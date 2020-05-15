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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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У питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський йде шляхом найменшого опору, - Єлісєєв

У питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський йде шляхом найменшого опору, - Єлісєєв

За перший рік президентства Володимир Зеленський так і не сформулював чітку проукраїнську стратегію деокупації ОРДЛО та відновлення українського суверенітету над анексованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку надзвичайний і повноважний посол Костянтин Єлісєєв висловив у своєму матеріалі для ZN.UА.

На його думку, в питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський "йшов шляхом найменшого опору".

"Фрагментарні та непродумані кроки на мінському треку лише ускладнили ситуацію, зробили Україну заручницею політичних примх Кремля. Тут варто нагадати про неоднозначні ідеї Банкової щодо відновлення економічних зв'язків з окупованими Росією українськими територіями. Так і не була реалізована представлена з помпою ініціатива примирення українців по обидва боки лінії розмежування. Не запрацював справді ефективно, як обіцялося, інформаційний канал для українців в ОРДЛО з метою протидії російським фейкам. Зникли останні ілюзії щодо встановлення швидкого миру на Донбасі", - пише Єлісєєв.

"У питанні врегулювання ситуації на Сході Зеленський ішов шляхом найменшого опору. Йому не вдалося добитися повного та всеосяжного режиму припинення вогню і зробити так, щоб українські герої більше не гинули від ворожих куль. Тоді він погодився на давно нав'язувану Москвою ідею "розведення сил і засобів" вздовж контактної лінії, що означало фактичний відступ українських збройних сил та повернення агресору відвойованих українських територій", - зазначає дипломат.

"Замість того, аби наполягати на виконанні Росією безпекової частини мінських домовленостей, Зеленський погодився на кремлівську версію "формули Штайнмаєра", фактично легалізуючи російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі. Не вдається здійснити обмін … за формулою "всіх на всіх", - глава держави погоджується на російський принцип обміну "всіх встановлених на всіх встановлених", віддаючи тих злочинців і беркутівців", - додає автор.

Він пояснює, що такі дії Банкової закладають підґрунтя для нескінченного і дозованого процесу обміну, що спонукає Кремль постійно поповнювати обмінний фонд, збільшуючи кількість українських громадян за ворожими ґратами. Апогеєм безвідповідальності Єлісєєв називає звільнення ключового свідка у справі МН-17 Володимира Цемаха, що "створило тріщину непорозуміння у відносинах з Нідерландами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найголовніше досягнення Зеленського за рік - він не зкурвився, - Саакашвілі. ВIДЕО

"Замість того, щоб тримати тверду переговорну лінію з агресором за принципом "спершу безпека", Зе!дипломатія продовжувала пливти в руслі російської логіки, яка полягала в перекладанні на Україну відповідальності за вирішення політичних аспектів "Мінська". Промовистим свідченням цього стали результати Паризького саміту нормандського формату в грудні 2019 року. Москві вдалося "нарізати" Україні домашні завдання на політичному треку, при цьому не взявши на себе жодних безпекових зобов'язань. Так і не було встановлено на Донбасі повного і всеосяжного режиму припинення вогню, не врегульовано питання відновлення Києвом контролю над україно-російським кордоном, аби унеможливити постійне постачання Росією зброї, техніки та військової амуніції російських збройних сил.

Канула в Лету ідея створення підгрупи з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи для підготовки поетапного плану відновлення Україною контролю над 400-кілометровою ділянкою україно-російського кордону", - констатує Єлісєєв.

Він також звернув увагу на відсутність зусиль, спрямованих на розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО - попри певний прогрес, який був досягнутий на цьому напрямку в попередні роки.

