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Новини Санкції проти Росії
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Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко

Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко

Продовження заборони російських соцмереж, яку вперше запровадив п'ятий Президент України Петро Порошенко, є правильним рішенням. За три роки це довело свою ефективність.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" пише на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Указ Президента продовжити заборону російських соцмереж в Україні, вперше запроваджений моєю командою три роки тому, вважаю правильним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила санкції проти російських соцмереж

Але дивно, чому тягнули до останнього дня? Що вичікував Офіс Президента і чому зволікав - питання відкриті.

Верховна Рада в такій ситуації мусила сказати своє слово. Я вдячний народним депутатам своєї та інших фракцій, які скликали позачергове засідання і голосуванням висловили принципову політичну позицію.

Заборона соцмереж країни-агресора за три роки довела свою ефективність. За даними Інтернет-асоціації України, частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують "ВКонтакте", упала з 54% до 10%. За той же період щоденна частка українських відвідувачів "Одноклассники" знизилася з 35% до 10%.

Це значною мірою позбавляє Росію одного з ключових інструментів у гібридній війні проти України, зменшує можливість інфільтрації ідей "русского мира" та промивання мізків російською пропагандою. А також зменшує можливість збору персональних даних та завдає удару по роботі російських спецслужб.

Показово, що п’ята колона в особі ОПЗЖ голосувала проти. Тим більше значить заборона російських соцмереж - добра справа для України".

Автор: 

заборона (1466) Зеленський Володимир (24607) Порошенко Петро (15204) росія (66520) санкції (12301) соціальні мережі (1194)


