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Новини
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Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати

Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати

Надзвичайний і повноважний посол Костянтин Єлісєєв вважає, що президент Володимир Зеленський і його команда відповідальні за охолодження відносин зі США - ключовим стратегічним партнером України.

"Перший рік президентства Зеленського у відносинах зі США став роком втрачених можливостей. Це хрестоматійний приклад для фахівців-міжнародників, як через непрофесіоналізм, авантюризм і некомпетентність можна зіпсувати відносини з одним з ключових партнерів України, втративши чималу кількість досягнутого за попередні роки", - пише Єлісєєв у своєму матеріалі для ZN.UА, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат констатує, що лише за рік Україна у Вашингтоні з образу держави, що протистоїть російській агресії і потребує підтримки США, перетворилася на вкрай токсичну тему внутрішньої американської політики, з відповідними наслідками для всього комплексу відносин.

"Апогеєм цього стали безпрецедентні слухання в Конгресі американських дипломатів щодо імпічменту Трампа внаслідок так званої справи "послуги за послугу", тобто "надання американської військової допомоги в обмін на розслідування справи Байдена в Україні". На жаль, вкрай образлива і неприємна для України справа під назвою "україногейт" відтепер назавжди увійшла в усі підручники з історії США та енциклопедії. А президент Трамп активно штампує за Україною образ "дуже корумпованої країни", що фактично стало вироком широко задекларованій та обіцяній антикорупційній політиці Зеленського", - пише автор.

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"Фактично через відставку одного з ключових гравців — спецпредставника США посла Курта Волкера, обнулилася участь американської сторони у процесі врегулювання ситуації в Донбасі. Це не могло не позначитися негативно на позиціях України в переговорному процесі. Вже немає проукраїнського лобі в Білому домі, як це було в часи радника з питань нацбезпеки Джона Болтона, який відігравав важливу роль у тиску на російського агресора і в ухваленні рішення про надання Україні летальної зброї", - нагадує дипломат.

Єлісєєв звертає увагу, що за рік не був реалізований жоден масштабний інвестиційний або торгово-економічний проект з США. Україна так і не наростила співробітництво в оборонній сфері: протитанкові комплекси "Джевелін" і катери "Айленд" так і не поступилися місцем більш амбітним проєктам у вигляді бойових американських вертольотів або комплексів протиповітряної оборони "Патріот", про яких почався діалог в попередні роки. Не відбулося й обіцяне нарощування співпраці в зміцненні військово-морського потенціалу України.

"Через епопею з імпічментом президента Трампа не вдалося наповнити реальним змістом політико-безпековий діалог, зокрема започаткувати процес отримання Україною статусу ключового союзника США поза НАТО й ініціювати обговорення ідеї про укладення двосторонньої безпекової угоди зі Штатами.

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Ми так і не побачили активізації діалогу в рамках двосторонньої Комісії зі стратегічного партнерства, що балансував на межі замороження. На цьому тлі промінцем надії прозвучав сигнал міністра Кулеби під час його телефонної розмови з держсекретарем США Помпео про перспективи чергового засідання згаданої Комісії.

Так і не відбувся широко анонсований упродовж року візит президента Зеленського до Білого дому. Натоміть ми побачили підступну спільну заяву Трампа —Путіна до 75-ї річниці зустрічі на Ельбі, до реагування на яку українська дипломатія поставилася безініціативно і беззубо. Хоч би скільки оптимістичних заяв про підготовку візиту робила команда Банкової, у 2020 році його не варто чекати. Тепер головним завданням дипломатії є бодай недопущення втягування України в американські виборчі перегони, а також отримання кредитних гарантій з боку США для забезпечення макрофінансової стабільності", - перераховує Єлісєєв.

За його словами, двосторонні відносини зі США можна було б вважати катастрофічно провальними, якби не американська тверда позиція щодо подовження потужних санкцій проти російського агресора, запровадження обмежувальних заходів проти "Північного потоку-2" та на рідкість правильне кадрове рішення Зеленського про призначення послом України у Штатах супердосвідченого кар'єрного дипломата Володимира Єльченка.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

У підсумку в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональда Трампа за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

У лютому 2020 року американська сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.