"Не отримала дальшого розвитку й ініціатива, яку підтримали наші партнери, щодо розміщення на окупованій частині Донбасу миротворчої операції ООН. Нагадаю: концепція такої операції ще у 2018 році була узгоджена у форматі Україна-США-ФРН-Франція і передана на розгляд Москві. Більше того, ідея розміщення на Донбасі міжнародної миротворчої місії під егідою ООН для сприяння імплементації Мінських домовленостей увійшла до тексту коаліційної угоди уряду Німеччини. На жаль, дипломатія Зеленського впродовж року так і не використала майданчики Ради Безпеки і Генасамблеї ООН для просування цієї ідеї. А сам президент і словом не обмовився про цю важливу ініціативу, якої так боїться російський агресор, під час свого виступу з високої трибуни ООН у Нью-Йорку у вересні 2019 року", - висловив жаль дипломат.

До того ж, протягом року практично нічого не було зроблено для відновлення вільного судноплавства в акваторіях Азовського і Чорного морів. Не було вжито рішучих заходів щодо координації з міжнародними партнерами, щоб не допустити повзучої анексії Азовського моря Росією. Ця тема зникла з порядку денного дипломатії Зеленського, резюмує Єлісєєв.

Автор: 

Єлісєєв Костянтин (167) Зеленський Володимир (24607) Крим (14203) росія (66520) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+13
Ну что вы хотите от этого подростка.Он сам в заблуждении,чего хочет.Все-таки ,наверно,конфетку от путина.Как и все дети.
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15.05.2020 10:49 Відповісти
+13
Нехай гавнокомандуючий пояснить шо таке ситуація на Думбасі.
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15.05.2020 10:50 Відповісти
+12
Як гімно в ополонці...
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15.05.2020 10:48 Відповісти
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15.05.2020 10:48 Відповісти
Тобто, здається...
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15.05.2020 10:49 Відповісти
Ну что вы хотите от этого подростка.Он сам в заблуждении,чего хочет.Все-таки ,наверно,конфетку от путина.Как и все дети.
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15.05.2020 10:49 Відповісти
Согласно требованиям Евангелия к христианам всех конфессий, я должен любить врагов Украины: безбожника Халапоротьку, дважды судимых Януковича, Капительман, Рабиновича, кума Путина - Медведчука, Харахамию, Ирмака и Бохдана.
Мне стыдно говорить об этом вслух и меня может заблокировать на трое суток Модератор, но я не могу видеть лицо еврейского ************ и слышать его голос. Господин Евгений Понасенков высказался более определенно в отношении криво рожского гаера: «человек, с голосом простуженной крысы». https://www.youtube.com/watch?v=JtxVFW4heyo
Когда лицо лицедея появляется на экране телевизора, а в динамике звучит его гнусавый голос, рука автоматически тянется к пульту, чтобы переключить канал.
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15.05.2020 11:01 Відповісти
Й при цьому усьому ви програли! То хто ви є?)))
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15.05.2020 11:16 Відповісти
Они построили собачью будку.
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15.05.2020 11:45 Відповісти
пЕС?)))
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15.05.2020 12:00 Відповісти
Тех "Евангелей" как собак нерезанных, выбирай любое
В Евангелие от Матвея, четко сформулирована мысль "око за око", без всяких подставлений второй щеки....
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15.05.2020 12:20 Відповісти
Нехай гавнокомандуючий пояснить шо таке ситуація на Думбасі.
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15.05.2020 10:50 Відповісти
Што?
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15.05.2020 10:52 Відповісти
Шта?
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15.05.2020 13:20 Відповісти
Валинская рєзня.
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15.05.2020 16:27 Відповісти
Шлях найменшого спротиву - це підписати капітуляційні мінські домовленності і при цьому патякати язиком на патріотичні теми. Як це робилось за часів попередньої влади.
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15.05.2020 10:55 Відповісти
так условия сравни, минские то были подписаны когда? Когда кризис страшный был, армия побита, потери большие, экономика на ниточке, денег нет, что ты тогда хотел на Москву наступать? ))
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15.05.2020 11:01 Відповісти
Увага! бес разума - тролль фсб
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15.05.2020 11:02 Відповісти
Упоротый, "час попередньої влади" - то все в прошлом, уже год минул. Расскажи, что Верховный дегенерат сделал из того, о чем гнусаво хрипел на стадионе? Отменил "минск" или усугубил его, официально введя в переговорную группу представителей дыры?!
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15.05.2020 11:03 Відповісти
Різниця між нормальним електоратом і порохоботами в тому, що виборці Зеленського дали йому 5 років і не проголосують за нього вдруге, якщо він не справиться.
А от порохоботи продовжують агітувати за Порошенка навіть тоді, коли він вже не справився.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
Кремлядского тролля - в спам, по другому с вами нельзя
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15.05.2020 11:15 Відповісти
Ти і твої куратори знають, що за 5 років Зєлєнского України може не стати. Тому фіг вам, а не 5 років. Або людина буде змінювати політику на про українську, або Україна ввімкне свій імунітет від кацапської і про кацапської зарази.
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15.05.2020 11:17 Відповісти
Кацапе, ти "не справився".
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15.05.2020 11:18 Відповісти
Не избиратели дали ему 5 лет, а Закон, при условии, что он не напорит боков....
Это не на вашей на Расее, где за тебя проголосовали и у тебя GoodMode....
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15.05.2020 12:25 Відповісти
Расскажи поподробней про капитулянтские. Что из них Порошенко выполнял и почему паРаша отгребает по ним?
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15.05.2020 11:08 Відповісти
В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев - Цензор.НЕТ 5854
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15.05.2020 10:56 Відповісти
От удивление какое... Нарид выбрал партию мира и комика-артиста-весельчака, что он тут должен теперь делать? Конечно неловко улыбаться и мириться изо всех сил.
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15.05.2020 11:00 Відповісти
Тю, він шо, ще й спротив чинить?)
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15.05.2020 11:04 Відповісти
Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».

