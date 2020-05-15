За добу на Київщині зафіксовано 27 випадків COVID-19, загалом 1094 особи захворіли, - ОДА
У Київській області станом на 10:00 15 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 15 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус, з них 94 – у дітей і 184 – у медичних працівників (дані за весь період).
За останню добу виявлено 27 нових випадків.
На стаціонарному лікуванні перебувають 195 осіб, на амбулаторному (самоізоляція) - 899 осіб.
Одужали 188 осіб, зокрема 17 дітей.
За час пандемії померли 26 осіб.
За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3451 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 99 повідомлень про підозру.
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