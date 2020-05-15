У питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський йде шляхом найменшого опору, - Єлісєєв
За перший рік президентства Володимир Зеленський так і не сформулював чітку проукраїнську стратегію деокупації ОРДЛО та відновлення українського суверенітету над анексованим Кримом.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку надзвичайний і повноважний посол Костянтин Єлісєєв висловив у своєму матеріалі для ZN.UА.
На його думку, в питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський "йшов шляхом найменшого опору".
"Фрагментарні та непродумані кроки на мінському треку лише ускладнили ситуацію, зробили Україну заручницею політичних примх Кремля. Тут варто нагадати про неоднозначні ідеї Банкової щодо відновлення економічних зв'язків з окупованими Росією українськими територіями. Так і не була реалізована представлена з помпою ініціатива примирення українців по обидва боки лінії розмежування. Не запрацював справді ефективно, як обіцялося, інформаційний канал для українців в ОРДЛО з метою протидії російським фейкам. Зникли останні ілюзії щодо встановлення швидкого миру на Донбасі", - пише Єлісєєв.
"У питанні врегулювання ситуації на Сході Зеленський ішов шляхом найменшого опору. Йому не вдалося добитися повного та всеосяжного режиму припинення вогню і зробити так, щоб українські герої більше не гинули від ворожих куль. Тоді він погодився на давно нав'язувану Москвою ідею "розведення сил і засобів" вздовж контактної лінії, що означало фактичний відступ українських збройних сил та повернення агресору відвойованих українських територій", - зазначає дипломат.
"Замість того, аби наполягати на виконанні Росією безпекової частини мінських домовленостей, Зеленський погодився на кремлівську версію "формули Штайнмаєра", фактично легалізуючи російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі. Не вдається здійснити обмін … за формулою "всіх на всіх", - глава держави погоджується на російський принцип обміну "всіх встановлених на всіх встановлених", віддаючи тих злочинців і беркутівців", - додає автор.
Він пояснює, що такі дії Банкової закладають підґрунтя для нескінченного і дозованого процесу обміну, що спонукає Кремль постійно поповнювати обмінний фонд, збільшуючи кількість українських громадян за ворожими ґратами. Апогеєм безвідповідальності Єлісєєв називає звільнення ключового свідка у справі МН-17 Володимира Цемаха, що "створило тріщину непорозуміння у відносинах з Нідерландами".
"Замість того, щоб тримати тверду переговорну лінію з агресором за принципом "спершу безпека", Зе!дипломатія продовжувала пливти в руслі російської логіки, яка полягала в перекладанні на Україну відповідальності за вирішення політичних аспектів "Мінська". Промовистим свідченням цього стали результати Паризького саміту нормандського формату в грудні 2019 року. Москві вдалося "нарізати" Україні домашні завдання на політичному треку, при цьому не взявши на себе жодних безпекових зобов'язань. Так і не було встановлено на Донбасі повного і всеосяжного режиму припинення вогню, не врегульовано питання відновлення Києвом контролю над україно-російським кордоном, аби унеможливити постійне постачання Росією зброї, техніки та військової амуніції російських збройних сил.
Канула в Лету ідея створення підгрупи з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи для підготовки поетапного плану відновлення Україною контролю над 400-кілометровою ділянкою україно-російського кордону", - констатує Єлісєєв.
Він також звернув увагу на відсутність зусиль, спрямованих на розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО - попри певний прогрес, який був досягнутий на цьому напрямку в попередні роки.
"Не отримала дальшого розвитку й ініціатива, яку підтримали наші партнери, щодо розміщення на окупованій частині Донбасу миротворчої операції ООН. Нагадаю: концепція такої операції ще у 2018 році була узгоджена у форматі Україна-США-ФРН-Франція і передана на розгляд Москві. Більше того, ідея розміщення на Донбасі міжнародної миротворчої місії під егідою ООН для сприяння імплементації Мінських домовленостей увійшла до тексту коаліційної угоди уряду Німеччини. На жаль, дипломатія Зеленського впродовж року так і не використала майданчики Ради Безпеки і Генасамблеї ООН для просування цієї ідеї. А сам президент і словом не обмовився про цю важливу ініціативу, якої так боїться російський агресор, під час свого виступу з високої трибуни ООН у Нью-Йорку у вересні 2019 року", - висловив жаль дипломат.