Автор: 

Єлісєєв Костянтин (167) Зеленський Володимир (24607) імпічмент (284) США (23632) Трамп Дональд (6333)


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Топ коментарі
+29
Це результат "діяльності" совкових дебіло-зебобіків, як продовжують жити за принципом "Україна рідна мати, що вкрадеш, то будеш мати". Щоб пропав цей совкодроч навіки.
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15.05.2020 10:30 Відповісти
+26
тебя, упоротый, спрашивают: что сделано, а не что продолжается на платформе достигнутого при Порохе? Где реформы, а не их уничтожение? Где снижение тарифов? Где все то, о чем бесноватый клоун орал по бумажке на стадионе? Вы, твари, украли у меня год нормальной жизни! Каждый день - день зашкваров!.. Подонки уничтожают страну, а оно на форуме сидит и стирает портки, в которые ежедневно ему гадит Порошенко... *****, как же вы уже достали!
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15.05.2020 10:53 Відповісти
+18
зачем нам США??? мы ж теперь с мышебратьями целуемся....
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15.05.2020 10:35 Відповісти
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Це результат "діяльності" совкових дебіло-зебобіків, як продовжують жити за принципом "Україна рідна мати, що вкрадеш, то будеш мати". Щоб пропав цей совкодроч навіки.
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15.05.2020 10:30 Відповісти
зачем нам США??? мы ж теперь с мышебратьями целуемся....
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15.05.2020 10:35 Відповісти
та не, у них методичка поменялась.... теперь они с пьяными рылами лезут целоваться.... Усики с Ломаченками, Гордоны с Поклонскими, теперь вот Сережа Иванов какого-то мышебрата на ISLAND.TV приволок..... осталось послушать повести от "героев" Украины Стрелковых и Пушилиных и можно паковать чемоданы......
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15.05.2020 10:54 Відповісти
Оскільки за попередньої влади США надсилали до України таких горе-реформаторів як Супрун і Яреська - то сьогодні відносини з Америкою ще далеко не найгірші.
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15.05.2020 10:37 Відповісти
хоть один пример "далеко не найгірші" приведи?
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15.05.2020 10:41 Відповісти
Зберігаються санкції проти Росії, зберігаються торгові відносини між США і Україною, зберігається постачання зброї і військового устаткування. Отже є все, що було і при "безальтернативному" Порошенку, до того ж американці менше пхають свого носа у внутрішні справи України.
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15.05.2020 10:46 Відповісти
Радієш, що тепер олігархи на чолі з коломойським будуть грабувати тебе і їм за це нічого не буде?
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15.05.2020 10:48 Відповісти
тебя, упоротый, спрашивают: что сделано, а не что продолжается на платформе достигнутого при Порохе? Где реформы, а не их уничтожение? Где снижение тарифов? Где все то, о чем бесноватый клоун орал по бумажке на стадионе? Вы, твари, украли у меня год нормальной жизни! Каждый день - день зашкваров!.. Подонки уничтожают страну, а оно на форуме сидит и стирает портки, в которые ежедневно ему гадит Порошенко... *****, как же вы уже достали!
показати весь коментар
15.05.2020 10:53 Відповісти
Бачу що тебе за останній рік відтіснили від корита. Це добре, тому що якби такі як ти продовжували з нього жерти - ще через 5 років влади Порошенка Україна перетворилась би на бананову республіку - аналог Росії з "безальтернативним сильним лідером", мілітаризованим суспільством і 10-15% відносно добре оплачуваних порохоботів продовжили б паратизувати на решті населення.
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15.05.2020 11:00 Відповісти
упоротый, ответь на заданные вопрсы, а не шурши страничками ************** методички! Когда наступит конец эпохи бедности и вранья? Если еще раз серанешь про ПАПИРЕДНИКОВ, насру тебе на голову
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15.05.2020 11:07 Відповісти
Сидишь на зарплате у пороха? Тарифы на газ и отопление снижены. Не заметил? Дороги делают. А вот порох обещал реформы, а всего то переименовал милицию в полицию. Ах да, еще улицы и города переименовал. Просто гений реформ.))))
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15.05.2020 11:06 Відповісти
гнида "без мозгов" зашла под вторым аккаунтом?
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15.05.2020 11:10 Відповісти
интересно кто ты, если любую критику в свой адрес отправляешь в спам? Думаю, что ты, давая мне характеристику, смотрел на себя в зеркало.
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15.05.2020 11:44 Відповісти
упоротый "без мозгов", где ты меня критиковал? Вот лайкал с двух рук оба своих погоняла - то да, у тебя здорово получается )))) *****, неужели вы там на мордоре такие нищие, что щаритесь по украинским ресурсам в поиске руплей? Я помогу тебе, больше спамить не буду
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15.05.2020 11:52 Відповісти
Ну покажи, где я себя лайкал. Не припомню такого случая. Да и второго акаунта у меня нет. Я не пойму, если ты "мордором" Украину называешь, то что ты на ее ресурсах делаешь?
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15.05.2020 12:48 Відповісти
