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Експрем'єр Гончарук: Відчуття, ніби президента помістили в інформаційний карантин і продовжують вводити в оману

Експрем'єр Гончарук: Відчуття, ніби президента помістили в інформаційний карантин і продовжують вводити в оману

У команді президента Зеленського присутні три типи людей: за зміни, за президента, за себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив експрем'єр Олексій Гончарук.

"Перший тип членів команди просував ідеї та боровся за зміни. Зараз їх залишилось дуже мало. Другий тип людей турбувався найперше за те, щоб не нашкодити Президенту. Це найближчі до нього люди. Майже сім’я. Третій тип людей — пристосуванці, які використали Президента як соціальний ліфт. Вони уникають "непопулярних тем", будують або свої годівнички, або відпрацьовують чи нарощують собі "рейтинг". Таких переважна більшість", - зазначив він.

За словами Гончарука, навколо президента стали створювати інформаційне поле, яке, на його думку, продовжує формувати помилкове уявлення про ситуацію в країні і, зокрема, про "неефективність" минулого уряду.

Також дивіться: Найголовніше досягнення Зеленського за рік - він не зкурвився, - Саакашвілі. ВIДЕО

"Після перших невдоволень команда "посипалась", і першу категорію людей "злили" на догоду рейтингам. Президент і його найближче оточення залишилися з пристосуванцями сам на сам. Тепер ситуація складніша: "медовий місяць" закінчився, а робити зміни буде значно складніше", - - підкреслив експрем'єр.

Гончарук зазначив, що земельну реформу провели майже "для галочки", медреформу прибили сумнівними кадровими призначеннями, а співпраця з МВФ тепер видається "вимушеним кроком, щоб запобігти дефолту", а не партнерством в структурних реформах заради розвитку.

"Президента, таке враження, помістили в інформаційний карантин. Його продовжують вводити в оману, що спонукає до ухвалення суперечливих рішень. Сподіваюсь, найближчим часом він зможе розібратися в ситуації. Наразі ж спостерігаємо відсутність системного підходу до будування відносин між державою та українцями. Влада повинна керуватись не міфічними обіцянками, а крок за кроком будувати єдиний механізм задля добробуту людей та економічної стабільності країни", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом. ВIДЕО

"Отже, мій головний висновок за результатами першого року: якщо боїшся, то не обганяй", - підсумував він.

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) Зеленський Володимир (24607)


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Топ коментарі
+59
информационный карантин ???
..Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 883
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15.05.2020 10:10 Відповісти
+43
где-то я уже слышал про хорошего царя и плохих бояр...
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15.05.2020 10:09 Відповісти
+42
У всех здравомыслящих украинцев уже год, как не покидает чувство, что страной правит идиот
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15.05.2020 10:10 Відповісти
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Что соскучился по самокату, дурилка?
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15.05.2020 10:09 Відповісти
Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 7520
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15.05.2020 10:10 Відповісти
где-то я уже слышал про хорошего царя и плохих бояр...
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15.05.2020 10:09 Відповісти
Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 6457
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15.05.2020 10:09 Відповісти
информационный карантин ???
..Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 883
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15.05.2020 10:10 Відповісти
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15.05.2020 10:11 Відповісти
президента поместили... и продолжают вводить...

**********
В прізідєнта продолжають вводіть. Ужос кокой! Експрем'єр Гончарук: Відчуття, ніби президента помістили в інформаційний карантин і продовжують вводити в оману - Цензор.НЕТ 6408
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15.05.2020 19:13 Відповісти
Чувака як скинули з самокату, так він і прозрів. А раніше цього не бачив?
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15.05.2020 10:10 Відповісти
"самокатчик ... ще й дебіл - поре нісенітницю...

Якби ЗЕ був хоч чуточку адекватним - сам побачив би куди котиться його управління державою...
На крайній випадок - попопрохав би хоча б дружину, що вона щоденно читала ЗМІ - що пишуть про його владу, "міністрів", про результати роботи, де крадуть...
Як народ характеризує ЗЕ, куди катяться його рейтинги... Але це - якби сам ЗЕ був адекватним
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15.05.2020 12:07 Відповісти
Президент и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один.

Бедный мальчик.
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15.05.2020 10:10 Відповісти
Ты очень умный. На фоне Гройсмана, который за несколько месяцев построил железку в Борисполь, твой самокат выглядит гигантом машиностроения и транспорта, вместе взятых.
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15.05.2020 10:10 Відповісти
я дуже поважаю результати роботи Гройсмана (як і Порошенка, Яценюка), але заради справедливості - там тієї железки менше 3х км, із інженерних конструкцій лише перехід через дорогу до Борисполя (в місці, де вже не 8 полосна бориспільська траса, а по 2 полоси в кожний бік), ну тобто насправді не дуже складний проект. але Гончарук звісно і того не зробив, тут не заперечую
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15.05.2020 10:36 Відповісти
Вообще-то, помимо эстакады, ещё построены несколько платформ, создана система сигнализации и связи, врезаны стрелки (и там же запасной тупик), дан капитальный ремонт нескольким PESAм. И всё это - за несколько месяцев, в 20 (двадцать) раз дешевле первоначального китайского проекта.
Этот проект - лишь демонстрация того: чего бы на сегодня добилась Украина, если бы безмозглое население не усадило на Банковую нынешнюю банду шаромыжников.
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15.05.2020 10:42 Відповісти
не заперечую. мене тут дивує швидше інше - чому усі попередні влади не зробили цю очевидну і нескладну в реалізації гілку до аеропорту.
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15.05.2020 10:48 Відповісти
Таксистская мафия им в подъездах морды била, запугивала...
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15.05.2020 11:01 Відповісти
что то это напоминает

Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 9990
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15.05.2020 10:10 Відповісти
У всех здравомыслящих украинцев уже год, как не покидает чувство, что страной правит идиот
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15.05.2020 10:10 Відповісти
Почему в единственном числе ?
Назовите НЕидиота в составе этого режима. Хоть одного.
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15.05.2020 10:12 Відповісти
так это ж он их привёл.
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15.05.2020 10:20 Відповісти
а его привели 73% идиотов...
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15.05.2020 10:37 Відповісти
з ним таки за роль прем'єр-міністра не розрахувались...
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15.05.2020 10:11 Відповісти
Он сам не в состоянии зайти в интернет и почитать о том, что творится в стране?

Окружить себя кацапами Смирновыми, Трофимовыми и ждать объективности, более чем странно. Игра в доброго, не ведающего царя.
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15.05.2020 10:12 Відповісти
Пусть подпишется на кого-то нормально в фейсбуке, например, будет знать что творится и что СРОЧНО нужно делать для Украины, а не для Бени с Ахметовым.

У МИД осталось 10 дней на подачу Меморандума в Морской трибунал.


Представители волонтерского сообщества InformNapalm напоминают, что 24 мая 2020 года истекает срок, когда Украина должна подать Меморандум в Международный трибунал по морскому праву. И до сих пор не известно, занимаются ли официальные органы подготовкой всех необходимых документов.

Еще 18 ноября 2019 Лана Зеркаль заявила, что Украина намерена продолжить рассмотрение в Международном трибунале по керченском инцидента: «Приказ Международного трибунала [о возвращении кораблей и экипажа] не был и не является самоцелью. Наша цель - это установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации», - цитирует Зеркаль https://informnapalm.org/ua/tribunal-2020-morsk/ InformNapalm .
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15.05.2020 10:17 Відповісти
Через 10 дней, 24 мая 2020 года https://www.facebook.com/lana.zerkal/posts/3291830167516804?comment_id=3292113250821829&reply_comment_id=3292131417486679 истекает срок, в который Украина должна подать в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге основной Меморандум, изложив правовую позицию и требования. И этот кейс является знаковым и символическим для Украины.
Атакованы судна и моряки - это атакована Украины и ее граждане.
Отсутствие международных правовых последствий позволит российским пропагандистам внедрять идеи о том, что РФ имеет какое-то право единолично контролировать проход через Керченский пролив.
Поэтому остановиться на возврате моряков и разграбленных судов, значит - потакать стране-агрессору в продвижении ею реваншистских нарративов.