До того ж, протягом року практично нічого не було зроблено для відновлення вільного судноплавства в акваторіях Азовського і Чорного морів. Не було вжито рішучих заходів щодо координації з міжнародними партнерами, щоб не допустити повзучої анексії Азовського моря Росією. Ця тема зникла з порядку денного дипломатії Зеленського, резюмує Єлісєєв.
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Мне стыдно говорить об этом вслух и меня может заблокировать на трое суток Модератор, но я не могу видеть лицо еврейского ************ и слышать его голос. Господин Евгений Понасенков высказался более определенно в отношении криво рожского гаера: «человек, с голосом простуженной крысы». https://www.youtube.com/watch?v=JtxVFW4heyo
Когда лицо лицедея появляется на экране телевизора, а в динамике звучит его гнусавый голос, рука автоматически тянется к пульту, чтобы переключить канал.
В Евангелие от Матвея, четко сформулирована мысль "око за око", без всяких подставлений второй щеки....
А от порохоботи продовжують агітувати за Порошенка навіть тоді, коли він вже не справився.
Это не на вашей на Расее, где за тебя проголосовали и у тебя GoodMode....
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.
Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
То население - забирайте - не жалко, оно по крови ваше, а территорию оставьте законным владельцам. Как говорится "чемодан, вокзал..."
Сами даете РФ козыри в руки, делаете из них защитников гражданского населения от геноцида и принудительной депортации.
Когнитивного диссонанса (причем двойного) не возникает?
Театр абсурда уже 6 лет длится
С таким подходом можно дискутировать с Сивохо. Одни будут говорить "надо просить прощения у местного населения", друге "нет это они должны просить у нас", третьи "нет всех депортировать!". А по факту это не имеет никакого значения. Там решают российские танки и те кто отдает им команды, а не местное население.
Поэтому все те россказни про то, что мы даем какой-то там повод....это все полная туфта! Это как иметь дело с гопником, который решил тебя побить и ему просто нужен формальный повод, то он его найдет (будешь пытаться не дать повод, он в итоге тебя побьет за то что у тебя пуговицы красного цвета, что для него типа оскорбительно....)
И общая идея всего сказанного мной, что враг это РФ, а не граждане Украины попавшие под оккупацию (разуметься это не относиться к коллаборационистам).
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/562086964711012?__cft__[0]=AZVV1uXy4l9m29f8cJ5XCgR9mgMb_x-ALMhkWdI-X5H5dCfYq7hEhlceC1x_2hu7egxzuvdkU3tHZWAtLDRbjSDW7yxVwZDorJuuZulnfb3kaxRQo4xzPchhIn_yuEe_bq0&__tn__=%2CO%2CP-R 57 мин. ·
ЗЕЛЕНСКИЙ таки в панике и готовится повторить ПОСЛЕДНЮЮ ошибку Порошенко.
Предыдущие ВСЕ он уже сделал.
- Ермак-Свинарчук
- Мальдивы-Оман
- смыв на Армии - смыв на Вирусе
- уход в ультраправый маргинес
- Саакашвили
Последняя ошибка - использовать Армию и Призыв Резервистов для узурпации власти и махинаций на местных. (Порошенко тогда отправил в плен моряков для ВП и попытки узурпации). Призывом Петро часто играл при подавлении протестов.
Скорее всего эта ОШИБКА закончится началом прямой Реконкисты - физической очистки Украины от Компрадоров и Интервентов (соросятни и спекулей).
В понедельник наш ЗЕ получит на подпись среди прочих бумажек некую с названием "Призыв резервистов на ПОЛ ГОДА". РЕЗЕРВИСТОВ!!!
Цель: такая же как у Порошенко... отсосать всех пассионариев, запугать армией, отсосать всех безработных и волнующихся в казармы, захватить власть путем срыва (по-сути) местных выборов, избежать Реконкисты.
Идея троцкого от трудармиях в исполнении шмЫгаля не прокатила... вернулись к Порошенковским лекалам.... на протесте против которых ЗЕ-Ленский получил 73%...
Опять за рыбу гроши. Но то, что однажды стало трагедией, сейчас будет ФАРСОМ. И станет спусковым крючком.
Давай Зеленский, жги!
Лучше б конечно ты не старые мосты жег (они еще могут пригодиться), а старые грабли, но видимо СТРАХ и ПАНИКА, которые ты пытался нагнать на Народ, уже давно гонят ТЕБЯ на флажки...
АМИНЬ.