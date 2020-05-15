Проблема забруднення повітря Дарницькою ТЕЦ та іншими підприємствами Києва досі не вирішена, - ексдепутат Київради Гриценко
Проблема забруднення повітря підприємствами Києва в Дарницькому районі столиці досі не вирішена.
Про це повідомив у Facebook активіст "Автомайдану", колишній боєць АТО та ексдепутат Київради Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
"Київ і зараз (14 травня. - Ред.) після дощу має негарні показники забруднення у світі. І в першу чергу це Дарницький район... Дарницька ТЕЦ, Енергія, БСА .. жодне з цих проблемних питань і досі не вирішується", - написав він.
Гриценко зазначив, що тендер на реконструкцію БСА "скасовано через відсутність другого учасника, і все починається заново".
"Енергія - й досі не встановлено необхідні фільтри. ТЕЦ-4 та золовідвал - все те саме: бурі пилові, вугілля і по суті повільне вбивство киян. Кононенко зі Шкрібляком продовжують заробляти кошти", - зазначив він.
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В Польщі майже 10% електроенергії виробляється вітроелектростанціями. Наприклад, в 2017 році ними було вироблено майже 15 млрд кВт-год. Це половина того, що було вироблено Запорізькою АЕС.
Щороку кількість виробленої вітроелектроенергії зростає на 15-40%.
2)Стартові можливості Польщі були в 2-3 рази гіршими від українських.
3)З Польщі виїхало на ПМЖ в інші країни офіційно 2,5млн громадян. За іншими підрахунками в 1,5 рази більше.
4)Найвищий "зелений тариф" в Україні, а вітроелектроенергетичні парки будують в Польщі, причому дуже швидкими темпами.
5)Тимошенки, ахмєтови, коломойські, порошенки, юшенки та інша нацючня у владі, коло влади, над владою тридцять років. А де солодше? За цей час ВВП Польщі виріс майже удвадцятеро! А України?
6)Оті, вище, чіпляються за війну незгірше за Путіна. Бо війна все списує.
А в Польщі чіпляються за неродючу колись землю, за нові технології, за знищення корупції, за міжнародні інвестиції, за соціальну політику, за відкриття країни для розвинутих ринкових економік, за рівні права для всіх, хто чесно працює на загальну користь, незалежно від національності, громадянства, статі, віку і т.д. І це підтримується громадянами.
І тому країна має результат, який невпинно покращується ось уже четверть століття.