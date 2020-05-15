Північний апеляційний господарський суд порушує закон на користь бізнесмена Барщовського, - "Судовий репортер"

Судді продовжують ухвалювати незаконні рішення, попри всі судові реформи та намагання очистити систему.

Ще одне прикре підтвердження – дії судді Олександри Агрикової (Північний апеляційний господарський суд), яка вдалася до порушення закону та скасувала рішення третейського суду за справою ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" проти структур власника Групи T.B. Fruit Тараса Барщовського. Про це йдеться в матеріалі видання Судовий репортер.

Барщовський вже не вперше намагається вдатися до незаконних дій, аби не повертати борги, які має його компанія. Цього разу Північний апеляційний господарський суд скасував рішення третейського суду попри норми закону. Діяльність третейських судів в України врегульована Законом України "Про третейські суди". Відповідно до ст. 51 цього Закону рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом. При цьому, перелік підстав, за яких може бути оскаржене та скасоване рішення третейського суду, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Так, рішення може бути оскаржене та скасоване лише з таких підстав:

справа, щодо якої ухвалено рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

третейську угоду визнано недійсною компетентним судом;

склад третейського суду, яким ухвалено рішення, не відповідав вимогам закону;

третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі.

Північний апеляційний господарський суд вийшов за межі цих норм ГПК та фактично здійснив перегляд рішення третейського суду по суті спору, надавши свою оцінку процесуальним діям та змісту написаних третейським суддею документів, чого не мав права робити.

Третейська угода (у вигляді третейського застереження) щодо розгляду спорів в третейському суді при "Союзі інвесторів України" викладена в додатковому договорі №12 до Договору поруки. Барщовський та ТОВ "Танк Транс" стверджують, що ними був підписаний тільки основний договір поруки, а додаткові угоди ними не підписувались. Тому Північний апеляційний господарський суд витребував у всіх учасників справи оригінал додаткового договору №12.

Як зазначив адвокат ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста" Олександр Клочко: "Опоненти нічого не надали, бо нібито не підписували, а "Інвестохіллс Веста" надала ряд документів, які підтверджують, що ця додаткова угода підписувалась. Проте Північний апеляційний господарський суд чомусь не взяв всі ці докази до уваги. Обґрунтував це ст. 91 ГПК України, оскільки оригінал письмового доказу не наданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги. При цьому, ФК "Інвестохіллс Веста" додатково подала клопотання до Нацполіції з проханням надати довідку про те, що оригінали цих договорів знаходяться у них, адже були вилучені під час обшуку у "Дельта Банку". І тому ми просили суд відкласти засідання, щоб отримати цю довідку і подати її в суд. Але суд відмовив в задоволенні цього клопотання, і вказав що це є лише способом затягнути строк розгляду даної справи".

Крім того, Північний апеляційний господарський суд зробив висновок про те, що третейський суддя Дяченко не мав права розглядати справу, в порушення третейської угоди, підписаної сторонами, та в порушення Закону про третейські суди та Регламенту третейського суду. Однак, згідно з інформацією, наданою третейським судом на запит "Інвестохіллс Веста", суддів Кисельова та Твердохліба виключено зі складу суддів третейського суду. Тому, оскільки спір не міг бути вирішений Кисельовим М.Є. та Твердохлібом О.С., у зв’язку із їх виключенням зі складу суддів третейського суду, для розгляду цієї справи Головою третейського суду був призначений третейський суддя Дяченко І.В.

Лист третейського суду про те, що ці судді вже не є суддями цього третейського суду був поданий до Північного апеляційного господарського суду від "Інвестохіллс Веста". Проте був повністю проігнорований. В той же час, суд вказав, що представником відповідача у судовому засіданні 05.05.2020 р. було надано для огляду роздруківку з сайту Постійно діючого третейського суду при ВГО "Союз інвесторів України" відповідно до якої вбачається, що третейський суддя Кисельов М.Є. є діючим суддею. Тобто суд не взяв до уваги, як доказ, офіційний лист третейського суду, підписаний його Головою, та зробив свої висновки на підставі роздруківки з сайту, наданої відповідачем.

"Такі дії провокують питання щодо упередженості суду в цій справі. Крім того, слід взяти до уваги, що суддя Олександра Агрикова вже відома резонансними рішеннями, як-то участь у скасуванні заборони будівництва та демонтажу відомого дому-монстру на столичному Подолі. Однак навіть попри таку упередженість, ФК "Інвестохіллс Веста" продовжить відстоювати справедливість та подаватиме апеляційну скаргу до Верховного суду України", - зазначив Олександр Клочко.

Нагадаємо, що 28-29 квітня 2020 року Франківський районний суд м. Львова ухвалив позов ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до Барщовського Тараса, за участю третьої особи – ТОВ "Яблуневий дар" про стягнення заборгованості. Практика дивних судових рішень у спорах проти Барщовского нещодавно була проаналізована у Юридичній газеті.