Словенія першою в Європі оголосила про припинення епідемії коронавірусу в країні

Словенія стала першою європейською країною, яка оголосила про припинення епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Reuters.

Таке рішення було ухвалено після того, як влада підтверджувала протягом останніх двох тижнів менше семи нових випадків COVID-19.

Тепер люди, які прибувають до Словенії з інших країн Євросоюзу, не будуть зобов'язані проходити карантин протягом щонайменше семи днів, як це було з початку квітня. Карантин тривалістю не менше 14 днів залишиться чинним для людей з країн, що не входять до ЄС за деяких винятків, зокрема дипломатів і людей, що перевозять вантажі. В'їжджати в країну іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції, як і раніше, буде заборонено.

Крім того, деякі заходи, такі як фінансова допомога громадянам і фірмам, які постраждали від коронавірусу, завершаться наприкінці травня.

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Нагадаємо, епідемію коронавірусу в Словенії оголосили 12 березня. Станом на ранок 15 травня в країні 1464 випадки зараження коронавірусом. За весь час від хвороби померли 103 людини, вилікувалися - 267.

Раніше повідомлялося, що Словенія почне виходить з карантину 20 квітня. З цього дня в країні почали працювати магазини будівельних матеріалів, спеціалізовані магазини з продажу автомобілів і велосипедів, хімчистки і деякі ремонтні майстерні. Також доступні послуги на відкритому повітрі, такі як садівництво, фасадні роботи, а також особистий підбір товарів або продуктів харчування в місцях збору з мінімальним контактом із споживачами.