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Новини Коронавірус і карантин
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Туристичний сезон улітку відбудеться, але не буде таким, як у попередні роки, - Кулеба

Туристичний сезон улітку відбудеться, але не буде таким, як у попередні роки, - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами залежить насамперед від динаміки пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, туристичний сезон улітку відбудеться, але не такий, як раніше.

"Ми не впливаємо на те, яке рішення ухвалять інші країни. Але будемо готові діяти оперативно згідно з їхніми рішеннями та з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні і за кордоном. Гадаю, туристичний сезон улітку відбудеться. Але він точно не буде таким, як у попередні роки. Він гарантовано буде обумовлений низкою протиепідемічних заходів", - заявив Кулеба.

Крім того, він додав, що зараз самі країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію з одного боку, а з іншого, - не спровокувати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень

Автор: 

карантин (18172) туризм (1567) Євросоюз (13799) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А потім знов почнеться спасітє-памагітє.
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15.05.2020 09:38 Відповісти
+3
председатель - а теперь дебаты.
старушка в первом ряду - якщо дебати, то мене першу. бо я далеко живу
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15.05.2020 09:40 Відповісти
+3
Кулеба сьогодні чергує "пастранє"? Яким боком цей їздуля на червоне світло, до курортного сезону?
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15.05.2020 09:51 Відповісти
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А потім знов почнеться спасітє-памагітє.
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15.05.2020 09:38 Відповісти
Большинство точно не рискнет куда то лететь, так что на украинских пляжах будет аншлаг.
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15.05.2020 09:39 Відповісти
Про аншлаг я как то сомневаюсь. Хотя конечно у нас народ безбашенный ( по принципу с кем то что то произойдет, но точно не со мной или с моими близкими), но все же... Хотя не спорю, что многое зависит от того как и что будет "подавать" власть и СМИ. Тут главное что бы потом "цыплят по осени" не пришлось считать. Но как говорится доживем увидим.
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15.05.2020 09:45 Відповісти
Поеду с семьёй в Затоку и на всякий случай прихвачу 2 аппарата ИВЛ
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15.05.2020 09:46 Відповісти
председатель - а теперь дебаты.
старушка в первом ряду - якщо дебати, то мене першу. бо я далеко живу
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15.05.2020 09:40 Відповісти
Главное подготовится к последующей эвакуации. А то мы с 12 марта до середины мая все еще "эвакуируем".
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15.05.2020 09:40 Відповісти
***
для тех, кто запутался что пролили до 30 мая и отменили с 12 мая :
теперь работать и свободно гулять не только можно... но и нельзя!!!
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15.05.2020 10:07 Відповісти
к лету спешить не обязательно . все равно Зеля на отдых зимой летает
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15.05.2020 09:41 Відповісти
Та не, закрыт так закрыт.
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15.05.2020 09:51 Відповісти
Кулеба сьогодні чергує "пастранє"? Яким боком цей їздуля на червоне світло, до курортного сезону?
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15.05.2020 09:51 Відповісти
а дачный сезон ? состоится??? )))
ну хоть к сбору бурьяна надо успеть, чтоб не засеял семенами соседей))))
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15.05.2020 10:05 Відповісти
уже ничего не будет таким, как в предыдущие годы
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15.05.2020 10:13 Відповісти
где зеленский набрал этих отбросов,
кулеба, арахамия итд ?
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15.05.2020 11:02 Відповісти
 
 