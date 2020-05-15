Нам потрібні в команду Ради реформ юристи, міжнародні експерти, економісти і, можливо, ексдепутати, - заступник Саакашвілі Ольшанський
В команду виконавчого комітету при Національній раді з питань реформ, який очолив Міхеіл Саакашвілі, потрібні юристи, міжнародні експерти, економісти і, можливо, ексдепутати.
Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.
"Зараз нам потрібні стіл, стілець. Треба десь організувати все це. Нам потрібні команди юристів, які будуть займатися аналізом наявного стану справ за різними напрямами. Це дуже важливо. І, звичайно ж, нам потрібні команди міжнародних експертів, які даватимуть поради з якихось напрямів", - розповів Ольшанський.
"Крім цього, треба набрати людей, які допоможуть нам все це синтезувати. Економістів, людей з досвідом законотворчості; можливо, колишніх депутатів. Я вважаю, що ми повинні залучати всіх, у кого є досвід в цій галузі. З цього потрібно синтезувати точкові речі, які ми будемо виносити на Раду реформ", - додав заступник Саакашвілі.
Ольшанський розповів, що власне до складу Ради реформ входять президент України, спікер парламенту, прем'єр-міністр, глава Офісу президента, секретар Ради Нацбезпеки, глави депутатських комітетів Верховної Ради, віцепрем'єри, міністри.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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На Kiss FM Ukraine крутять танцювальні ремікси на "Пливе кача".
Маски скинуто, реванш по всім позиціям, безкінечна Вальпургієва ніч..
Херої:
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Входить до «ТА́ВР Ме́діа» - Генеральний директор - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Чернишов .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82_FM «XITFM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_FM «Мелодія FM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81 «Relax» ,
«Jazz FM»,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81 «Радіо Рокс» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kiss_FM_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «КISS FM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Русское радио Україна» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
Они с вами вместе даже $рать не сядут.
Любой техникум механизации сельского хозяйства ежигодно штампует таких специалистов сотнями!
Михеил уже премьер-министр ? А его зам в таком разе - вице-премьер что ли ?
Верховная Рада их когда утвердила ?
А сейчас они как раз рабочий персонал ищут.
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама!"(Омар Хайям)
а работать некому
Бурно начинает!
Заказали вывеску на магазин. Название магазина, которое вешается на уровне второго этажа. Оплатили за изготовление, доставку и монтаж (установку).
Звонок, вывеска готова, ждите, едем.
Ждем...
Едет такси "жигуль-пятерка", сзади прицеп, на нем поперек вывеска едет согнуто качаясь.
Только вывеска...
Выходят два "монтажника", один на здание посмотрел и первый вопрос:
- У вас лестнички не будет?
гринпоцы уже настолько токсичны, что никто им даже руки не подаст , ну кроме членососов разных мастей)))))
решение проблемы видится только во внеочередных выборах и создании коалиции сил спасения страны. то что безяйцевый гринпоц и его "королевская рать" обгадились по самые не балуй и ничего лучше не создадут видно не вооруженным глазом.