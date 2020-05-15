УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10784 відвідувача онлайн
Новини
4 939 52

Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху: по 5 тисяч за гектар, - Мінекономіки

Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху: по 5 тисяч за гектар, - Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України бачить необхідність виділення грошової компенсації фермерам за втрату посівів через посуху з розрахунку 4,5-5 тис. грн за гектар постраждалих посівів.

Про це під час онлайн-конференції повідомив заступник міністра Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми бачимо необхідність виділення безповоротної разової допомоги, наші розрахунки показують, що це має бути близько 4,5-5 тис. грн на один гектар. І хоча не буде прив'язки до регіону, але ми розуміємо, що 70-75%, а то і 85%, піде в Одеську область", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фермер на Одещині втратив через посуху весь урожай і вчинив самогубство

За словами Висоцького, інструмент компенсації має бути максимально простим – для цього необхідно буде підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр додатково підтвердить площу постраждалих посівів.

Заступник міністра додав, що на цей час Мінекономіки шукає спосіб реалізації цієї ідеї.

"Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши це (засуху. – Ред.) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше", - зазначив він.

Автор: 

посуха (66) компенсації (706) сільське господарство (750) фермер (402) Висоцький Тарас (89) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Ага. Один уже богу душу отдал из-за полного игнора
показати весь коментар
15.05.2020 10:02 Відповісти
+7
вашими б устами да мед пить...
а хватит на всех? или будет как с врачами (300 процентов но со многими оговорками)
правда, агрохолдинги выдерут с зубами, все что им положено)))) в любом случае....
что им стоит подкупить гидрометцентр с их справкой? ))))
показати весь коментар
15.05.2020 10:03 Відповісти
+6
обіцянка - цяцянка. Як і кожна обіцянка зеленомразної влади.
показати весь коментар
15.05.2020 10:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фамілії "фермереФФ" веревскі з ******** та парашенками ...
показати весь коментар
15.05.2020 10:01 Відповісти
Забули вже деякі, як вони отримували мільярдні дотації з бюджету. За які, до речі, купували цілий флот яхт, як відомий Косюк.
показати весь коментар
15.05.2020 14:41 Відповісти
Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху: по 5 тисяч за гектар, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 3546
показати весь коментар
15.05.2020 14:42 Відповісти
Підозрюю, що левову частку цих грошей заграбастають латифундисти.
показати весь коментар
15.05.2020 14:43 Відповісти
Ага. Один уже богу душу отдал из-за полного игнора
показати весь коментар
15.05.2020 10:02 Відповісти
Люди доведені до відчаю, влада ігнорує проблему: на Одещині фермер вчинив самогубство

