В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. До апаратів ШВЛ підключені 225 пацієнтів, - ЦОЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦОЗ в Facebook.

На амбулаторному лікуванні перебувають 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, в тому числі одна дитина і 19 медиків", - сказано в повідомленні.

Всього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

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Як повідомлялося раніше, в Україні підтверджені 17330 випадків COVID-19, з них 483 за останню добу. Хвороба підтверджена у 1220 дітей і 3420 медиків.