Существует, как минимум, и доказательная база сообщества InformNapalm, которая позволяет Украине доказать вину РФ - как агрессора и спонсора терроризма.
Основной вопрос в том - как будет действовать в этом вопросе официальная власть, которая должна подать Меморандум.
Эту работу за нее активисты и волонтеры уже не сделают.
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15.05.2020 10:18 Відповісти
А може у Бубочки обмежений інтернет як в Північній Кореї! Може там у його країні в смартфоні все в ажурі і його ******* як "уважаемого Леонида Ильича " в свій час!
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15.05.2020 10:57 Відповісти
Може. Але блоги Федини із Зверобій побачив і заяви-кляузи на них накатав.
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15.05.2020 11:03 Відповісти
Гончарук, ты ничего не понял.
Говорящую голову кем не окружи - она останется тем кем и была изначально.
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15.05.2020 10:13 Відповісти
ЗЕ нифчом неуиноуат!!!
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15.05.2020 10:15 Відповісти
Йон не руководит страной, а руководят им, какой может быть с него спрос. Таки йон нифчом и неуиноуат, йон ещё мал, всего 42 годика и его обижают вредные девочки.
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15.05.2020 10:23 Відповісти
Запугали сорванца совсем.
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15.05.2020 11:01 Відповісти
Болезнь называется кацапщина,тяжелая хворь,сомневаюсь что вылечат
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15.05.2020 10:16 Відповісти
Людина в скруті, через епідемію не може заробляти основним видом діяльності (масовка в ток шоу), а вам аби посміятись.
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15.05.2020 10:18 Відповісти
в ********** все стабільно
Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 8369
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15.05.2020 10:18 Відповісти
Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 2670
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15.05.2020 10:19 Відповісти
Алё! Это прачечная?
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15.05.2020 10:28 Відповісти
Х......ная! Єто мінистєрство зєкультури!
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15.05.2020 10:32 Відповісти
Оце такі є в нас культурні люди. Тупі із вищою освітою і совковим дипломом вбивці.
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15.05.2020 11:09 Відповісти
скрепно)))
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15.05.2020 11:52 Відповісти
А найстрашніше, що з ним згодна більшисть зебілів.
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15.05.2020 10:23 Відповісти
Похоже на стеб
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15.05.2020 10:47 Відповісти
Может он такой и есть, ограниченный?
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15.05.2020 10:19 Відповісти
Гончарука нет в кодлане Коломойского но его дело- прокукарекал а там хоть не рассветай-живёт. Гончарук призывает./Гончарук поручил /Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /предлагаю, - Гончарук /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук : " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/получит - Гончарук/ поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ мы преодолеваем, - Гончарук./ Сегодня в Украине абсолютно(!) нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук.
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15.05.2020 10:19 Відповісти
Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение - Цензор.НЕТ 9555
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15.05.2020 10:22 Відповісти
Та не дай Бог! Скільки ще можна! Болівар двох не повезе.
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15.05.2020 10:26 Відповісти
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
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15.05.2020 10:22 Відповісти
Есть еще четвёртый тип людей: в рабочее время катаются на самокате по кабинету!
А что касается преЗедента, то его в этот вакуумный карантин никто силой не затаскивал - он сам там удобно разместился!
Хотя, тупой этого никогда не поймёт и не признает....
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15.05.2020 10:23 Відповісти
Так, кловуна досі обманюють, що він нібито президент
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15.05.2020 10:29 Відповісти
Та Ви і самі розумієте що від нього нічого не залежить,королем управляє його світа.Та хоби не прийшов із самими благими намірами на міста все ізкороблять та повернуть на свою користь.Ось чому я Вам вчора писав що треба змінювати виборчі закони.Ці Закони мають написати провідні українські правовіди а їх затвердити всеукраїнським референдумом,так як Рада ніколи не буде рубати сук на якому сидить.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
яка різниця по яким законам обирає той, хто обирати не вміє? Ну візьміть папуаса дикого, що змінить для нього колір ноутбука? Навіть за цих законів, якби люди цікавились кого обирають,що ті будуть робити та ставили реальні вимоги, усе було би Ок.
Хто з виборців Зеленського читав його програму? Та ніхто, я вам більше скажу, Зеленський сам її не читав, а нафіга? І так оберуть. Ви згадайте яку дурню він ніс на стадіоні? Ну якщо присутні там, не розвернулись і не пішли геть із словами - що це зе дебіл, за кого він нам має?а навпаки аплодували, то до чого тут зміна Закону?
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15.05.2020 12:54 Відповісти
ніби розумні речі пропонуєш, але де ти українську вчив?
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15.05.2020 14:37 Відповісти
В Закарпатті милий в Закарпатті.
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15.05.2020 15:18 Відповісти
ти може т.з русин? багато дуже русизмів в тексті, ну то таке.
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15.05.2020 17:52 Відповісти
Я не знаю хто я,батько Словак мама Венгерка а прийшли окупанти в 1945 то їх записали українцями так що і я мабуть українець,по крайній мірі так записано в метриці.
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15.05.2020 21:04 Відповісти
P.S.І це ще не все,я т.з. українецць перша жінка була венгерка а тепер маю жінку українську польку.
Во як житя покрутило.
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15.05.2020 21:08 Відповісти
всяке буває, головне людиною залишатись, вважаєш себе українцем значить так і є. будь здоровий. бо дехто себе називає, але не є українцем - хохол, малорос чи ще який покруч.
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16.05.2020 08:35 Відповісти
Ранком читали https://www.0312.ua/ ,на всю область всього одне робоче місце для лабораторного підтверження хвороби та інфекційна лікарня благає допомогу у волонтерів при тому що тільки за одну заправку президентського літака до Ужгорода можна обладнати 5-6 таких робочих місць.
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15.05.2020 11:13 Відповісти
Пасаветуйте что пачитать. (С)
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15.05.2020 10:29 Відповісти
Скотский двор (Ферма тварин) Д.Оруелл
Кожному українцю слід прочитати, щоби зрозуміти врешті решт, чому чотири, не завжди краще за дві.
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15.05.2020 12:58 Відповісти
А ты, Гончарук, к какому типу отнесешь себя? Только не говори, что к дебилам...
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15.05.2020 10:30 Відповісти
Украинский парламент после нескольких недель изнурительной борьбы https://www.svoboda.org/a/30609884.html принял так называемый "банковский закон ", который делает невозможным возвращение ранее национализированных банков их бывшим владельцам. А если уж быть конкретным - делает невозможным возвращение Приват-банка, системообразующего банка страны, украинскому олигарху Игорю Коломойскому, одному из творцов победы Владимира Зеленского на выборах президента страны.
https://www.svoboda.org/a/28384275.html?utm_source=russian&utm_medium=banner&utm_campaign=article-banner_3-in-1_GR-1552



