. Причому, як ви знаєте, у вас на паспорті буде чорно-біле фото, а бот зміг показати це ж фото в кольорі", - каже голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц.Володимир каже: таке фото надавав лише міграційній службі, коли зо три роки тому робив новий паспорт. Тому впевнений - інформація з шахрайської бази - достовірна. Скандал із витоком даних вибухнув у вівторок. Автори цього телеграм-каналу заявили, що об'єднали дані українців з різних баз. За номером телефону можна дізнатися максимум інформації про його власника. За гроші. Ціна стартує від 50 доларів. Деякі водії пов'язали такий "злив" з додатком "Дія". У ньому з лютого можна тримати в електронному вигляді водійське посвідчення, а віднедавна - ще й внутрішній паспорт. У Мінцифри такий зв'язок назвали фейком. Експерти з кібербезпеки погоджуються: мобільний застосунок "Дія" не збирає дані про українців. А лише бере їх із держреєстрів. Тож оновлену базу біометричних паспортів, відбитки пальців, фото та водійські посвідчення - злили ті, хто мав доступ до цих реєстрів. Такий доступ має, зокрема, і ДП "Документ", яке за законом лише надає послуги. Але не має права зберігати дані. Хто злив дані - заходилася розслідувати кіберполіція. Згодом з'ясувалося: до витоку даних можуть бути причетні посадовці МВС та міграційної служби. Тож справу скерували до ДБР. Як правоохоронці не вберегли персональні дані, з власного досвіду знає журналістка-фрілансерка Марина Ступак. Днями з її квартири вкрали ноутбук. Поліція склала протокол. В ньому зазначила модель техніки. Наступного дня про це вже знали шахраї. Держава не змогла зберегти дані, які їй довірили громадяни - такий висновок роблять кіберексперти. Кажуть - майже рік влада намагається зібрати всі дані в єдиний держреєстр. Але шахраї змогли зробити це швидше. Доки триває розслідування скандалу довкола витоку, персональної інформації, фахівці наполегливо закликають не тестувати телеграм-бот, вводячи свої дані - так лише поповните базу хакерів. 5.ua

https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html
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15.05.2020 06:15 Відповісти
Для мене це ідеальне обличчя слуг зе .
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15.05.2020 06:22 Відповісти
"...план законопроектных работ на год".

Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4538
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15.05.2020 06:23 Відповісти
Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3849
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15.05.2020 06:30 Відповісти
Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8723
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15.05.2020 06:37 Відповісти
Все розумію. Але як зрозуміти це? https://censor.net/covid
Як це мінус 22 захворіли? Це від минулого дня? Чи померло більше ніж захворіло?
Чи що це?
Не в тему, але там нема коментарів. Може цензор побачить і пояснить.
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15.05.2020 06:42 Відповісти
обратил внимание на забавную тенденцию, раньше Рада - была толпа гавнодепутатов, но они хотя бы разные были) а сейчас - женское имя )
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15.05.2020 06:56 Відповісти
Смотрю я на "личико" Стефанчука и вспоминаю слова Пушкина: "Кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они...".
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15.05.2020 07:07 Відповісти
Українською мовою це можна перекласти колоритніше: такою пикою хоч пацюків бий🐸
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15.05.2020 07:12 Відповісти
😀😀😀
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15.05.2020 07:20 Відповісти
Мої земляки і не так кажуть - "Що морда, що срака... І там, і там - одне "бздо", і ні граму совісті...".
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15.05.2020 07:46 Відповісти
Так это касается практически всех политиков, ибо жрут они слаще народа.
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15.05.2020 09:00 Відповісти
Блин, НУ ЕСТЬ У ЭТОГО СТЕФАНЧУКА ХОТЬ КАКОЙНИБУДЬ советник , шоб научил его УМНОМУ ВЗГЛЯДУ ? Ну обезьянник вид у него
И вообще ТА НЕОПРЯТНОСТЬ , с которой слуги народа ходят, говорит о том, шо они просто считают граждан Украины быдлом и не уважают их
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15.05.2020 07:19 Відповісти
Кругом зрада-зрадська. Работает парламент - зрада, не работает - зрада, принимают законы - зрада, не принимиют - зрада!! Бідні соєві балванчікі шуршат черепіцею
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15.05.2020 07:25 Відповісти
Головні закони ваші зебіли самі без ЄС не змогли прийняти, тому це у вас одна-єдина хвилина і шарудить. Не забувайте, що ваша неконтрольована ненависть до "соєвих" скорочує вам життя.😰🐸
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15.05.2020 07:32 Відповісти
У вас одна-єдина звилина ...
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15.05.2020 07:33 Відповісти
Так виходить ..*Пеця + Зеля = кааліція * !?..
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15.05.2020 07:43 Відповісти
Ні. Коаліція приймається відкрито та декларується. Вам це було невідомо?
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15.05.2020 07:45 Відповісти
Пока в парламенте каалиция одна - зеля+мертведчук+тюлька
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15.05.2020 08:11 Відповісти
Почему не смогли, смогли! Посчитайте голоса за без ЕС.
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15.05.2020 09:02 Відповісти
Ну и жирное чудовище этот ваш стефанчук-свынарчук. Ряху отожрал на народных харчах едва в обьектив влазит
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15.05.2020 08:09 Відповісти
Да он никогда и не был худеньким.
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15.05.2020 09:07 Відповісти
Лицо - зеркало души. А тут гнилая душонка большого жирного бабуина.
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15.05.2020 08:33 Відповісти
людожер
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15.05.2020 08:37 Відповісти
не он поместится в юзике..)
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15.05.2020 11:32 Відповісти
Таким бы хлебалом...да медка хлебануть...
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15.05.2020 08:43 Відповісти
Говорящая жопа😂
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15.05.2020 09:56 Відповісти
дети поволжья..тяжелое наследие зеленого режима
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15.05.2020 11:32 Відповісти
Никогда не доверял ожиревшим свинья, эта мразь за жратву всё и всех продаст.
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15.05.2020 09:58 Відповісти
Яка своєчасність - "план законопроєктних робіт на 2020 рік" в середині травня 2020 року. Оруелл гірко плаче в гробу, що не дожив до зеленого шапіто в Україні.
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15.05.2020 10:06 Відповісти
смотри ща лопниш как мыльный курдюк...)))))))))))))))))
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15.05.2020 11:31 Відповісти
До кінця року ця рада не протягне.
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15.05.2020 22:02 Відповісти
 
 