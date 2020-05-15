Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Луганщині та продовжують блокувати доступ патрулів до окупованої частини Донбасу, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і водночас - збільшення на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ № 114/2020 від 14 травня.

У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (100), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (130 вибухів). Понад половину порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на південь і захід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові) і на східно-південний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові).

У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 60), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 20 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на південно-південний захід від н. п. Трьохізбенка (підконтрольний урядові), а також на південь і захід від н. п. Алмазна (непідконтрольний урядові) та на південь від н. п. Муратове (підконтрольний урядові).

"Здійснюючи моніторинг на південній околиці н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), спостерігачі чули 9 вибухів невизначеного походження в межах 5–7 км на північ від свого місцеперебування. За оцінкою, ці вибухи сталися ймовірно у зв’язку з навчаннями з бойовою стрільбою в межах зони безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки", - зазначено в повідомленні.

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Також повідомляється, що 13 травня під час управління польотом безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії над районами поблизу Алмазної, члени патруля СММ чули 13 пострілів зі стрілецької зброї у межах 1,4–1,7 км на південь. За їхньою оцінкою, вогонь відкрили в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1,5 км на південь від їхнього місцеположення. Команда Місії благополучно приземлила БПЛА та залишила цей район.

Крім того повідомляється, що члени збройних формувань і далі забороняли патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях.

"Ці обмеження перешкоджають виконанню мандата СММ5 . У Донецькій області на блокпості західніше н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань не пропустив патруль Місії до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на карантинні обмеження у зв'язку з COVID-19", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Також у Луганській області на блокпості південніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) член збройних формувань не пропустив патруль Місії до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це тим, що блокпост закритий через COVID-19.