Вот то, что я писал тебе ранее и ты его отправил в спам:"Сидишь на зарплате у пороха? Тарифы на газ и отопление снижены. Не заметил? Дороги делают. А вот порох обещал реформы, а всего то переименовал милицию в полицию. Ах да, еще улицы и города переименовал. Просто гений реформ.))))"
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15.05.2020 12:51 Відповісти
П.4.2,бан
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15.05.2020 13:51 Відповісти
Это что за абревиатура?
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15.05.2020 17:08 Відповісти
Є окремі порохоботи, деяких навіть знаю особисто, які все життя сиділи на дивані і нили як їм тяжко, а за часів Порошенка шляхом блату чи підкупу влаштувались на дрібні-середні посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Тут в них несподівано почали з'являтись кращі квартири, автомобілі, відпочинки в Туреччині - і після цього вони дивним чином перетворились саме в таких агресивних агітаторів за Порошенка, мову, віру, армію і так далі.
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15.05.2020 11:13 Відповісти
расскажи хоть про одного из таких
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15.05.2020 11:27 Відповісти
Украина и США? - вы забили на ету тему 21 апреля прошлого года.
уже все всё подмели - нет ничего...
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15.05.2020 10:39 Відповісти
Порох корупцію розплодив ось і результат.
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15.05.2020 10:39 Відповісти
у тебя дети не от пороха? - он у тебя везде
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15.05.2020 10:42 Відповісти
То оце Порошенко Єрмака до влади привів?
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15.05.2020 10:59 Відповісти
Цікаво, що з цього приводусодуть сказати журналісти, які рвали сорочку на грудях за Зєлєнского? Вони хоч тепер усвідомлюють, що на робили? Чи визнати помилки публічно для еюних важко? Бо помилки можуть визнавати лише сильні і чесні люди, у яких присутня совість. Це ж стосується і відомих блогерів та багатьох коментаторів тут, на "Цензорі". Чи їм всім і далі важко зробити прості порівняння "до" і "після"?
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15.05.2020 10:42 Відповісти
добре б було прізвища їх висвітлити щоб можна було їх спитати кожного
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15.05.2020 14:20 Відповісти
Не грех иещё раз перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
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15.05.2020 10:43 Відповісти
Колишній надзвичайний посол України Костянтин Єлісєєв ... зазначає, що цей рік дав можливість зрозуміти стиль і характерні особливості української дипломатії під керівництвом шостого президента.
"Ключовий висновок року - зовнішній політиці нового президента бракувало цілісності, системності, продуманості, вивіреності, послідовності та професійності. Як наслідок - послаблення міжнародних позицій та суб'єктності України, втрата ініціативи і падіння коефіцієнту корисної дії від зовнішньополітичних дій. Як підсвідомо зауважив один із чиновників Банкової, президент, крім свого гумористичного хисту, більше нічого не зміг запропонувати на дипломатичному фронті для відстоювання національних інтересів держави", - наголосив Єлісєєв.
За його словами, 12-місячний період зовнішньополітичної каденції очільника країни можна умовно розділити на три етапи.
"Перший - медовий місяць дипломатії Зеленського. Завдяки запасові міцності попередніх років та підвищеному інтересу з боку міжнародної спільноти через гучну перемогу на виборах, на одному диханні відбулися його перші візити і контакти з ключовими партнерами - символічний вояж до Брюсселя, зустріч у Берліні з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, переговори у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, проведення в Києві чергового саміту Україна - ЄС. Перші зобов'язання і, як з'ясується пізніше, перші конфузи в діловому спілкуванні", - нагадує дипломат.
Другий етап, за словами Єлісєєва, - відчайдушна боротьба за зустріч із главою Білого дому в Овальному кабінеті, намагання домогтись особистої розмови з президентом РФ Владіміром Путіним та проведення саміту Нормандської четвірки.
"Опинившись у полоні поспішних, популістських обіцянок та непрофесіоналізму, президент Зеленський так і не отримав аудієнції у Вашингтоні, погодився на виконання невигідних для України політичних умов лише для того, аби відбувся Нормандський саміт і вдалося подивитися в очі очільникові країни-агресора. Викресливши з публічної риторики засудження російської агресії, погодившись на російський варіант "формули Штайнмаєра" та нашвидкуруч відвівши українські війська в трьох точках російсько-українського фронту (незважаючи на це, там так і не припинили стріляти), український президент, фактично, купив Путіну квиток до Парижа за рахунок України. І водночас - створив сприятливі умови для початку міжнародної реабілітації Кремля", - зауважив Єлісєєв.
І третій етап - "так звана форс-мажорна дипломатія Зеленського, що стала наслідком "Оманної" січневої подорожі президента, невиконання Паризьких домовленостей про припинення вогню в Донбасі, капітулянтських "дванадцяти кроків Мюнхена", збиття українського літака МАУ в Ірані та неочікуваного удару епідемії коронавірусу".
https://prm.ua/avantyurizm-diletantstvo-haotichnist-i-nehtuvannya-natsionalnimi-interesami-********-yelisyeyev-pro-pershiy-rik-diplomatiyi-zelenskogo/
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15.05.2020 10:44 Відповісти

