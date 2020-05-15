Нам потрібні в команду Ради реформ юристи, міжнародні експерти, економісти і, можливо, ексдепутати, - заступник Саакашвілі Ольшанський

В команду виконавчого комітету при Національній раді з питань реформ, який очолив Міхеіл Саакашвілі, потрібні юристи, міжнародні експерти, економісти і, можливо, ексдепутати.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

"Зараз нам потрібні стіл, стілець. Треба десь організувати все це. Нам потрібні команди юристів, які будуть займатися аналізом наявного стану справ за різними напрямами. Це дуже важливо. І, звичайно ж, нам потрібні команди міжнародних експертів, які даватимуть поради з якихось напрямів", - розповів Ольшанський.

"Крім цього, треба набрати людей, які допоможуть нам все це синтезувати. Економістів, людей з досвідом законотворчості; можливо, колишніх депутатів. Я вважаю, що ми повинні залучати всіх, у кого є досвід в цій галузі. З цього потрібно синтезувати точкові речі, які ми будемо виносити на Раду реформ", - додав заступник Саакашвілі.

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Ольшанський розповів, що власне до складу Ради реформ входять президент України, спікер парламенту, прем'єр-міністр, глава Офісу президента, секретар Ради Нацбезпеки, глави депутатських комітетів Верховної Ради, віцепрем'єри, міністри.

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