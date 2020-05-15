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Дитячий омбудсмен Кулеба про скандал із дітьми з готелю "Венеція": Україна стає "міжнародним онлайн-магазином з немовлятами"

Дитячий омбудсмен Кулеба про скандал із дітьми з готелю

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає проти комерційного сурогатного материнства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сурогатне материнство в Україні не врегульоване і порушує права дітей.

"Комерціалізація і дозвіл отримувати таку "послугу" в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу, – ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальну кількість таких дітей, яких "постачає" Україна таким чином, ми не знаємо", - написав він.

Кулеба наголосив, що жодна держава не зобов’язана "забезпечити" сім’ю дитиною (тим більш іноземну). Проте кожна дитина має невід’ємне право на сім’ю: "У цьому контексті опускається поняття "матері", яка народила дитину, але не є її генетичною матір’ю. Діти, які сьогодні перебувають у готелі, фактично мають біологічних матерів, які перебувають в Україні. Але за умови організації процесу сурогатного материнства вони наразі залишилися без батьків. Як генетичних, так і біологічних".

"Сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини.

Ще в 1991 році представники однієї з палат парламенту Німеччини заявляли, що сурогатне материнство суперечить правам дитини, зокрема не беруться до уваги зв'язки між дитиною та матір'ю, яка її виношує. І вилучення дитини в біологічної матері може мати негативні наслідки.

Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару", - резюмував дитячий омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва. ВIДЕО

Водночас, як повідомляє Лб.ua, в ефірі одного з телеканалів, Кулеба зазначив, що разом з дітьми, які перебувають у готелі "Венеція", там також перебувають нові батьки 15 немовлят - іноземці, які не можуть виїхати з України.

У більшості дітей вже є свідоцтво про народження і вони зареєстровані в Україні.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства для іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"".

Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні є близько 100 дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину, - Денісова

Зі свого боку начальник департаменту Нацполіції з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко повідомив, що немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію.

Дитячий омбудсмен Кулеба про скандал із дітьми з готелю Венеція: Україна стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами 01

Автор: 

діти (5189) омбудсмен (480) сурогатне материнство (27) Кулеба Микола (70)