https://www.svoboda.org/a/28384275.html?utm_source=russian&utm_medium=banner&utm_campaign=article-banner_3-in-1_GR-1552
Закон, по своей сути, результат не украинской законодательной инициативы, а настоятельного требования Международного валютного фонда, представители которого не скрывали: без его принятия страна не получит необходимой помощи и не сможет рассчитаться с долгами. Закон обсуждали уже после того, как обещанная Украине сумма была вписана в её бюджет на текущий год. Без этих денег стране и до эпидемии коронавируса и карантина грозил бы дефолт и экономический крах, а уж после карантина и подавно.
Тем не менее Зеленскому не удалось обеспечить большинства голосов собственной фракции в Верховной раде для принятия закона в первом чтении. На выручку главе государства пришли оппозиционеры из "Европейской солидарности" его предшественника Петра Порошенко и партии "Голос" Святослава Вакарчука. Уже после того, как "банковский закон" стали готовить ко второму чтению, лоббисты интересов Коломойского развернули яростную активность, чтобы не допустить его принятия, подготовили (ни больше ни меньше) 16 тысяч поправок, обсуждение которых могло бы затянуть дискуссию на несколько месяцев. Парламенту пришлось спешно принимать изменения в регламенте, которые помогли избавиться от "поправочного спама", потом преодолевать сопротивление противников этих изменений и, наконец, голосовать за окончательный вариант законопроекта.

