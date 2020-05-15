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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Наші захисники, утримуючи оборону, діяли мужньо і дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, окупанти припинили свою активність", - йдеться в повідомленні.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь неподалік Пісків і двічі біля Авдіївки із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисників Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82-мм мінометів і гранатометів різних систем.

Поруч із населеними пунктами Новомихайлівка та Красногорівка російські найманці використали станкові протитанкові гранатомети, а поблизу Водяного - великокаліберні кулемети.

"Захисники України своєчасно реагували на всі ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілу", - зазначили у відомстві.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч з Оріховим. Тут загарбники використали міномети 120-мм калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82-мм міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі спроби загострити ситуацію уздовж лінії зіткнення підрозділи Об'єднаних сил оперативно і жорстко реагували з наявних вогневих засобів, а ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями.

За даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще п'ятьох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено пятьох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено пятьох найманців РФ, - штаб 02

Автор: 

ліквідація (4163) обстріл (29612) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Щось не вірю я зведенням від Хомчака...
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15.05.2020 07:19 Відповісти
+7
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9359
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15.05.2020 07:37 Відповісти
+3
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2438.....
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15.05.2020 07:44 Відповісти
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Щось не вірю я зведенням від Хомчака...
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15.05.2020 07:19 Відповісти
потому что это чистая ложь! Каждый день тебя кормят "потерь нет, пострадавших нет", а потом сразу статья "вертолётом из зоны ООС доставили тяжело раненых бойцов, волонтёры собирают средства на..."
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15.05.2020 12:26 Відповісти
Ну и доколе еще,подставляться будем."Минским"-по прежнему альтернативы нет?
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15.05.2020 07:31 Відповісти
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9359
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15.05.2020 07:37 Відповісти
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2438.....
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15.05.2020 07:44 Відповісти
Всё, кина не будет.Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8096
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15.05.2020 07:47 Відповісти
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 5450
показати весь коментар
15.05.2020 07:49 Відповісти
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2568

...
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15.05.2020 08:41 Відповісти
Коли війну так і не назвали війною, коли не було розслідування чому без бою здали Крим ворогу, коли дипломатичні відносини не розірвані з окупантом, коли гешефт процвітає, то мені ДСС ці ЗСУ які терплять цю владу і ця влада бариг-мапріолнеток і казнокрадів.
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15.05.2020 09:44 Відповісти
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/videos/666967853861996/?__xts__[0]=68.ARA8GX12dAEgTvyA6UDZAvYMlr8ibMP9reZR0G2vKTw72joTS1SwTJTGlib6z7Kzo7eRA_6Y6-FJ2li9V2nkd8eVV5Ej80ecvn3X7GMQh9O7tlROzbw41JoVhBCs5xslK7YS8MVLgpwWIuCVmXwpJ9d4hxpyx3RBAR8DvE2Sb7cpQrbYu8Gn8Sj0STGasR_ZviCpdzrTJkbzgb4WUwBuNISpFHxx0esmlOWcU8FUD7ZNsTka0g3tuL1k44NiY5mH52MbaR3ogAVTyanWrmkE9sbklOXZG8yQCneCQJRhIp15rxq-FGzUtSzyrUXktCLoYw5GriISZSIJ8bG2FVpQ6oaA0PV9g9C6yY4&__tn__=H-R ВІДЕОДОКАЗ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ ВІДЗНЯТИЙ НАШОЛОМНОЮ КАМЕРОЮ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНЦЯ СТАРШОГО ГРУПИ РОСІЙСЬКИХ СНАЙПЕРІВ ФСБ РОСІЇ
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15.05.2020 11:18 Відповісти
 
 