Експрем'єр Гончарук: Відчуття, ніби президента помістили в інформаційний карантин і продовжують вводити в оману
У команді президента Зеленського присутні три типи людей: за зміни, за президента, за себе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив експрем'єр Олексій Гончарук.
"Перший тип членів команди просував ідеї та боровся за зміни. Зараз їх залишилось дуже мало. Другий тип людей турбувався найперше за те, щоб не нашкодити Президенту. Це найближчі до нього люди. Майже сім’я. Третій тип людей — пристосуванці, які використали Президента як соціальний ліфт. Вони уникають "непопулярних тем", будують або свої годівнички, або відпрацьовують чи нарощують собі "рейтинг". Таких переважна більшість", - зазначив він.
За словами Гончарука, навколо президента стали створювати інформаційне поле, яке, на його думку, продовжує формувати помилкове уявлення про ситуацію в країні і, зокрема, про "неефективність" минулого уряду.
"Після перших невдоволень команда "посипалась", і першу категорію людей "злили" на догоду рейтингам. Президент і його найближче оточення залишилися з пристосуванцями сам на сам. Тепер ситуація складніша: "медовий місяць" закінчився, а робити зміни буде значно складніше", - - підкреслив експрем'єр.
Гончарук зазначив, що земельну реформу провели майже "для галочки", медреформу прибили сумнівними кадровими призначеннями, а співпраця з МВФ тепер видається "вимушеним кроком, щоб запобігти дефолту", а не партнерством в структурних реформах заради розвитку.
"Президента, таке враження, помістили в інформаційний карантин. Його продовжують вводити в оману, що спонукає до ухвалення суперечливих рішень. Сподіваюсь, найближчим часом він зможе розібратися в ситуації. Наразі ж спостерігаємо відсутність системного підходу до будування відносин між державою та українцями. Влада повинна керуватись не міфічними обіцянками, а крок за кроком будувати єдиний механізм задля добробуту людей та економічної стабільності країни", - йдеться в повідомленні.
"Отже, мій головний висновок за результатами першого року: якщо боїшся, то не обганяй", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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В прізідєнта продолжають вводіть. Ужос кокой!
Якби ЗЕ був хоч чуточку адекватним - сам побачив би куди котиться його управління державою...
На крайній випадок - попопрохав би хоча б дружину, що вона щоденно читала ЗМІ - що пишуть про його владу, "міністрів", про результати роботи, де крадуть...
Як народ характеризує ЗЕ, куди катяться його рейтинги... Але це - якби сам ЗЕ був адекватним
Бедный мальчик.
Этот проект - лишь демонстрация того: чего бы на сегодня добилась Украина, если бы безмозглое население не усадило на Банковую нынешнюю банду шаромыжников.
Назовите НЕидиота в составе этого режима. Хоть одного.
Окружить себя кацапами Смирновыми, Трофимовыми и ждать объективности, более чем странно. Игра в доброго, не ведающего царя.
У МИД осталось 10 дней на подачу Меморандума в Морской трибунал.
Представители волонтерского сообщества InformNapalm напоминают, что 24 мая 2020 года истекает срок, когда Украина должна подать Меморандум в Международный трибунал по морскому праву. И до сих пор не известно, занимаются ли официальные органы подготовкой всех необходимых документов.
Еще 18 ноября 2019 Лана Зеркаль заявила, что Украина намерена продолжить рассмотрение в Международном трибунале по керченском инцидента: «Приказ Международного трибунала [о возвращении кораблей и экипажа] не был и не является самоцелью. Наша цель - это установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации», - цитирует Зеркаль https://informnapalm.org/ua/tribunal-2020-morsk/ InformNapalm .
Атакованы судна и моряки - это атакована Украины и ее граждане.
Отсутствие международных правовых последствий позволит российским пропагандистам внедрять идеи о том, что РФ имеет какое-то право единолично контролировать проход через Керченский пролив.
Поэтому остановиться на возврате моряков и разграбленных судов, значит - потакать стране-агрессору в продвижении ею реваншистских нарративов.
Существует, как минимум, и доказательная база сообщества InformNapalm, которая позволяет Украине доказать вину РФ - как агрессора и спонсора терроризма.
Основной вопрос в том - как будет действовать в этом вопросе официальная власть, которая должна подать Меморандум.
Эту работу за нее активисты и волонтеры уже не сделают.
Говорящую голову кем не окружи - она останется тем кем и была изначально.
А что касается преЗедента, то его в этот вакуумный карантин никто силой не затаскивал - он сам там удобно разместился!
Хотя, тупой этого никогда не поймёт и не признает....
Хто з виборців Зеленського читав його програму? Та ніхто, я вам більше скажу, Зеленський сам її не читав, а нафіга? І так оберуть. Ви згадайте яку дурню він ніс на стадіоні? Ну якщо присутні там, не розвернулись і не пішли геть із словами - що це зе дебіл, за кого він нам має?а навпаки аплодували, то до чого тут зміна Закону?
Во як житя покрутило.
