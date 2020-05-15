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Новини Коронавірус і карантин
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145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 68 - вилікувалися, 17 525 - звернулися по допомогу, - МЗС

145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 68 - вилікувалися, 17 525 - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном станом на 15 травня лікування від коронавірусної інфекції проходять 145 громадян України.

Про це в інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше українців лікуються в Італії - 121, Чехії - 6, в Австрії, Білорусі та Росії - по 3.

Водночас від COVID-19 вже одужали за кордоном 68 українців, найбільше - в Греції (22), Польщі (6), Німеччині (5), Іспанії (5), Японії (4) та Домініканській Республіці (4).

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Однак вісім громадян України внаслідок хвороби померли.

У МЗС також повідомили, що по допомогу в межах системи "Захист" звернулися 17 525 українців.

145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 68 - вилікувалися, 17 525 - звернулися по допомогу, - МЗС 01

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4208) статистика (2251) українці (2556) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"...у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один!"(А.Г.Лукашенко)
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15.05.2020 08:36 Відповісти
это вопрос атрибуции. он весьма непростой и сильно заполитизированный. я же считаю, что формулировка "от вируса", является народным вариантом формулировки "с вирусом"
словоупотребление у Бацьки другое.
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15.05.2020 08:40 Відповісти
В інформаційній війні Росії проти України, Росія проводить антикарантинну пропаганду, чи прокарантинну?
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15.05.2020 09:17 Відповісти
не знаю. если исходить из моей логики, должна быть прокарантинная.
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15.05.2020 09:21 Відповісти
ИМХО кацапы провоцируют бунты. Бо сначала они призывали сидеть дома, некоторые и до сих пор продолжают это делать. Сейчас - наоборот - пора заканчивать. Им все равно от чего Украина посыпется.
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15.05.2020 10:07 Відповісти
145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 68 - вылечились, 17 525 - обратились за помощью, - МИД - Цензор.НЕТ 2306
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15.05.2020 08:31 Відповісти
 
 