Зеленский банк не вернул, месть не свершилась

На все это ушло несколько недель - и это во время карантина, во время катастрофической нехватки ресурсов! За эти недели кончилось терпение и у МВФ. Фонд отказался продолжать переговоры о долгосрочном кредите и согласился предоставить лишь краткосрочный кредит, разбитый на отдельные транши, причём решения о предоставлении каждой новой порции помощи будут приниматься отдельно - очевидно, из опасения, что у украинской власти может появиться искушение "внести" Коломойского в Приват-банк через черный ход. Лучшей - а вернее, худшей - демонстрации недоверия и не придумаешь.
Но и теперь, когда условия МВФ исполнены и финансовая помощь, пускай и кратковременная, Украине обеспечена, Зеленскому рано отдыхать. "Банковский закон" был законом его желания не оказаться на финансовой мели. Но одновременно принятие этого документа может значительно ухудшить отношения Зеленского с человеком, которому он во многом обязан своей актёрской и политической карьерой. На первый взгляд, Коломойский не должен идти на открытый конфликт с президентом хотя бы потому, что победа Зеленского значительно увеличила его влияние и в украинской политике, и в украинском бизнесе, сделала национальным олигархом №1. Вспомним: в последние годы правления Порошенко Коломойский даже не пытался вернуться в страну из израильской эмиграции, теряя политический вес на родине.
С другой стороны, он ввязался в украинскую предвыборную кампанию 2019 года прежде всего потому, что был глубоко оскорблен национализацией Приват-банка. Причём и Порошенко, политическим союзником которого Коломойский был на выборах 2014 года, пошел на эту приватизацию не от хорошей жизни, а по требованию все тех же международных институций, считавших, что лишившийся реальных денег банк может в случае своего краха обрушить финансовую систему страны.
Однако Коломойский явно не из тех людей, кто считает, что нужно думать о каких-то требованиях МВФ и какой-то украинской стабильности, если речь идет о его интересах. Он был буквально одержим идеей наказания Порошенко - и именно эта идея, а вовсе не желание Зеленского порулить страной, была основным мотивом, который побудил его стать участником и победителем президентской кампании 2019 года. Коломойский при этом публично ратовал за поражение Порошенко и за дефолт одновременно, он прекрасно понимал, к каким катастрофическим последствиям должно было бы привести возвращение ему Приват-банка. Но его эти последствия не пугали. Новый президент Украины просто должен был вернуть ему банк. Просто должен был отомстить за его поруганную честь и за испорченную репутацию.
Зеленский банк не вернул, месть не свершилась. Теперь нам предстоит узнать, смирится ли с этим Коломойский в надежде компенсировать неожиданное поражение доходами в других отраслях украинской экономики или же отношениям бывшего комика с эксцентричным олигархом суждено повторить уже завершенный сценарий отношений бывшего чекиста с другим эксцентричным олигархом недавнего прошлого, Борисом Березовским.
Виталий Портников - журналист, автор и ведущий https://www.svoboda.org/roads-to-liberty программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"
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15.05.2020 10:31 Відповісти
МВФ потребовал что-то от Порошенко или на Коломойского было заведено уголовное дело в США, без которого сложно было тронуть обворованный Приват?
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15.05.2020 10:54 Відповісти
"....своей актёрской и политической карьерой."
Ржунимогу... Зедебил и политическая карьера - оксюморон!
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15.05.2020 19:32 Відповісти
Квартал зачекався свого піяніста Вже пора йому до "інструменту"
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15.05.2020 10:32 Відповісти
Ви там всі такі. Реальне життя не для вас. Для вас це шоу.

І ще, чувак, куди поділись сотні млрд залишених Яценюком-Гройсманом?
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15.05.2020 10:34 Відповісти
Хто дебіла на самокаті до бабок підпустить? - там чудачки на "Теслах" в очереді стоять.
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15.05.2020 10:40 Відповісти
"Весь покрытый зеленью, абсолютно весь

Остров невезения в океане есть".

Що, дурілка, "самокат не катит, не растёт кокос?"
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15.05.2020 10:38 Відповісти
Які підступні боярі ! Не дають зарю мудро правити. А мені здається бояре ні до чого тут. Просто сцарь дебіл .
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15.05.2020 10:38 Відповісти
Як там казав їхній классик? - "Ах, абмануть міня нє трудно!.. Я сам обманиваться рад!". Так, все воно знає...
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15.05.2020 10:43 Відповісти
********** * то дійсно *проФФесіонали *. але Гончарук сам ох.. ПРофурсетка .
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15.05.2020 10:45 Відповісти
С самого начала у Зе карантин умственной деятельности
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15.05.2020 10:47 Відповісти
В команде президента Зеленского присутствуют три типа людей: за изменения, за президента, за себя.Источник: https://censor.net/n3195732