Кожному українцю слід прочитати, щоби зрозуміти врешті решт, чому чотири, не завжди краще за дві.
https://www.svoboda.org/a/28384275.html?utm_source=russian&utm_medium=banner&utm_campaign=article-banner_3-in-1_GR-1552
https://www.svoboda.org/a/28384275.html?utm_source=russian&utm_medium=banner&utm_campaign=article-banner_3-in-1_GR-1552
Закон, по своей сути, результат не украинской законодательной инициативы, а настоятельного требования Международного валютного фонда, представители которого не скрывали: без его принятия страна не получит необходимой помощи и не сможет рассчитаться с долгами. Закон обсуждали уже после того, как обещанная Украине сумма была вписана в её бюджет на текущий год. Без этих денег стране и до эпидемии коронавируса и карантина грозил бы дефолт и экономический крах, а уж после карантина и подавно.
Тем не менее Зеленскому не удалось обеспечить большинства голосов собственной фракции в Верховной раде для принятия закона в первом чтении. На выручку главе государства пришли оппозиционеры из "Европейской солидарности" его предшественника Петра Порошенко и партии "Голос" Святослава Вакарчука. Уже после того, как "банковский закон" стали готовить ко второму чтению, лоббисты интересов Коломойского развернули яростную активность, чтобы не допустить его принятия, подготовили (ни больше ни меньше) 16 тысяч поправок, обсуждение которых могло бы затянуть дискуссию на несколько месяцев. Парламенту пришлось спешно принимать изменения в регламенте, которые помогли избавиться от "поправочного спама", потом преодолевать сопротивление противников этих изменений и, наконец, голосовать за окончательный вариант законопроекта.
Зеленский банк не вернул, месть не свершилась
На все это ушло несколько недель - и это во время карантина, во время катастрофической нехватки ресурсов! За эти недели кончилось терпение и у МВФ. Фонд отказался продолжать переговоры о долгосрочном кредите и согласился предоставить лишь краткосрочный кредит, разбитый на отдельные транши, причём решения о предоставлении каждой новой порции помощи будут приниматься отдельно - очевидно, из опасения, что у украинской власти может появиться искушение "внести" Коломойского в Приват-банк через черный ход. Лучшей - а вернее, худшей - демонстрации недоверия и не придумаешь.
Но и теперь, когда условия МВФ исполнены и финансовая помощь, пускай и кратковременная, Украине обеспечена, Зеленскому рано отдыхать. "Банковский закон" был законом его желания не оказаться на финансовой мели. Но одновременно принятие этого документа может значительно ухудшить отношения Зеленского с человеком, которому он во многом обязан своей актёрской и политической карьерой. На первый взгляд, Коломойский не должен идти на открытый конфликт с президентом хотя бы потому, что победа Зеленского значительно увеличила его влияние и в украинской политике, и в украинском бизнесе, сделала национальным олигархом №1. Вспомним: в последние годы правления Порошенко Коломойский даже не пытался вернуться в страну из израильской эмиграции, теряя политический вес на родине.
С другой стороны, он ввязался в украинскую предвыборную кампанию 2019 года прежде всего потому, что был глубоко оскорблен национализацией Приват-банка. Причём и Порошенко, политическим союзником которого Коломойский был на выборах 2014 года, пошел на эту приватизацию не от хорошей жизни, а по требованию все тех же международных институций, считавших, что лишившийся реальных денег банк может в случае своего краха обрушить финансовую систему страны.
Однако Коломойский явно не из тех людей, кто считает, что нужно думать о каких-то требованиях МВФ и какой-то украинской стабильности, если речь идет о его интересах. Он был буквально одержим идеей наказания Порошенко - и именно эта идея, а вовсе не желание Зеленского порулить страной, была основным мотивом, который побудил его стать участником и победителем президентской кампании 2019 года. Коломойский при этом публично ратовал за поражение Порошенко и за дефолт одновременно, он прекрасно понимал, к каким катастрофическим последствиям должно было бы привести возвращение ему Приват-банка. Но его эти последствия не пугали. Новый президент Украины просто должен был вернуть ему банк. Просто должен был отомстить за его поруганную честь и за испорченную репутацию.
Зеленский банк не вернул, месть не свершилась. Теперь нам предстоит узнать, смирится ли с этим Коломойский в надежде компенсировать неожиданное поражение доходами в других отраслях украинской экономики или же отношениям бывшего комика с эксцентричным олигархом суждено повторить уже завершенный сценарий отношений бывшего чекиста с другим эксцентричным олигархом недавнего прошлого, Борисом Березовским.
Виталий Портников - журналист, автор и ведущий https://www.svoboda.org/roads-to-liberty программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"
Ржунимогу... Зедебил и политическая карьера - оксюморон!
І ще, чувак, куди поділись сотні млрд залишених Яценюком-Гройсманом?
Остров невезения в океане есть".
Що, дурілка, "самокат не катит, не растёт кокос?"
- эти типы объединяет одно - все они без мозгов
та ні, є чітке усвідомлення того, що на посаді президента перебуває щось таке дебільне та малороське.
А за твоє прем'єрство було інакше??? Ти ж на плівках сам розповідав, що бубочка ні на чому не знається - розкрив державну таємницю тебе й поперли...
От блін - почув, що хитається вже те зелене обдовбане чмо, то повернутись, на хвилі наближующихся зміін, бажаєш - сподобалось пиляти бабло???
Вот такого Шарикова выбрал мудрый нарид в президенты.
про информационный карантин в 21 веке - это вообще из области полного идиотизма.
правда если гринпоцт таки поц , то ничего удивительного.))))))
ну не умеет поц пользоваться смартфоном, планшетом, компом и не читает прессу. ну буквы не знает))))))
короче , бред идиота соросенка, бывшего типа премьер министра из шоблы грнпоца )))))