Вот что значит дипломат!
У меня на этого предателя и недоумка нелоха только обсценная лексика.
Когда уже это чучело свалит нах....?

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15.05.2020 19:17 Відповісти
А я думав, шо отношения подпортила позиция правительства Украины по откровенной поддержке кандидата в президенты от демократов на прошлых выборах... Причем именно так думает и абсолютное большинство американцев...
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15.05.2020 10:44 Відповісти
Правильно думали.
Рассуждения Елисеева - очередное натягивание совы на глобус и попытка переложить с больной головы на здоровую.))
Все началось с того, что у Трампа появились подозрения, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, тогда Зели и в помине не было. Ну, а дальше закрутилось...
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15.05.2020 11:58 Відповісти
я більше скажу: підозри підтвердились. Справді, тоді коаліція в складі М.Йованович, Ситнтка, Трепака, Шабуніа, Серлеща, Найєма оприлюднили окремі сторінки амбарної книги овоща, чим підставили під строк Манафорта, а за ним виставили самого Трампа як чи не останню гниду, яка не гидує такими манафортами.
Але тут цікаве питання: а причому тут в вищезазначеній коаліції тодішня українська влада?
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15.05.2020 12:56 Відповісти
хіба була "позиция правительства Украины по откровенной поддержке кандидата в президенты от демократов на прошлых выборах"???
Хіба що - тут вчергове підтверджується теорема "чи не головна ознака кожного упоротого зебіла - нагла цинічна брехня та маніпуляція". В т.ч. стосується зебіла німого
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15.05.2020 13:35 Відповісти
Включи память,желательно долгосрочную. Або почитай высказывания тодешних можновладців з цього приводу... Благо шо в инет попало останется в нем навечно... Сказать шо такого небуло уже нихрена не получится.
Педро и все його приближенные прямым текстом топили за Хилари, которая в тотт момент лидировала и поливали гавном Дональда.
Логично шо после победы он на такое отношение крепко обиделся, со всемы вытекающими из этого последствиями.
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15.05.2020 14:17 Відповісти
брехун, давай пруфи "прямым текстом топили за Хилар" з числа керівників України
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15.05.2020 14:38 Відповісти
Брехун це ты. У нищих слуг нема, шукай свої пруфи, сам якщо забув. От токо сомневаюсь шо забув... Просто правда дуже не зручна...
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15.05.2020 14:59 Відповісти
брехло ти сволочне. Я вже нагадував, (вище) як там насправді ситуація розвивалась.
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15.05.2020 15:07 Відповісти
Все було так: Педро Соевый захотев полез туда куда не нада и облажався, а вся Украина потом выгребала от США из-за цього оленя. Вова Квартальный хоть умом и не блещет, но покрайней мере не вызывает у Трампа такой антипатии як Педро. Да и у Вовы в отличии от Педро хватило таки ума, отмазаться не лезти у внутрение разборки США.
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15.05.2020 15:31 Відповісти
знову брешеш, падло,всуперереч очевидним фактам. І, зрозуміло чому без пруфів.
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15.05.2020 15:33 Відповісти
Единственный очевидный фак це то, шо ты мил человек - ПИС-ДО-БОЛ.
