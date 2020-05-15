Відразу після відновлення засідань Рада схвалить план законопроєктних робіт на рік, - Стефанчук

Відразу після відновлення роботи в звичайному режимі Верховна Рада має намір схвалити план законопроєктних робіт на 2020 рік.

Про це заявив перший заступник голови ВР, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відразу, як відкриється Верховна Рада, ми виносимо вперше за історію незалежної України план законопроєктних робіт, котрий ми проголосували у вересні як обов’язкову складову діяльності. Верховна Рада має припинити працювати спонтанно, істерично чи якось асиметрично – має бути план. До його розробки були залучені всі суб’єкти законодавчої ініціативи: він формувався народними депутатами, Офісом Президента, Кабінетом міністрів. І сьогодні ми вже маємо приблизний план на рік. Я сподіваюся, він буде проголосований, і ми будемо йти крок за кроком", – зазначив перший віцеспікер.

За його словами, планом законопроєктних робіт ВР "запланована ціла низка інституційних законів - не просто точкових змін, а нам дуже важливо сформувати системне бачення розвитку країни".

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Нагадаємо, 10 жовтня ВР ухвалила закон №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України".

Він доповнює Регламент статтею 19-1, яка передбачає, що парламент щорічно за поданням Голови ВР затверджуватиме план законопроєктних робіт з урахуванням узагальнених Апаратом Ради пропозицій парламентських комітетів.

План законопроєктних робіт Верховної Ради міститиме перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроєкту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроєктів. Він має враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії ВР. Планується, що комітети не рідше, ніж раз на рік, мають подавати письмовий звіт про виконання плану законопроєктних робіт.

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