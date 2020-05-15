Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу знизилася у 12 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила або дорівнювала кількості захворілих за минулу добу, а кількість хворих таким чином знизилася у 12 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", згідно з даними, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони в середу вранці, в шести областях - Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській і Черкаській - кількість осіб, які видужали від початку пандемії, перевищила кількість хворих на цей час.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в м.Києві, Волинській, Харківській і Чернівецькій областях, одужання - в Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 20 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 9 - одужання (від початку пандемії було 674 хворих, 7 померлих і 364 особи видужали), зараз в області хворіє 303 особи (на 10 більше за добу);

- у Волинській області - 47 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 2 - одужання (від початку пандемії 582 особи захворіли, 16 померли і 142 одужали), зараз хворіє 424 особи (за добу на 44 більше);

- у Дніпропетровській області - 10 нових випадків захворювання і 9 - одужання (за весь час 791 особа захворіла, 10 померли і 91 видужала), зараз хворіє 690 осіб (за добу на 1 більше);

- у Донецькій області - 4 нові випадки захворювання, нових випадків захворювання і смерті не було (за весь час - 121 хворий, 3 померлих і 34 особи видужали), зараз хворіє 84 особи;

- у Житомирській області - 5 нових випадків захворювання і 42 - одужання (538 осіб захворіли, 12 померли і 123 одужали за весь час), зараз хворіє 403 особи (на 37 менше за добу);

- у Закарпатській області - 25 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 8 - одужання (за весь час 816, 21 і 128 відповідно), зараз хворіє 667 осіб (за добу на 15 більше);

- у Запорізькій області 9 осіб захворіли, 11 - одужали (від початку пандемії - 356 хворих, 8 померлих і 160 осіб видужали), зараз хворіє 188 осіб (на 2 менше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 15 травня зафіксовано 483 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 17 330, летальних - 476, одужали 4 473 особи

- в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 22 нові випадки захворювання на COVID-19, 2 - смерті і 22 - одужання (1188 хворих, 67 померлих і 445 осіб видужали з початку пандемії), зараз хворіє 676 осіб (на 2 менше за добу );

- у Києві - 56 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 11 - одужання (загалом 2068 випадків захворювання, 43 - смерті і 200 - одужання від початку пандемії), зараз у столиці хворіє 1825 осіб (за добу на 44 більше);

- у Київській області підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19 і по 2 - смерті і одужання (від початку пандемії 1094 особи захворіли, 26 померли і 188 одужали), зараз хворіє 880 осіб (за добу на 23 більше);

- у Кіровоградській області - 5 нових випадків захворювання і 12 - одужання (за весь час 437 осіб захворіли, 20 померли і 300 одужали), зараз хворіє 117 осіб (на 7 менше за добу);

- у Луганській області 2 особи одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 42 особи захворіли і 17 одужали, померлих не було), зараз хворіє 25 осіб;

- у Львівській області підтверджено 38 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 11 - одужання (за весь час - 942 хворих, 23 померлих і 180 осіб видужали), зараз хворіє 739 осіб (на 26 більше за день);

- у Миколаївській області 10 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (за весь час - 228 хворих, 5 померлих і 78 осіб видужали), зараз хворіє 145 осіб;

- в Одеській області - 19 нових випадків захворювання і 3 - одужання (від початку пандемії 712 осіб захворіли, 7 померли і 43 одужали), зараз хворіє 662 особи (за добу на 16 більше);

- у Полтавській області 8 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (257 хворих, 8 померлих і 163 особи видужали за весь час), зараз хворіє 86 осіб;

- у Рівненській області - 12 нових випадків захворювання і 39 - одужання (за все час - 1074 хворих, 24 померлих і 293 особи видужали), хворіє 757 осіб (на 27 менше за добу);

Також читайте: За добу 48 дітей і 142 медпрацівники захворіли на COVID-19, загалом інфіковано 1 220 дітей і 3 420 медиків, - Степанов

- у Сумській області 3 особи одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (за весь час 158 осіб захворіли, 4 померли і 85 одужали), зараз хворіє 69 осіб;

- у Тернопільській області - 27 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 50 - одужання (за весь час - 1060, 22 і 482 відповідно), зараз хворіє 556 осіб (за добу на 24 менше);

- у Харківській області - 44 нові випадки захворювання, 2 - смерті і 7 - одужання (за весь час - 757, 23 і 94 відповідно), зараз хворіє 640 осіб (за добу на 35 більше);

- у Херсонській області - 2 нові випадки захворювання та 5 - одужання (за весь час 167 хворих, 2 померлих і 101 особа одужала), зараз хворіє 64 особи (на 3 менше за добу);

- у Хмельницькій області - 13 нових випадків захворювання на COVID-19 і по 1 - смерті і одужання (від початку пандемії 222 хворих, 9 померлих і 55 осіб видужали), зараз хворіє 158 осіб (на 11 більше за добу);

- у Черкаській області - 2 нові випадки захворювання та 16 - одужання (від початку пандемії 350 осіб захворіли, 15 померли і 177 одужали), зараз хворіє 158 осіб (на 14 менше за добу);

- у Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 84 нові випадки захворювання на COVID-19, 6 - смерті і 47 - одужання (2600 хворих, 95 померлих і 511 осіб видужали від початку пандемії), зараз в області хворіє 1994 особи (на 31 більше, ніж напередодні);

- у Чернігівській області - 12 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не було (за весь час - 96 хворих, 6 померлих і 19 осіб видужали), зараз хворіє 71 особа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії