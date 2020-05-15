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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Київщині зафіксовано 27 випадків COVID-19, загалом 1094 особи захворіли, - ОДА

За добу на Київщині зафіксовано 27 випадків COVID-19, загалом 1094 особи захворіли, - ОДА

У Київській області станом на 10:00 15 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 15 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус, з них 94 – у дітей і 184 – у медичних працівників (дані за весь період).

За останню добу виявлено 27 нових випадків.

На стаціонарному лікуванні перебувають 195 осіб, на амбулаторному (самоізоляція) - 899 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу знизилася у 12 областях України, - РНБО

Одужали 188 осіб, зокрема 17 дітей.

За час пандемії померли 26 осіб.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3451 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 99 повідомлень про підозру.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4135) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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так шо, лікувати будете, чи хай собі живуть?
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15.05.2020 11:20 Відповісти
А в Киевской области кроме лоховируса есть что-то ещё? Идёт 3 месяц и все новости про лоховирус.
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15.05.2020 11:21 Відповісти
 
 