За добу на Київщині зафіксовано 27 випадків COVID-19, загалом 1094 особи захворіли, - ОДА

У Київській області станом на 10:00 15 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 15 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус, з них 94 – у дітей і 184 – у медичних працівників (дані за весь період).

За останню добу виявлено 27 нових випадків.

На стаціонарному лікуванні перебувають 195 осіб, на амбулаторному (самоізоляція) - 899 осіб.

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Одужали 188 осіб, зокрема 17 дітей.

За час пандемії померли 26 осіб.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3451 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 99 повідомлень про підозру.