Не удивлюсь если ще и проплаченый. От токо сам же знаеш, шо из песни слов не выкинеш... Да и все то про шо ты задвигаеш, это не преданье старины глубокой про яке все забулы, а знач хрен ты кого ******...
Я чесно кажучи не врубась даже на кого этот твой бред расчитан.
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15.05.2020 16:28 Відповісти
А он воно що?! Так то Бубочку з 95 кварталом нам з самих штатів прислали? А ми ж то не знали... От піндоси кляті.
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15.05.2020 11:04 Відповісти
Коли ми сміялись з анекдотів про Вовочку, хіба ж ми думали, що 73% клінічних ідіотів того поца, коли він виросте, виберуть в президенти...
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15.05.2020 11:01 Відповісти
Одна є жилка у президента - критикувати президентів і гаваріть на савятськам язикя. А для цієї посади цього виходить замало. Навіть немає часу, щось вивчити. Так, що малороси, віддавайте дітей в українські школи, бо ви ж не бажаєте, щоб діти там при повнолітті абкакувались?
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15.05.2020 11:08 Відповісти
Ключевой вывод года - внешней политике нового президента не хватало целостности, системности, продуманности, выверенности, последовательности и профессиональности.
https://zn.ua/international/diplomatiya-epohi-prezidenta-zelenskogo-god-pervyy-354232_.html
а чего ж таки хватало ............................ ???
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15.05.2020 11:12 Відповісти
зы. орали же ещё в первом туре что капитан который и НЕморяк вовсе либо посадит корабль
на мель либо разобъёт об рифы.
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15.05.2020 11:14 Відповісти
https://lb.ua/world/2020/05/13/457472_kozak_soobshchil_peregovorah.html
вот к стати результат "успехов"
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15.05.2020 11:41 Відповісти
Булавно-мандатованный зверинец! Зеля- Король-Осел; Медведчук+Шуфрич - Шерхан+шакал; Голос - волки; Порошенко - Балу; Тимошенко - Багира; СН - бандерлоги; Народ Украины - Каа; Кто Маугли?!
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15.05.2020 11:17 Відповісти
Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 8917
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15.05.2020 11:34 Відповісти
15.05.20 11:30
США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО
Да уж...
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15.05.2020 11:56 Відповісти
Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 1114Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 8391
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15.05.2020 12:50 Відповісти
Зебилоиды вы это сделали вместе!
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15.05.2020 12:07 Відповісти
Когда попередники полезли в американскую политику ища политические дивиденды,тогда всё и началось.
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15.05.2020 12:21 Відповісти
Каждое слово этого бывшего елисеева - брехня.
импичмент - пшик, демократы обхезались, с США хорошие отношения.
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15.05.2020 17:29 Відповісти
Так это первоочередная задача Зедебилу от его куратора х.уйла.
И эта тварь все делает максимально быстро и старательно!
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15.05.2020 19:10 Відповісти
Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 8812
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15.05.2020 22:46 Відповісти
 
 