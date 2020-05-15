Туристичний сезон улітку відбудеться, але не буде таким, як у попередні роки, - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами залежить насамперед від динаміки пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, туристичний сезон улітку відбудеться, але не такий, як раніше.

"Ми не впливаємо на те, яке рішення ухвалять інші країни. Але будемо готові діяти оперативно згідно з їхніми рішеннями та з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні і за кордоном. Гадаю, туристичний сезон улітку відбудеться. Але він точно не буде таким, як у попередні роки. Він гарантовано буде обумовлений низкою протиепідемічних заходів", - заявив Кулеба.

Крім того, він додав, що зараз самі країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію з одного боку, а з іншого, - не спровокувати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

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