УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10999 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 157 59

У Росії зафіксовано понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19, всього інфікованих 262,8 тис.

У Росії зафіксовано понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19, всього інфікованих 262,8 тис.

За минулу добу в Росії зареєстровано 10 598 нових випадків COVID-19 (+ 4,2%) в 85 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Серед нових пацієнтів у 42,5% не було клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком по країні зареєстровано 262 843 випадки зараження. Росія міцно закріпилася на другому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус після США.

За останню добу в Росії зареєстровано 113 смертей (напередодні 93), асоційованих з новою коронавірусною інфекцією, в тому числі 68 у Москві (напередодні 58). За весь період пандемії в Росії померли 2 418 пацієнтів.

Також читайте: У РФ уперше за 12 днів зафіксували менше 10 тис. випадків COVID-19 за добу, загалом понад 252 тис. інфікованих

Видужало за добу 4 696 осіб, в тому числі 1 235 - в Москві. Всього за весь період виписано 58 226 пацієнтів.

Автор: 

карантин (18172) росія (66520) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1650
показати весь коментар
15.05.2020 11:00 Відповісти
+12
В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1384
показати весь коментар
15.05.2020 11:03 Відповісти
+8
Та хай вже всі повиздихають на кінець!
показати весь коментар
15.05.2020 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1650
показати весь коментар
15.05.2020 11:00 Відповісти
В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1384
показати весь коментар
15.05.2020 11:03 Відповісти
Плата в Мордоре и не видно
показати весь коментар
15.05.2020 11:00 Відповісти
уже 9 дней +- 600 человек. Видимо это и есть плато.
показати весь коментар
15.05.2020 12:53 Відповісти
Та хай вже всі повиздихають на кінець!
показати весь коментар
15.05.2020 11:00 Відповісти
Чим більше, тим краще.
показати весь коментар
15.05.2020 11:01 Відповісти
То пуКін на жалість давить. Намагається дуже корисні для роісі санкції зняти.
показати весь коментар
15.05.2020 11:01 Відповісти
В Великобритании такое же количество заболевших как в **********, но смертей в 15 раз больше???
показати весь коментар
15.05.2020 11:03 Відповісти
Просто, в ********** не принято просто, так, дохнуть - там, это можно, только "с высочайшего соизволения" ... вот так, дядя...
показати весь коментар
15.05.2020 11:09 Відповісти
британцы завышают - кацапия всю правду строчит!
показати весь коментар
15.05.2020 11:10 Відповісти
вполне может быть правдой
показати весь коментар
15.05.2020 14:04 Відповісти
в Мордорі переважно записують хвороби,на які ковід дав ускладнення..
показати весь коментар
15.05.2020 14:09 Відповісти
А израильтяне верят. И австрийцы. И чехи. Чехия уже отменяет масочный режим и открывает границы. Потому что если все сделали так, как надо - заметный эффект будет достаточно быстро.
показати весь коментар
15.05.2020 12:36 Відповісти
Для меня ситуация, когда прав я, а не пару сотен моих оппонентов - обычное дело.
