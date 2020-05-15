Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко

Продовження заборони російських соцмереж, яку вперше запровадив п'ятий Президент України Петро Порошенко, є правильним рішенням. За три роки це довело свою ефективність.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" пише на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Указ Президента продовжити заборону російських соцмереж в Україні, вперше запроваджений моєю командою три роки тому, вважаю правильним.

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Але дивно, чому тягнули до останнього дня? Що вичікував Офіс Президента і чому зволікав - питання відкриті.

Верховна Рада в такій ситуації мусила сказати своє слово. Я вдячний народним депутатам своєї та інших фракцій, які скликали позачергове засідання і голосуванням висловили принципову політичну позицію.

Заборона соцмереж країни-агресора за три роки довела свою ефективність. За даними Інтернет-асоціації України, частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують "ВКонтакте", упала з 54% до 10%. За той же період щоденна частка українських відвідувачів "Одноклассники" знизилася з 35% до 10%.

Це значною мірою позбавляє Росію одного з ключових інструментів у гібридній війні проти України, зменшує можливість інфільтрації ідей "русского мира" та промивання мізків російською пропагандою. А також зменшує можливість збору персональних даних та завдає удару по роботі російських спецслужб.

Показово, що п’ята колона в особі ОПЗЖ голосувала проти. Тим більше значить заборона російських соцмереж - добра справа для України".