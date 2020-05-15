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Новини Коронавірус і карантин
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Мінінфраструктури обговорює відновлення чартерних рейсів до Єгипту, Туреччини і Грузії: Щойно нам інша країна підтвердить, ми все швидко відкриємо

Мінінфраструктури обговорює відновлення чартерних рейсів до Єгипту, Туреччини і Грузії: Щойно нам інша країна підтвердить, ми все швидко відкриємо

У Мінінфраструктури обговорюють питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину.

Про це розповіла прессекретарка Мінінфраструктури Оксана Герасимова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Герасимова в коментарі РБК-Україна зазначила, що нині між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення.

"Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Щойно нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", - уточнила Герасимова.

Також дивіться: Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА

Герасимова зазначила, що серед перших країн, з якими Україна може відновити сполучення, наведено Єгипет, Туреччину, а також Грузію (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня). А у разі відновлення регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС буде відігравати роль і фактор конкуренції з боку великих європейських авіакомпаній.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1567) авіасполучення (3085) Мінінфраструктури (2060) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Тут Вовка цікавиться чи будуть чартери до Оману.
Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем - Цензор.НЕТ 2828
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15.05.2020 09:54 Відповісти
+3
Не,ну внутренний туризм звучит пародоксально.Раньше было,куда хочеш,туда и поехал.И не надо было шо то развивать.
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15.05.2020 09:58 Відповісти
+3
канешна... все соскучились за Египтом и Турцией...
а мининфрастуктуры не обсуждает вопросы открытие внутриобластных и междугородних перевозок, чтоб люди не имеющие личного транспорта, смогли съездить на дачу или к родственникам в село? за теми не так скучают? )))
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15.05.2020 09:58 Відповісти
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Лучше бы развивали бы внутренний туризм.
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15.05.2020 09:51 Відповісти
Не,ну внутренний туризм звучит пародоксально.Раньше было,куда хочеш,туда и поехал.И не надо было шо то развивать.
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15.05.2020 09:58 Відповісти
Той міністр - повний тупак... В нбого немає елементарного розуміння економіки
Не щоб і Україну завозили долари, а з України....

Тоді для чого в Україні й виробництво таварів, коли їх можна завезти в Україну за долари?

А де долари взяти не подумав?
Його мислення на рівні того діда, який перебуваючи в лікарні телефонував дружині : - Ти мені нічого не принось, бо тут є холодильник.... відкрив і що хочеш - взяв...
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15.05.2020 11:51 Відповісти
а схерали мининфраструктуры должна заботиться о производстве товаров? Есть министерство промышленности, минэкономики для этого.
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15.05.2020 12:40 Відповісти
Развивай
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15.05.2020 10:09 Відповісти
Море скоро закипит.Ну вода ще холодна.В июне можно уже отменять карантин-водичка будет класс.
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15.05.2020 09:53 Відповісти
Тут Вовка цікавиться чи будуть чартери до Оману.
Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем - Цензор.НЕТ 2828
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15.05.2020 09:54 Відповісти
Да, когда султан Омана сказал "Хочу видеть зелень в моей пустыне", его не так поняли. А когда он увидел Зе в пустыне, он сам дуба врезал.
Отака ху фігня, малята...
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15.05.2020 11:24 Відповісти
Море скоро закипит.Ну вода ще холодна.В июне можно уже отменять карантин-водичка будет класс.
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15.05.2020 09:54 Відповісти
Мені море вже обридло.
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15.05.2020 09:59 Відповісти
канешна... все соскучились за Египтом и Турцией...
а мининфрастуктуры не обсуждает вопросы открытие внутриобластных и междугородних перевозок, чтоб люди не имеющие личного транспорта, смогли съездить на дачу или к родственникам в село? за теми не так скучают? )))
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15.05.2020 09:58 Відповісти
#мамалюбитскорость....
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15.05.2020 10:00 Відповісти
Для депутатов все бистренько, а для заробитчан проволочки и предложение класть дорогу за 4500 гривен.
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15.05.2020 10:03 Відповісти
Это явно их инициатива, им нужны туристы, а нам деньги, поэтому нада с ЕС вопрос решать, а не как стремным Наташам в египте турции и Грузии горячих кавалеров раздавливать по корона скидке.
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15.05.2020 10:06 Відповісти
А почему не в Иран?
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15.05.2020 11:21 Відповісти
"Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем" - на днях эвакуировали туристов оттуда, запускайте новых чтобы процесс не прекращался.
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15.05.2020 11:36 Відповісти
 
 