На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи
В Україні за добу зафіксували 483 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 330 осіб.
Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.
Всього з початку пандемії в Україні підтверджено 17 330 випадків захворювання COVID-19, із загальної кількості хворих 476 померли (20 за минулу добу), 4 473 одужали. При цьому за минулу добу одужали 330 осіб.
Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 381 особа, що на 133 особи більше, ніж днем раніше.
Найбільше за минулу добу випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій області (83 випадки), Києві (56 випадків), Волинській області (47 випадків), Харківській області (44 випадки) і Львівській області (38 випадків).
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 674 випадки;
Волинська область — 582 випадки;
Дніпропетровська область — 791 випадок;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 538 випадків;
Закарпатська область — 816 випадків;
Запорізька область — 356 випадків;
Івано-Франківська область — 1188 випадків;
Кіровоградська область — 437 випадків;
м. Київ — 2068 випадків;
Київська область — 1094 випадки;
Львівська область — 942 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 712 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1074 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1060 випадків;
Харківська область — 757 випадків;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 222 випадки;
Чернівецька область — 2600 випадків;
Черкаська область — 350 випадків;
Чернігівська область — 96 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.
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https://officelife.media/news/15998-every-third-able-bodied-belarus-may-lose-their-jobs-due-to-coronavirus/
https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN22R02B
Коли пацієнти з COVID-19 потрапляють у проблемні лікарні, деяким лікарям і медсестрам доводиться купувати своє власне захисне спорядження або використовувати імпровізоване обладнання.
Багато з них хворіють: медичні працівники становлять близько п'ятої частини всіх хворих на коронавірус в Україні.
"Моя душа плаче!", - нарікає анестезіолог в головній лікарні Чернівців Микола Шарахлицкий, очищаючи захисний костюм: "Ми відчуваємо нестачу медичного обладнання та засобів захисту, і в результаті ми всі заражаємося".
https://tsn.ua/coronavirus/roztin-na-vulici-ta-perepovneni-palati-ap-pokazali-yak-zhive-likarnya-u-chernivcyah-v-chas-pandemiyi-1546044.html
https://trubyna.org.ua/novyny/na-zakarpatti-zakryly-ofitsiinu-statystyku-shchodo-chyselnosti-naselennia-ta-kilkosti-zhyvonarodzhenykh-i-pomerlykh-dokument/
Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який досліджує також зразки на Ковід-19 методом ПЛР, потребує допомоги благодійників. Зараз у лабораторії закладу всього одне робоче місце. Для проведення більшої кількості лабораторних досліджень необхідно придбати Ламінарну шафу 2 класу біозахисту.
І це одне робоче місце на всю Закарпатську область.
Пане ЗЕ,якого хрена ви робили два рази за місяць у нашій області?А біду із коронавірусом звалюєте на плечі благодійників в той час коли заправка літака тільки в одну сторону обходиться в 5-6 таких шаф.
https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-razrabotali-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-tabletkah-gotovyatsya-ispyitaniya-na-lyudyah.htm?_ga=2.34323937.1785806357.1588756248-111401458.1485467804
По логике, карантинные меры ослабили неоправданно - нет никакого спада.
Но благодаря карантину у нас достаточно небольшой приток заболевших и медучреждения пока справляются.
Самое время на радость упоротым свидетелям мирового заговора запустить метро и снять остальные ограничительные меры, тогда заразившихся в день будет тысячи, произойдет коллапс медицинкой системы и будет настоящий карантин как в Италии и Испании, когда станет абсолютно все и украинская экономика точно скопытится.
Весеннее обострение параноидального синдрома шизы
Ничего, скоро ленто тебя попустит
На кого око знову ти поклав?
Тобою, кажуть, Джонсон заразився
Й Мішустін ледь в кальсони не наклав.
Не допоможе золото халявне,
Зв*язки із Богом не канають тут.
Чи іудей ти, а чи православний-
Коли вже грішний - то чекай капут.
Якщо нема надій на Божу милість,
Багач ти, чи убогий - всеодно-
То, може, це і є та справедливість,
Яку ми всі шукаємо давно?
Для зелуп переконуватись завжди краще на власній дупі