11 травня у Кілійському районі Одеської області фермер покінчив життя самогубством через посуху і неврожай.
Про це у своєму https://www.youtube.com/watch?v=wJTLUjk82jE&feature=emb_logo відеозверненні повідомив глава ОТГ Павло Бойченко.
Він зазначив, що обставини, які змусили 66-річного Василя Сердюченко звести рахунки з життям, безпосередньо пов'язані з небувалою посухою і неврожаєм.
"Василь Миколайович був фермером" середньої руки ". Його фермерське господарство обробляло 150 га землі, орендованих у жителів села Шевченкове. Через посуху його господарство втратило 100 відсотків посівів. Тільки на паї фермеру потрібно було виплатити близько 900 тис. гривень, а врожаю немає. Тому доведений до відчаю чоловік покінчив життя самогубством", - констатував голова громади.
Близько місяця тому на підставі скарг фермерів Кілійська міськрада підтримала звернення до центральних органів влади, надала детальний розклад критичної ситуації в аграрному секторі. Депутати просили керівництво регіону і країни підтримати не великі сільськогосподарські корпорації, а звичайних аграріїв.
Бойченко зазначив, що в держбюджеті аграрний фонд закладено в розмірі близько чотирьох мільярдів гривень. Другий рік поспіль - неврожай, нині небувала посуха поставила людей на межу виживання.
"Послухайте, люди в біді, доведені до відчаю! Сьогодні їм потрібно підставити плече конкретними рішеннями", - наголосив Бойченко у відеозверненні.
показати весь коментар
15.05.2020 10:06 Відповісти
Звернув увагу на борг перед власниками паїв - 900 тис. ділимо на 150 га = 6 тисяч. Це якщо власної землі не було. А так ще дорожче.
Тут багато коментаторів свисять про мішок зерна в уплату за аренду паїв. Мов наживаються на власниках паїв арендатори. Ну як, не задорогий мішечок виявився?
показати весь коментар
15.05.2020 12:06 Відповісти
мішок зерна за 1 га не пригадую щоб давали, мінімум десь 4 мішки, зараз (десь з 15 року) платят грошима, в минулому році здається отримали 7 тис.грн за 2,4 га (Сумщина), тобто десь 3 тис/га
показати весь коментар
15.05.2020 14:46 Відповісти
єто жертва на алтарь. без неї нічого в Україні не буває.
показати весь коментар
15.05.2020 12:38 Відповісти
А чому б тобі не стати подібною жертвою на чийсь олтар?
показати весь коментар
15.05.2020 14:44 Відповісти
це погроза чиу тебе просто мізків на інше речення не вистачило?
показати весь коментар
15.05.2020 17:36 Відповісти
вашими б устами да мед пить...
а хватит на всех? или будет как с врачами (300 процентов но со многими оговорками)
правда, агрохолдинги выдерут с зубами, все что им положено)))) в любом случае....
что им стоит подкупить гидрометцентр с их справкой? ))))
показати весь коментар
15.05.2020 10:03 Відповісти
обіцянка - цяцянка. Як і кожна обіцянка зеленомразної влади.
показати весь коментар
15.05.2020 10:03 Відповісти
Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху: по 5 тисяч за гектар, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 966
показати весь коментар
15.05.2020 10:04 Відповісти
Отримають як і медики отримали 300%. До речі, де системи поливу полів? Порізали на металобрухт? Тепер не скигліть.
показати весь коментар
15.05.2020 10:05 Відповісти
Шо за засуха такая только в Украине.
показати весь коментар
15.05.2020 10:08 Відповісти
Опади слабеньки. Колодці посохли. Ріки міліють. Ліси рідіють. Скоро ніде буде втопити чи повісити москаля.
показати весь коментар
15.05.2020 12:30 Відповісти
ну дай бог хлопцам...
бех них и стефан бровки грызть начнет, хоть и на диете.
показати весь коментар
15.05.2020 10:08 Відповісти
Возможно, в Украине не работает СТРАХОВАНИЕ рисков? А если работает, то по - украински...- система ниппель: "там профессор агрегатину соорудил на полдома, чтобы получать кубики льда"!? И чтобы фермеру получить страховку - кубики льдинки, ему, - страхователю, - их необходимо и принести стаховщику...?
показати весь коментар
15.05.2020 10:11 Відповісти
Агрохолдинг отдадут ?
показати весь коментар
15.05.2020 10:23 Відповісти
очень интересно, цена на зерно и овощи растет, то есть они покрывают свои убытки, а из бюджета им компенсации выплачивают.
показати весь коментар
15.05.2020 10:26 Відповісти
До цих пір немає доплати лікарям. Так і фермерам. Ще пів року для відпрацювання схеми компенсації. Потім компенсацію отримають ... Дубінські та Єрмаки.
показати весь коментар
15.05.2020 10:26 Відповісти
Мне не понятно, почему деньги украинских налогоплательщиков должны идти на покрытие убытков горе-бизнесменов, которые даже не предусмотрели страхование своих рисков.
показати весь коментар
15.05.2020 10:52 Відповісти
Эх, дончанін, перш ніж писати бздури, макітрою думати треба. Яке страхованіє в зоні ризикованого землеробства, де вже другий рік поспіль засуха? Хотів би я побачити того страховатєля. І не треба обзивати горе-бізнесменами людей, які працюють на землі. Це - не купі-продай, це важка й часом невдячна праця.
показати весь коментар
15.05.2020 14:50 Відповісти
В Україні занадто багато людей займається "невдячною працею", аби держава покривала їхні збитки. Ця начебто компенсаціє не більше ніж піар. Не буде влітку в державі на це грошей, або будуть лише для обраних, що є корупцією.
показати весь коментар
15.05.2020 16:21 Відповісти
Поки що - зробили стурбований вигляд і все...
показати весь коментар
15.05.2020 11:31 Відповісти
Тобто того, що платники податків платять власникам нікому не потрібних шахт мало, тепер ще доведеться платити фермерам з напівпустинь і пустинь.
показати весь коментар
15.05.2020 11:32 Відповісти
По пять тысяч керенками или царскими?
показати весь коментар
15.05.2020 11:55 Відповісти
Керенками по полметра.
показати весь коментар
15.05.2020 12:32 Відповісти
да хитрожипые я вам скажу эти фермеры!!!как получать сверхдоходы так они все крутые и деловые! а заплатить за страховочку не пробывали???
показати весь коментар
15.05.2020 11:55 Відповісти
