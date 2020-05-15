Експрем'єр Гончарук: Відчуття, ніби президента помістили в інформаційний карантин і продовжують вводити в оману

У команді президента Зеленського присутні три типи людей: за зміни, за президента, за себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив експрем'єр Олексій Гончарук.

"Перший тип членів команди просував ідеї та боровся за зміни. Зараз їх залишилось дуже мало. Другий тип людей турбувався найперше за те, щоб не нашкодити Президенту. Це найближчі до нього люди. Майже сім’я. Третій тип людей — пристосуванці, які використали Президента як соціальний ліфт. Вони уникають "непопулярних тем", будують або свої годівнички, або відпрацьовують чи нарощують собі "рейтинг". Таких переважна більшість", - зазначив він.

За словами Гончарука, навколо президента стали створювати інформаційне поле, яке, на його думку, продовжує формувати помилкове уявлення про ситуацію в країні і, зокрема, про "неефективність" минулого уряду.

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"Після перших невдоволень команда "посипалась", і першу категорію людей "злили" на догоду рейтингам. Президент і його найближче оточення залишилися з пристосуванцями сам на сам. Тепер ситуація складніша: "медовий місяць" закінчився, а робити зміни буде значно складніше", - - підкреслив експрем'єр.

Гончарук зазначив, що земельну реформу провели майже "для галочки", медреформу прибили сумнівними кадровими призначеннями, а співпраця з МВФ тепер видається "вимушеним кроком, щоб запобігти дефолту", а не партнерством в структурних реформах заради розвитку.

"Президента, таке враження, помістили в інформаційний карантин. Його продовжують вводити в оману, що спонукає до ухвалення суперечливих рішень. Сподіваюсь, найближчим часом він зможе розібратися в ситуації. Наразі ж спостерігаємо відсутність системного підходу до будування відносин між державою та українцями. Влада повинна керуватись не міфічними обіцянками, а крок за кроком будувати єдиний механізм задля добробуту людей та економічної стабільності країни", - йдеться в повідомленні.

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"Отже, мій головний висновок за результатами першого року: якщо боїшся, то не обганяй", - підсумував він.