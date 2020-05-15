Москва заявила, що Київ "видавлює" терористів "Л/ДНР" із Контактної групи з питань Донбасу

Представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов заявив, що представники Києва відмовляються вести переговори з найманцями РФ із так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це Гризлов заявив за підсумками засідання, що відбулося онлайн 14 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"Сьогоднішня відеоконференція Контактної групи опинилася на межі зриву через позицію київської сторони. В порушення Комплексу заходів з виконання Мінських угод, представники Києва намагалися відмовитися від прямого діалогу з представниками Донецька та Луганська. Такими діями київська влада грубо порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка одноголосно схвалила Комплекс заходів", - сказав Гризлов.

За словами Гризлова, особливо загострилася обстановка позавчора на засіданнях підгруп через новий склад українських представників, бо деякі серед них "продемонстрували відкрите небажання взаємодіяти з представниками Донбасу".

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"Додам, що протягом останнього часу представники Києва активно намагаються "видавлювати" представників "ДНР" та "ЛНР" з робочих груп і Контактної групи", - зазначив представник РФ.

Гризлов також наголосив, що на противагу численним обіцянкам світу, зробленим під час виборчих кампаній 2019 року, сили, які отримали всю повноту влади в Україні, "обманюють надії більшості українських громадян", і стають на "небезпечний шлях своїх попередників".

"Партія, яка називає себе "слугою народу", ризикує перетворитися на партію "слуг війни". Це - серйозний виклик і загроза для Мінського процесу", - вважає Гризлов.

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"Необхідно твердо рухатися шляхом мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод", - наголосив Гризлов.

Також Гризлов повідомив, що російська делегація запропонувала внести до протоколу Контактної групи зобов'язання України протягом тижня подати проєкт про інтеграцію "формули Штайнмаєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, від чого українська делегація відмовилася.