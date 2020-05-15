На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи

В Україні за добу зафіксували 483 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 330 осіб.

Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Україні підтверджено 17 330 випадків захворювання COVID-19, із загальної кількості хворих 476 померли (20 за минулу добу), 4 473 одужали. При цьому за минулу добу одужали 330 осіб.

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 381 особа, що на 133 особи більше, ніж днем раніше.

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Найбільше за минулу добу випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій області (83 випадки), Києві (56 випадків), Волинській області (47 випадків), Харківській області (44 випадки) і Львівській області (38 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 674 випадки;

Волинська область — 582 випадки;

Дніпропетровська область — 791 випадок;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 538 випадків;

Закарпатська область — 816 випадків;

Запорізька область — 356 випадків;

Івано-Франківська область — 1188 випадків;

Кіровоградська область — 437 випадків;

м. Київ — 2068 випадків;

Київська область — 1094 випадки;

Львівська область — 942 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 712 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1074 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1060 випадків;

Харківська область — 757 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 222 випадки;

Чернівецька область — 2600 випадків;

Черкаська область — 350 випадків;

Чернігівська область — 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.