Желающих со мной говорить доказательно здесь не находится, предпочитают достаточно примитивные манипуляции в лучшем случае. В худшем же... Не будем про это.
показати весь коментар
15.05.2020 12:43 Відповісти
В Израиле сейчас 2-3 десятка новых случаев в день, в Австрии 4-6 десятков, в Чехии от 2 до 8 десятков. А в Швеции примерно от 340 до 670 случаев в день. В Беларуси стабильно около 950.
показати весь коментар
15.05.2020 12:52 Відповісти
Это не доказательно. Я долго пытался добиться от Вас доказательного стиля убеждения, но махнул рукой в конце концов.
показати весь коментар
15.05.2020 12:57 Відповісти
На аргументы надо отвечать контраргументами, а не цитировать Чуркина и изображать плач Ярославны.
показати весь коментар
15.05.2020 12:59 Відповісти
не вижу аргументов. только примитивные "блёсны" плюс хамоватость плюс "слепота" в отношении ключевых моментов. лахта-стайл, кароч. но в исполнении аутентичных кацапов такой "стиль катания" обладает значительно большим "шармом".
показати весь коментар
15.05.2020 13:05 Відповісти
Ну, действительно, спорить не имеет смысла, когда с одной стороны - цифры, показывающие в несколько раз меньшее число новых случаев за день в странах с карантином, чем в странах без него, а с другой - "И все равно дурантин!".
показати весь коментар
15.05.2020 14:26 Відповісти
Ваши "аргументы" как у мужика из анекдота, который крокодилов с моста разгонял.
Вы желаете меня в чём-то убедить? Не-а! Вы желаете продолжать общаться с самим собой. Не без самолюбования...
Я же хотел бы Вас переубедить, но уже понял, что невозможное невозможно.
показати весь коментар
15.05.2020 15:08 Відповісти
И много людей Вы переубедили приемом "не вижу аргументов. только примитивные "блёсны""?
показати весь коментар
15.05.2020 15:13 Відповісти
Около нуля. Такие фразы всплывают после того, когда "пациент признан" безнадёжным. Не очевидно? Али очень любите дешёвые подколки?
показати весь коментар
15.05.2020 15:19 Відповісти
Да, пациент, занимающийся делом с эффективностью около нуля, вполне может считаться безнадежным.
показати весь коментар
15.05.2020 15:27 Відповісти
Спасибо. Этот ответ самый информативный из всех Ваших.
показати весь коментар
15.05.2020 15:29 Відповісти
Пожалуйста.
показати весь коментар
15.05.2020 15:32 Відповісти
Впрочем, иногда удаётся переубедить и после такого типа фразы. Но она не аргумент вообще. Не очевидно?
показати весь коментар
15.05.2020 15:24 Відповісти
Если Вам это было очевидно еще когда писали, то зачем было писать? Али очень любите дешевые подколки?
показати весь коментар
15.05.2020 15:30 Відповісти
Извините, но Вы в вечном игноре.
показати весь коментар
15.05.2020 15:34 Відповісти
Извиняю.
показати весь коментар
15.05.2020 15:36 Відповісти
обнуленный своих холопов успокоит, даже не сомневаюсь.
но из скафандра не вылезет.
показати весь коментар
15.05.2020 11:07 Відповісти
П.У.Т.И.Н. - Программа Уничтожения Территории И Населения
показати весь коментар
15.05.2020 11:10 Відповісти
На нароссее к тезису 'массовое тестирование' подключили экспресс тесты, которые в Украине не считаются информативными. У нас используется для статистики только золотой стандарт выявления вируса, а именно ПЦР.