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Топ коментарі
+19
1. Впустить в Украину Законных родителей детей, шоб дети не страдали
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15.05.2020 08:03 Відповісти
+14
Перестань идиотничать
Дети лежат в кроватках и плачут уже 2 месяца . Им нужны родительские любовь и лакса
ЖТО ПОЗОР ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА , шо не пускают родителей к детям
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15.05.2020 08:08 Відповісти
+14
Зато ежедневно прилетает с чужбины 3-4 самолета с "беженцами" от короновируса. Аэропорты для всех закрыты, все равны, но "некоторые ровнее".
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15.05.2020 08:18 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Вопрос: а если рождается обычный ребенок, то как контролирует государство, чтобы его на органы не отдавали. Ответ: у него есть свидетельство о рождении, он вносится в реестр, и его родителей контролируют государственные органы. Так что если у ребенка будет полноценное свидетельство о рождении, в том числе и по законам того государства, то он получает полный соцпакет и о нем должны беспокоиьься те социальные и государственные службы. Значит перво-наперво документы о рождении должны быть в порядке. Это и вопрос безопасности ребенка.
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15.05.2020 10:33 Відповісти
Кто этого дауна на этот пост назначил если он не понимает термин сурогатная мать и лепит горбатого что родители не приезжают не иза закрытой границы?! 'Советник при офисе президента' ... да, понятно каков поп тков приход.
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15.05.2020 09:38 Відповісти
Догадайся...
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15.05.2020 10:14 Відповісти
Препятствует объединению семьи.
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15.05.2020 10:35 Відповісти
Жінки з мораллю курки, торгують яйцеклітиною. Тварини як реалії зубожілої країни.
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15.05.2020 09:40 Відповісти
Ще за спермодонорів поплач. І за їхні батьківські почуття над баночкою слизу.
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15.05.2020 09:57 Відповісти
ти про шо? які тут курки торгують яйцклітинами? у цих дітей є мати, яка дала лікарю яйцеклітину (не продала), і батько, давший головастиків. і це все в них і залишилось. твої аргументи не для цієї теми.
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15.05.2020 10:06 Відповісти
В 21 веке живем. И это последствия бурной технологической революции. Хотя у пчел и у муравьев тоже такой способ размножения.
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15.05.2020 10:07 Відповісти
Как все завопили - "торговля детьми". Имеем ФАКТ - САМКИ отдадут детей суррогатным обеспеченым родителям. Так или иначе они в любом случае сделают это (в другой стране).
А вот десятки тысяч ФАКТОВ рождения детей, и тоже с целью наживы НИКОГО не парят. Цыгане "клепают" детей десятками, затем эти голодные, грязные, необутые и неодетые дети прозябают в дичайшей нищете. Также НИКОГО не парят САМКИ, которые "оставляют" детей в детдоме, нашем детдоме. Самки оставляют и ВТОРОЙ раз, и ТРЕТИЙ.
Их (самок) НИКТО не делает стерильными, никто не привлекает к ответственности ЧЛЕН тупого самца. Между тем эти дети еще НЕ родившись УЖЕ отбывают СРОК как за умышленное убийство.
Вот это нужно в первую очередь решить. Сделать стерильными САМОК.
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15.05.2020 09:56 Відповісти
Пример Аллы Пугачевой и Максима Галкина с их суррогатными прелестными детьми меня вдохновляет. И правда уж лучше , чем несчастные дети- попрошайки, которых родили, чтобы они попрошайничали, и на бутылку родителям зарабатывали
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15.05.2020 10:11 Відповісти
Скорее их лучше назвать матками, чем самками. Матки пчел рожают и отдают яйца рабочим пчелам, которые не рожают, но выкармливают личинки. Это тоже природа.
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15.05.2020 10:15 Відповісти
пацан уполномочений поки нє втємэ. тому переживає.
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15.05.2020 10:02 Відповісти
В интернатах Украины сейчас находится 106 тысяч детей, 92% из них имеют родственников и, по крайне мере, одного родителя. При этом число детей из семей постоянно растет. В 2013 году таких детей в интернатах было 70%, сегодня - 92%. Это связано с тем, что родителям проще отдать ребенка в интернат, чем получить воспитывать дома.
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15.05.2020 10:31 Відповісти
Но, согласись, при усыновлении возникают проблемы, что это не твой ребенок. Болезни незнакомые, тип характера и др. Если предложить человеку - усыновить чужого, или хотя бы наполовину свой, то трудно ответить. Конечно хвала тем, кто усыновляет. Они герои. Но...
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15.05.2020 10:40 Відповісти
Такие бабки мимо карманА пропливают! Сразу озаботились людЯми.
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15.05.2020 10:32 Відповісти
Вот по-моему в данной ситуации это главное было. Кто там обращает внимание на этические проблемы, моральные, нравственные. Ну раньше же не обращали, разрешали. Но то, что суррогатная мать зарабатывает такие деньги и налоги не платиь, это конечно мимо внимания государства никак проплыть не может. И на карантин они не отправляются. Ну никак. Значит зарабатывают во время карантина. А так больше никто в данной ситуации не страдает. Ну да, контроль нужен над последующей судьбой ребенка.
