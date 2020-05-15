Україна розраховує отримати транш від МВФ протягом тижня або двох, - заступниця голови ОП Ковалів

За словами заступника голови Офісу Президента, Україна очікує отримання першого траншу МВФ протягом тижня або двох. При цьому обсяг нової програми співпраці поки фіналізується.

Україна розраховує отримати перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом протягом тижня або двох. Про це агентству Reuters повідомила заступниця глави Офісу Президента України Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

При цьому обсяг нової програми співпраці поки фіналізується.

За її словами, ухвалення парламентом закону про банківську діяльність і інші кроки є "явним свідченням того, що Україна має великі зобов'язання щодо проведення реформ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів