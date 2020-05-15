Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 302,4 тис. осіб, захворіли понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 травня у світі зареєстрували 4 443 986 (4 347 921 вчора) випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 302 462 (297 220 вчора) смерті від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 85 906, захворілих - 1 417 889.
Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 252 245 осіб, кількість смертей - 2 305.
За кількістю заражених Велика Британія піднялася на третє місце - 234 440 випадків, при цьому померли вже 33 693 особи.
Іспанія повідомляє про 229 540 випадків COVID-19, 27 321 особа померла.
В Італії зафіксовано 223 096 випадків інфікування коронавірусної інфекції, з них - 31 368 летальні.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.
У Франції померли 27 428 людей, в Німеччині - 7 884, в Ірані - 6 854, в Туреччині - 3 952, в Бельгії - 8 903, в Нідерландах - 5 609, Канаді - 5 592.
У Білорусі кількість заражених досягла 26 772 осіб, з яких 151 померла, в Польщі - 17 615, померли - 883; в Молдові - 5 553, померли - 194; в Угорщині - 3 417 померли - 442; в Румунії - 16 247, померли - 1 053; в Словаччині - 1 477, померли - 27.
Нагадаємо, в Україні на ранок 13 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19: всього - 16 847 летальних - 456, одужали 4 143 осіб.
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Получается смертность меньше 1 % от заболевших...https://censor.net/ua/comments/locate/3195715/019214f1-0a92-706a-9562-4b055b6cec51
Есть, конечно, и объективные причины, у нас с поляками тоже больных одинаково, а умерших в полтора раза меньше, потому, шо наши в таком возрасте уже от других болезней умерли.
Но даже с учётом такого фактора - реально в Рашке не 2 тысячи, а около 20 тысяч умерших.
более точное определение - журнашлюхи-копипастеры...