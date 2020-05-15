МОЗ про малу кількість тестів на COVID-19 порівняно з іншими країнами: Можливо, вони в статистику вносять вимірювання температури та швидкі тести

Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова вважає, що невелика порівняно з іншими європейськими країнами кількість проведених в Україні тестів на коронавірус COVID-19 пояснюється тим, що, можливо, в інших країнах тестуванням на COVID-19 вважають вимірювання температури або швидкі тести.

Про це заступниця міністра заявила в ефірі телеканалу Наш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання, чому Україна найменше у Європі тестує на коронавірус, зокрема менше ніж Польща, Білорусь та Росія, Шаталова відповіла: "Порівняти статистику - це порівняти що з чим? Чи знаємо ми, що входить у статистику тих країн, про які ви сказали? Можливо, вони у свою статистику вносять просто вимірювання температури, швидкі уфа-тести, ще щось...".

Заступниця міністра зазначила, що Україна дає статистику лише щодо ПЛР-тестування. "Хто каже, що в Польщі тільки дані щодо ПЛР-тестів потрапляють у статистику? Що туди не потрапляють швидкі тести або щось ще?" - сказала Шаталова.

Згідно з даними проєкту worldometers, який оперує офіційною інформацією, на сьогодні, в Україні загалом проведено 202 495 тестів на COVID-19, 4630 - на мільйон населення. У Польщі - загалом 554 357, на мільйон населення - 14 647 тестів. У Білорусі - загалом 308 156, на мільйон населення - 32 611. У Росії - загалом 6 188 102, на мільйон населення - 42 403 тести.

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Як мінімум, щодо Польщі йдеться саме про тестування на COVID-19, а не про вимірювання температури або швидкі тести, про що сказала Шаталова. Чисельність населення Польщі - 37,97 млн ​​осіб, зазначає видання.

Наприклад, в Ізраїлі, який можна порівняти з Україною за кількістю заражень, зробили загалом 485 922 тести на COVID-19, 56 140 - на мільйон населення. При цьому чисельність населення в Ізраїлі - 8,8 млн.