Проблема забруднення повітря Дарницькою ТЕЦ та іншими підприємствами Києва досі не вирішена, - ексдепутат Київради Гриценко

Проблема забруднення повітря підприємствами Києва в Дарницькому районі столиці досі не вирішена.

Про це повідомив у Facebook активіст "Автомайдану", колишній боєць АТО та ексдепутат Київради Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ і зараз (14 травня. - Ред.) після дощу має негарні показники забруднення у світі. І в першу чергу це Дарницький район... Дарницька ТЕЦ, Енергія, БСА .. жодне з цих проблемних питань і досі не вирішується", - написав він.

Гриценко зазначив, що тендер на реконструкцію БСА "скасовано через відсутність другого учасника, і все починається заново".

"Енергія - й досі не встановлено необхідні фільтри. ТЕЦ-4 та золовідвал - все те саме: бурі пилові, вугілля і по суті повільне вбивство киян. Кононенко зі Шкрібляком продовжують заробляти кошти", - зазначив він.

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