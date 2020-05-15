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Новини Коронавірус і карантин
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Словенія першою в Європі оголосила про припинення епідемії коронавірусу в країні

Словенія першою в Європі оголосила про припинення епідемії коронавірусу в країні

Словенія стала першою європейською країною, яка оголосила про припинення епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Reuters.

Таке рішення було ухвалено після того, як влада підтверджувала протягом останніх двох тижнів менше семи нових випадків COVID-19.

Тепер люди, які прибувають до Словенії з інших країн Євросоюзу, не будуть зобов'язані проходити карантин протягом щонайменше семи днів, як це було з початку квітня. Карантин тривалістю не менше 14 днів залишиться чинним для людей з країн, що не входять до ЄС за деяких винятків, зокрема дипломатів і людей, що перевозять вантажі. В'їжджати в країну іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції, як і раніше, буде заборонено.

Крім того, деякі заходи, такі як фінансова допомога громадянам і фірмам, які постраждали від коронавірусу, завершаться наприкінці травня.

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Нагадаємо, епідемію коронавірусу в Словенії оголосили 12 березня. Станом на ранок 15 травня в країні 1464 випадки зараження коронавірусом. За весь час від хвороби померли 103 людини, вилікувалися - 267.

Раніше повідомлялося, що Словенія почне виходить з карантину 20 квітня. З цього дня в країні почали працювати магазини будівельних матеріалів, спеціалізовані магазини з продажу автомобілів і велосипедів, хімчистки і деякі ремонтні майстерні. Також доступні послуги на відкритому повітрі, такі як садівництво, фасадні роботи, а також особистий підбір товарів або продуктів харчування в місцях збору з мінімальним контактом із споживачами.

Автор: 

карантин (18172) Словенія (184) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Какая красивая страна Словения
И аккуратная . АВСТРИЙСКАЯ ВЫУЧКА
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15.05.2020 08:39 Відповісти
+4
Не всівм подобається жити в бурхливому вуличному сортирі, як московитам.
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15.05.2020 10:28 Відповісти
+3
не верю. просто у них курорты.
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15.05.2020 08:38 Відповісти
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не верю. просто у них курорты.
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15.05.2020 08:38 Відповісти
Які?
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15.05.2020 08:55 Відповісти
там выход к Адриатическому морю. Курорты не такие раскрученные, как хорватский Дубровник, но в последнее время набирающие оборот. https://www.turne.com.ua/countries/sloveniya/resort курорты Словении
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15.05.2020 09:25 Відповісти
Словенія дорога країна.
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15.05.2020 10:26 Відповісти
ну так и турист туда едет денежный. вернее, ехал
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15.05.2020 10:29 Відповісти
Сижу как-то ночью в ресторанчике на одном таком словенском курорте, проездом из Италии в Хорватию. Подходит к владельцу некий тип с кралей и по-русски с вставкой неких английских слов требует поесть. Пришлось помочь с заказом. Оказалось - подмосковный ГРУшник в отставке. Пришлось провести беседу.
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15.05.2020 11:55 Відповісти
Ne tak mnogo po sravneniju s Horvatiej.
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15.05.2020 08:55 Відповісти
От от, там тих курортів кіт наплакав.
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15.05.2020 08:58 Відповісти
и никакого крымнаша с хорватией и Трст-наша с италией (итальянский Триест был словенским), прикинь.
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15.05.2020 09:25 Відповісти
Є там претензії, у Чорногорії з хорватами за якусь скелю.
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15.05.2020 10:25 Відповісти
Какая красивая страна Словения
И аккуратная . АВСТРИЙСКАЯ ВЫУЧКА
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15.05.2020 08:39 Відповісти
Ще б дороги поробили красиві..
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15.05.2020 09:34 Відповісти
пора спешить начинать курортный сезон.. пока итальянцы болеют.. на очереди Хорватия и Черногория.. заработают бешенные деньги
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15.05.2020 08:46 Відповісти
а ты за белых али за красных?
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15.05.2020 08:48 Відповісти
ты с тремя Н "бешеные" пиши"...для убедительности
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15.05.2020 09:07 Відповісти
где там ВОЗ почему спит? а Словения готова ко второй волне к осени?- ВОЗ предупреждает!!! а то расслабились
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15.05.2020 08:51 Відповісти
Рисковые ребята. Снялись с карантина посреди заразных Италий, Австрий и Сербий.
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15.05.2020 08:54 Відповісти
Не всівм подобається жити в бурхливому вуличному сортирі, як московитам.
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15.05.2020 10:28 Відповісти
Так они там не живут,все в Германии на зароботках,им похер.
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15.05.2020 09:52 Відповісти
Товарищ прапорщик остановите поезд
- поезд стой, раз два

Евро БССР
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15.05.2020 10:08 Відповісти
Надо было родиться в Словении, там живут и властвуют люди, которые заботятся о гражданах своей страны.
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15.05.2020 13:28 Відповісти
Ну, не все словены так думали о властвовавших там пост-коммуняках, когда я там бы в первый раз лет 20 назад. Сейчас не в курсе. Уровень жизни и ВНП на душу населения всегда был самый высокий из стран восточной европы.
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16.05.2020 11:35 Відповісти
 
 