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Новини
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Нам потрібні в команду Ради реформ юристи, міжнародні експерти, економісти і, можливо, ексдепутати, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Нам потрібні в команду Ради реформ юристи, міжнародні експерти, економісти і, можливо, ексдепутати, - заступник Саакашвілі Ольшанський

В команду виконавчого комітету при Національній раді з питань реформ, який очолив Міхеіл Саакашвілі, потрібні юристи, міжнародні експерти, економісти і, можливо, ексдепутати.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

"Зараз нам потрібні стіл, стілець. Треба десь організувати все це. Нам потрібні команди юристів, які будуть займатися аналізом наявного стану справ за різними напрямами. Це дуже важливо. І, звичайно ж, нам потрібні команди міжнародних експертів, які  даватимуть поради з якихось напрямів", - розповів Ольшанський.

"Крім цього, треба набрати людей, які допоможуть нам все це синтезувати. Економістів, людей з досвідом законотворчості; можливо, колишніх депутатів. Я вважаю, що ми повинні залучати всіх, у кого є досвід в цій галузі. З цього потрібно синтезувати точкові речі, які ми будемо виносити на Раду реформ", - додав заступник Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі запрошує українців до "сильної команди реформаторів"

Ольшанський розповів, що власне до складу Ради реформ входять президент України, спікер парламенту, прем'єр-міністр, глава Офісу президента, секретар Ради Нацбезпеки, глави депутатських комітетів Верховної Ради, віцепрем'єри, міністри.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3217) Національна рада реформ (54) Ольшанський Олександр (11)


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Топ коментарі
+14
Будут. В борделе в очередной раз поменяли вывеску; теперь будут кровати двигать.
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15.05.2020 10:46 Відповісти
+13
Що, зебіли вже скінчилися?
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15.05.2020 10:45 Відповісти
+11
В общем понятно, реформ не будет
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15.05.2020 10:42 Відповісти
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В общем понятно, реформ не будет
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15.05.2020 10:42 Відповісти
с дивана вам видней.
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15.05.2020 10:44 Відповісти
Будут. В борделе в очередной раз поменяли вывеску; теперь будут кровати двигать.
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15.05.2020 10:46 Відповісти
я не поняв, а шо їм весільні фотографи вже не підходять?
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15.05.2020 12:49 Відповісти
Теперь только тамада
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15.05.2020 13:06 Відповісти
кварталобєсіє форева

https://twitter.com/MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano @MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska https://twitter.com/MGorokhovska



На Kiss FM Ukraine крутять танцювальні ремікси на "Пливе кача".
Маски скинуто, реванш по всім позиціям, безкінечна Вальпургієва ніч..
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15.05.2020 10:45 Відповісти
уже ж видалили.
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15.05.2020 10:46 Відповісти
Звичайно. Після того, як цим мерзотникам наваляли.

Херої:
Засновник Kiss FM https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Баграєв

Входить до «ТА́ВР Ме́діа» - Генеральний директор - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Чернишов .
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15.05.2020 10:59 Відповісти
Компанія включає 8 радіостанцій:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82_FM «XITFM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_FM «Мелодія FM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81 «Relax» ,
«Jazz FM»,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81 «Радіо Рокс» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kiss_FM_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «КISS FM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Русское радио Україна» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
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15.05.2020 11:01 Відповісти
А Жирік, син юриста підійде?
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15.05.2020 10:45 Відповісти
Ну якщо хтось ідіот ,то піде працювати з цими брехунами і піарщиками. Роботи не буде.а буде одна болтовня.Тіільки загубить свою репутацію працюючи з цими клоунами.
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15.05.2020 10:45 Відповісти
Зеленский, Коломойский, Бужанский, Дубинский, Ольшанский .... дуже щирі українці
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15.05.2020 10:45 Відповісти
Дійсно, найщиріші. Правда закінчення у прізвіщах дещо бентежить і рядка щодо національності у нинішніх паспортах вже немає
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15.05.2020 11:03 Відповісти
Що, зебіли вже скінчилися?
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15.05.2020 10:45 Відповісти
Та ні. Це, як з прес-секретарем. Шоу. Наріду- розвага, у вигляді конкурсу. Найтупішій прокацапській курці мендель- "перемога"
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15.05.2020 11:00 Відповісти
Всё правильно. Не нужно ни инженеров, ни хозяйственников.
Они с вами вместе даже $рать не сядут.
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15.05.2020 10:45 Відповісти
Дык в чем дело?
Любой техникум механизации сельского хозяйства ежигодно штампует таких специалистов сотнями!
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15.05.2020 10:46 Відповісти
Паниковского и Шуру Балаганова . Да, и Козлевича!
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15.05.2020 10:46 Відповісти
Юристы, экономисты еще понятно, но что что это за новая профессия экс-депутаты.
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15.05.2020 10:47 Відповісти
Кто все эти люди ? Какой у них народный мандат ?
Михеил уже премьер-министр ? А его зам в таком разе - вице-премьер что ли ?
Верховная Рада их когда утвердила ?
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15.05.2020 10:48 Відповісти
Так Лысый ещё не определён!
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15.05.2020 10:48 Відповісти
стул можно из америки подвезти, опыт растаможки стула есть. со столом сложнее
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15.05.2020 10:49 Відповісти
а если со столом силой через границу прорваться ? такой опыт тоже есть
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15.05.2020 10:54 Відповісти
Главное, чтобы стул был не жидким
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15.05.2020 10:56 Відповісти
На такому не всидить...
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15.05.2020 11:14 Відповісти
Сейчас наберете всякого говна, авантюристов всех мастей...
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15.05.2020 10:49 Відповісти
Они сами и есть говно и авантюристы.
А сейчас они как раз рабочий персонал ищут.
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15.05.2020 11:08 Відповісти
ну да . бывший президент у них в команде уже есть . осталось набрать бывших депутатов . бывших юристов и бывших экономистов и можно снимать сериал

