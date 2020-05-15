Мінінфраструктури обговорює відновлення чартерних рейсів до Єгипту, Туреччини і Грузії: Щойно нам інша країна підтвердить, ми все швидко відкриємо
У Мінінфраструктури обговорюють питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину.
Про це розповіла прессекретарка Мінінфраструктури Оксана Герасимова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Герасимова в коментарі РБК-Україна зазначила, що нині між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення.
"Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Щойно нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", - уточнила Герасимова.
Герасимова зазначила, що серед перших країн, з якими Україна може відновити сполучення, наведено Єгипет, Туреччину, а також Грузію (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня). А у разі відновлення регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС буде відігравати роль і фактор конкуренції з боку великих європейських авіакомпаній.
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Не щоб і Україну завозили долари, а з України....
Тоді для чого в Україні й виробництво таварів, коли їх можна завезти в Україну за долари?
А де долари взяти не подумав?
Його мислення на рівні того діда, який перебуваючи в лікарні телефонував дружині : - Ти мені нічого не принось, бо тут є холодильник.... відкрив і що хочеш - взяв...
Отака
хуфігня, малята...
а мининфрастуктуры не обсуждает вопросы открытие внутриобластных и междугородних перевозок, чтоб люди не имеющие личного транспорта, смогли съездить на дачу или к родственникам в село? за теми не так скучают? )))