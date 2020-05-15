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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи

На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи

В Україні за добу зафіксували 483 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 330 осіб.

Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Україні підтверджено 17 330 випадків захворювання COVID-19, із загальної кількості хворих 476 померли (20 за минулу добу), 4 473 одужали. При цьому за минулу добу одужали 330 осіб.

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 381 особа, що на 133 особи більше, ніж днем раніше.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 302,4 тис. осіб, захворіли понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Найбільше за минулу добу випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій області (83 випадки), Києві (56 випадків), Волинській області (47 випадків), Харківській області (44 випадки) і Львівській області (38 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 674 випадки;
Волинська область — 582 випадки;
Дніпропетровська область — 791 випадок;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 538 випадків;
Закарпатська область — 816 випадків;
Запорізька область — 356 випадків;
Івано-Франківська область — 1188 випадків;
Кіровоградська область — 437 випадків;
м. Київ — 2068 випадків;
Київська область — 1094 випадки;
Львівська область — 942 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 712 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1074 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1060 випадків;
Харківська область — 757 випадків;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 222 випадки;
Чернівецька область — 2600 випадків;
Черкаська область — 350 випадків;
Чернігівська область — 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи 01
На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи 02
На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи 03
На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи 04
На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи 05
На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Любая проблема, однажды появившись в Украине, остаётся здесь навсегда.
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15.05.2020 09:12 Відповісти
+3
Из-за влияния коронавируса на экономику и бизнес Беларуси работу могут потерять до 1,3 млн белорусов, уровень безработицы уже к декабрю может вырасти до 30%. Таков самый пессимистичный сценарий, согласно которому экономическая ситуация в стране начнет улучшаться только к концу года. Эксперты рекомендуют государству принять срочные меры по поддержке бизнеса и населения.
https://officelife.media/news/15998-every-third-able-bodied-belarus-may-lose-their-jobs-due-to-coronavirus/
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15.05.2020 09:30 Відповісти
+3
Бородьба української влади із коронавірусом.Лабораторія в Ужгороді потребує допомоги, щоб досліджувати більше зразків на COVID-19
Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який досліджує також зразки на Ковід-19 методом ПЛР, потребує допомоги благодійників. Зараз у лабораторії закладу всього одне робоче місце. Для проведення більшої кількості лабораторних досліджень необхідно придбати Ламінарну шафу 2 класу біозахисту.

І це одне робоче місце на всю Закарпатську область.
Пане ЗЕ,якого хрена ви робили два рази за місяць у нашій області?А біду із коронавірусом звалюєте на плечі благодійників в той час коли заправка літака тільки в одну сторону обходиться в 5-6 таких шаф.
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15.05.2020 09:32 Відповісти
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Любая проблема, однажды появившись в Украине, остаётся здесь навсегда.
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15.05.2020 09:12 Відповісти
У Білорусії те ж саме?
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15.05.2020 09:19 Відповісти
Беларусь вышла на плато сказали сегодня и без убийства малого бизнеса и карантина
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15.05.2020 09:22 Відповісти
Из-за влияния коронавируса на экономику и бизнес Беларуси работу могут потерять до 1,3 млн белорусов, уровень безработицы уже к декабрю может вырасти до 30%. Таков самый пессимистичный сценарий, согласно которому экономическая ситуация в стране начнет улучшаться только к концу года. Эксперты рекомендуют государству принять срочные меры по поддержке бизнеса и населения.
https://officelife.media/news/15998-every-third-able-bodied-belarus-may-lose-their-jobs-due-to-coronavirus/
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15.05.2020 09:30 Відповісти
8 тис закритих випадків в Білорусі, 18 тис відкритих, яке плато?
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15.05.2020 10:06 Відповісти
А тим часом у Європі:
https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN22R02B
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15.05.2020 09:22 Відповісти
А тим часом в Україні: РОЗТИН НА ВУЛИЦІ ТА ПЕРЕПОВНЕНІ ПАЛАТИ: AP ПОКАЗАЛИ, ЯК ЖИВЕ ЛІКАРНЯ У ЧЕРНІВЦЯХ В ЧАС ПАНДЕМІЇ

