Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати
Надзвичайний і повноважний посол Костянтин Єлісєєв вважає, що президент Володимир Зеленський і його команда відповідальні за охолодження відносин зі США - ключовим стратегічним партнером України.
"Перший рік президентства Зеленського у відносинах зі США став роком втрачених можливостей. Це хрестоматійний приклад для фахівців-міжнародників, як через непрофесіоналізм, авантюризм і некомпетентність можна зіпсувати відносини з одним з ключових партнерів України, втративши чималу кількість досягнутого за попередні роки", - пише Єлісєєв у своєму матеріалі для ZN.UА, передає Цензор.НЕТ.
Дипломат констатує, що лише за рік Україна у Вашингтоні з образу держави, що протистоїть російській агресії і потребує підтримки США, перетворилася на вкрай токсичну тему внутрішньої американської політики, з відповідними наслідками для всього комплексу відносин.
"Апогеєм цього стали безпрецедентні слухання в Конгресі американських дипломатів щодо імпічменту Трампа внаслідок так званої справи "послуги за послугу", тобто "надання американської військової допомоги в обмін на розслідування справи Байдена в Україні". На жаль, вкрай образлива і неприємна для України справа під назвою "україногейт" відтепер назавжди увійшла в усі підручники з історії США та енциклопедії. А президент Трамп активно штампує за Україною образ "дуже корумпованої країни", що фактично стало вироком широко задекларованій та обіцяній антикорупційній політиці Зеленського", - пише автор.
"Фактично через відставку одного з ключових гравців — спецпредставника США посла Курта Волкера, обнулилася участь американської сторони у процесі врегулювання ситуації в Донбасі. Це не могло не позначитися негативно на позиціях України в переговорному процесі. Вже немає проукраїнського лобі в Білому домі, як це було в часи радника з питань нацбезпеки Джона Болтона, який відігравав важливу роль у тиску на російського агресора і в ухваленні рішення про надання Україні летальної зброї", - нагадує дипломат.
Єлісєєв звертає увагу, що за рік не був реалізований жоден масштабний інвестиційний або торгово-економічний проект з США. Україна так і не наростила співробітництво в оборонній сфері: протитанкові комплекси "Джевелін" і катери "Айленд" так і не поступилися місцем більш амбітним проєктам у вигляді бойових американських вертольотів або комплексів протиповітряної оборони "Патріот", про яких почався діалог в попередні роки. Не відбулося й обіцяне нарощування співпраці в зміцненні військово-морського потенціалу України.
"Через епопею з імпічментом президента Трампа не вдалося наповнити реальним змістом політико-безпековий діалог, зокрема започаткувати процес отримання Україною статусу ключового союзника США поза НАТО й ініціювати обговорення ідеї про укладення двосторонньої безпекової угоди зі Штатами.
Ми так і не побачили активізації діалогу в рамках двосторонньої Комісії зі стратегічного партнерства, що балансував на межі замороження. На цьому тлі промінцем надії прозвучав сигнал міністра Кулеби під час його телефонної розмови з держсекретарем США Помпео про перспективи чергового засідання згаданої Комісії.
Так і не відбувся широко анонсований упродовж року візит президента Зеленського до Білого дому. Натоміть ми побачили підступну спільну заяву Трампа —Путіна до 75-ї річниці зустрічі на Ельбі, до реагування на яку українська дипломатія поставилася безініціативно і беззубо. Хоч би скільки оптимістичних заяв про підготовку візиту робила команда Банкової, у 2020 році його не варто чекати. Тепер головним завданням дипломатії є бодай недопущення втягування України в американські виборчі перегони, а також отримання кредитних гарантій з боку США для забезпечення макрофінансової стабільності", - перераховує Єлісєєв.
За його словами, двосторонні відносини зі США можна було б вважати катастрофічно провальними, якби не американська тверда позиція щодо подовження потужних санкцій проти російського агресора, запровадження обмежувальних заходів проти "Північного потоку-2" та на рідкість правильне кадрове рішення Зеленського про призначення послом України у Штатах супердосвідченого кар'єрного дипломата Володимира Єльченка.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.
Журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.
У підсумку в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональда Трампа за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.
У лютому 2020 року американська сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.