- эти типы объединяет одно - все они без мозгов
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15.05.2020 10:48 Відповісти
"Президента, такое впечатление, поместили в информационный карантин. Источник: https://censor.net/n3195732
та ні, є чітке усвідомлення того, що на посаді президента перебуває щось таке дебільне та малороське.
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15.05.2020 10:59 Відповісти
"В команде президента Зеленского присутствуют три типа людей: за изменения, за президента, за себя"! Отличная матрица. Если в процентах, то за себя 95%, а остальное, возможно, поровну...?
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15.05.2020 11:01 Відповісти
Зеленскому похоже Ермак на ночь читает сказки Бажова про хозяина медной горы...
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15.05.2020 11:04 Відповісти
Ані вігаварілісь. Ані нічага больше не уміють!
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15.05.2020 11:11 Відповісти
Оговталось - нещастя на самокаті???
А за твоє прем'єрство було інакше??? Ти ж на плівках сам розповідав, що бубочка ні на чому не знається - розкрив державну таємницю тебе й поперли...
От блін - почув, що хитається вже те зелене обдовбане чмо, то повернутись, на хвилі наближующихся зміін, бажаєш - сподобалось пиляти бабло???
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15.05.2020 11:29 Відповісти
ключове слово - продолжают , ну прямо по Фрейду
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15.05.2020 11:31 Відповісти
Після нових виборів відношення до членів ЗЕкоманди буде як до німецьких поліцаїв.
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15.05.2020 11:42 Відповісти
Выходит,что свита Гаранта "лапшу на уши"ему вешает в целях личного обогащения?Похоже, спрыгнув с самоката экс-министр непрочь вновь на него запрыгнуть и оказаться у желанного госкорыта..
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15.05.2020 11:42 Відповісти
Президент что, совсем юный и несмышленый ребёнок? Он сам себя поместил в это ведро - он просто отошёл в сторону от проблем в стране и запустил все на самотёк. Почему? Потому что слаб волей и не достаточно интеллекта выбрать правильных и ответственных людей на должности - он считает, что хохмачи по сцене могут управлять страной.
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15.05.2020 11:51 Відповісти
Такое происходит у нас с каждым президентом. Как только вступают в должность сразу же начинают жить в какой-то параллельной реальности.
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15.05.2020 13:19 Відповісти
Да, это правда. Я это наблюдаю со времен Ющенко. Ющенко, Януковощь, Порошенко и теперь этот крендель. Кто в большей степени, кто в меньшей, но все теряли связь с реальностью и все поплатились. На очереди Бубочка.
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15.05.2020 13:27 Відповісти
Другими словами: воно таке тупе, що сам не в змозі самостійно мислити та приймати рішення.
Вот такого Шарикова выбрал мудрый нарид в президенты.
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15.05.2020 13:24 Відповісти
"будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение" - ДРУГИМИ СЛОВАМИ: ВАВУ ЗАСУНУЛИ В ПРЕЗЕРВАТИВ И ИМ ВЕЗДЕ ВВОДЯТ.
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15.05.2020 13:29 Відповісти
гогнчарук это кто? это тот долбо*б который катается на самокате и обещал рост ввп на 40%?
про информационный карантин в 21 веке - это вообще из области полного идиотизма.
правда если гринпоцт таки поц , то ничего удивительного.))))))
ну не умеет поц пользоваться смартфоном, планшетом, компом и не читает прессу. ну буквы не знает))))))
короче , бред идиота соросенка, бывшего типа премьер министра из шоблы грнпоца )))))
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15.05.2020 13:42 Відповісти
я підтримую гончарука.хочеш змінити країну-дій!
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15.05.2020 13:49 Відповісти
ми завжди бачили обіцяючих і лежачих президентів.далі так не треба
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15.05.2020 13:50 Відповісти
обидывся.
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15.05.2020 17:24 Відповісти
Як шкода президента. Зараз заплачу. Так чого він поперся в президенти, якщо з ним так можна поводитись? Хоча чесніше - про що думали виборці, коли голосували?
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16.05.2020 00:48 Відповісти
 
 