Коли пацієнти з COVID-19 потрапляють у проблемні лікарні, деяким лікарям і медсестрам доводиться купувати своє власне захисне спорядження або використовувати імпровізоване обладнання.
Багато з них хворіють: медичні працівники становлять близько п'ятої частини всіх хворих на коронавірус в Україні.
"Моя душа плаче!", - нарікає анестезіолог в головній лікарні Чернівців Микола Шарахлицкий, очищаючи захисний костюм: "Ми відчуваємо нестачу медичного обладнання та засобів захисту, і в результаті ми всі заражаємося".
https://tsn.ua/coronavirus/roztin-na-vulici-ta-perepovneni-palati-ap-pokazali-yak-zhive-likarnya-u-chernivcyah-v-chas-pandemiyi-1546044.html
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15.05.2020 12:07 Відповісти
На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человек - Цензор.НЕТ 8477
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15.05.2020 09:13 Відповісти
По данным той же ВОЗ в мире за год заболевает туберкулезом 10 млн. человек и 1.5 млн. умирает от него... тут тоже легкие и по сути смертность пока такая же, даже меньше, могу предположить что у больных туберкулезом шансы выжить от вирусняка значительно меньше, в общем вывод такой что нужны инфекционки дабы изолировать зараженных, а не закрывать лечебницы... И все будет хорошо.
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15.05.2020 09:21 Відповісти
от сифилиса тоже можно умереть если его нелечить
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15.05.2020 11:28 Відповісти
да тільки це наврядчи відбудеться за 10 діб
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15.05.2020 21:44 Відповісти
Покритиковали вчера "правдивость" статистики и сразу с вчерашних "активных заразившихся" -22, вновь вернулось с значением " +" и стало +133. Судя по всему мы возвращаемся к сталинскому," не главное кто как голосует, главное кто как считает"... то же самое то продлеваем карантин, то каждый день что то отменяем. и анонсируем. Задерганная, некомпетентная, трусливая "власть". ( и чем дальше тем сильнее, и это не только последняя это началось с самого начала, с Кравчука)
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15.05.2020 09:23 Відповісти
Обратно народ в ихний "ручной карантин"не загонят,никто угрозы если мы себя будем плохо вести боксера и Степашки не воспринимают
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15.05.2020 09:28 Відповісти
Совок атакує Закарпаття....:

https://trubyna.org.ua/novyny/na-zakarpatti-zakryly-ofitsiinu-statystyku-shchodo-chyselnosti-naselennia-ta-kilkosti-zhyvonarodzhenykh-i-pomerlykh-dokument/
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15.05.2020 09:24 Відповісти
Полное фиаско карантинов. Пока все не переболели толку ноль. Шведы и Беларусь оказались правы
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15.05.2020 09:27 Відповісти
Бородьба української влади із коронавірусом.Лабораторія в Ужгороді потребує допомоги, щоб досліджувати більше зразків на COVID-19
Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який досліджує також зразки на Ковід-19 методом ПЛР, потребує допомоги благодійників. Зараз у лабораторії закладу всього одне робоче місце. Для проведення більшої кількості лабораторних досліджень необхідно придбати Ламінарну шафу 2 класу біозахисту.

І це одне робоче місце на всю Закарпатську область.
Пане ЗЕ,якого хрена ви робили два рази за місяць у нашій області?А біду із коронавірусом звалюєте на плечі благодійників в той час коли заправка літака тільки в одну сторону обходиться в 5-6 таких шаф.
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15.05.2020 09:32 Відповісти
він вам нічого не обіцяв - читайте його передвиборчу программу (якщо її взагалі можна такою назвати)
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15.05.2020 21:46 Відповісти
Витя легитимный бьется головой о стену и страдает от того, что в конце 2013 г. ему на помощь не пришел какой-нибудь вирус чтобы зажать все права и свободы украинцев, а также исключить любые протестные движения.
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15.05.2020 09:54 Відповісти
Пора уже МОЗу прекращать эти ежедневные "вести с полей". Эта примитивная страшилка уже даже на запуганных лохов перестала действовать. Даже штатные боты - пропагандисты вирусобесия, под натиском реальных фактов о всемирном лохотроне, потеряли свой боевой запал и почти исчезли из веток сайтов. Остались только жалобно скулящие лозунгами.
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15.05.2020 11:57 Відповісти
Co-idiot?
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15.05.2020 21:46 Відповісти
В США разработали вакцину от коронавируса в таблетках: готовятся испытания на людях

https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-razrabotali-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-tabletkah-gotovyatsya-ispyitaniya-na-lyudyah.htm?_ga=2.34323937.1785806357.1588756248-111401458.1485467804
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15.05.2020 12:01 Відповісти
Все вернулось на круги своя и опять пятихатка в день
По логике, карантинные меры ослабили неоправданно - нет никакого спада.
Но благодаря карантину у нас достаточно небольшой приток заболевших и медучреждения пока справляются.
Самое время на радость упоротым свидетелям мирового заговора запустить метро и снять остальные ограничительные меры, тогда заразившихся в день будет тысячи, произойдет коллапс медицинкой системы и будет настоящий карантин как в Италии и Испании, когда станет абсолютно все и украинская экономика точно скопытится.
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15.05.2020 12:36 Відповісти
Наглядная демонстрация жалобно скулящего лозунгами.
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15.05.2020 13:50 Відповісти
Ты болен, но не коронавирусом
Весеннее обострение параноидального синдрома шизы
Ничего, скоро ленто тебя попустит
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15.05.2020 14:29 Відповісти
Ты еще раз подтвердил свой непроходящий параноидальный синдром коронавирусной шизы.
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15.05.2020 14:54 Відповісти
Ну и что? Мы уже все им переболели, без симптомно. У кого то после аспирина температура спала и пошел на следующий день на работу, не заходя в больницу. А те кто в больницу шел, им давали парацетомол и витаминки и тоже отправляли домой. У меня вопрос- какого хрена развалили экономику и привычный ритм жизни?!
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15.05.2020 17:04 Відповісти
Короновірус! А, щоб ти сказився,
На кого око знову ти поклав?
Тобою, кажуть, Джонсон заразився
Й Мішустін ледь в кальсони не наклав.
Не допоможе золото халявне,
Зв*язки із Богом не канають тут.
Чи іудей ти, а чи православний-
Коли вже грішний - то чекай капут.
Якщо нема надій на Божу милість,
Багач ти, чи убогий - всеодно-
То, може, це і є та справедливість,
Яку ми всі шукаємо давно?
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15.05.2020 14:38 Відповісти
Приводите статистику заразившихся туберкулезом или новые случаи заболевания раком, их явно больше и они опаснее. Говорили что ковид заразен до беспредела, один заряжённый инфицирует 200 человек вокруг себя. Что это за хрень?! Что такое 400 заболевших на страну 40 млн. где многие и не переставали работать? От свиного гриппа в год больше умирает. Когда эта хрень закончится?
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15.05.2020 16:58 Відповісти
1 заражає 2,5 чи 3,5 але точно не 200
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15.05.2020 21:48 Відповісти
Та ладно ты вспомни ролики когда показывали как от дверных ручек заражаются 😂😁 по той логике уже должна была вся Украина десять раз заболеть 😂😁 ага один человек двоих троих? Но почему это все бессимптомные 😂 а жертвы короны это те кто делает по две-три онкооперации. Даже ниодного здорового врача не умерло в реальности. Уверен там были совсем другие причины смерти, но тест показал значит Ковид . Это же тэст. Тэст не может врать 😂😁 ну конечно бывает что тест в фрукте папая показывает корону) ну это не важно) для статистики пойдет.
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15.05.2020 23:15 Відповісти
Ви не українофіли, ви - коронапсихи)
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16.05.2020 13:35 Відповісти
Ти ******, а не українофіл
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17.05.2020 05:52 Відповісти
що вже полизав і відчуваєш симптоми?
Для зелуп переконуватись завжди краще на власній дупі
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18.05.2020 07:01 Відповісти
пейсда подкрадывается уверенно - скоро опять на тотальный карантин. Закупайтесь сральной бумагой заранее!
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15.05.2020 22:05 Відповісти
 
 