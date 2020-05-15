Москва заявила, що Київ "видавлює" терористів "Л/ДНР" із Контактної групи з питань Донбасу
Представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов заявив, що представники Києва відмовляються вести переговори з найманцями РФ із так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це Гризлов заявив за підсумками засідання, що відбулося онлайн 14 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
"Сьогоднішня відеоконференція Контактної групи опинилася на межі зриву через позицію київської сторони. В порушення Комплексу заходів з виконання Мінських угод, представники Києва намагалися відмовитися від прямого діалогу з представниками Донецька та Луганська. Такими діями київська влада грубо порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка одноголосно схвалила Комплекс заходів", - сказав Гризлов.
За словами Гризлова, особливо загострилася обстановка позавчора на засіданнях підгруп через новий склад українських представників, бо деякі серед них "продемонстрували відкрите небажання взаємодіяти з представниками Донбасу".
"Додам, що протягом останнього часу представники Києва активно намагаються "видавлювати" представників "ДНР" та "ЛНР" з робочих груп і Контактної групи", - зазначив представник РФ.
Гризлов також наголосив, що на противагу численним обіцянкам світу, зробленим під час виборчих кампаній 2019 року, сили, які отримали всю повноту влади в Україні, "обманюють надії більшості українських громадян", і стають на "небезпечний шлях своїх попередників".
"Партія, яка називає себе "слугою народу", ризикує перетворитися на партію "слуг війни". Це - серйозний виклик і загроза для Мінського процесу", - вважає Гризлов.
"Необхідно твердо рухатися шляхом мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод", - наголосив Гризлов.
Також Гризлов повідомив, що російська делегація запропонувала внести до протоколу Контактної групи зобов'язання України протягом тижня подати проєкт про інтеграцію "формули Штайнмаєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, від чого українська делегація відмовилася.
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Надеюсь из них скоро и президента Украины выберут,они ведь украинцы
За консультативный совет, по которому орки получают субъектность?
Указом Президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по продлению и внесению изменения в санкции, ограничения сняты с бывшего депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Об этом свидетельствуют изменения в приложения к предыдущим указам о санкциях в указе №184 от 14 мая, передают Українськi Новини.
В марте 2019 года против Муссолини на три года были введены санкции (блокировка активов, предотвращение выведению капитала, запрет на въезд в Украину), поскольку она была "наблюдателем" за так называемыми выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".
Причины ее исключения из санкционного списка не указаны.
Потрібно правду власному народу казати, а не відосіки тупі знімати. Правда проста, або ми капітулюємо на умовах Москви і отримує "мир", або ми воюємо до перемоги, але тоді миру нам не бачити десяток років, а може і усі сто. Той, хто пропонує про щось говорити і домовлятись - брехлива скотина, бо чудово це розуміє і бреше власному народу!
Якщо ти бажаєш домовитись (для мене правда загадка нафіга?), то говори із тим, від кого залежить вирішення проблеми. Що залежить від від представників "Донбасу" які із 2014 у Києві? Кого вони представляють? Нам потрібен представник *****, ФСБ, ГРУ РФ, саме ті хто розв'язав війну і контролює усе на окупованій території. Якщо ви звісно сподіваєтесь про щось домовитись. Сподіваєтесь, бо навіть із ними ви ні про що не домовитесь, чому, я написав вище. А от для зняття красивого відосика... ну тут можливо і знадобились би колишні Донбасяо... Це дійсно красиво, коли заходить Зеленський, до "представників Донбасу", зал убрано у національні стяги, усі встають і йому аплодують, потім разом співають гімн, разом домовляються, підписують документ... ось хто тільки з цим документов в руках піде до кацапів, під кулями їх снайперів?
Мародер із ними 5 років ручкався і договорняки мутило
Выдавливать надо правильно. К примеру так
Или так
президента
Рашизм, во всей ********** красе
Про це в ефірі "Прямого" сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.
"Рік тому Порошенко і компанія сказали: в Мінських домовленостях дивіться на пункт 1. Є припинення вогню - йдемо далі. Спочатку безпека. Немає припинення вогню - санкції, міжнародні суди й миротворці, які примусять. І Росія на той час уже торгувалася. Путін вам сказав: "Ні, перший пункт - то так, ви далі дивіться. Ви всі інші пункти піднімайте". І що ви зробили? Ви почали піднімати "формулу Штайнмаєра", ви почали говорити про вибори і таке інше.
Вибачте, а як почалася ця війна? Не з Майдану. Не тому, що там "бандер" не хотіли. А зайшли російські спецпризначенці в Слов'янськ, Краматорськ, інші міста. Ввійшли російські військові. Це факти. І вони підтверджені, в тому числі, на міжнародному рівні. І не вдасться деяким представникам команди (Зеленського - ред.) розказувати, що це внутрішній конфлікт, або якийсь там багатогранний конфлікт", - наголосив політик.
Павленко додав, що чинна влада не має чіткої позиції щодо російської агресії, і тим самим сприяє розвалу міжнародної проукраїнської коаліції.
"В міжнародній політиці ти відстоюєш свої інтереси. Коли тобі в очі дивиться друга армія континенту, ти маєш маневрувати. Але в момент, коли ти опанував процесом і за тобою є союзники, які разом з тобою готові накладати санкції, то не створюй у них спокусу тебе залишити і домовлятися з твоїм ворогом. Адже ворог каже чітко і послідовно, а ти забуваєш те, що розказував п'ять років, і починаєш говорити: ну, може, ми десь підемо назустріч, може, ми якийсь пункт погодимо. Тоді у твоїх партнерів питання: а чому ми маємо біля тебе бути, якщо ти сам не знаєш, чого хочеш, якщо ти береш на себе комплекс вини й щось валиш на попередників?", - зауважив депутат.
https://prm.ua/slugi-narodu-nibi-zabuli-shho-viynu-na-donbasi-pochala-rosiya-pavlenko/
Касаби згадали про міжнароднне законодавство і кричать "ви все плохие"!