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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ про малу кількість тестів на COVID-19 порівняно з іншими країнами: Можливо, вони в статистику вносять вимірювання температури та швидкі тести

МОЗ про малу кількість тестів на COVID-19 порівняно з іншими країнами: Можливо, вони в статистику вносять вимірювання температури та швидкі тести

Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова вважає, що невелика порівняно з іншими європейськими країнами кількість проведених в Україні тестів на коронавірус COVID-19 пояснюється тим, що, можливо, в інших країнах тестуванням на COVID-19 вважають вимірювання температури або швидкі тести.

Про це заступниця міністра заявила в ефірі телеканалу Наш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання, чому Україна найменше у Європі тестує на коронавірус, зокрема менше ніж Польща, Білорусь та Росія, Шаталова відповіла: "Порівняти статистику - це порівняти що з чим? Чи знаємо ми, що входить у статистику тих країн, про які ви сказали? Можливо, вони у свою статистику вносять просто вимірювання температури, швидкі уфа-тести, ще щось...".

Заступниця міністра зазначила, що Україна дає статистику лише щодо ПЛР-тестування. "Хто каже, що в Польщі тільки дані щодо ПЛР-тестів потрапляють у статистику? Що туди не потрапляють швидкі тести або щось ще?" - сказала Шаталова.

Згідно з даними проєкту worldometers, який оперує офіційною інформацією, на сьогодні, в Україні загалом проведено 202 495 тестів на COVID-19, 4630 - на мільйон населення. У Польщі - загалом 554 357, на мільйон населення - 14 647 тестів. У Білорусі - загалом 308 156, на мільйон населення - 32 611. У Росії - загалом 6 188 102, на мільйон населення - 42 403 тести.

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Як мінімум, щодо Польщі йдеться саме про тестування на COVID-19, а не про вимірювання температури або швидкі тести, про що сказала Шаталова. Чисельність населення Польщі - 37,97 млн ​​осіб, зазначає видання.

Наприклад, в Ізраїлі, який можна порівняти з Україною за кількістю заражень, зробили загалом 485 922 тести на COVID-19, 56 140 - на мільйон населення. При цьому чисельність населення в Ізраїлі - 8,8 млн.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шаталова Світлана (20)


