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За добу 48 дітей і 142 медпрацівники захворіли на COVID-19, загалом інфіковано 1 220 дітей і 3 420 медиків, - Степанов
За минулу добу в Україні було госпіталізовано 168 осіб з COVID-19.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 483 людини. З них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб", - зазначив він.
За словами міністра, за весь час пандемії в Україні захворіли 1220 дітей і 3420 медпрацівників.
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Сергей Яковлев #435776
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