У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.

Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
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15.05.2020 11:04 Відповісти
Как же повезло, что РФ отжала такое нехорошее население и территории. Жаль что мало, правильно?
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15.05.2020 11:23 Відповісти
А кто сказал что территории нехорошие?! Территории - наши, а вот населеньице - завезенное при совке, из расейской глубинки в дома заморенных голодом украинцев.
То население - забирайте - не жалко, оно по крови ваше, а территорию оставьте законным владельцам. Как говорится "чемодан, вокзал..."
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15.05.2020 12:31 Відповісти
С таким подходом шансов на деоккупацию 0
Сами даете РФ козыри в руки, делаете из них защитников гражданского населения от геноцида и принудительной депортации.
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15.05.2020 12:52 Відповісти
Т.е. РФ, защищает население, которое хочет в РФ от принудительной депортации в РФ?!
Когнитивного диссонанса (причем двойного) не возникает?
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15.05.2020 13:34 Відповісти
Абсолютно никакого. Опять же дополнительный довод. Никто не хочет получить волну беженцев. И РФ просто вынуждена оккупировать, часть территории Украины, что бы предотвратить гуманитарную катастрофу на свой территории вызванной бегущими от карателей/бандеровцев/хунтой (нужное подчеркнуть) мирным населением Украины.
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15.05.2020 13:44 Відповісти
Железная логика! "не хочет получить волну беженцев" и поэтому вопреки требованию Украины, отказалась закрывать границы в Донецкой/Луганской областях и начала раздачу местным жителям расейских паспортов, да и еще очередной закон приняла для упрощения получения гражданстка жителями Украины.....
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15.05.2020 13:49 Відповісти
"Это всё из-за гуманитарных соображений. (с)"
Театр абсурда уже 6 лет длится
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15.05.2020 13:52 Відповісти
И еще одно.
С таким подходом можно дискутировать с Сивохо. Одни будут говорить "надо просить прощения у местного населения", друге "нет это они должны просить у нас", третьи "нет всех депортировать!". А по факту это не имеет никакого значения. Там решают российские танки и те кто отдает им команды, а не местное население.
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15.05.2020 13:58 Відповісти
Ну вот, вы и сами сказали, что там решают расейские танки, а не местное население. И суть такова, что танки приехали защищать не интересы местного населения, а интересы РФ, которые вовсе не связаны с миграцией этого населения, языком и даже национальной принадлежностью к т.н. русским., а заключаются исключительно в затягивании Украины в единое пространство а-ля СССР 2.0., под свое начало.
Поэтому все те россказни про то, что мы даем какой-то там повод....это все полная туфта! Это как иметь дело с гопником, который решил тебя побить и ему просто нужен формальный повод, то он его найдет (будешь пытаться не дать повод, он в итоге тебя побьет за то что у тебя пуговицы красного цвета, что для него типа оскорбительно....)
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15.05.2020 14:16 Відповісти
Вы не правильно прочили. Я никогда не писал "повод", я писал "довод". Аргумент для оправдание своей агрессии перед "международным сообществом".

