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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. До апаратів ШВЛ підключені 225 пацієнтів, - ЦОЗ

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. До апаратів ШВЛ підключені 225 пацієнтів, - ЦОЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦОЗ в Facebook.

На амбулаторному лікуванні перебувають 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, в тому числі одна дитина і 19 медиків", - сказано в повідомленні.

Всього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

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Як повідомлялося раніше, в Україні підтверджені 17330 випадків COVID-19, з них 483 за останню добу. Хвороба підтверджена у 1220 дітей і 3420 медиків.

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. До апаратів ШВЛ підключені 225 пацієнтів, - ЦОЗ 01

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. До апаратів ШВЛ підключені 225 пацієнтів, - ЦОЗ 02

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карантин (18172) статистика (2251) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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2797 інфікованих медика! У кого ще є совість говорити, що Степанов нормальний керівник?
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15.05.2020 09:49 Відповісти
Ковід досить заразний .Пора усвідомити
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15.05.2020 10:12 Відповісти
Ваши сообщнг никого не интересуют
Люди закончили карантин. А вас и фашиста Ляшка ждёт суд
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15.05.2020 09:59 Відповісти
В країні "інфекційних " ліжок 10500, ще https://youcontrol.com.ua/virus/ є половина вільних,т обто є резерв на "вихід' з карантину
на відміну від Білорусі ,де при 18 000 ліжок почали заповнювати дитячі санаторії
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15.05.2020 10:10 Відповісти
 
 