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"Ключовий висновок року - зовнішній політиці нового президента бракувало цілісності, системності, продуманості, вивіреності, послідовності та професійності. Як наслідок - послаблення міжнародних позицій та суб'єктності України, втрата ініціативи і падіння коефіцієнту корисної дії від зовнішньополітичних дій. Як підсвідомо зауважив один із чиновників Банкової, президент, крім свого гумористичного хисту, більше нічого не зміг запропонувати на дипломатичному фронті для відстоювання національних інтересів держави", - наголосив Єлісєєв.
За його словами, 12-місячний період зовнішньополітичної каденції очільника країни можна умовно розділити на три етапи.
"Перший - медовий місяць дипломатії Зеленського. Завдяки запасові міцності попередніх років та підвищеному інтересу з боку міжнародної спільноти через гучну перемогу на виборах, на одному диханні відбулися його перші візити і контакти з ключовими партнерами - символічний вояж до Брюсселя, зустріч у Берліні з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, переговори у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, проведення в Києві чергового саміту Україна - ЄС. Перші зобов'язання і, як з'ясується пізніше, перші конфузи в діловому спілкуванні", - нагадує дипломат.
Другий етап, за словами Єлісєєва, - відчайдушна боротьба за зустріч із главою Білого дому в Овальному кабінеті, намагання домогтись особистої розмови з президентом РФ Владіміром Путіним та проведення саміту Нормандської четвірки.
"Опинившись у полоні поспішних, популістських обіцянок та непрофесіоналізму, президент Зеленський так і не отримав аудієнції у Вашингтоні, погодився на виконання невигідних для України політичних умов лише для того, аби відбувся Нормандський саміт і вдалося подивитися в очі очільникові країни-агресора. Викресливши з публічної риторики засудження російської агресії, погодившись на російський варіант "формули Штайнмаєра" та нашвидкуруч відвівши українські війська в трьох точках російсько-українського фронту (незважаючи на це, там так і не припинили стріляти), український президент, фактично, купив Путіну квиток до Парижа за рахунок України. І водночас - створив сприятливі умови для початку міжнародної реабілітації Кремля", - зауважив Єлісєєв.
І третій етап - "так звана форс-мажорна дипломатія Зеленського, що стала наслідком "Оманної" січневої подорожі президента, невиконання Паризьких домовленостей про припинення вогню в Донбасі, капітулянтських "дванадцяти кроків Мюнхена", збиття українського літака МАУ в Ірані та неочікуваного удару епідемії коронавірусу".
https://prm.ua/avantyurizm-diletantstvo-haotichnist-i-nehtuvannya-natsionalnimi-interesami-********-yelisyeyev-pro-pershiy-rik-diplomatiyi-zelenskogo/
Вот что значит дипломат!
У меня на этого предателя и недоумка нелоха только обсценная лексика.
Когда уже это чучело свалит нах....?
Рассуждения Елисеева - очередное натягивание совы на глобус и попытка переложить с больной головы на здоровую.))
Все началось с того, что у Трампа появились подозрения, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, тогда Зели и в помине не было. Ну, а дальше закрутилось...
Але тут цікаве питання: а причому тут в вищезазначеній коаліції тодішня українська влада?
Хіба що - тут вчергове підтверджується теорема "чи не головна ознака кожного упоротого зебіла - нагла цинічна брехня та маніпуляція". В т.ч. стосується зебіла німого
Педро и все його приближенные прямым текстом топили за Хилари, которая в тотт момент лидировала и поливали гавном Дональда.
Логично шо после победы он на такое отношение крепко обиделся, со всемы вытекающими из этого последствиями.
Не удивлюсь если ще и проплаченый. От токо сам же знаеш, шо из песни слов не выкинеш... Да и все то про шо ты задвигаеш, это не преданье старины глубокой про яке все забулы, а знач хрен ты кого ******...
Я чесно кажучи не врубась даже на кого этот твой бред расчитан.
https://zn.ua/international/diplomatiya-epohi-prezidenta-zelenskogo-god-pervyy-354232_.html
а чего ж таки хватало ............................ ???
на мель либо разобъёт об рифы.
вот к стати результат "успехов"
США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО
Да уж...
импичмент - пшик, демократы обхезались, с США хорошие отношения.
И эта тварь все делает максимально быстро и старательно!