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Топ коментарі
+36
Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5071
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15.05.2020 08:37 Відповісти
+23
Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4491
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15.05.2020 09:00 Відповісти
+20
А ты уже набрыд своими тупизмами . . А хиба не так ?? Шо Петро сказал такого не правильного ?
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15.05.2020 08:50 Відповісти
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Не-а, не берет народ сою мародера, у нас постоянно скидки на Рошен
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15.05.2020 09:35 Відповісти
Капитану очевидность была предрставлена возможность еще и их агентов рабиновичей и медведчуков посадил, а эта возможность пошла в то место куда и антикоррупционные реформы.
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15.05.2020 09:16 Відповісти
Вату плющіть лише від одного вигляду Петра Порошенка.
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15.05.2020 09:16 Відповісти
Главное медведчука не трогать. И визовый режим сдуру не ввести.
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15.05.2020 09:21 Відповісти
Пэтро сказав, як вiдрiзав. Hайкращий Гетьман всiх часiв i народiв.
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15.05.2020 09:21 Відповісти
Динирійців плющить? Значить Петро все робить правильно!
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15.05.2020 09:44 Відповісти
Ця заборона як кришка на електричній розетці. Тобто при бажанні встромити пальця можна, але треба хоч щось придумати.
Ті хто продовжують користуватися цім непотребом так само пхають пальці до розеток і не розуміють де це може вибухнути.
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15.05.2020 09:22 Відповісти
Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 549
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15.05.2020 09:27 Відповісти
Не кизди, вата! Якось коли ще працював Гугл+ я вв'язався в "спілкування" з якимось кацапським клоуном. А потім додивився, що в нього за добу більше як триста тисяч записів і кілька мільйонів "лайкучих підписників" і стало зрозуміло, що точно не "особиста сторінка", а троляча ферма!
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15.05.2020 09:49 Відповісти
Тобі не вистачає інтернету? Плати більше провайдеру, довбень!
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15.05.2020 09:56 Відповісти
Не бзди в кампот, синуля.
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15.05.2020 10:03 Відповісти
ольгінський Пятрович,ти прийшов сюди посмердіти?
тебе злити у спам ? )
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15.05.2020 10:29 Відповісти
Що ти тупий і так видно.
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15.05.2020 10:04 Відповісти
Кацапы давно уже с помощью специального ПО делают психологический портрет как конкретного пользователя так и целых регионов. Тупо автоматическим анализом лайков, репостов и даже сообщений. В итоге они уже знают как с вами работать. Потом вы удивляетесь почему побеждает ОПЗЖ.
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15.05.2020 10:11 Відповісти
Тебе нравиться рашистская чушь? Украинцам она не нужна.
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15.05.2020 10:58 Відповісти
Так ПЕСы разгоняют фейки согласованно с руссоСМИ
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15.05.2020 09:36 Відповісти
а то , что почти вся мобильная связь в руках кацапстанских хозяев, почему то ни кого не беспокоит
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15.05.2020 09:45 Відповісти
краще б ти візовий режим ввів з кацапами, не платив їм податки, не торгував з ними
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15.05.2020 09:45 Відповісти
Ты что! Это святое!
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15.05.2020 18:05 Відповісти
Да мы и без соц сетей уже готовы друг друга поубивать.Там хоть пар спускали) Психологи ведь правы - если нет реализации ненависти непосредственно к объекту ненависти, значит ты её обрушишь на тех, кто рядом. Так или иначе, рано или поздно. Что и произошло. Общество, которое после Майдана стало стальным ядром было опасно для любой власти. Теперь нет. Мы всё также крепки снаружи, с какой-то жижей внутри, которая уже ничему не угрожает.
Я вижу всякое в инете, в магазине вижу водку и сигареты , вижу нариков и бомжей,вижу всяких свидетелей иеговых, люди,жирные, как свиньи,вижу всяких политологов переводящих с украинского на украинский, ну чтоб правильно народ понимал, но при этом на меня это никак не влияет. Всё правильно . Закрывайте.Это безопасней. Видимо народ ещё долго придётся кодировать, как алкашей.
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15.05.2020 09:46 Відповісти
Ольгино лишает работы
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15.05.2020 09:53 Відповісти
Это забитость, украинский менталитет. На Западе попробуй запретить хоть какую-нибудь значительную интернет интернет-платформу, разнесут такого дурака в хлам.
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15.05.2020 10:07 Відповісти
Причем тут менталитет, просто всем пох, бо все эти запреты элементароно обходятся и все знают, як это сделать.
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15.05.2020 10:20 Відповісти
Все эти запреты чистый популизм.
При желании его обойти можно,как два пальца
обоссать.Кто заходил раньше и сейчас заходят без проблем.
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15.05.2020 10:13 Відповісти
Вот именно. Вся эта буря в стакане только об одном- 'Порошенко самый завзятый борец с путеным! ' Дёшево и сердито. Я просто удивлена, ведь он же прекрасно понимает, что несёт ахинею.
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15.05.2020 10:19 Відповісти
дурнуватий лозунг "Хто проти Порошенко -той за путіна',з яким Барига прої..ав вибори,як бачу, порохоботи не зняли
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15.05.2020 10:26 Відповісти
Ничего удивительного - Петя делает ставку на одинаковую с путеным часть электората. На людей без критического мышления - на людей, которым достаточно громких, но пустых лозунгов (ура-патриотичных), деклараций, обещаний.
Народу - мову, веру (которая и так его)
Себе - ресурсы, финансовые потоки.
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15.05.2020 10:43 Відповісти
Интересно, як ця асоциация считала если для входа на те сайти используются анонимайзери??? Приложения в смартфонах пощитали, с прямыми запросами які не проходят????? Як можна пощитать то, шо нельзя пощитать по определению???
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15.05.2020 10:16 Відповісти
Дело не в "отличить" и борьбе с пропагандой, иначе нада було б банить все соцсети полностью, а в перерывании каналов комуникации з кацапами. На начальном этапе это дало свой результат, случайные и побочные комуникации запрет прервал, прервать же устоявшиеся он никак не сможет, бо это нада работать непосредственно с самими человеком.
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15.05.2020 10:28 Відповісти
А вот над этим стоит подумать. Как политически неустойчивые люди, от которых нужно прятать всё, могут иметь право на демократические выборы? Отсюда и раскручиваются 73% "дебилов". А вы думали откуда? .Каким образом люди могут управлять государством, если они запросто разлагаются под действием любых внешних негативных факторов. О какой свободной продаже оружия может идти речь, когда весь народ ни морально, ни психологически неустойчив. У народа одна справка на всех! Не в курсе? Вывод один. Всё это + владение недрами и капиталом страны прерогатива избранных.
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15.05.2020 10:22 Відповісти
всі досягнення України за 5 років правління Петра можна "поставти у заслугу Петрові.