Смотрела видео с Щевченко, если кто помнит его, так он переболел Ковид, лежал в больнице с воспалением легких, сделал пять тестов, но ни один из них не подтвердил наличие у него болезни, хотя все абсолютно симптомы совпали. Напротив, он рассказывает о своих знакомых, у которых был положительный тест, но отсутствовали симптомы.

Рашка , по-прежнему, пытается тягаться с ведущими странами мира, но в отличие от статистики той же Кореи, Рашке верить вообще нельзя.
Их статистика такая же, как и при проведении липового референдума в Крыму.

Раз путлер сидит в бункере, значит, все там плохо. И не вижу в этом ничего плохого для нас
показати весь коментар
15.05.2020 11:10 Відповісти
оцей?
У Росії зафіксовано понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19, всього інфікованих 262,8 тис. - Цензор.НЕТ 7728
показати весь коментар
15.05.2020 11:47 Відповісти
Нет. Максим Шевченко. Я не умею картинки вставлять.
показати весь коментар
15.05.2020 12:29 Відповісти
дякую, але краще оцей
показати весь коментар
15.05.2020 14:31 Відповісти
С такими темпами сделают пиндосов😂
показати весь коментар
15.05.2020 11:13 Відповісти
или их "сделает" Белорусь :

Типичная Беларусь, [15.05.20 13:28]

☝️Лукашенко напомнил о поручении по картофелю

"Я хочу подчеркнуть. Это было поручение министру. В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение"



Типичная Беларусь (https://t.me/joinchat/AAAAAFPezXkJRKSNTyAm7w)
показати весь коментар
15.05.2020 13:59 Відповісти
вєліка расія, а поєхать нєкуда: кругом COVID-19
показати весь коментар
15.05.2020 11:14 Відповісти
Ну, если смотреть нормированные показатели на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/, пик там уже пройден и идет резкий спад.
У нас наметился плавный спад по заболеваемости и растет смертность.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
показати весь коментар
15.05.2020 11:22 Відповісти
российская статистика "Ну как посмотреть" ))))
показати весь коментар
15.05.2020 14:02 Відповісти
ковид показывает истинное лицо уровня медицины.
показати весь коментар
15.05.2020 11:24 Відповісти
и уровень ума руководителей
показати весь коментар
15.05.2020 11:26 Відповісти
..На конец 2009 года (пандемия коронавируса свиного гриппа) в Украине около 3,5 млн заболевших.
Сейчас 17,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 400 месяцев (33 года)..
показати весь коментар
15.05.2020 11:32 Відповісти
То есть, без карантина у нас было бы 3,5 млн случаев, как в 2009? В 2,5 больше, чем сейчас в США? Вот бы кацапы обрадовались...
показати весь коментар
15.05.2020 11:58 Відповісти
без карантину у нас би були 60 відсотків інфікованих( з них 10 відсотків з симптомами) до кінця року і десятки тисяч померлих( з 6 відсотків населення -10та частина помре)...
показати весь коментар
15.05.2020 14:06 Відповісти
толья не приписуй світову статистику Україні.. )
показати весь коментар
15.05.2020 14:07 Відповісти
Эпидемия гриппа в Украине охватила 12 регионов. По состоянию на 29 декабря в результате заболевания гриппом и ОРВИ умерло 675 украинцев, за последние сутки зафиксировано 21 летальный исход
share
·
·
·
Область
Количество заболевших
ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ DELO.UA
Из них госпитализировано
Умерло
АР Крым
104 781
4 363
13
Винницкая
154 665
9 283
12
Волынская
101 752
5 344
25
Днепропетровская
298 300
15 012
32
Донецкая
320 525
17 472
80
Житомирская
97 295
7 357
10
Закарпатская
81 458
6 092
12
Запорожская
141 313
5 484
18
Ивано-Франковская
138 123
10 363
44
Киевская
189 519
9 169
31
Кировоградская
69 948
5 682
22
Луганская
162 890
8 730
7
Львовская
251 724
13 845
98
Николаевская
70 575
3 792
7
Одесская
145 911
8 163
10
Полтавская
114 706
6 265
15
Ровенская
104 511
7 874
18
Сумская
85 195
7 034
13
Тернопольская
60 922
6 213
25
Харьковская
157 564
8 827
29
Херсонская
76 878
3 260
8
Хмельницкая
95 259
8 614
27
Черкасская
115 264
9 182
25
Черновицкая
86 864
5 807
25
Черниговская
116 582
5 455
26
г. Киев
301 794
7 010
32
г. Севастополь
25 433
1 321
11
Всего:
3669751
207013
675

Источник: Пресс-служба МОЗ Украины по информации Оперативного штаба МОЗ Украины
показати весь коментар
16.05.2020 10:56 Відповісти
Лавинного увеличения нет. Врачи справляются. Всё идёт по плану.
показати весь коментар
15.05.2020 13:01 Відповісти
удивительно одинаковые цифры каждый день.
10-11 тысяч, ровненько.
подозрительно
показати весь коментар
15.05.2020 16:36 Відповісти
и смертность слишком низкая.
вероятно списывают на другие болезни
показати весь коментар
15.05.2020 16:37 Відповісти
 
 