Дитячий омбудсмен Кулеба про скандал із дітьми з готелю "Венеція": Україна стає "міжнародним онлайн-магазином з немовлятами"

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає проти комерційного сурогатного материнства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сурогатне материнство в Україні не врегульоване і порушує права дітей.

"Комерціалізація і дозвіл отримувати таку "послугу" в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу, – ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальну кількість таких дітей, яких "постачає" Україна таким чином, ми не знаємо", - написав він.



Кулеба наголосив, що жодна держава не зобов’язана "забезпечити" сім’ю дитиною (тим більш іноземну). Проте кожна дитина має невід’ємне право на сім’ю: "У цьому контексті опускається поняття "матері", яка народила дитину, але не є її генетичною матір’ю. Діти, які сьогодні перебувають у готелі, фактично мають біологічних матерів, які перебувають в Україні. Але за умови організації процесу сурогатного материнства вони наразі залишилися без батьків. Як генетичних, так і біологічних".



"Сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини.



Ще в 1991 році представники однієї з палат парламенту Німеччини заявляли, що сурогатне материнство суперечить правам дитини, зокрема не беруться до уваги зв'язки між дитиною та матір'ю, яка її виношує. І вилучення дитини в біологічної матері може мати негативні наслідки.



Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару", - резюмував дитячий омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва. ВIДЕО

Водночас, як повідомляє Лб.ua, в ефірі одного з телеканалів, Кулеба зазначив, що разом з дітьми, які перебувають у готелі "Венеція", там також перебувають нові батьки 15 немовлят - іноземці, які не можуть виїхати з України.

У більшості дітей вже є свідоцтво про народження і вони зареєстровані в Україні.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства для іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"".

Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

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Зі свого боку начальник департаменту Нацполіції з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко повідомив, що немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію.