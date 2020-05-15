За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом 942 особи захворіли і 23 померли, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 травня на Львівщині підтвердили 942 випадки інфікування COVID-19, з них 23 - летальні (нині статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також із діагнозом коронавірус).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4118 осіб, госпіталізовані - 512, на амбулаторному лікуванні - 3601 особа, виписані - 356 осіб. Зараз у лікарні перебуває 164 особи, з них в реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 942 осіб, 23 людей померли. 180 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 356 ПЛР-тестів, з яких 38 - позитивні (з них - 20 це мешканці Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи

Повідомляється також, що за даними Львівської ОДА, за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 31 особу, скеровано на самоізоляцію 204 особи, перебувають у стаціонарах 314 хворих: 164 - у Львівській обласній інфекційній лікарні, 52 - у Центрі легеневого здоров`я, 49 - у 8 міській клінічній лікарні, 48 - у госпіталі ветеранів війни та репресованих, 1 - у 1-му пологовому будинку м. Львова. 23 особи перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, 3 - на апараті ШВЛ.





