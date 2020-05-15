Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху: по 5 тисяч за гектар, - Мінекономіки
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України бачить необхідність виділення грошової компенсації фермерам за втрату посівів через посуху з розрахунку 4,5-5 тис. грн за гектар постраждалих посівів.
Про це під час онлайн-конференції повідомив заступник міністра Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми бачимо необхідність виділення безповоротної разової допомоги, наші розрахунки показують, що це має бути близько 4,5-5 тис. грн на один гектар. І хоча не буде прив'язки до регіону, але ми розуміємо, що 70-75%, а то і 85%, піде в Одеську область", - сказав він.
За словами Висоцького, інструмент компенсації має бути максимально простим – для цього необхідно буде підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр додатково підтвердить площу постраждалих посівів.
Заступник міністра додав, що на цей час Мінекономіки шукає спосіб реалізації цієї ідеї.
"Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши це (засуху. – Ред.) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше", - зазначив він.
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11 травня у Кілійському районі Одеської області фермер покінчив життя самогубством через посуху і неврожай.
Про це у своєму https://www.youtube.com/watch?v=wJTLUjk82jE&feature=emb_logo відеозверненні повідомив глава ОТГ Павло Бойченко.
Він зазначив, що обставини, які змусили 66-річного Василя Сердюченко звести рахунки з життям, безпосередньо пов'язані з небувалою посухою і неврожаєм.
"Василь Миколайович був фермером" середньої руки ". Його фермерське господарство обробляло 150 га землі, орендованих у жителів села Шевченкове. Через посуху його господарство втратило 100 відсотків посівів. Тільки на паї фермеру потрібно було виплатити близько 900 тис. гривень, а врожаю немає. Тому доведений до відчаю чоловік покінчив життя самогубством", - констатував голова громади.
Близько місяця тому на підставі скарг фермерів Кілійська міськрада підтримала звернення до центральних органів влади, надала детальний розклад критичної ситуації в аграрному секторі. Депутати просили керівництво регіону і країни підтримати не великі сільськогосподарські корпорації, а звичайних аграріїв.
Бойченко зазначив, що в держбюджеті аграрний фонд закладено в розмірі близько чотирьох мільярдів гривень. Другий рік поспіль - неврожай, нині небувала посуха поставила людей на межу виживання.
"Послухайте, люди в біді, доведені до відчаю! Сьогодні їм потрібно підставити плече конкретними рішеннями", - наголосив Бойченко у відеозверненні.
Тут багато коментаторів свисять про мішок зерна в уплату за аренду паїв. Мов наживаються на власниках паїв арендатори. Ну як, не задорогий мішечок виявився?
а хватит на всех? или будет как с врачами (300 процентов но со многими оговорками)
правда, агрохолдинги выдерут с зубами, все что им положено)))) в любом случае....
что им стоит подкупить гидрометцентр с их справкой? ))))
бех них и стефан бровки грызть начнет, хоть и на диете.
В стране где центральная власть не работает и все растянуто мелкими местными царьками, раздача халявы - 100% коррупция а не помощь.
Тем более, если задать вопрос - а почему именно фермерам? Давайте тогда всем помогать - парикмахерам которые разорились, продавцам на рынках которые потеряли бизнес, всем.
В нормальных странах есть страховка для этого. Схерали надо возмещать из бюджета неудачу в бизнесе тем кто сэкономил на страховке?
Лесопосадки-на госуровне. Прекратить вырубку лесов! Системы очистки воды внедрять. Стоки канализационные -очищать. Скоро без воды останемся, а депутаты за свои карманы борятся!
А не кажется вам уродам что ето противозаконно и воровство и нецелевое разбазаривание денег? Вы хотите украсть деньги которые Европа выделила нам на борьбу с короновирусом, на доплаты врачам и на медецинское оборудование. Вы ПРЕСТУПНИКИ.
Чули вислів : " Хто не хоче годувати свою армію - годуватиме чужу " ?
Аналогічно-
Смачно вам похарчуватися із закордонного столу , коли на власному ні крихти не залишиться !!!!!!
Дай Боже не подавитися дешевим імпортом ))))))
Лимончики дешеві вже їсте ?