АЛе.
Тоді всі "Схеми' по дерибану -теж його 'заслуга'.
Логічно,порохоботи?
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15.05.2020 10:24 Відповісти
Показательно, что продление блокировки вражеских соцсетей "от и до" пробила фракция "Голос": и депутатские запросы, и регистрация постановления ВР, и инициирование внеочередного заседания ВР со сбором подписей - все сделано "Голосом". Но Бутусов скорее удавится, чем об этом напишет.
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15.05.2020 10:29 Відповісти
студент, тобі ще до розуміння політичних процесів та підводних каменів політики - рости і рости.
Як ти думаєш, якби серед ініціаторів, пробивних була би фракція ЄС - вдалося би зібрати 150+ підписів для проведення позачергової сесії, чи включення питання до порядку денного? З огляду на те, що зажопи та інші прокасапські "позафракційні", на відмінну від проблеми страхування лікарів - категорично всі "проти"? Згадаєш висер агрохімії по лікарям?
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15.05.2020 13:52 Відповісти
Яке все-таки падло та цинік ця гнида Порошенко!! Все зробив щоб кум Путіна і україноненависник Медведчук не просто вліз в наш медіа простір, а захопив його і тепер дає поради (Порошенко) як захистити цей простір від Росії.

Проститутка дає поради як бути чесною.
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15.05.2020 10:34 Відповісти
Не мели язиком Микола. Не все Порошенко робив правильно, але "бубочці" до нього, як до неба рачки.
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15.05.2020 11:03 Відповісти
Україна.Вибори 2019.

Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4478
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15.05.2020 13:41 Відповісти
з нетерпінням очикую повернення Гетьмана назад у своє законне Президентське крісло!
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15.05.2020 10:34 Відповісти
Зеленые сняли санкции с подельников рашистов и их агентуры.
https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:
Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/
ДНР")
Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")ООО "НПО Изолятор" (Славянск)
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15.05.2020 10:50 Відповісти
Сергей Токарев (гражданин России)
Карен Григорян (гражданин России)

Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключается 10 позиций:
Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
Global Games Ltd (Белиз)
Novastar Group Ltd (Белиз)
Gordon Solution Ltd (БВО)
Hungarian silicones (Венгрия)
ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
ООО "ТД Лакмар" (Киев)
ООО "Корона-2000" (Киев)
ООО "ФОСАГРО-Украина"
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15.05.2020 10:51 Відповісти
одноглазники и вк ни кому уже не не нужны, все давно от туда посваливали ))
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15.05.2020 10:56 Відповісти
Це ж скільки троликів подохне з голодухи.
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15.05.2020 11:00 Відповісти
Раньше Цензор был практически катарсисом для форумчан. Сейчас все больше стало похоже на ещё одну площадку для выступлений порошенко.

