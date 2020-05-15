Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко
Продовження заборони російських соцмереж, яку вперше запровадив п'ятий Президент України Петро Порошенко, є правильним рішенням. За три роки це довело свою ефективність.
Про це лідер партії "Європейська Солідарність" пише на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Указ Президента продовжити заборону російських соцмереж в Україні, вперше запроваджений моєю командою три роки тому, вважаю правильним.
Але дивно, чому тягнули до останнього дня? Що вичікував Офіс Президента і чому зволікав - питання відкриті.
Верховна Рада в такій ситуації мусила сказати своє слово. Я вдячний народним депутатам своєї та інших фракцій, які скликали позачергове засідання і голосуванням висловили принципову політичну позицію.
Заборона соцмереж країни-агресора за три роки довела свою ефективність. За даними Інтернет-асоціації України, частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують "ВКонтакте", упала з 54% до 10%. За той же період щоденна частка українських відвідувачів "Одноклассники" знизилася з 35% до 10%.
Це значною мірою позбавляє Росію одного з ключових інструментів у гібридній війні проти України, зменшує можливість інфільтрації ідей "русского мира" та промивання мізків російською пропагандою. А також зменшує можливість збору персональних даних та завдає удару по роботі російських спецслужб.
Показово, що п’ята колона в особі ОПЗЖ голосувала проти. Тим більше значить заборона російських соцмереж - добра справа для України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ті хто продовжують користуватися цім непотребом так само пхають пальці до розеток і не розуміють де це може вибухнути.
тебе злити у спам ? )
Я вижу всякое в инете, в магазине вижу водку и сигареты , вижу нариков и бомжей,вижу всяких свидетелей иеговых, люди,жирные, как свиньи,вижу всяких политологов переводящих с украинского на украинский, ну чтоб правильно народ понимал, но при этом на меня это никак не влияет. Всё правильно . Закрывайте.Это безопасней. Видимо народ ещё долго придётся кодировать, как алкашей.
При желании его обойти можно,как два пальца
обоссать.Кто заходил раньше и сейчас заходят без проблем.
Народу - мову, веру (которая и так его)
Себе - ресурсы, финансовые потоки.
АЛе.
Тоді всі "Схеми' по дерибану -теж його 'заслуга'.
Логічно,порохоботи?
Як ти думаєш, якби серед ініціаторів, пробивних була би фракція ЄС - вдалося би зібрати 150+ підписів для проведення позачергової сесії, чи включення питання до порядку денного? З огляду на те, що зажопи та інші прокасапські "позафракційні", на відмінну від проблеми страхування лікарів - категорично всі "проти"? Згадаєш висер агрохімії по лікарям?
Проститутка дає поради як бути чесною.
https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html
Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:
Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/
ДНР")
Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")ООО "НПО Изолятор" (Славянск)
Карен Григорян (гражданин России)
Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключается 10 позиций:
Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
Global Games Ltd (Белиз)
Novastar Group Ltd (Белиз)
Gordon Solution Ltd (БВО)
Hungarian silicones (Венгрия)
ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
ООО "ТД Лакмар" (Киев)
ООО "Корона-2000" (Киев)
ООО "ФОСАГРО-Украина"
Бутусов, оставайтесь лучше над процессом.
"Одно радует, что на этих кацапсячих ресурсах в разы стало меньше..."
Откуда знаете?
Это поразительное помрачение к 2019 году осознали каждые двое из троих голосовавших за Порошенко в 2014. Именно 15% после 54% ярчайшее этому свидетельство.
Аксіома Ескобара -див. вище...
Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.