фермери - хитрожопі. але не дурні. Страховка у нашому беззаконії - дурна трата грошей. Будь-яка страхова компанія видасть страховку на посіви лише з оговоркою про дотримання агротехнології. Ну якщо не всі то більшість дотримується. Але коли настане страховий випадок, то страхова елементарно доведе, що технології не дотрималися і через те загубили врожай. Підключать експертів, агрометцентр той же. Та й в окрузі ж не у всіх пропали посіви. А отже - сам винен. А те, що і землі різні, і опади можуть відрізнятися в межах навіть населенного пункту, а не тільки району, то все - лірика. На яку ще більш хитрожопі страховики найдуть свою різьбу.
показати весь коментар
15.05.2020 12:17 Відповісти
Ще не знаю такого випадку, щоб страхова шайка добровільно і швидко виплатила належну суму застрахованому постраждалому. Бо, як правило, постраждали пересічне НІХТО, а шлєппер-страхувальник грошова цяця, а в кого в руках великі гроші, то в тих же руках не тільки журавель в небі, а і єксПерди, і "судді", і хто завгодно.
показати весь коментар
15.05.2020 14:49 Відповісти
Заплатить не проблема. Где взять? Когда мы будем жить по деньгам? Богатый мент на бедном фермере. Менты на все вкусы - пушистые, холеные, разноцветные. А фермер грязный, постный и вонючий - его даже не жалко.
показати весь коментар
15.05.2020 12:12 Відповісти
ты не видел фермеров, в той же одесской области. Очень богатые люди.
показати весь коментар
15.05.2020 12:32 Відповісти
Как где взять? Не знаешь где они берут? У народа еще возьмут. Народу то ничего не надо, все до последних штанов снимут пока холопы молчат
показати весь коментар
15.05.2020 14:57 Відповісти
Есть такое правило в транспорте."Не вставать до полной остановки!" То есть пока не доедет - не вставать.
показати весь коментар
16.05.2020 18:27 Відповісти
Вангую - сейчас куча фермеров окажутся "пострадавшими". В основном это будут те кто на короткой ноге с теми кто выдает справки.
В стране где центральная власть не работает и все растянуто мелкими местными царьками, раздача халявы - 100% коррупция а не помощь.
Тем более, если задать вопрос - а почему именно фермерам? Давайте тогда всем помогать - парикмахерам которые разорились, продавцам на рынках которые потеряли бизнес, всем.
В нормальных странах есть страховка для этого. Схерали надо возмещать из бюджета неудачу в бизнесе тем кто сэкономил на страховке?
показати весь коментар
15.05.2020 12:36 Відповісти
хватит кормить этих дармоедов, фермеров-спекулянтов!!! Действительно сейчас фермеры со всей украины предоствят липовые справки (купленные у метериологов)! что везде засуха, хотя по всей украине идут дожди, прекрасно растут зерновые, а тут из -за одного придурка будут разбазаривать бюджет страны. Что?? победили уже коронавирус в украине, в достатке закупили маски, халаты, ИВЛ, комбинезоны, аппарат- тесты и прочее. Врачам- беднягам ещё не заплатили обещанные президентом , два месяца назад, 300% зарплаты, а на очереди уже хитрожопые воры-фермеры тут как тут!! Задолбали ! Блин!! То им льготы на приобретение топлива, минеральных удобрений, с\х техники и всё бесплатно, за счёт бюджета. Уже многие из хитрожопых фермеров давно стали мульти миллионерами, а всё ходят с протянутой рукой, как нищие. Привыкли ни хрена не делать: севообороты не соблюдают, лесопосадки повыкорчевывали, снегозадержанием и сохранением влаги не занимаются, оросительные системы разворовали на металлолом, удобрения, до нормы не вносят, технологии обработки почвы нарушают и хотят при этом иметь хороший урожай. Застрахуй свой будущий урожай и получи страховку!! И будь здоров!! Хватит !! Положили Украину на колени!! А гречка при этом, на рынке, уже стоит 40 гривен, булка хлеба каждый год дорожает на на одну гривну. Ха хрена нам, народу Украины, такое ярмо, такие спекулянты-фермеры!! Хотели отделится и быть хозяйвами??? так работайте, выкручивайтесь, учитесь, берите повторные кредиты, пересевайте, рискуйте и анализируйте! Хватит жить на халяву!!!
показати весь коментар
15.05.2020 13:42 Відповісти
Добавим сюда выжигание стерни и травы в посадках около полей. Особенно бесит выжигание стерни. Ну не уроды? Раньше пестицидами обрабатывалось все для борьбы с тем же клопом (с кукурузников поливали аж бегом), а с начала 90х - только огнем.
показати весь коментар
15.05.2020 14:46 Відповісти
Впрочем поджоги травы в лесопосадках не лучше - местами все выгорает сплошняком вместе с деревьями
показати весь коментар
15.05.2020 14:48 Відповісти
а с какого собственно члена государство теперь ответственно за засуху. тем более для самой богатой отрасли в стране. хотели зе, а имеете рф. та же члення
показати весь коментар
15.05.2020 14:48 Відповісти
Ах*еть. Фермерам дают дотации из бюджета тоесть из нашего кармана чтобы они продавали свою продукцию за бугор, а в Украине цены росли. А нах*я мне надо ваши фермеры? С какого **** я я должен им давать налоги на дождь или засуху? Пускай леса меньше вырубают и болота осушают.
показати весь коментар
15.05.2020 14:53 Відповісти
Надо систему орошения строить еще вчера-с каждым годом все засушлевей и засушлевей.
Лесопосадки-на госуровне. Прекратить вырубку лесов! Системы очистки воды внедрять. Стоки канализационные -очищать. Скоро без воды останемся, а депутаты за свои карманы борятся!
показати весь коментар
15.05.2020 14:55 Відповісти
А как же рыночная економика и равноправие? Одним дают дотации на *зеленые тарифы*, другим платят за засуху. Третим за курочек. А с простого народа шкуру живьес сдирают и тарифы с налогами повышают чтобы глотки жирным хитрожопым уродам забить деньгами
показати весь коментар
15.05.2020 14:55 Відповісти
Зараз навіть самий "поганий" чи самий найменший фермер є мільйонером, які компенсації, подивіться на яких вони джипах їздять (із салонів) і в яких маєтках живуть, і вічно стонуть , що грошей немає, як платить робітникам (трактористам і комбайнерам) то у них грошей немає, як купувати джип за 100тис. У.о. то мовчать і не плачуть.
показати весь коментар
15.05.2020 14:57 Відповісти
Зараз навіть самий "поганий" чи самий найменший фермер є мільйонером, які компенсації, подивіться на яких вони джипах їздять (із салонів) і в яких маєтках живуть, і вічно стонуть , що грошей немає, як платить робітникам (трактористам і комбайнерам) то у них грошей немає, як купувати джип за 100тис. У.о. то мовчать і не плачуть.
показати весь коментар
15.05.2020 14:58 Відповісти
Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху. - Ред.) к форс-мажору.

