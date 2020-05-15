Держлікслужба розпочала позапланову перевірку ПЛР-тестів українського виробництва: у Київській референс-лабораторії виникла проблема, - Степанов
Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) проводить позапланову перевірку ПЛР-тестів українського виробника, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Зараз Держлікслужба, згідно зі своїми повноваженнями, проводить позапланову перевірку. Вона передала ці ПЛР-тест-системи в незалежну лабораторію, яка відповідно сертифікована. Після отримання звітів цієї лабораторії з випробувань буде ухвалено остаточне рішення", - сказав він на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Степанов підкреслив, що "виробник несе повну відповідальність за використання цих тест-систем, у тому числі і кримінальну відповідальність".
Степанов також повідомив, що, крім вітчизняних ПЛР-тестів, в українських лабораторіях використовуються також китайські, корейські та чеські тест-системи.
Степанов зазначив, що проблеми з тест-системами українського виробництва не були системними і усувалися після відповідного налаштування лабораторного обладнання.
"Як тільки ці тести були допущені на ринок, вони з'явилися в наших лабораторних центрах. Згідно з тим, що мені доповідали, проблеми виникали тільки в деяких лабораторіях, вони були викликані насамперед налаштуванням обладнання з роботою цих тест-систем. Коли ці налаштування були проведені, вони всі працювали, і в нас не виникало проблем", - сказав він.
За словами Степанова, проблеми з тест-системами українського виробництва виникали в Київській референс-лабораторії.
"Виникла справді проблема в Київській референс-лабораторії. Зараз Держлікслужба, згідно зі своїми повноваженнями, проводить позапланову перевірку, передала ці ПЛР-тести в незалежну лабораторію, після звітів з випробувань буде вже ухвалено остаточне рішення", - сказав міністр.
Як повідомлялося, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на коронавірус, закуплені Офісом Президента.
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