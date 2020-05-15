3 157 59
У Росії зафіксовано понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19, всього інфікованих 262,8 тис.
За минулу добу в Росії зареєстровано 10 598 нових випадків COVID-19 (+ 4,2%) в 85 регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Серед нових пацієнтів у 42,5% не було клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком по країні зареєстровано 262 843 випадки зараження. Росія міцно закріпилася на другому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус після США.
За останню добу в Росії зареєстровано 113 смертей (напередодні 93), асоційованих з новою коронавірусною інфекцією, в тому числі 68 у Москві (напередодні 58). За весь період пандемії в Росії померли 2 418 пацієнтів.
Видужало за добу 4 696 осіб, в тому числі 1 235 - в Москві. Всього за весь період виписано 58 226 пацієнтів.
Топ коментарі
+12 4 Повістки
показати весь коментар15.05.2020 11:00 Відповісти Посилання
+12 Підлога Маккартні
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+8 Костянтин Залізняк
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Желающих со мной говорить доказательно здесь не находится, предпочитают достаточно примитивные манипуляции в лучшем случае. В худшем же... Не будем про это.
Вы желаете меня в чём-то убедить? Не-а! Вы желаете продолжать общаться с самим собой. Не без самолюбования...
Я же хотел бы Вас переубедить, но уже понял, что невозможное невозможно.
но из скафандра не вылезет.
Смотрела видео с Щевченко, если кто помнит его, так он переболел Ковид, лежал в больнице с воспалением легких, сделал пять тестов, но ни один из них не подтвердил наличие у него болезни, хотя все абсолютно симптомы совпали. Напротив, он рассказывает о своих знакомых, у которых был положительный тест, но отсутствовали симптомы.
Рашка , по-прежнему, пытается тягаться с ведущими странами мира, но в отличие от статистики той же Кореи, Рашке верить вообще нельзя.
Их статистика такая же, как и при проведении липового референдума в Крыму.
Раз путлер сидит в бункере, значит, все там плохо. И не вижу в этом ничего плохого для нас
Типичная Беларусь, [15.05.20 13:28]
☝️Лукашенко напомнил о поручении по картофелю
"Я хочу подчеркнуть. Это было поручение министру. В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение"
Типичная Беларусь (https://t.me/joinchat/AAAAAFPezXkJRKSNTyAm7w)
У нас наметился плавный спад по заболеваемости и растет смертность.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Сейчас 17,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 400 месяцев (33 года)..
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Область
Количество заболевших
ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ DELO.UA
Из них госпитализировано
Умерло
АР Крым
104 781
4 363
13
Винницкая
154 665
9 283
12
Волынская
101 752
5 344
25
Днепропетровская
298 300
15 012
32
Донецкая
320 525
17 472
80
Житомирская
97 295
7 357
10
Закарпатская
81 458
6 092
12
Запорожская
141 313
5 484
18
Ивано-Франковская
138 123
10 363
44
Киевская
189 519
9 169
31
Кировоградская
69 948
5 682
22
Луганская
162 890
8 730
7
Львовская
251 724
13 845
98
Николаевская
70 575
3 792
7
Одесская
145 911
8 163
10
Полтавская
114 706
6 265
15
Ровенская
104 511
7 874
18
Сумская
85 195
7 034
13
Тернопольская
60 922
6 213
25
Харьковская
157 564
8 827
29
Херсонская
76 878
3 260
8
Хмельницкая
95 259
8 614
27
Черкасская
115 264
9 182
25
Черновицкая
86 864
5 807
25
Черниговская
116 582
5 455
26
г. Киев
301 794
7 010
32
г. Севастополь
25 433
1 321
11
Всего:
3669751
207013
675
Источник: Пресс-служба МОЗ Украины по информации Оперативного штаба МОЗ Украины
10-11 тысяч, ровненько.
подозрительно
вероятно списывают на другие болезни