Нам нужны в команду Совета реформ юристы, международные эксперты, экономисты и, возможно, экс-депутаты, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 6197
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15.05.2020 10:53 Відповісти
А весільні фотографи, цирульники, моделі та інші візажистки, яких обрав мудрий нарід, не підходять?
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15.05.2020 10:56 Відповісти
Эти уже "пристроены", остались бывшие "МММ-щики", ну и "наперсточников" по вокзалам можно ещё поискать, они на время карантина пока без работы.
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15.05.2020 12:11 Відповісти
нужны юристы, юмортисты и пианисты
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15.05.2020 10:57 Відповісти
огласите весь список пожалуйста
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15.05.2020 10:57 Відповісти
тихо б собі працювали і склали звіт, що вийшло, а що ні. Чого кричати на всю країну, поки нічого ще не зроблено?
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15.05.2020 11:03 Відповісти
Не поняла, зачем величайшему рехварматору нужны советники? Он же в Грузии сам организовал все на высочайшем аналоговнетном уровне.
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15.05.2020 11:04 Відповісти
+++++
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15.05.2020 14:26 Відповісти
"Общаясь с дураком, не оберёшься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама!"(Омар Хайям)
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15.05.2020 11:08 Відповісти
короче говоря, у Совета реформ есть только вывеска и пара жирных публичных морд
а работать некому
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15.05.2020 11:09 Відповісти
и нахрена я должен оплачивать этот сброд дармоедов?
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15.05.2020 11:13 Відповісти
Есть масса профи на пожизненном,о них не забывайте
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15.05.2020 11:15 Відповісти
нихрена себе! можно открывать шампанское? первая здравая мысль за год! только вот тут есть одна небольшая проблемка - никто не хочет в зеленое дерьмо вымазываться.....
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15.05.2020 11:16 Відповісти
"Зараз нам потрібні стіл, стілець... Нам потрібні команди юристів..., нам потрібні команди міжнародних експертів..." - "ржу, не могу", то що ж в першу чергу вам треба - стіл з стільцем, чи юристи з експертами? В трускавецьких готелях почали ховати рушники, столи, стільці.
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15.05.2020 11:17 Відповісти
жулики
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15.05.2020 11:18 Відповісти
неделя прошла как карлсона назначили директором исполкома - где реформы? вы чем вообще там занимаетесь? столы и стулья ищите?
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15.05.2020 11:25 Відповісти
Ждем, после мощного финансирования, "команды реформаторов" их поездок, в страны Европы и в США, за "изучению опыта" передовых стран, с остановкой в самых дорогих гостиницах" и т. д.
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15.05.2020 11:46 Відповісти
Вот это номер Квартала! Оказывается у вас и команды-то нет! За что же тогда зарплату получать будете? Ох и "реформаторы"!
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15.05.2020 12:05 Відповісти
Ваш "совет",судя по озвученым персоналиям-напоминает постоянно действующий "сходняк"! К вам никто ,адекватный,не придет-репутация "Карлсона" и его "малышей" приемлима лишь таким же мошенникам и авантюристам!
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15.05.2020 12:12 Відповісти
Сивоху берите... большой єксперт...
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15.05.2020 12:29 Відповісти
Этот Ольшанский при Саакашвили - как Богдан при Зеленском?
Бурно начинает!
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15.05.2020 12:32 Відповісти
Вспомнил случай:
Заказали вывеску на магазин. Название магазина, которое вешается на уровне второго этажа. Оплатили за изготовление, доставку и монтаж (установку).
Звонок, вывеска готова, ждите, едем.
Ждем...
Едет такси "жигуль-пятерка", сзади прицеп, на нем поперек вывеска едет согнуто качаясь.
Только вывеска...
Выходят два "монтажника", один на здание посмотрел и первый вопрос:
- У вас лестнички не будет?
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15.05.2020 12:44 Відповісти
+1, мне так гараж перекрывали
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15.05.2020 13:56 Відповісти
Собирается команда дебилов и отбросов общества, что бы делать иллюзию работы, вместе с придурком -карлсоном-саакашвили!!
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15.05.2020 12:57 Відповісти
А фотографи, тамади, гвалтівники, баристи вже не потрібні?
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15.05.2020 13:11 Відповісти
прикольно, кто то верит что к гринпоцу и его шобле имбецилов пойдут работать вменяемые профессионалы? что бы быть обгажеными зеленой говновластью? ))))))
гринпоцы уже настолько токсичны, что никто им даже руки не подаст , ну кроме членососов разных мастей)))))
решение проблемы видится только во внеочередных выборах и создании коалиции сил спасения страны. то что безяйцевый гринпоц и его "королевская рать" обгадились по самые не балуй и ничего лучше не создадут видно не вооруженным глазом.
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15.05.2020 13:19 Відповісти
Шо несёт этот клон рона джереми на максималках
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15.05.2020 13:48 Відповісти
А где подевались защитники и любители реформ Саакашвили. Неужели в очереди стоят в позе столов и стульев?
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15.05.2020 14:35 Відповісти
Які вам ще потрібні юристи - Зеленський юрист, Шушашвілі - міжнародний юрист, потрянка - плагіатський юрист. Юристи на всі випадки і смаки.Творіть, ми чекаємо результат!
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15.05.2020 16:16 Відповісти
Може той тусняк непристроєних реформаторів одразу назвати Верховною Радою Реформ?
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15.05.2020 17:24 Відповісти
Правильно.
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15.05.2020 17:32 Відповісти
 
 