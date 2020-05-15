Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 302,4 тис. осіб, захворіли понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 травня у світі зареєстрували 4 443 986 (4 347 921 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 302 462 (297 220 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 85 906, захворілих - 1 417 889.

Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 252 245 осіб, кількість смертей - 2 305.

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За кількістю заражених Велика Британія піднялася на третє місце - 234 440 випадків, при цьому померли вже 33 693 особи.

Іспанія повідомляє про 229 540 випадків COVID-19, 27 321 особа померла.

В Італії зафіксовано 223 096 випадків інфікування коронавірусної інфекції, з них - 31 368 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Франції померли 27 428 людей, в Німеччині - 7 884, в Ірані - 6 854, в Туреччині - 3 952, в Бельгії - 8 903, в Нідерландах - 5 609, Канаді - 5 592.

У Білорусі кількість заражених досягла 26 772 осіб, з яких 151 померла, в Польщі - 17 615, померли - 883; в Молдові - 5 553, померли - 194; в Угорщині - 3 417 померли - 442; в Румунії - 16 247, померли - 1 053; в Словаччині - 1 477, померли - 27.

Нагадаємо, в Україні на ранок 13 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19: всього - 16 847 летальних - 456, одужали 4 143 осіб.

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