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Топ коментарі
+6
Це просто фантастична відмовка! Цікаво подивитись на ті іноземні градусники які можуть виявляти КОВІД!
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15.05.2020 08:51 Відповісти
+5
Іноді краще жувати...
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15.05.2020 08:49 Відповісти
+5
Той випадок ,коли в медицину приходить 95-й квартал.
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15.05.2020 09:00 Відповісти
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да кому оно надо тестировать всех подряд!
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15.05.2020 08:46 Відповісти
Тем, кто на этом сможет заработать. Ваш Капитан Очевидность
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15.05.2020 08:47 Відповісти
спасибо, кэп!
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15.05.2020 08:49 Відповісти
Іноді краще жувати...
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15.05.2020 08:49 Відповісти
Це просто фантастична відмовка! Цікаво подивитись на ті іноземні градусники які можуть виявляти КОВІД!
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15.05.2020 08:51 Відповісти
Это идиотская отговорка! Поскольку в статистику измерение температуры не включает НИКТО, а "быстрые тесты" (экспресс тесты) в статистику включают все включая Украину!!!
Достаточно вспомнить начало "карантина" в Украине когда ПЦР тестов еще не было, а статистика протестированных уже была!
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15.05.2020 09:38 Відповісти
PS Подозреваю, что идея включать в статистику измерение температуры, как раз и зародилась в нашем Минзраве, но потом ее видимо решили откинуть, побоявшись быть пойманными, а вместо этого, они решили ляпнуть, что это мол все остальные включают а мы мол самые честные...такая отмазка менее паливная (отдельные люди посмеются и на этом палево закончится)
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15.05.2020 09:42 Відповісти
ЗЕдебилы они тестируют , а не всякие от мазки лепят
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15.05.2020 08:51 Відповісти
Якби КОВІДу не було його точно треба було б винайти, бо кількість зєбільних дурнів в Україні вже перевищує критичну межу виживання країни.
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15.05.2020 08:53 Відповісти
возможно)))) а возможно и нет...
а вы поспрашивайте, кто и что включает в статистику, а кто экономит на спичках
если увеличить количество проводимых тестов (а значит и лабораторий по их обработке) то картина маслом будет совсем другая...печальная... но если придерживаться теории о мировом заговоре и отрицать ибо сам не болен...то картина более менее.... шашлычная ))))
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15.05.2020 08:55 Відповісти
Звідки вони цих дегенератів понабирали.
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15.05.2020 08:56 Відповісти
квартал 95
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15.05.2020 09:02 Відповісти
тот самый случай, когда не смотрел Квартал 95 и не собирался, а они приперлись во власть всем скопом и теперь вынужден смотреть на эти рожи и видеть в их глазах туман вместо интеллекта.
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15.05.2020 10:24 Відповісти
Той випадок ,коли в медицину приходить 95-й квартал.
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15.05.2020 09:00 Відповісти
Не совсем по теме, но паралель просматривается. Недавно тут на форуме пытался рассказать о помощи при укусе клеща, но только зря потратил время. Так вот рассказываю """""знатокам """"" свежайшую историю.Потерял бдительность и подцепил опять клеща. Звоню врачам инфекционистам проконсультироваться о ПРОФИЛАКТИКЕ. Общаться со мной они вынуждены потому как я далеко не рядовой пациент. Результат бесед : " ЗАБОЛЕЕТЕ-ТОГДА ПРИХОДИТЕ" Такая же фигня и с вирусом. Медицина у нас вроде есть , а по факту она только в Феофании. Отсюда и сомнительные данные о заболевших.
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15.05.2020 09:01 Відповісти
Своєчасно виявлений кліщ це гуд, я з кота трьох за тиждень зняв.
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15.05.2020 09:03 Відповісти
Если он заразный , то это уже не СВОЕЧАСНО. Пить боржоми уже поздно. Котам клещ не очень опасен , а собакам породистым почти смертельно.
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15.05.2020 09:06 Відповісти
так а есть профилактика? и от чего именно - боррелиоза, энцефалита?
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15.05.2020 09:13 Відповісти
У нас ничего нет а вообще есть-доксициклин или лучше бицелин-5 от боррелиоза , а от энцефалита сыворотка , она дорогая и есть ли у нас вообще я не знаю
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15.05.2020 09:42 Відповісти
Найдите в интернете протокол профилактики при укусе клеща (кацапский )-там много чего.
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15.05.2020 09:46 Відповісти
пишуть, що через 10 днів треба робити ПЦР тест, а через два тижні на антитіла і за наявності - лікуватися. також, якщо здати кліща на аналіз і у нього виявлено бареліоз або енцефаліт - теж можна починати лікуватись.
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15.05.2020 10:26 Відповісти
Если министерство использует слово "возможно", то, возможно, министерство не нужно
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15.05.2020 09:05 Відповісти
Ідіоти,блін...
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15.05.2020 09:05 Відповісти
Так и скажите - грошей нема, просрали. Нема чим платить санитарам и на тесты не хватае. Купили непотреб падишевке, для отмазки.
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15.05.2020 09:06 Відповісти
Что происходит в медицине я хорошо осведомлен : там полная жопа.
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15.05.2020 09:09 Відповісти
МОЗ про малу кількість тестів на COVID-19 порівняно з іншими країнами: Можливо, вони в статистику вносять вимірювання температури та швидкі тести - Цензор.НЕТ 8440
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15.05.2020 09:18 Відповісти
Да мне тоже не верится в количество тестов в РФ. И это при том, что там тестирование делают в одном месте в стране - в Векторе в Новосибирске . Как-то не верится .
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15.05.2020 09:26 Відповісти
точно вже відомо про сттистик 7 разів краще ніж в Німеччині щодо смертності -там мало того що просто не враховують цілі "закриті" міста ,******* "старі " результати ,то ще й не вписують тих хто мав наприклад,хроніку,а ковід 'прискорив процес"
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15.05.2020 10:39 Відповісти
Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще ЧТО-ТО...
Ага, а также анализ мочи, кала и осмотр на педикулез.
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15.05.2020 09:43 Відповісти
Врачи сами скрывают случаи, потому как больницу на карантин со всеми вытекающими последствиями
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15.05.2020 09:49 Відповісти
ні .зараз є протилежна тендеція після появи доплат за Ковід
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15.05.2020 10:45 Відповісти
я думаю что анализы на наличие педикулёза более точно отображают состояние дел в медицине с коронавирусом чем ПЦР тесты.
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15.05.2020 10:20 Відповісти
малый охват тестами не беда, все равно динамика отслеживается, главное - своевременная госпитализация подозреваемых и правильная статистика смертей, чтоб были посмертно проверены все с легочными болезнями.
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15.05.2020 10:06 Відповісти
Тю,да как кацы по 1 евро на Aliexpress закупите и тестируйте.У них вон смертность ниже чем Германии,с лучшей медициной в мире.
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15.05.2020 10:10 Відповісти
в 6 разів якщо рахувати по смертності від кількості населення
про тещо епідемія в німеччині розпочалась раніше як В Мордорі -не повірю.
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15.05.2020 10:43 Відповісти
Лозунг дня: - Сегодня в ******* полная жопа!!!
Вместо ******* можно уверенно подставлять здравоохранение, дороги и транспорт, законотворчество, экономическое развитие, космическая отрасль, спортивные достижения, политическая ситуация, права человека, сельское хозяйство и так далее.
Не ошибётесь.
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15.05.2020 10:18 Відповісти
Степанов випустив Шаталову щоби збрехати..
бо це точно щодо рашки і білорусі-там рахують всі тести(про вим. температури-тупий пі..ьож)
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15.05.2020 10:35 Відповісти
Сама призналась что это всё напёрстки..
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15.05.2020 10:37 Відповісти
Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Ключевые сигнальные показатели смертность\смертность от пневмонии продолжают рост. Сигнальные показатели по коечному фонду показывают стремительное сокращение общего свободного фонда. Общий фонд аппаратов искусственной вентиляции легких задействован на 89%. Учитывая особенности технологического цикла работы аппаратов - это полная задействованность. Диагностирование и раннее выявление случаев заболевания организационно полностью провалено. Лабораторная база Украины не способна дать более чем 5 тысяч результатов ПЦР-тестов в сутки. МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня.
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15.05.2020 11:03 Відповісти
Перепсувався з різними людьми з різних країн, то там деякі по три рази вже тест проходили.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
 
 