Бутусов, оставайтесь лучше над процессом.
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15.05.2020 11:02 Відповісти
Динирійці плачуть, але продовжують жувати кактус.
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15.05.2020 11:09 Відповісти
ПОПу нужно просто сделать заявление - Я , ПОП клянусь . что больше не буду выдвигать себя в президенты . Тогда на помойках интернета все устаканиться .
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15.05.2020 14:13 Відповісти
Может я чего-то не понимаю,но как запрет может повлиять на доступ к этим соц.сетям?
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15.05.2020 11:21 Відповісти
Уже никак... Влиял первые 2-3 месяца пока VPN был дохлый и народ не прошарил как Тор ставить.
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15.05.2020 11:52 Відповісти
Сказал хмыренок строивший в стране агрессора заводы на заработанные в Украине средства.
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15.05.2020 11:40 Відповісти
Вата в Украине все равно как пользовалаь кацапсячими ресурсами так и пользуется через VPN
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15.05.2020 11:52 Відповісти
Одно радует, что на этих кацапсячих ресурсах в разы стало меньше победобесия, прославления руЗЗЬГАвА мира, постов о тяжелой жизни в Украине и т.п. Первое потому, что на козломордии быдломасса стала материально жить хуже чем в Украине, минималка стала меньше чем в Украине на 10 долларов, второе цены ЖКХ стали тоже выше чем в Украине. А это был главный конек кацапсин.
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15.05.2020 11:56 Відповісти
"Вата в Украине все равно как пользовалаь кацапсячими ресурсами так и пользуется"
"Одно радует, что на этих кацапсячих ресурсах в разы стало меньше..."
Откуда знаете?
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15.05.2020 12:25 Відповісти
Потому, что иногда мониторю и маилСру и одноклассники. Интересно просто читать как искандеры уже не смеются, ***** называют сказочником и вором, что жизнь у кацапсин становится невыносимой. И это радует...
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15.05.2020 12:29 Відповісти
Понятно. Я без всякого умысла спросил.Мне кое-чего не хватает. Грохнулись нужные мне сайты по работе и материалам, кое что из музыки (западной) . Был такой сайт 1000 пластинок ..хороший. И было несколько достойных сайтов по арт-хаусу. Всё под одну метлу.
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15.05.2020 12:47 Відповісти
Некоторые провайдеры в Украине, что бы не замарачиваться грохнули все адреса где есть значение ru. Просто установите в браузер хром расширение Browsec и когда нужно зайти на эти сайты включайте его. Вот и все. И никаких проблем с этим у вас не будет.
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15.05.2020 13:05 Відповісти
Спасибо.Попробую.
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15.05.2020 13:08 Відповісти
Пожалуйста. Сам пользуюсь этим уже давно с момента запрета кацапских соцсетей и сайтов. Все работает отлично, только естественно немножко мендленнее чем обычно, все таки обращаетесь к сайту через третью страну.
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15.05.2020 13:11 Відповісти
та цю срану заборону будь -який школяр з допомогою ВПН обходить за декілька секунд...
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15.05.2020 12:06 Відповісти
Как выглядела реально ситуация. Политически сознательный (свідомий - помните такую обзывалку) народ сносит власть и выбирает Порошенко, видимо также сознательно и ответственно и сразу же после этого (народ) становится морально и политически уязвимым, недалёким и слабым, а в редких порывах буйства требует от власти непонятно чего.... например какой-то борьбы с какой-то коррупцией..
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15.05.2020 12:22 Відповісти
В выборе Порошенко как раз проявилась феноменальная неосознанность. Снести режим Януковича и выбрать президентом одного из его министров. Ставить одной из целей борьбу с олигархами и при этом вверить страну в руки хрестоматийному олигарху. Хотеть фундаментальных изменений в структуре власти и доверить управление ярчайшему представителю старой системы, побывавшему членом всех властных партий и на протяжении десятилетий цинично совмещавшему бизнес и государственную "службу".
Это поразительное помрачение к 2019 году осознали каждые двое из троих голосовавших за Порошенко в 2014. Именно 15% после 54% ярчайшее этому свидетельство.
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15.05.2020 15:58 Відповісти
Гениальные слова умнейшего политика Украины , которого почему-то народ послал куда подальше . Не оценили при жизни , так бывает всегда с гениями .
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15.05.2020 13:36 Відповісти
Геніальний Барига проти геніального Клоуна.

Аксіома Ескобара -див. вище...
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15.05.2020 13:43 Відповісти
Забудут его . как вшивую собаку , как забыли Краву . Кучму , Юща .Овоща . мы пока в пролете .
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15.05.2020 14:16 Відповісти
випиэн ещё запретить не забудьте.
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15.05.2020 17:10 Відповісти
Нормальні українці просто з принципу не користувались би ніяким кацапо-ординським яндексом, є Google, ніяким мейл.сру, вкантактікє та аднаглазікє, тьфу, є нормальні заміни та альтернативи всьому цьому гебешному лайну.

Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
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16.05.2020 11:11 Відповісти
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