А не кажется вам уродам что ето противозаконно и воровство и нецелевое разбазаривание денег? Вы хотите украсть деньги которые Европа выделила нам на борьбу с короновирусом, на доплаты врачам и на медецинское оборудование. Вы ПРЕСТУПНИКИ.
показати весь коментар
15.05.2020 15:02 Відповісти
Видел видел, но такой власти нагло-тупой и воровской еще не видел, если бы не коронавирус, наверное бы Зеленскому " лапти плел ", пора уже.
показати весь коментар
15.05.2020 15:05 Відповісти
С какого спрашивается хрена народные деньги платить за то, что нет дождя? А давайте тогда пускай государство компенсирует рыбакам за то, что у них не клюет!
показати весь коментар
15.05.2020 15:42 Відповісти
Прочитав тут коменти як жирують українські фермери за рахунок місцевих писюків (((((((
Чули вислів : " Хто не хоче годувати свою армію - годуватиме чужу " ?

Аналогічно-

Смачно вам похарчуватися із закордонного столу , коли на власному ні крихти не залишиться !!!!!!
Дай Боже не подавитися дешевим імпортом ))))))
Лимончики дешеві вже їсте ?
показати весь коментар
15.05.2020 16:09 Відповісти
зрада.
показати весь коментар
15.05.2020 17:23 Відповісти
Я фермеров не идеализирую. Я свято верю в Зеленскаго. Компейсацию фермерам выплатят точно также,как 4 тонны баксов каждому учителю. Причем в те же сроки.
показати весь коментар
16.05.2020 18:31 Відповісти
 
 