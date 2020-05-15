145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 68 - вилікувалися, 17 525 - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном станом на 15 травня лікування від коронавірусної інфекції проходять 145 громадян України.

Про це в інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше українців лікуються в Італії - 121, Чехії - 6, в Австрії, Білорусі та Росії - по 3.

Водночас від COVID-19 вже одужали за кордоном 68 українців, найбільше - в Греції (22), Польщі (6), Німеччині (5), Іспанії (5), Японії (4) та Домініканській Республіці (4).

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Однак вісім громадян України внаслідок хвороби померли.

У МЗС також повідомили, що по допомогу в межах системи "Захист" звернулися 17 525 українців.