И общая идея всего сказанного мной, что враг это РФ, а не граждане Украины попавшие под оккупацию (разуметься это не относиться к коллаборационистам).
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15.05.2020 14:24 Відповісти
цікава ваша суперечка, панове. З задоволенням вглибився в неї. Для розуміння дефініцій кожного. Дякую обом.
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15.05.2020 16:34 Відповісти
бубочка все віддав на відкуп засланому лубянкою завхозу, а сам ширяється та відосики пуляє...
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15.05.2020 11:34 Відповісти
Зеленский куда то идет?
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15.05.2020 11:51 Відповісти
Гавно всегда по течению плывёт
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15.05.2020 11:56 Відповісти
Катится по наклонной плоскости.
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15.05.2020 11:59 Відповісти
У питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський йде шляхом найменшого опору, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8208
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15.05.2020 12:40 Відповісти
прикольно, а кто такой зеленский? это который янелох что ли?)))))
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15.05.2020 12:41 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZVV1uXy4l9m29f8cJ5XCgR9mgMb_x-ALMhkWdI-X5H5dCfYq7hEhlceC1x_2hu7egxzuvdkU3tHZWAtLDRbjSDW7yxVwZDorJuuZulnfb3kaxRQo4xzPchhIn_yuEe_bq0&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/562086964711012?__cft__[0]=AZVV1uXy4l9m29f8cJ5XCgR9mgMb_x-ALMhkWdI-X5H5dCfYq7hEhlceC1x_2hu7egxzuvdkU3tHZWAtLDRbjSDW7yxVwZDorJuuZulnfb3kaxRQo4xzPchhIn_yuEe_bq0&__tn__=%2CO%2CP-R 57 мин. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ таки в панике и готовится повторить ПОСЛЕДНЮЮ ошибку Порошенко.

Предыдущие ВСЕ он уже сделал.

- Ермак-Свинарчук

- Мальдивы-Оман

- смыв на Армии - смыв на Вирусе

- уход в ультраправый маргинес

- Саакашвили

Последняя ошибка - использовать Армию и Призыв Резервистов для узурпации власти и махинаций на местных. (Порошенко тогда отправил в плен моряков для ВП и попытки узурпации). Призывом Петро часто играл при подавлении протестов.

Скорее всего эта ОШИБКА закончится началом прямой Реконкисты - физической очистки Украины от Компрадоров и Интервентов (соросятни и спекулей).

В понедельник наш ЗЕ получит на подпись среди прочих бумажек некую с названием "Призыв резервистов на ПОЛ ГОДА". РЕЗЕРВИСТОВ!!!

Цель: такая же как у Порошенко... отсосать всех пассионариев, запугать армией, отсосать всех безработных и волнующихся в казармы, захватить власть путем срыва (по-сути) местных выборов, избежать Реконкисты.

Идея троцкого от трудармиях в исполнении шмЫгаля не прокатила... вернулись к Порошенковским лекалам.... на протесте против которых ЗЕ-Ленский получил 73%...

Опять за рыбу гроши. Но то, что однажды стало трагедией, сейчас будет ФАРСОМ. И станет спусковым крючком.

Давай Зеленский, жги!

Лучше б конечно ты не старые мосты жег (они еще могут пригодиться), а старые грабли, но видимо СТРАХ и ПАНИКА, которые ты пытался нагнать на Народ, уже давно гонят ТЕБЯ на флажки...

АМИНЬ.
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15.05.2020 12:47 Відповісти
 
 