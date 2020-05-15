У Росії зафіксовано понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19, всього інфікованих 262,8 тис.

За минулу добу в Росії зареєстровано 10 598 нових випадків COVID-19 (+ 4,2%) в 85 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Серед нових пацієнтів у 42,5% не було клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком по країні зареєстровано 262 843 випадки зараження. Росія міцно закріпилася на другому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус після США.

За останню добу в Росії зареєстровано 113 смертей (напередодні 93), асоційованих з новою коронавірусною інфекцією, в тому числі 68 у Москві (напередодні 58). За весь період пандемії в Росії померли 2 418 пацієнтів.

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Видужало за добу 4 696 осіб, в тому числі 1 235 - в Москві. Всього за весь період виписано 58 226 пацієнтів.