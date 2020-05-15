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Новини Співпраця з МВФ
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Україна розраховує отримати транш від МВФ протягом тижня або двох, - заступниця голови ОП Ковалів

Україна розраховує отримати транш від МВФ протягом тижня або двох, - заступниця голови ОП Ковалів

За словами заступника голови Офісу Президента, Україна очікує отримання першого траншу МВФ протягом тижня або двох. При цьому обсяг нової програми співпраці поки фіналізується.

Україна розраховує отримати перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом протягом тижня або двох. Про це агентству Reuters повідомила заступниця глави Офісу Президента України Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

При цьому обсяг нової програми співпраці поки фіналізується.

За її словами, ухвалення парламентом закону про банківську діяльність і інші кроки є "явним свідченням того, що Україна має великі зобов'язання щодо проведення реформ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів

Автор: 

МВФ (3086) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+7
Влажные мечты клоунов. Закон даже не подписан. Дураков в МВФ,которых клоун посылал в жо, нету.
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15.05.2020 10:31 Відповісти
+7
Зеленский, во время президентства Порошенко, сравнивал Украину, с порноактрисой, цитирую "готовой принять все с любой стороны". А сейчас? Разница в том, что при Пете готовых было платить достаточно, а сейчас Вовану "клиентов" умолять приходиться
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15.05.2020 10:38 Відповісти
+6
Уже неделю звучит "в течение недели или двух,"
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15.05.2020 10:25 Відповісти
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Уже неделю звучит "в течение недели или двух,"
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15.05.2020 10:25 Відповісти
Звучит как через год ! интересно кто у нас будет президентом ?
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15.05.2020 10:39 Відповісти
С сентября 2019 года это звучит почти каждый день в течении всех 7 месяцев.
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15.05.2020 11:19 Відповісти
Радоватьсч, тому что взял в долг может только идиот
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15.05.2020 10:26 Відповісти
Бенино мудачье же заблокировало подписание а тимошонка подала в суд, пусть не спешат, а то кинут
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15.05.2020 10:26 Відповісти
А якщо ні? Вірніше, коли не отримає?
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15.05.2020 10:27 Відповісти
Скажут еще раз, что уже вот-вот получат.
Они так уже 7 месяцев делают.
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15.05.2020 11:15 Відповісти
Влажные мечты клоунов. Закон даже не подписан. Дураков в МВФ,которых клоун посылал в жо, нету.
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15.05.2020 10:31 Відповісти
https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1261020856286949377 11 ч

Мосійчучка недвозначно і наполегливо натякнула, що виступ Саакашвілі в "Право на владу" - це виступ прем'єр-міністра.
"Перед нами тіньовий прем'єр" (с)
Отже, зомбування посилюють.
Закопуємось далі, мальчіки і дєвочки
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15.05.2020 10:36 Відповісти
Україна розраховує отримати транш від МВФ протягом тижня або двох, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 1110
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15.05.2020 10:49 Відповісти
кому пока нєвдомьок:
саак - бурова насадка на українобітноє орудіє крємля бєньку
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15.05.2020 10:52 Відповісти
тепер сценарій відомий: його прим'єром не призначать (може банально не вистачити голосів в Раді; вже не кажучи про банальні розклади серед олігархів-спонсорів Зе); і в Україні з'явиться новий "баригаЗе"...
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15.05.2020 11:13 Відповісти
Боритесь с коррупцией! Никакого транша обманщикам не дают!
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15.05.2020 10:36 Відповісти
Они (зеленые) может и клоуны но не дураки . Знаете сколько незаконнорожденных детей одеть - обуть надо? Да каждому по Мерсу и вилле в Италии . Да чтобы без деклараций
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15.05.2020 10:41 Відповісти
Зеленский, во время президентства Порошенко, сравнивал Украину, с порноактрисой, цитирую "готовой принять все с любой стороны". А сейчас? Разница в том, что при Пете готовых было платить достаточно, а сейчас Вовану "клиентов" умолять приходиться
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15.05.2020 10:38 Відповісти
Україна розраховує отримати транш від МВФ протягом тижня або двох, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 5079
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15.05.2020 10:43 Відповісти
Смутное время...
Мнения 14-май, 22:459 2 656 0

Я люблю свою страну, но своему государству сегодня я не доверяю.

Парадокс? Нет.

Слухи о слитых базах данных, на бедняг из которых теперь можно вешать кредиты.

Отсутствие налички в банкоматах, или странно не работающие внезапно несколько рядом, одновременно.

Право штрафовать людей на баснословные суммы.

Разное, всякое... Смутное время, в которое уже не появляется мысль об открытии бизнеса, а только о его закрытии и каком-то выживании...

Я люблю свою страну, но именно сегодня при именно этой власти я в никакие гарантии не верю.

Чувство самосохранения, интуиция, наблюдения - все кричит о том, что лучше уже было. До этих "новых лиц". И наверное будет. После них, если выстоим.

Я верю в Армию, но не верю в политическую волю государства защититить меня. Я верю в лучшее, но бла-бла по телевизору упорно держит в напряжении и ожидании.

Я больше не открою депозит, я задаю вопросы, куда эта власть потратила мои налоги.

И больно осознавать, что эти кортежи из 42 (?) машин оплачиваем и мы с вами. И я.

Топливо для их мерседесов, или зарплаты для этих чиновников.

Все, что я знаю - это то, что до Зе даже с активной фазой войны у нас было больше экономических гарантий.

И ребята на фронте были лучше накормлены.

И рабочих мест было больше.

Я люблю свою страну, очень.

Вот только голова у этой рыбы подгнивает по зеленой милости.

Елена Кудренко
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15.05.2020 10:39 Відповісти
ковалив расчитывает оттяпать от кредита на новый мерседес ?
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15.05.2020 11:10 Відповісти
Да сколько ж можно...
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15.05.2020 11:14 Відповісти
Значить, занотовуємо: 30 чи 31 травня спитати "де гроші, Юль?"
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15.05.2020 11:21 Відповісти
Или трёх ,четырех, я бы не давал ,Шмыгло сегодня здесь , завтра там. За Клоуна я вообще молчу ,кто даст Клоуну🤣🤦😂
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15.05.2020 11:23 Відповісти
"Барыня легли и просют"... Земельку продали, банки нагнули, а кредита-то все нет! Киданул МВФ зеленую шоблу, и по сумме кредита, и по срокам выдачи.
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15.05.2020 11:48 Відповісти
Потрясающая экономическая мощь! Вау! А завод хоть один пробовали построить? Или московская мамка не разрешает?
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15.05.2020 11:49 Відповісти
вот мне интересно кто то сядет в этой долбаной стране ?)))))
как по мне, зеленые будут разбегаться кто куда после окончания срока каденции.

они дебилы уже столько наворотили, мама не горюй)))))
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15.05.2020 13:26 Відповісти
этот транш будет проеден за пару дней.
просто потрачен на покрытие дефицита бюджета.
это как взять кредит на чтобы поесть.
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15.05.2020 16:45 Відповісти
знов зрада.
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15.05.2020 17:30 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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15.05.2020 22:09 Відповісти
 
 