У Лівії 14 українських моряків, які оголосили голодування, можуть перевести під домашній арешт, - МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Лівії 14 українських моряків з танкера Ruta, затриманого в 2017 році, можуть перевести під домашній арешт.

Про це повідомив у коментарі УНІАН директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, у зв’язку зі зверненням родичів членів екіпажу танкера щодо оголошення можливого голодування українськими моряками, які перебувають у пенітенціарному закладі в Лівії, посольству України в Тунісі (відповідає за Лівію) було доручено максимально активізувати зусилля щодо вирішення питань, порушених громадянами України.

Погорельцев запевняє, що Міністерством закордонних справ залучено весь дипломатичний та консульсько-правовий інструментарій щодо захисту прав та інтересів громадян України.

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"З огляду на поширення пандемії COVID-19, 23 березня 2020 року до МЗС Лівії було надіслано офіційне звернення української сторони з вимогою звільнити всіх українців, яких тримають в пенітенціарних закладах країни. Наразі звернення нашої дипустанови перебуває на розгляді лівійської сторони", - зазначив він.



Крім того, повідомив дипломат, 23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою, в межах якої, зокрема, закликав лівійського колегу сприяти вирішенню питання щодо звільнення українців та їхнього повернення на Батьківщину.

"29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Тріполі ухвалив рішення щодо зміни запобіжного заходу для членів екіпажу танкера Ruta. У разі сплати грошової застави (орієнтовно 21 тис. дол. за кожного члена екіпажу, всього 14 українських моряків) та за умови надання зобов’язань щодо присутності громадян України на наступному судовому засіданні, проведення якого планується 11 червня цього року, моряки можуть бути переведені під домашній арешт", - заявив Погорельцев.

Також, за його словами, "незважаючи на всі складнощі, пов’язані як з поширенням пандемії COVID-19, так і ескалацією бойових дій в Тріполі, українські дипломати продовжуватимуть вживати усіх можливих заходів з метою захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають в Лівії".

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Як повідомлялося, сьогодні в Одесі родичі моряків і представники благодійної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" заявили, що 14 українських моряків танкера Ruta, затриманого у 2017 році, оголосили голодування. Наприкінці квітня 2017 року лівійські військово-морські сили затримали судно Ruta під українським прапором за підозрою в контрабандному вивезенню нафти з Лівії. Судно належить одеській компанії. На його борту перебували 14 українців.