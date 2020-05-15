У ЗСУ зафіксовано 2 нові випадки COVID-19, хворіє 46 осіб, - Командування Медсил

Станом на 07:00 15 травня в Збройних Силах України 46 осіб хворіють на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

Загалом за час пандемії одужали 65 осіб і зафіксовано 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 266 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 36 осіб.

За минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

В закладах охорони здоров'я лікується одна особа (Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець). У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Також читайте: Сержант Сил спеціального призначення Дмитро Кузьменко загинув 13 травня в районі проведення ООС