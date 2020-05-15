За добу 48 дітей і 142 медпрацівники захворіли на COVID-19, загалом інфіковано 1 220 дітей і 3 420 медиків, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 168 осіб з COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 483 людини. З них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб", - зазначив він.

За словами міністра, за весь час пандемії в Україні захворіли 1220 дітей і 3420 медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи