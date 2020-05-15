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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 302,4 тис. осіб, захворіли понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 302,4 тис. осіб, захворіли понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 травня у світі зареєстрували 4 443 986 (4 347 921 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 302 462 (297 220 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 85 906, захворілих - 1 417 889.

Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 252 245 осіб, кількість смертей - 2 305.

Також читайте: Словенія першою в Європі оголосила про припинення епідемії коронавірусу в країні

За кількістю заражених Велика Британія піднялася на третє місце - 234 440 випадків, при цьому померли вже 33 693 особи.

Іспанія повідомляє про 229 540 випадків COVID-19, 27 321 особа померла.

В Італії зафіксовано 223 096 випадків інфікування коронавірусної інфекції, з них - 31 368 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Франції померли 27 428 людей, в Німеччині - 7 884, в Ірані - 6 854, в Туреччині - 3 952, в Бельгії - 8 903, в Нідерландах - 5 609, Канаді - 5 592.

У Білорусі кількість заражених досягла 26 772 осіб, з яких 151 померла, в Польщі - 17 615, померли - 883; в Молдові - 5 553, померли - 194; в Угорщині - 3 417 померли - 442; в Румунії - 16 247, померли - 1 053; в Словаччині - 1 477, померли - 27.

Нагадаємо, в Україні на ранок 13 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19: всього - 16 847 летальних - 456, одужали 4 143 осіб.

Також читайте: 145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 68 - вилікувалися, 17 525 - звернулися по допомогу, - МЗС

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 302,4 тис. осіб, захворіли понад 4,4 млн 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Журнашлюхи! Очень мало АДА в статье и заголовке. Ну прям мизер. Вы на хайпе можете работать в позитиве? Математика людей которые продолжают болеть и уже выздоровели - позитивная инфа. Нафига вы жжете адом инфу? Вы психические растройства у нарида лечить будете?
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15.05.2020 09:15 Відповісти
+1
Китай тихо смеется
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15.05.2020 08:59 Відповісти
+1
Господа нехорошие, а вы ведь нагло мухлюете: вы отождествляете "с коронавиусом" с "от коронавируса".
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15.05.2020 09:00 Відповісти
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Китай тихо смеется
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15.05.2020 08:59 Відповісти
...некоторые страны (в том числе и Япония, и Корея) начали выводить свои производства из Китая. Поскольку пандемия коронавируса нарушает цепочки поставок между основными торговыми партнерами.
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15.05.2020 09:26 Відповісти
Господа нехорошие, а вы ведь нагло мухлюете: вы отождествляете "с коронавиусом" с "от коронавируса".
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15.05.2020 09:00 Відповісти
Получается, что вы не дружите с математикой, раз ошибаетесь в рассчетах на порядок.
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15.05.2020 09:36 Відповісти
0,3 млн/4,4 млн * 100% = 6,8% смертности - это чуть БОЛЬШЕ 1%.
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15.05.2020 09:44 Відповісти
смертность - количество летальных исходов на 100 000 населения. не?
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15.05.2020 09:49 Відповісти
Смертность от болезни - это отношение числа летальных исходов к общему числу переболевших.
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15.05.2020 09:53 Відповісти
не-а! это ты только что дал определение летальности.
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15.05.2020 09:54 Відповісти
А что ж Вы этого деятеля в начале ветки не поправили?
https://censor.net/ua/user/45934

Получается смертность меньше 1 % от заболевших...https://censor.net/ua/comments/locate/3195715/019214f1-0a92-706a-9562-4b055b6cec51
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15.05.2020 11:35 Відповісти
Ой, он уже метафизически дематериализовался...
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15.05.2020 11:37 Відповісти
У кацапов мало дохлых -- непорядок . нужно исправляться
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15.05.2020 09:13 Відповісти
При одинаковом количестве заболевших у них смертность в десять раз ниже, чем в Британии, Италии или Испании.
Есть, конечно, и объективные причины, у нас с поляками тоже больных одинаково, а умерших в полтора раза меньше, потому, шо наши в таком возрасте уже от других болезней умерли.

Но даже с учётом такого фактора - реально в Рашке не 2 тысячи, а около 20 тысяч умерших.
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15.05.2020 10:28 Відповісти
Журнашлюхи! Очень мало АДА в статье и заголовке. Ну прям мизер. Вы на хайпе можете работать в позитиве? Математика людей которые продолжают болеть и уже выздоровели - позитивная инфа. Нафига вы жжете адом инфу? Вы психические растройства у нарида лечить будете?
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15.05.2020 09:15 Відповісти
на то они и журнашлюхи - за что платят, то и танцуют.
более точное определение - журнашлюхи-копипастеры...
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15.05.2020 09:42 Відповісти
 
 