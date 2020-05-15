У питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський йде шляхом найменшого опору, - Єлісєєв

За перший рік президентства Володимир Зеленський так і не сформулював чітку проукраїнську стратегію деокупації ОРДЛО та відновлення українського суверенітету над анексованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку надзвичайний і повноважний посол Костянтин Єлісєєв висловив у своєму матеріалі для ZN.UА.

На його думку, в питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський "йшов шляхом найменшого опору".

"Фрагментарні та непродумані кроки на мінському треку лише ускладнили ситуацію, зробили Україну заручницею політичних примх Кремля. Тут варто нагадати про неоднозначні ідеї Банкової щодо відновлення економічних зв'язків з окупованими Росією українськими територіями. Так і не була реалізована представлена з помпою ініціатива примирення українців по обидва боки лінії розмежування. Не запрацював справді ефективно, як обіцялося, інформаційний канал для українців в ОРДЛО з метою протидії російським фейкам. Зникли останні ілюзії щодо встановлення швидкого миру на Донбасі", - пише Єлісєєв.

"У питанні врегулювання ситуації на Сході Зеленський ішов шляхом найменшого опору. Йому не вдалося добитися повного та всеосяжного режиму припинення вогню і зробити так, щоб українські герої більше не гинули від ворожих куль. Тоді він погодився на давно нав'язувану Москвою ідею "розведення сил і засобів" вздовж контактної лінії, що означало фактичний відступ українських збройних сил та повернення агресору відвойованих українських територій", - зазначає дипломат.

"Замість того, аби наполягати на виконанні Росією безпекової частини мінських домовленостей, Зеленський погодився на кремлівську версію "формули Штайнмаєра", фактично легалізуючи російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі. Не вдається здійснити обмін … за формулою "всіх на всіх", - глава держави погоджується на російський принцип обміну "всіх встановлених на всіх встановлених", віддаючи тих злочинців і беркутівців", - додає автор.

Він пояснює, що такі дії Банкової закладають підґрунтя для нескінченного і дозованого процесу обміну, що спонукає Кремль постійно поповнювати обмінний фонд, збільшуючи кількість українських громадян за ворожими ґратами. Апогеєм безвідповідальності Єлісєєв називає звільнення ключового свідка у справі МН-17 Володимира Цемаха, що "створило тріщину непорозуміння у відносинах з Нідерландами".

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"Замість того, щоб тримати тверду переговорну лінію з агресором за принципом "спершу безпека", Зе!дипломатія продовжувала пливти в руслі російської логіки, яка полягала в перекладанні на Україну відповідальності за вирішення політичних аспектів "Мінська". Промовистим свідченням цього стали результати Паризького саміту нормандського формату в грудні 2019 року. Москві вдалося "нарізати" Україні домашні завдання на політичному треку, при цьому не взявши на себе жодних безпекових зобов'язань. Так і не було встановлено на Донбасі повного і всеосяжного режиму припинення вогню, не врегульовано питання відновлення Києвом контролю над україно-російським кордоном, аби унеможливити постійне постачання Росією зброї, техніки та військової амуніції російських збройних сил.

Канула в Лету ідея створення підгрупи з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи для підготовки поетапного плану відновлення Україною контролю над 400-кілометровою ділянкою україно-російського кордону", - констатує Єлісєєв.

Він також звернув увагу на відсутність зусиль, спрямованих на розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО - попри певний прогрес, який був досягнутий на цьому напрямку в попередні роки.

"Не отримала дальшого розвитку й ініціатива, яку підтримали наші партнери, щодо розміщення на окупованій частині Донбасу миротворчої операції ООН. Нагадаю: концепція такої операції ще у 2018 році була узгоджена у форматі Україна-США-ФРН-Франція і передана на розгляд Москві. Більше того, ідея розміщення на Донбасі міжнародної миротворчої місії під егідою ООН для сприяння імплементації Мінських домовленостей увійшла до тексту коаліційної угоди уряду Німеччини. На жаль, дипломатія Зеленського впродовж року так і не використала майданчики Ради Безпеки і Генасамблеї ООН для просування цієї ідеї. А сам президент і словом не обмовився про цю важливу ініціативу, якої так боїться російський агресор, під час свого виступу з високої трибуни ООН у Нью-Йорку у вересні 2019 року", - висловив жаль дипломат.

До того ж, протягом року практично нічого не було зроблено для відновлення вільного судноплавства в акваторіях Азовського і Чорного морів. Не було вжито рішучих заходів щодо координації з міжнародними партнерами, щоб не допустити повзучої анексії Азовського моря Росією. Ця тема зникла з порядку денного дипломатії Зеленського, резюмує Єлісєєв.