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15.05.2020 10:46 Відповісти
Контроль над дитиною іноземних громадян на іноземній території? Що за...
Ви вважаєте, що правоохоронні органи іноземних держав не в змозі контролювати права власних громадян без допомоги Кулеби і Ко?
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15.05.2020 11:00 Відповісти
Ну, вернее, контроль, что ребенок имеет полноценное свидетельство о рождении того государства,и что попал во все реестры того государства и имеет все права того государства, как обычный ребенок. Чтобы не давать никаких лазеек черным имплантатарам.
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15.05.2020 11:27 Відповісти
Наш контроль закінчується на анулюванні паспорта на кордоні. Як з емігрантами...
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15.05.2020 11:31 Відповісти
Неправда. Заробитчане за границей имеют права. Их же забрали домой при карантине. Потому что они имеют право возвратится домой.
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15.05.2020 11:45 Відповісти
Де була річ про заробітчан і коли вони стали іноземними громадянами?
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15.05.2020 11:50 Відповісти
А, когда они сменили гражданство. Ну да.
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15.05.2020 12:03 Відповісти
Вообще-то поражает уровень образования этого Кулебы. Одно его высказывание "Рождение ребенка далеко от матери является неестественным" лично у меня ассоциируется про "неестественность выращивания хлеба с помощью трактора". Где он учился? Т.е. не диплом там купленный, а где учился? Кстати, в Украине одно из наиболее разработанных и четких законодательств в отношении суррогатного материнства. А что он имеет в виду под "коммерческим" использованием услуги? Я боюсь даже догадываться. Т.е. получается, что если забесплатно, то он бы не возмущался. Так?
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15.05.2020 11:09 Відповісти
"становится "международным онлайн-магазином с младенцами"" --------- а КТО довел страну до обнищания???? Издевательствам над людьми нет конца, и при єтом считают деньги в кармане тех несчастных женщин, которые выносили чужих детей.......
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15.05.2020 11:15 Відповісти
Не продажа младенцев, а услуги по вынашиванию младенцев. Против нянь никто же не возмущается. А вынашивание почти то же самое. У птиц яйца может высиживать и мать чиц, а могут под другую клушку подложить. И она высидит.
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15.05.2020 11:32 Відповісти
Конечно как-то непривычно это все для людей. Но если посмотреть на дикую природу, то там рождение новых особ , зачатие и вынашивание принимает такие необычные формы, что нам и не снилось. Пусть биологи скажут.
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15.05.2020 11:35 Відповісти
А вообще материальные отношения между людьми(некоммерческие) определяет семейный кодекс. Даже между родственниками есть материальные отношения, которые могут вызвать конфликты и поэтому должны определяться законом: наследство, алименты на детей, алименты на стариков,раздел имущества при разводе и т.д. И все это сложно. Но благодаря четким законам как-то решается.
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15.05.2020 11:43 Відповісти
ПНХ
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15.05.2020 18:30 Відповісти
ТАК ВВЕДИТЕ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОЖИЗНЕННОМ УКАЗАНИИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ !!!
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15.05.2020 14:08 Відповісти
В интернете можно отменить заказ? Да. Значит, отменяем. А куда детей? Не важно.
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15.05.2020 15:21 Відповісти
И это вредит имиджу Украины - вы не находите? Или это уже устаревший термин?
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15.05.2020 15:37 Відповісти
"Коммерциализация и разрешение получать такую ​​"услугу" в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.
*********
Генетично ці діти не є українськими дітьми. Вони є плоттю від плоті і кров'ю від крові своїх справжніх батьків-іноземців, а українські жінки лише технічно їх виносили і привели в світ. За грошову винагороду. Цілком законно.
Забороніть сурогатне материнство, і ви лише створите чергову нішу для потужної корупції, на якій будуть наживатися якісь негідники при портфелях у чиновних кабінетах.
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15.05.2020 17:42 Відповісти
Какой мрак...
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15.05.2020 18:30 Відповісти
Зеленые оригинальностью не отличаюся также как с заробитчанами хотят стричь деньги в данном случаи с родителей мол забираете так платите государству с наемными работниками также не хотят отпускать
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15.05.2020 20:39 Відповісти
Фірма не поділилась з "поважними людьми" , от ця шкурка кулеба і роздмухує резонанс .
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15.05.2020 21:02 Відповісти
Какой бред, в этом отеле прекрасные условия были и есть для младенцев. Наоборот эта клиника лучшая из лучших, да и гонорары приличные платит своим суррогатным мамам! Можете меня осуждать, но где еще в другом месте, я смогла бы заработать до 900 000 гривен!
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22.12.2021 23:56 Відповісти
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