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Новини Коронавірус і карантин
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За добу 48 дітей і 142 медпрацівники захворіли на COVID-19, загалом інфіковано 1 220 дітей і 3 420 медиків, - Степанов

За добу 48 дітей і 142 медпрацівники захворіли на COVID-19, загалом інфіковано 1 220 дітей і 3 420 медиків, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 168 осіб з COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 483 людини. З них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб", - зазначив він.

За словами міністра, за весь час пандемії в Україні захворіли 1220 дітей і 3420 медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи

Автор: 

діти (5189) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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15.05.2020 09:29 Відповісти
Пока не буде посажено верхушку мінздрава--будуть наші лікарі хворіти і помирати. це не тільки корупціонери--це тупі тварюки
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15.05.2020 09:30 Відповісти
Почти половина заболевших медики .Что это: ЗЕвласть не обеспечила медперсонал средствами защиты , или хитрозадость самих медиков в расчёте на 600 тыс.гривен компенсации от государства при заболевании ?
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15.05.2020 09:32 Відповісти
вопрос открыт. кому и зачем нужна эта истерия?
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15.05.2020 09:36 Відповісти
Медикам пояснили, що Лукашенко сказав, що від вірусу ніхто не помирає?
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15.05.2020 09:54 Відповісти
 
 